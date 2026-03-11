Ман Юнайтед по-скоро не искат Рашфорд да се завръща на “Олд Трафорд”, въпреки добрия му сезон

Ако Барселона не активира опцията за откупуване на Маркъс Рашфорд на стойност 26 милиона паунда до юни, английският национал ще се завърне в Манчестър Юнайтед, където от договора му ще има оставаща още една година.

Според английските медии обаче не се очаква ново предоговаряне между двете страни. От „Олд Трафорд“ смятат, че интерес към нападателя няма да липсва, след като той успя да се докаже в Испания през този сезон, записвайки 10 гола и 10 асистенции в 37 мача за каталунците във всички турнири.

В същото време “червените дяволи” отричат появилите се слухове, че Майкъл Карик или ръководството настояват Рашфорд да се върне в отбора. Основната причина е финансова – високата му заплата прави подобен ход трудно оправдан за клуба.