Лондон предупреди: Русия и Иран се опитват да овладеят световната икономика

Русия и Иран се стремят да разширят влиянието си върху глобалната икономика и координират действията си в редица сфери, заяви британският външен министър Ивет Купър по време на визита в Саудитска Арабия.

По думите ѝ връзките между Русия и Иран се развиват от години и се проявяват както в подхода, така и в използваните от двете държави тактики.

"Виждаме как тези две държави се опитват да се подкрепят взаимно и да извличат обща полза от опитите да овладеят световната икономика", заяви Купър.

Изказването ѝ идва на фона на засиленото напрежение в Близкия изток. В изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, разпространено от държавните медии се съдържа предупреждение, че Техеран може да блокира корабоплаването през Ормузкия проток в отговор на продължаващите американско-израелски удари срещу страната.

Междувременно Съединените щати временно облекчиха част от ограниченията върху закупуването на руски петрол, превозван по море. Британският външен министър се въздържа от критики към решението на Вашингтон, като го определи като "специфична и целенасочена мярка".