Арда Гюлер и Валверде блестят с индивидуални отличия в Шампионската лига

1 Юни, 2026 22:49 468 0

Двама полузащитници на Реал Мадрид с престижни награди

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Гюлер и Федерико Валверде бяха удостоени с престижни индивидуални награди за изключителното си представяне в тазгодишното издание на Шампионската лига. Двамата полузащитници на Реал Мадрид заслужено попаднаха в светлината на прожекторите след поредица от забележителни мачове.

Турският национал Арда Гюлер бе отличен с новоучредената награда "Откритие на сезона", която тази година замени досегашното признание за "Млад играч на сезона". Само на 19 години, Гюлер впечатли футболната общественост с два гола и четири асистенции в рамките на 14 срещи, като в 13 от тях започна като титуляр. Със своята креативност, бързина и нестихваща енергия, младият талант се превърна в ключова фигура за мадридчани по пътя им към върха.

Уругвайският мотор в средата на терена, Феде Валверде, също не остана незабелязан. Той грабна приза за "Гол на сезона" благодарение на феноменалното си изпълнение в първия осминафинален сблъсък срещу Манчестър Сити. Валверде реализира хеттрик при победата с 3:0, а третото му попадение бе определено като истински шедьовър, който ще остане в историята на турнира.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

