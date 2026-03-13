Бока Хуниорс обяви грандиозни планове за „Ла Бомбонера“

Аржентинският гранд Бока Хуниорс представи детайлен план за мащабна реконструкция на своя емблематичен стадион „Алберто Хосе Армандо“, по-известен като „Ла Бомбонера“. Клубът предвижда капацитетът на съоръжението да бъде увеличен от 57 000 на 80 000 седящи места.

Проектът ще отнеме две години, а очакваната инвестиция е между 50 и 60 милиона долара. Очаква се строителните дейности да започнат още това лято, по време на Световното първенство по футбол.

В официално изявление за „Асошиейтед Прес“, от ръководството на клуба бяха категорични:„Ла Бомбонера няма да бъде местена. Няма да се строи нов стадион. Настоящият ще бъде разширен, като се запази напълно неговата идентичност.“

Планира се добавянето на четвърти етаж на трибуните и нови кули за достъп.

Проектът включва изграждането на нов покрив и инсталирането на модерни LED екрани.

Тъй като стадионът се намира в близост до железопътни линии, проектът очаква финално разрешение от Националната комисия по регулиране на транспорта в Аржентина.

Поради строителните дейности, през 2027 г. Бока Хуниорс ще бъде принуден да играе част от домакинските си мачове на друг стадион.

Решението за разширението идва, след като през октомври 2024 г. властите в Буенос Айрес извадиха стадиона от списъка със защитени обекти, което развърза ръцете на клуба за промени по конструкцията. Последното голямо обновление на „Ла Бомбонера“ бе през 1996 г.

Този ход е и индиректен отговор на вечния съперник Ривър Плейт. Наскоро „милионерите“ обявиха планове за разширяване на своя стадион „Мас Монументал“ до 101 000 места, което би го превърнало във втория най-голям клубен стадион в света.