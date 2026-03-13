Парламентът избра Карина Караиванова за подуправител на БНБ

Парламентът избра Карина Караиванова за подуправител на Българската народна банка (БНБ), ръководител на управление „Емисионно“, предават от БТА. В подкрепа на кандидатурата ѝ гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против", а 16 се въздържаха. След това тя положи клетва пред Народното събрание.
Караиванова беше изслушана в четвъртък от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Кандидатурата ѝ беше представена днес в пленарната зала от гуверньора на БНБ Димитър Радев, който посочи, че тя притежава необходимите професионални качества и институционален опит да изпълнява отговорностите на подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“.
„Убеден съм, че предложеният кандидат ще допринесе за укрепване на институционалната роля на БНБ и за ефективното изпълнение на нейните функции в рамките на еврозоната“, заяви той.
Карина Караиванова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране, с над 20 години опит на висши позиции в българската държавна администрация и в международни институции.
Тя е магистър по финанси и банково дело с редица квалификации. Професионалната ѝ реализация включва 7 години представителство на страната ни в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Била е председател на Комисията за финансов надзор, избрана от Народното събрание през 2016 г. Преди това - от 2012 г., е заместник-министър на финансите и представлява България в управителните органи на ЕИБ, ЕИФ и Черноморската банка за търговия и развитие.
1 честен ционист
16:36 13.03.2026
2 Кифла Караиванова
16:37 13.03.2026
3 Народът на Бг
Всички в ГЕРБ са Ментални Инвалиди!
16:38 13.03.2026
4 И тя
16:40 13.03.2026
5 Последния Софиянец
Но, като дойдем на власт - обещавам !
Коментиран от #7
16:40 13.03.2026
6 Сатана Z
16:42 13.03.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "Последния Софиянец":На мен ми е сервирала кафе 2006-та в Мин на финасите.
Коментиран от #13, #14
16:42 13.03.2026
8 Какво да кажа - Герберски кадър!
Гледах презентацията и, по време на която,
тя Сричаше, Гледаше надолу и четеше дори
когато ни запознаваше със сивито си.
Две думи не можеше да каже логически свързани.
16:42 13.03.2026
9 Тити
16:43 13.03.2026
10 След Юрокопейката
По повод инфлацията 16 лв. миналата година кг. агнешко, тази 32 лв., според шеф на НСИ пре БНР, за 5 г. инфлацията при някои храни е 41%, не повишение на цени, инфлация.
Затова колективни органи като БНБ, УС БНБ не трябва да са с политически квоти, и трябва да носят Наказателна Отговорност. За скритият Доклад работен от 227 стр. някой трябва да понесе вина "за вреди и ползи от прием юро". БНБ още мълчи като партизанин какво стана с матриците за печатане на лЪВ и машините. Като ни блокират дигиталното Юро от ЕЦБ, ако сме против Решения на ЕС, какво правим. Гърците поне имаха Кеш в Трезорите..
Упорито се говори, че след години ЦБанки ще бъдат премахнати, БНБ ще спре съществуването си. Всичко централно от ЕЦБ ще се управлява.
16:43 13.03.2026
11 зевзек
17:11 13.03.2026
12 Прилича
17:20 13.03.2026
13 Ганчо
До коментар #7 от "честен ционист":Ей, и във финансите си напред с материала. Браво бе. Има ли нещо което да ти куца?
17:25 13.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 поредната калинка
при стадо заблудени наивни избиратели на тикви и шопари
17:31 13.03.2026
16 Ква БНБ като убиха лева
17:39 13.03.2026
17 Мата Хари
Коментиран от #20
17:39 13.03.2026
18 Националната валута беше закрита и няма
17:40 13.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 честен ционист
До коментар #17 от "Мата Хари":Като ДЩР най я биваше..
17:41 13.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ще си чеше п--отк--ата
Коментиран от #25
17:41 13.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Име
До коментар #22 от "Ще си чеше п--отк--ата":ЕЦБ ги взе.
17:57 13.03.2026
26 Дано поясни
17:59 13.03.2026
27 иван
18:01 13.03.2026
28 ташунко
18:02 13.03.2026