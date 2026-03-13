Ормузкият проток е хвърлен в хаос! Техеран изнася рекордни количества петрол, но не позволява същото на САЩ

Иран продължава да изнася големи количества суров петрол за Китай през Ормузкия проток, въпреки американско-израелската атака и многократните предупреждения, че жизненоважният воден път може да стане неизползваем, нанасяйки тежък удар на кампанията за натиск на Белия дом, съобщи "Middle east monitor".
Данните за проследяване на танкери показват, че Иран е превозил между 13,7 милиона и 16,5 милиона барела суров петрол от 28 февруари до 11 март, което се равнява на приблизително 1,1 милиона до 1,5 милиона барела на ден. Количеството е близо до средното за миналата година.
Цифрите са поразителни, защото Ормузкият проток е хвърлен в хаос от началото на войната на 28 февруари. Движението на неирански кораби през пролива се забави рязко, а атаките срещу кораби и енергийна инфраструктура в региона нарушиха износа от други производители от Персийския залив.
Износът на Иран продължава до голяма степен, защото танкери плават в ирански води и товарят на остров Харг, основният експортен център на страната. Досега Вашингтон избягваше конфискациите на танкери и мерките за морски забрани, каквито преди това е използвал срещу Венецуела, вероятно защото всяка директна стъпка срещу иранските петролни товари би могла да даде на Техеран по-голям стимул да затвори пролива напълно.
Това поставя САЩ в неудобното положение да водят война срещу Иран, докато санкционираният петрол на Иран продължава да достига до най-важния му клиент - Китай.
Миналата седмица Пекин преговаряше с Техеран за осигуряване на безопасно преминаване за китайските доставки на петрол и катарския втечнен природен газ през Ормузкия проток. Китай получава около 45% от петрола си през протока.
Корабоплаването през Ормузкия проток рязко спадна за други износители от началото на войната, като трафикът на танкери е намален поради атаки, заплахи и нарастващи застрахователни рискове. Това наруши потоците от производителите от Персийския залив и задълбочи опасенията от по-широк шок в доставките, въпреки че Иран продължи да пренася суров петрол към Китай.
Контрастът е политически значим. Докато Техеран остава под военен натиск, износът му на петрол все още достига до пазара, докато конкурентните производители и световните потребители понасят голяма част от икономическите последици.
Това прекъсване се отрази директно на енергийните пазари. Тъй като приблизително една пета от световната търговия с петрол и газ обикновено преминава през Ормузкия проток, рязкото намаляване на корабоплаването засили опасенията относно недостига на доставки и помогна за покачване на цените на петрола. Дори без пълно затваряне на водния път, пазарът реагира на риска конфликтът да задуши износа от Персийския залив, повишавайки разходите за вносителите и увеличавайки натиска върху правителствата, които вече се опитват да овладеят инфлацията.
За Белия дом това е унижение. Войната трябваше да отслаби Иран и да затегне икономическия натиск върху Техеран. Вместо това Иран все още продава петрол, Китай все още го купува, а основният непосредствен ефект е разтърсването на световните пазари и заплахата за енергийните доставки на други страни.
1 Това го казах вчера
16:51 13.03.2026
Скоро ще им се изясни. Само да не плачат когато чалместите им съседите се съюзят срещу тях?
Кравите нямат място там. Този проход бе е техен.
9 Техеран май
Ако ще няма проток и тях да ги няма.
До коментар #3 от "хаха":Мечтите са безплатни.Това не са ти иракчаните
Явно много милиардери са бесни на Ръмп , а това е много опасно .
24 Ами
за преминаване през Ормузкия проток.
Ясно каза и какви ще се последиците за желаещите
да го преминат, но не изпълнили условията.
26 ти май
До коментар #21 от "хаха":не помниш какво стана след 11.11 в САЩ
ВСИЧКО ЗАБРАНИХА ...
А в момента посланиците на Франция и Великобритания
получиха последно предупреждение за ТЕРОРИСТИЧНИТЕ СИ АКЦИИ!
31 я пак
До коментар #9 от "Техеран май":щото ако Техеран "хапне атома",
в Тел Авив ще го получат а нално ....
37 Предстои посещение на Тръмп
Тръмп и Си са се разбрали за китайския петрол от Иран, за това не закачат танкерите за Китай.
От статията едва ли не излиза, че Иран изнася през Ормуз напук на САЩ.
НИЩО ПОДОБНО!
Копеите каквото се зарадваха!
Две ракети и край на китайския петрол от Иран.
САЩ се засилиха да лапнат и иранския нефт, но лапат съвсем друго. Китай не може да загуби и Иран след Венецуела.
До коментар #37 от "Предстои посещение на Тръмп":"Две ракети и край на китайския петрол от Иран"
Само че танкерите са китайски - ако краварите ударят китайски танкер това значи война с Китай и тогава господарите ти ще гризнат дръвцето и за това не смеят. И на тях им е ясно че при война с Русия, Иран и Китай ще загубят особено след като Европа се отдръпна от тях.
Ама никой не пречи на нашите козячета да скимтят и да се заканват.
До коментар #51 от "гого":Ха ха ха - там ги чакат хусите от Йемен - господарите ти загубиха.
