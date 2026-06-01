Черна гора надделя над България в приятелски мач в Пловдив

Националният отбор по футбол на България отстъпи с 0:1 на Черна гора в контролна среща, изиграна на модерния стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Гостите от Балканите се поздравиха с успеха след единственото попадение в мача, реализирано през второто полувреме.
В началните минути "лъвовете" демонстрираха амбиция – Димитър Велковски центрира опасно, а Марин Петков опита да открие резултата, но ударът му не намери целта.
В ответната атака черногорците също създадоха напрежение пред вратата на Даниел Наумов, който се намеси решително след изстрел на Милан Вукотич.
Първата част премина под знака на динамични атаки и от двете страни. Петко Панайотов и Патрик-Габриел Галчев комбинираха добре по фланга, но точността отново изневери на българите. Вратарят Наумов се отличи с няколко ключови спасявания, които запазиха равенството до почивката.
След подновяването на играта, Марин Петков и Борислав Цонев създадоха нова опасност, но топката премина на сантиметри от вратата на Черна гора.
В 68-ата минута обаче Балша Секулич се възползва от отличен пас на Марко Янкович и с прецизен удар вкара единствения гол в срещата.
Българският тим реагира мигновено с бърза атака, но Владимир Николов не успя да преодолее защитата на гостите.
В заключителните минути Здравко Димитров и Георги Русев опитаха да върнат интригата, но късметът не бе на страната на домакините – ударите им не намериха целта.
Селекционерът Александър Димитров заложи на експерименти, като извърши цели осем смени по време на двубоя.
Стартов състав на България: 1. Даниел Наумов, 4. Патрик-Габриел Галчев, 5. Кристиан Димитров, 14. Теодор Иванов, 21. Димитър Велковски, 8. Андриан Краев, 24. Петко Панайотов, 15. Никола Илиев, 25. Лукас Петков, 18. Тонислав Йорданов, 16. Марин Петков
5 ЕлСмешнико
До коментар #2 от "фергюсън":резерви във второ и трето дивизионни отбори в различни дъжави
21:10 01.06.2026
8 Някой
До коментар #4 от "МърсиСайд":Георги Русев се контузи и от тогава е в отчайваща форма. Не знам за какво го викна. Имаше желание за игра, но сега е гола вода. Следя ЦСКА 1948. Виж Борислав Цонев върши доста работа последният полусезон. За какво викна Шейтанов, като Петър Маринов там е в много по-добра форма и много по-добър на излизания. Реално над половината мач не го гледах. Странно как от ЦСКА 1948 игра и Гашевич за противника, освен Цонев, Русев, а от бивши футболисти Ценов, Теодор Иванов, Наумов и Никола Илиев-
И от другите голяма част от повиканите са леко казано странни.
Коментиран от #12
21:19 01.06.2026
12 МърсиСайд
До коментар #8 от "Някой":ами Цонев е опитен,трябва да има опитни и млади, но и той изтърва едно мн добро положение за гол, такива са ....
21:29 01.06.2026
16 мрежа
Този бивш треньор на пожарникаря Борисов си отива ,идва знаеш и можеш и успехите ще дойдат.
Когато не си водил водещи клубни отбори,а те спуснат с парашут,това става.
21:59 01.06.2026
