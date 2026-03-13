Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ормузкият проток е хвърлен в хаос! Техеран изнася рекордни количества петрол, но не позволява същото на САЩ

Ормузкият проток е хвърлен в хаос! Техеран изнася рекордни количества петрол, но не позволява същото на САЩ

13 Март, 2026 16:48

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • сащ-
  • моджтаба хаменей-
  • петрол-
  • ракети-
  • дронове-
  • опек

Докато Техеран остава под военен натиск, износът му на петрол все още достига до пазара, докато конкурентните производители и световните потребители понасят голяма част от икономическите последици

Ормузкият проток е хвърлен в хаос! Техеран изнася рекордни количества петрол, но не позволява същото на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иран продължава да изнася големи количества суров петрол за Китай през Ормузкия проток, въпреки американско-израелската атака и многократните предупреждения, че жизненоважният воден път може да стане неизползваем, нанасяйки тежък удар на кампанията за натиск на Белия дом, съобщи "Middle east monitor".

Данните за проследяване на танкери показват, че Иран е превозил между 13,7 милиона и 16,5 милиона барела суров петрол от 28 февруари до 11 март, което се равнява на приблизително 1,1 милиона до 1,5 милиона барела на ден. Количеството е близо до средното за миналата година.

Цифрите са поразителни, защото Ормузкият проток е хвърлен в хаос от началото на войната на 28 февруари. Движението на неирански кораби през пролива се забави рязко, а атаките срещу кораби и енергийна инфраструктура в региона нарушиха износа от други производители от Персийския залив.

Износът на Иран продължава до голяма степен, защото танкери плават в ирански води и товарят на остров Харг, основният експортен център на страната. Досега Вашингтон избягваше конфискациите на танкери и мерките за морски забрани, каквито преди това е използвал срещу Венецуела, вероятно защото всяка директна стъпка срещу иранските петролни товари би могла да даде на Техеран по-голям стимул да затвори пролива напълно.

Това поставя САЩ в неудобното положение да водят война срещу Иран, докато санкционираният петрол на Иран продължава да достига до най-важния му клиент - Китай.

Миналата седмица Пекин преговаряше с Техеран за осигуряване на безопасно преминаване за китайските доставки на петрол и катарския втечнен природен газ през Ормузкия проток. Китай получава около 45% от петрола си през протока.

Корабоплаването през Ормузкия проток рязко спадна за други износители от началото на войната, като трафикът на танкери е намален поради атаки, заплахи и нарастващи застрахователни рискове. Това наруши потоците от производителите от Персийския залив и задълбочи опасенията от по-широк шок в доставките, въпреки че Иран продължи да пренася суров петрол към Китай.

Контрастът е политически значим. Докато Техеран остава под военен натиск, износът му на петрол все още достига до пазара, докато конкурентните производители и световните потребители понасят голяма част от икономическите последици.

Това прекъсване се отрази директно на енергийните пазари. Тъй като приблизително една пета от световната търговия с петрол и газ обикновено преминава през Ормузкия проток, рязкото намаляване на корабоплаването засили опасенията относно недостига на доставки и помогна за покачване на цените на петрола. Дори без пълно затваряне на водния път, пазарът реагира на риска конфликтът да задуши износа от Персийския залив, повишавайки разходите за вносителите и увеличавайки натиска върху правителствата, които вече се опитват да овладеят инфлацията.

За Белия дом това е унижение. Войната трябваше да отслаби Иран и да затегне икономическия натиск върху Техеран. Вместо това Иран все още продава петрол, Китай все още го купува, а основният непосредствен ефект е разтърсването на световните пазари и заплахата за енергийните доставки на други страни.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това го казах вчера

    62 6 Отговор
    Иран ги продава САМО на Русия и Китай, а Кравария стои страхливо отстрани и САМО мучи.

    16:51 13.03.2026

  • 2 Гост

    71 3 Отговор
    Че САЩ да си изнасят от Флорида, Ню Йорк и Балтимор, кой ги спира? Какъв претрол има САЩ в и около Ормузкия проток?

    16:52 13.03.2026

  • 3 хаха

    7 52 Отговор
    Те съседите им ще се погрижат за тях.
    Скоро ще им се изясни. Само да не плачат когато чалместите им съседите се съюзят срещу тях?

    Коментиран от #18

    16:52 13.03.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    66 5 Отговор
    Как така ще затвори Пролива,нали Иран е пробит отвсякъде и не може да прави проблеми,нали така каза Клоуна от Маями..

    16:53 13.03.2026

  • 5 Мачкаааай ян...

    46 4 Отговор
    ките смотани, крадливи....

    16:53 13.03.2026

  • 6 Симо

    49 4 Отговор
    Ха, ха, ха! Кой води шоуто??? Със сигурност не е жълтия клоун. Жълтия клоун само показва колко жалки са грингосите и че тяхното време е в миналото.

    16:54 13.03.2026

  • 7 Що да е хаос

    47 5 Отговор
    За един е хаос, за друг е слагане на някакъв ред
    Кравите нямат място там. Този проход бе е техен.

    16:55 13.03.2026

  • 8 стоян георгиев

    51 3 Отговор
    Май е време Тръмпака и Ненорманяху да се цункат и да обявят "победа", и да се измъкнат от резила си с подвити опашки под прикритието на медийната пропаганда 😂😂😂

    16:56 13.03.2026

  • 9 Техеран май

    4 47 Отговор
    ще хапне атома.
    Ако ще няма проток и тях да ги няма.

    Коментиран от #31, #43

    16:57 13.03.2026

  • 10 Ташаков

    31 1 Отговор
    Алъш вериша върви.Шоуто продължава

    16:57 13.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗОРО

    34 2 Отговор
    Иран се бори с коалицията на педоф или те "Епщайн".

    17:00 13.03.2026

  • 13 Пич

    41 2 Отговор
    Егати и гадното!!! За първи път, на САЩ са им наложили ембарго!!!

    17:02 13.03.2026

  • 14 Горски

    25 3 Отговор
    Специално за българските умрели от страх и глад роби - за Великден 14-15 евро за кило агнешко. Ми кво толкова - дебелата банкянска мутряга и тлъстата свинчуга, както и 5-6 от техните олигарх-спекуланти надолу по веригата ще хапнат, пийнат и замезят отлично, а пък тъпите, слабоумни и безумно страхливи БГ-роби ще ядат на коча знаете какво. Българските роби - най-готините роби по цялото земно кълбо. Такива роби само да искаш - страхливи, хрисими, кротки, покорни, сервилни, раболепни, търпеливи, милички, добрички, любвеобилни. Мечтата на всеки робовладелец! Блокирането на Ормузкия проток, ключов маршрут за глобалните доставки на петрол от страните от Персийския залив, което Иран обсъжда, ще предизвика верижен шок в цялата световна икономика, като ЕС и САЩ ще пострадат най-много. Блокирането на Ормузкия проток ще доведе до скок на световните цени до 200 долара за барел, което ще предизвика шокова реакция в цялата световна икономика: покачването на цената на черното злато ще доведе до рязък спад, а след това и до спиране на товарния трафик, където е възможно. В резултат на това ще спрат доставките на голямо разнообразие от продукти, от хранителни продукти до строителни материали, след което ще спрат работа и промишлените предприятия.

    17:02 13.03.2026

  • 15 Ами време беше

    31 3 Отговор
    "За Белия дом това е унижение." Ами време беше някой да постави говедарите на мястото им

    17:03 13.03.2026

  • 16 бай Даньо

    23 2 Отговор
    Както казва Алиса като не знаеш за къде си тръгнал се озоваваш на последното място на което си очаквал ...

    17:05 13.03.2026

  • 17 хаха

    4 16 Отговор
    13 март 2026 г., 11:45 ч.
    Технологии
    Руските градове предлагат инсталирането на таксофони с достъп до интернет
    Депутатът Антропенко: Възраждането на таксофоните е спешно необходимо в руските градове

    Хайде по магаретата путлераски пислямистчета! ХАХАХА

    17:08 13.03.2026

  • 18 Бензъл

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Мечтите са безплатни.Това не са ти иракчаните

    17:09 13.03.2026

  • 19 Пламен

    20 1 Отговор
    Забелязвате ли , че Джей Ди Ванс излезе в нелегалност.
    Явно много милиардери са бесни на Ръмп , а това е много опасно .

    Коментиран от #40

    17:10 13.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хаха

    5 18 Отговор
    Поради постоянните заплахи от дронове, комуникациите в Москва са блокирани, което нарушава работата на таксита, куриери и магазини. Руснаци купуват пейджъри. Wildberries съобщава, че продажбите от 6 до 10 март са се увеличили със 73% спрямо февруари, докато търсенето на радиостанции се е увеличило с 27%, а на стационарни телефони с 25% в целия град.

    Жалка история дрогаре путлераски пислямисти тип резани. ХАХАХА

    Коментиран от #26

    17:10 13.03.2026

  • 22 Платените

    1 3 Отговор
    Сектанти трупат минуси за Ламат

    17:12 13.03.2026

  • 23 ДОКАЗАНО

    1 6 Отговор
    ФЕЙК НОВИНА

    17:13 13.03.2026

  • 24 Ами

    14 1 Отговор
    Преди няколко дни Иран ясно изреди условията
    за преминаване през Ормузкия проток.
    Ясно каза и какви ще се последиците за желаещите
    да го преминат, но не изпълнили условията.

    17:13 13.03.2026

  • 25 Хмм

    9 1 Отговор
    с блокадата на Ормузкия проток Иран задържа превоза на 20 млн. барела петрол за денонощие, отстранява ги от световния пазар,.

    17:13 13.03.2026

  • 26 ти май

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    не помниш какво стана след 11.11 в САЩ
    ВСИЧКО ЗАБРАНИХА ...
    А в момента посланиците на Франция и Великобритания
    получиха последно предупреждение за ТЕРОРИСТИЧНИТЕ СИ АКЦИИ!

    17:14 13.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха, ха, ха…

    10 2 Отговор
    Иран прави, каквото иска и наказва щатите да стоят в ъгъла! Супер!

    17:17 13.03.2026

  • 29 А ГДЕ

    2 4 Отговор
    Аятолах 2?

    17:18 13.03.2026

  • 30 Все тая

    5 1 Отговор
    Доналд Тъмп. Много филми гледа. План, план недоклан

    17:18 13.03.2026

  • 31 я пак

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Техеран май":

    щото ако Техеран "хапне атома",
    в Тел Авив ще го получат а нално ....

    Коментиран от #45

    17:18 13.03.2026

  • 32 Хмм

    1 1 Отговор
    ще се прехвърлят в Червено море

    17:18 13.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ИЗРАЕЛ все още

    5 4 Отговор
    прощава на Иран, но в един момент ще ударят терминала на остров Харг и до там с иранския износ.

    Коментиран от #36

    17:24 13.03.2026

  • 36 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "ИЗРАЕЛ все още":

    а защо не го удрят?

    17:28 13.03.2026

  • 37 Предстои посещение на Тръмп

    4 5 Отговор
    в Китай.
    Тръмп и Си са се разбрали за китайския петрол от Иран, за това не закачат танкерите за Китай.

    От статията едва ли не излиза, че Иран изнася през Ормуз напук на САЩ.
    НИЩО ПОДОБНО!

    Копеите каквото се зарадваха!
    Две ракети и край на китайския петрол от Иран.

    Коментиран от #53

    17:28 13.03.2026

  • 38 Мишел

    6 3 Отговор
    Иран изнася нефт, който е необходим на Китай и Северна Корея, а внася от там това, което му е необходимо. Търговия между съюзници.
    САЩ се засилиха да лапнат и иранския нефт, но лапат съвсем друго. Китай не може да загуби и Иран след Венецуела.

    Коментиран от #41

    17:29 13.03.2026

  • 39 Тръмп пак играе приятелски

    6 3 Отговор
    на Си и на Путин.

    Много му се иска на Рижавия да прилича на тях!

    17:30 13.03.2026

  • 40 Ехааааааа

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    Тоя път тръмпясалия ше го гърмят своите .....но не по ухото !!!!!

    17:31 13.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ама верно ли?

    5 1 Отговор
    Кой ми с.а в гащите - американски

    17:34 13.03.2026

  • 43 Ужас

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Техеран май":

    Паси, ти ли си?

    17:43 13.03.2026

  • 44 факуса

    3 0 Отговор
    ха ха сащ му забранили,та те не дават никой да купува където са казали сега да видят как се отразяват забраните

    17:43 13.03.2026

  • 45 Опонирай без

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "я пак":

    цинизми. Ако го можеш.

    17:50 13.03.2026

  • 46 Опорка

    1 1 Отговор
    Това е изключително малоумна пропаганда, очевидно предназначена за домовете за умствено изостанали.

    17:51 13.03.2026

  • 47 Да,бе

    2 1 Отговор
    Победителя може да прави каквото си иска,а победените да видят от мъка...Никой не ги е карал да започват война,която не могат да спечелят.

    17:53 13.03.2026

  • 48 Аятолах в хамак

    1 0 Отговор
    Наложихме санкции на съюзниците на САЩ

    17:54 13.03.2026

  • 49 ДЕДУШКА

    0 0 Отговор
    Дядо Трумп е бил подложен от ЕВРЕЦИТЕ на ЯСНОВИЦВО, че ще е ГОСПОДАР на СВЕТА.

    17:57 13.03.2026

  • 50 Ким Филби

    0 0 Отговор
    Щом краварите толкова време не могат да овладеят ситуацията означава,че са колос на глинени крака.Нали целта бяха ядрените инсталации?Не могат и да овладеят и протока,а струпаха там голямо количество кораби.Сваляне на режим в ислямистки държави не може да има.В Ирак какво стана с "демокрацията"?От невръстни бебета са зомбирани с тази религия.Същото важи и за нашите комунисти които пак мечтаят за народен съд и народни пенсии.

    17:57 13.03.2026

  • 51 гого

    1 1 Отговор
    До дни Саудитска Арабия ще изнася по петролопровод 1200км по 7 милиона барела на ден презЧервено море. Но защо не направят петролопровод за 2 месеца да заобикаля Ормудския проход ще е към 150км само?

    Коментиран от #54

    17:58 13.03.2026

  • 52 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Иран изнася свий петрол добит на негова територия.Краварите никой не ги напада и могат спокойно да си изнасят петрол от Тексас към Европа или където искат.

    18:00 13.03.2026

  • 53 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Предстои посещение на Тръмп":

    "Две ракети и край на китайския петрол от Иран"

    Само че танкерите са китайски - ако краварите ударят китайски танкер това значи война с Китай и тогава господарите ти ще гризнат дръвцето и за това не смеят. И на тях им е ясно че при война с Русия, Иран и Китай ще загубят особено след като Европа се отдръпна от тях.

    Ама никой не пречи на нашите козячета да скимтят и да се заканват.

    18:06 13.03.2026

  • 54 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "гого":

    Ха ха ха - там ги чакат хусите от Йемен - господарите ти загубиха.

    18:08 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания