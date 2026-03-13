Лондон предупреди: Русия и Иран се опитват да овладеят световната икономика

Русия и Иран се стремят да разширят влиянието си върху глобалната икономика и координират действията си в редица сфери, заяви британският външен министър Ивет Купър по време на визита в Саудитска Арабия.
По думите ѝ връзките между Русия и Иран се развиват от години и се проявяват както в подхода, така и в използваните от двете държави тактики.
"Виждаме как тези две държави се опитват да се подкрепят взаимно и да извличат обща полза от опитите да овладеят световната икономика", заяви Купър.
Изказването ѝ идва на фона на засиленото напрежение в Близкия изток. В изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, разпространено от държавните медии се съдържа предупреждение, че Техеран може да блокира корабоплаването през Ормузкия проток в отговор на продължаващите американско-израелски удари срещу страната.
Междувременно Съединените щати временно облекчиха част от ограниченията върху закупуването на руски петрол, превозван по море. Британският външен министър се въздържа от критики към решението на Вашингтон, като го определи като "специфична и целенасочена мярка".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хегемона си отива.
Коментиран от #39, #43
17:19 13.03.2026
2 честен ционист
Коментиран от #8, #22
17:20 13.03.2026
3 Xеми 3начи Bазелин
17:20 13.03.2026
4 Кеф
Коментиран от #13
17:21 13.03.2026
5 Град Козлодуй..
17:22 13.03.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #40
17:22 13.03.2026
7 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
17:23 13.03.2026
8 Кухоглава копейка
До коментар #2 от "честен ционист":Ще се мриееее.
Коментиран от #47
17:24 13.03.2026
9 Бумеранг
17:24 13.03.2026
10 Паветен
Коментиран от #16, #51
17:24 13.03.2026
11 Общак
Тази за какво говори?
Коментиран от #41
17:24 13.03.2026
12 !!!!!!!!!
Каза хегемона си отива.
Коментиран от #20, #50, #55
17:25 13.03.2026
13 Вашето мнение
До коментар #4 от "Кеф":Няма нищо по-хубаво от рева на резултата от вековно кръвосмешение.
17:25 13.03.2026
14 Владимир Путин, президент
ПЯТЬ года Русия се опитва да овладее Купянск на 17км от руската граница, до тук безуспешно. Опитва и да забременява руските мужици, понеже няма веч луди машки, които да бълват мясо за фронта ☝️
Коментиран от #21, #32
17:25 13.03.2026
15 Дориана
Коментиран от #28
17:25 13.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 зевзек
17:25 13.03.2026
18 дончичо
Аууу, колко сме загрижени за световната икономика...опаа...най-вече за нашата
17:26 13.03.2026
19 Лондон предупреди: да гледаме в нашия
кафявите пришълци обгрижвайки ги всякак
дето се размножават кат хлебарки
Коментиран от #27
17:27 13.03.2026
20 Киев за два дня
До коментар #12 от "!!!!!!!!!":Иво Христов каза,че за месец, месец и половина Русия ще победи.Ама го каза през 2022 година.
Мда.
Коментиран от #25
17:28 13.03.2026
21 Град Козлодуй..
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":БАВНО НО СЛАВНО! ПУТИН Е СТРАТЕГ! НЕ Е НА ПЕТЕЛ ГРЕБЕНА!
Коментиран от #35
17:28 13.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И ще....
17:29 13.03.2026
24 604
17:31 13.03.2026
25 А Путин каза
До коментар #20 от "Киев за два дня":А пък Путин казва:
„Давате ли си сметка, ако Русия действаше като Израел ? C целия наш военен Арсенал срещу други държави ? Представяте ли си го това ? Нито сме страхливци, нито сме слаби. В Украйна никога не съм казвал, че ще вземем Киев за три дни, но при широкомащабна война глобална, давам на НАТО ЕС само три часа.“
Коментиран от #33, #38
17:31 13.03.2026
26 604
До коментар #22 от "Ганчо мишока русофоб":цър, цврък , ама сипваш бенз, оди пеш де....!
17:32 13.03.2026
27 дончичо
До коментар #19 от "Лондон предупреди: да гледаме в нашия":Ами що спите ве,в школото не ви ли научиха да правите деца!?Ба“си и школото!!!
17:32 13.03.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "Дориана":"... вие провокирахте и подклаждахте войната в Украйна..."
Дорке, войната я започнах лично аз далечния 24 февруари 2022г, точно в 04.00 часа също като моя наставник Гитлер !!! Искате Иран да удържи и унищожи Щатите, нали ? Е, нормалните хора по света пожелават същото на Украйна - да удържи и разбие жалката ру3ка мечка, играеща се на величие ☝️
17:33 13.03.2026
29 аz СВО Победа 80
Русия се оплака официално в ООН,че са им избомбили заводът в Брянск.🤣🤣🤣
Коментиран от #44
17:34 13.03.2026
30 Браво на Русия и Иран
Коментиран от #34
17:35 13.03.2026
31 Крали Марко
Англосаксонците почнаха да се усещат.
17:35 13.03.2026
32 дончичо
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":Ами, тя,оная от парламенто е права ...чик...икки...джии сте сите
17:35 13.03.2026
33 Хи хи
До коментар #25 от "А Путин каза":И къде го е казал бункерният това?
Коментиран от #58
17:37 13.03.2026
34 Так е
До коментар #30 от "Браво на Русия и Иран":Руската пропаганда има за цел глупака.
Коментиран от #45, #65
17:38 13.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хмм
17:38 13.03.2026
37 Светът се събуди
17:38 13.03.2026
38 Пръдльооо
До коментар #25 от "А Путин каза":Ми нека опита!По вероятно ще са два часа за РФ! На руската сила и мощ цял свят се смее!!
17:39 13.03.2026
39 Така де
До коментар #1 от "Хегемона си отива.":Любовта на Дончо Тръмпа към Русия е безгранична. А и САЩ печелят на скъпия петрол! Да му мисли Европа!
17:39 13.03.2026
40 Пръдльооо
До коментар #6 от "Боруна Лом":КОИ НИЕ БРЕ??
17:40 13.03.2026
41 Знаел
До коментар #11 от "Общак":За това си и общак, ако беше учил...
Коментиран от #53
17:40 13.03.2026
42 Европеец
Коментиран от #46, #48, #57, #60
17:41 13.03.2026
43 Бууухахахаха
До коментар #1 от "Хегемона си отива.":Още през 1960 година го погнаха да си ходи,ама той не иска!!
17:41 13.03.2026
44 Антониу Гутериш, ген.секретар ООН
До коментар #29 от "аz СВО Победа 80":"...Русия се оплака официално в ООН, че са им избомбили заводът в Брянск..."
В пятница не работим !!!
Да одат се оплачат на арменския поп .... 😄
17:41 13.03.2026
45 Така е
До коментар #34 от "Так е":Но те са мнозинство! Щом Путин си назначи президент на САЩ, значи така трябва да се действа.
17:41 13.03.2026
46 Оди у Русиа
До коментар #42 от "Европеец":Дедова ли ми крепиш още в ЕС.
17:42 13.03.2026
47 Не се притеснявай
До коментар #8 от "Кухоглава копейка":Ще помогнем
17:42 13.03.2026
48 зевзек
До коментар #42 от "Европеец":ти като европеец, какво правиш за да се противопоставиш на тези планове, или не ти е мила Европа, нищо че се пишеш, както се пишеш
17:43 13.03.2026
49 Тимур
17:43 13.03.2026
50 555
До коментар #12 от "!!!!!!!!!":Иво Христов не е Нострадамус. Не всички прогнози са му верни. По време на войната в Сирия каза, че кюрдите вече ще си имат държава, но това не стана.
17:43 13.03.2026
51 А бе празен
До коментар #10 от "Паветен":Това става,станал си още по вече.
17:43 13.03.2026
52 Сатана Z
17:44 13.03.2026
53 Хи хи хи хи
До коментар #41 от "Знаел":Колко години изкара в пети клас?
17:45 13.03.2026
54 цигането Симо
Айде братя роми в Иран за желязо,а после в Расията за ефтини гладни русоляви булки да караме в малата
17:46 13.03.2026
55 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #12 от "!!!!!!!!!":Нищо от това,което до сега е казал,не се е случило.Но вие си го гледайте,слушайте.........,
17:48 13.03.2026
56 Не думай!
17:48 13.03.2026
57 А бре
До коментар #42 от "Европеец":На този ще му погостувам и ще му покажа какво е мотика.
17:50 13.03.2026
58 А бе
До коментар #33 от "Хи хи":И той не знае.Ще му се да е така.
17:52 13.03.2026
59 ЕЙЙЙЙ СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА.
Коментиран от #62, #63, #64
17:54 13.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Левски
17:56 13.03.2026
62 Сульооо
До коментар #59 от "ЕЙЙЙЙ СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА.":Знаем ,че партера ти е състояние,но никого не можеше да агитираш!
17:56 13.03.2026
63 Спри се
До коментар #59 от "ЕЙЙЙЙ СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА.":НА ДВЕ МАГАРЕТА СЕНОТО НЕ МОЖЕШ ДА РАЗДЕЛИШ,НО СВЕТА ПРЕНАРЕЖДАШ!!
17:59 13.03.2026
64 Сельооо
До коментар #59 от "ЕЙЙЙЙ СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА.":ТА КАКВО ЩЕ ВЗЕМАТ ОТ НАС КАТО НИ ЗАВЗЕМАТ,ПРЕУМНИ И ПРЕНАЧЕТЕНИЙ??
18:01 13.03.2026
65 Точно така
До коментар #34 от "Так е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:05 13.03.2026