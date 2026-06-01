Черна гора надделя над България в приятелски мач в Пловдив

1 Юни, 2026 20:57 983 19

Националите отстъпиха с минимална разлика на стадион "Христо Ботев"

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор по футбол на България отстъпи с 0:1 на Черна гора в контролна среща, изиграна на модерния стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Гостите от Балканите се поздравиха с успеха след единственото попадение в мача, реализирано през второто полувреме.

В началните минути "лъвовете" демонстрираха амбиция – Димитър Велковски центрира опасно, а Марин Петков опита да открие резултата, но ударът му не намери целта.

В ответната атака черногорците също създадоха напрежение пред вратата на Даниел Наумов, който се намеси решително след изстрел на Милан Вукотич.

Първата част премина под знака на динамични атаки и от двете страни. Петко Панайотов и Патрик-Габриел Галчев комбинираха добре по фланга, но точността отново изневери на българите. Вратарят Наумов се отличи с няколко ключови спасявания, които запазиха равенството до почивката.

След подновяването на играта, Марин Петков и Борислав Цонев създадоха нова опасност, но топката премина на сантиметри от вратата на Черна гора.

В 68-ата минута обаче Балша Секулич се възползва от отличен пас на Марко Янкович и с прецизен удар вкара единствения гол в срещата.

Българският тим реагира мигновено с бърза атака, но Владимир Николов не успя да преодолее защитата на гостите.

В заключителните минути Здравко Димитров и Георги Русев опитаха да върнат интригата, но късметът не бе на страната на домакините – ударите им не намериха целта.

Селекционерът Александър Димитров заложи на експерименти, като извърши цели осем смени по време на двубоя.

Стартов състав на България: 1. Даниел Наумов, 4. Патрик-Габриел Галчев, 5. Кристиан Димитров, 14. Теодор Иванов, 21. Димитър Велковски, 8. Андриан Краев, 24. Петко Панайотов, 15. Никола Илиев, 25. Лукас Петков, 18. Тонислав Йорданов, 16. Марин Петков


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    3 12 Отговор
    Съдията грък!Гърците и сърбите винаги са се подкрепяли.В България всеки осмокласник си мисли,че може да ти е шеф!

    21:03 01.06.2026

  • 2 фергюсън

    21 0 Отговор
    За 10 год. да се закрие националният отбор , и да останат само юношите и младежите , защото всичките ни отбори и национали са по зле и от куци коне !

    Коментиран от #5

    21:04 01.06.2026

  • 3 Гост

    2 2 Отговор
    Айде лъвове изяжте ги на нула.. бих ме ги, ние сме номер едно

    21:07 01.06.2026

  • 4 МърсиСайд

    10 0 Отговор
    в най важните моменти, нито пас, нито удар, липса на елементарни умения, никакъв футболен интелект и мисловна дейност, тоя Русев направо ме вбеси, каква работа има това недоразумение в националния бе треньоре, разни мениджъри го редят тоя отбор, къде е Бейхан ?????

    Коментиран от #8

    21:08 01.06.2026

  • 5 ЕлСмешнико

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "фергюсън":

    резерви във второ и трето дивизионни отбори в различни дъжави

    21:10 01.06.2026

  • 6 Туллуууп един със

    13 0 Отговор
    Години решаваше назначаваше президенти треньори футболисти. ДОМУСИ ганчофци сирак беден на заплата бизнеси правиха далавери сториха школи закриха и със чужди играха и треньори и футболисти. И футбола у бг. Умре.

    21:11 01.06.2026

  • 7 Някой

    10 0 Отговор
    Преди срещата другаде коментирах, кога ще ги стигнем черногорците! Все пак са над 600 000 население.

    21:11 01.06.2026

  • 8 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "МърсиСайд":

    Георги Русев се контузи и от тогава е в отчайваща форма. Не знам за какво го викна. Имаше желание за игра, но сега е гола вода. Следя ЦСКА 1948. Виж Борислав Цонев върши доста работа последният полусезон. За какво викна Шейтанов, като Петър Маринов там е в много по-добра форма и много по-добър на излизания. Реално над половината мач не го гледах. Странно как от ЦСКА 1948 игра и Гашевич за противника, освен Цонев, Русев, а от бивши футболисти Ценов, Теодор Иванов, Наумов и Никола Илиев-
    И от другите голяма част от повиканите са леко казано странни.

    Коментиран от #12

    21:19 01.06.2026

  • 9 Гост

    9 1 Отговор
    При положение, че над 80% от играчите в А и Б група са "нов внос" какво може да се очаква!

    21:21 01.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    1 6 Отговор
    Българи-Юнаци!

    21:28 01.06.2026

  • 11 Футболист

    12 0 Отговор
    Във футбола няма минимална загуба или минимална победа. Има загуба или победа. Все едно журналистите да напишат:”малко бременна…”.

    21:28 01.06.2026

  • 12 МърсиСайд

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    ами Цонев е опитен,трябва да има опитни и млади, но и той изтърва едно мн добро положение за гол, такива са ....

    21:29 01.06.2026

  • 13 Бахтимир

    4 1 Отговор
    Ицето се покри, лютеницата свърши... И почнаха загубите.

    21:38 01.06.2026

  • 14 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Вижте,Ние сме по добри от всички но по Душа. 🤣

    21:38 01.06.2026

  • 15 0000

    2 0 Отговор
    просто не могат играят с гръб към противника супер бавно а за игра един на един и дума да не става подава се назад на сигурно

    21:47 01.06.2026

  • 16 мрежа

    2 1 Отговор
    С този велик и световно неизвестен треньор,толкова!
    Този бивш треньор на пожарникаря Борисов си отива ,идва знаеш и можеш и успехите ще дойдат.
    Когато не си водил водещи клубни отбори,а те спуснат с парашут,това става.

    21:59 01.06.2026

  • 17 Футболистите на соломоновите острови

    0 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    22:19 01.06.2026

  • 18 Мичмана

    1 0 Отговор
    Срещу европейски отбори ни е много трудно. Много по-добре бе срещу Соломонови острови и Индонезия. Тогава лъвовете ни донесоха много радост и купата. Играем на грешния континент

    22:20 01.06.2026

  • 19 Рогоч

    0 0 Отговор
    Куци магарета , мале лееееее....

    22:43 01.06.2026

