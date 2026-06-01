Черна гора надделя над България в приятелски мач в Пловдив

Националният отбор по футбол на България отстъпи с 0:1 на Черна гора в контролна среща, изиграна на модерния стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Гостите от Балканите се поздравиха с успеха след единственото попадение в мача, реализирано през второто полувреме.

В началните минути "лъвовете" демонстрираха амбиция – Димитър Велковски центрира опасно, а Марин Петков опита да открие резултата, но ударът му не намери целта.

В ответната атака черногорците също създадоха напрежение пред вратата на Даниел Наумов, който се намеси решително след изстрел на Милан Вукотич.

Първата част премина под знака на динамични атаки и от двете страни. Петко Панайотов и Патрик-Габриел Галчев комбинираха добре по фланга, но точността отново изневери на българите. Вратарят Наумов се отличи с няколко ключови спасявания, които запазиха равенството до почивката.

След подновяването на играта, Марин Петков и Борислав Цонев създадоха нова опасност, но топката премина на сантиметри от вратата на Черна гора.

В 68-ата минута обаче Балша Секулич се възползва от отличен пас на Марко Янкович и с прецизен удар вкара единствения гол в срещата.

Българският тим реагира мигновено с бърза атака, но Владимир Николов не успя да преодолее защитата на гостите.

В заключителните минути Здравко Димитров и Георги Русев опитаха да върнат интригата, но късметът не бе на страната на домакините – ударите им не намериха целта.

Селекционерът Александър Димитров заложи на експерименти, като извърши цели осем смени по време на двубоя.

Стартов състав на България: 1. Даниел Наумов, 4. Патрик-Габриел Галчев, 5. Кристиан Димитров, 14. Теодор Иванов, 21. Димитър Велковски, 8. Андриан Краев, 24. Петко Панайотов, 15. Никола Илиев, 25. Лукас Петков, 18. Тонислав Йорданов, 16. Марин Петков