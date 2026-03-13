Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бока Хуниорс обяви грандиозни планове за „Ла Бомбонера“

13 Март, 2026 16:45 526 0

  • бока хуниорс-
  • алберто хосе армандо-
  • ла бомбонера-
  • стадион-
  • футбол

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинският гранд Бока Хуниорс представи детайлен план за мащабна реконструкция на своя емблематичен стадион „Алберто Хосе Армандо“, по-известен като „Ла Бомбонера“. Клубът предвижда капацитетът на съоръжението да бъде увеличен от 57 000 на 80 000 седящи места.

Проектът ще отнеме две години, а очакваната инвестиция е между 50 и 60 милиона долара. Очаква се строителните дейности да започнат още това лято, по време на Световното първенство по футбол.

В официално изявление за „Асошиейтед Прес“, от ръководството на клуба бяха категорични:„Ла Бомбонера няма да бъде местена. Няма да се строи нов стадион. Настоящият ще бъде разширен, като се запази напълно неговата идентичност.“

Планира се добавянето на четвърти етаж на трибуните и нови кули за достъп.

Проектът включва изграждането на нов покрив и инсталирането на модерни LED екрани.

Тъй като стадионът се намира в близост до железопътни линии, проектът очаква финално разрешение от Националната комисия по регулиране на транспорта в Аржентина.

Поради строителните дейности, през 2027 г. Бока Хуниорс ще бъде принуден да играе част от домакинските си мачове на друг стадион.

Решението за разширението идва, след като през октомври 2024 г. властите в Буенос Айрес извадиха стадиона от списъка със защитени обекти, което развърза ръцете на клуба за промени по конструкцията. Последното голямо обновление на „Ла Бомбонера“ бе през 1996 г.

Този ход е и индиректен отговор на вечния съперник Ривър Плейт. Наскоро „милионерите“ обявиха планове за разширяване на своя стадион „Мас Монументал“ до 101 000 места, което би го превърнало във втория най-голям клубен стадион в света.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове