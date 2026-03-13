Лондон предупреди: Русия и Иран се опитват да овладеят световната икономика

13 Март, 2026

Британският външен министър се въздържа от критики към решението на Вашингтон за руския петрол, като го определи като специфична и целенасочена мярка

Русия и Иран се стремят да разширят влиянието си върху глобалната икономика и координират действията си в редица сфери, заяви британският външен министър Ивет Купър по време на визита в Саудитска Арабия.

По думите ѝ връзките между Русия и Иран се развиват от години и се проявяват както в подхода, така и в използваните от двете държави тактики.

"Виждаме как тези две държави се опитват да се подкрепят взаимно и да извличат обща полза от опитите да овладеят световната икономика", заяви Купър.

Изказването ѝ идва на фона на засиленото напрежение в Близкия изток. В изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, разпространено от държавните медии се съдържа предупреждение, че Техеран може да блокира корабоплаването през Ормузкия проток в отговор на продължаващите американско-израелски удари срещу страната.

Междувременно Съединените щати временно облекчиха част от ограниченията върху закупуването на руски петрол, превозван по море. Британският външен министър се въздържа от критики към решението на Вашингтон, като го определи като "специфична и целенасочена мярка".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хегемона си отива.

    38 3 Отговор
    Лошо нЕма

    Коментиран от #39, #43

    17:19 13.03.2026

  • 2 честен ционист

    5 21 Отговор
    Скоро Ганчо ще изкарва по 3 рубли на месец.

    Коментиран от #8, #22

    17:20 13.03.2026

  • 3 Xеми 3начи Bазелин

    40 2 Отговор
    Мало умния Тръмпоч, натиснат от шефа му Сатаняху сам прични всичко това. Съвсем в реда на нещата е конкурентите да се възползват.

    17:20 13.03.2026

  • 4 Кеф

    42 3 Отговор
    МалоБритания реве на умряло.

    Коментиран от #13

    17:21 13.03.2026

  • 5 Град Козлодуй..

    40 2 Отговор
    От хиляди години едно и също! Крадеца вика колкото се може по силно..ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА//

    17:22 13.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    27 3 Отговор
    ТЕ СА Я ЗАВЛАДЕЛИ! ВИЕ ПОТЪВАТЕ ПРЕНОСНО И БУКВАЛНО!

    Коментиран от #40

    17:22 13.03.2026

  • 7 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    27 4 Отговор
    Е друго си е Британия да владее цял свят ..на.с.ра.ната чи.футска империя грозна пълна с не.гри и пакистанци

    17:23 13.03.2026

  • 8 Кухоглава копейка

    1 15 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ще се мриееее.

    Коментиран от #47

    17:24 13.03.2026

  • 9 Бумеранг

    28 3 Отговор
    Опитаха се да правят мръсно на Русия и Иран, а се върна при тях. Карма.

    17:24 13.03.2026

  • 10 Паветен

    31 4 Отговор
    Бухаххахаха, нали ние бяхме в клуба на богатити, побидитилити, циливилизованити, жилаищити, какво става?

    Коментиран от #16, #51

    17:24 13.03.2026

  • 11 Общак

    8 13 Отговор
    Аз знам ...че икономиката на Русия е колкото на Италия.
    Тази за какво говори?

    Коментиран от #41

    17:24 13.03.2026

  • 12 !!!!!!!!!

    23 3 Отговор
    Гледайте проф Иво Христов при Цветанка Ризова.
    Каза хегемона си отива.

    Коментиран от #20, #50, #55

    17:25 13.03.2026

  • 13 Вашето мнение

    25 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кеф":

    Няма нищо по-хубаво от рева на резултата от вековно кръвосмешение.

    17:25 13.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    3 16 Отговор
    Глупасти и клевети !!!
    ПЯТЬ года Русия се опитва да овладее Купянск на 17км от руската граница, до тук безуспешно. Опитва и да забременява руските мужици, понеже няма веч луди машки, които да бълват мясо за фронта ☝️

    Коментиран от #21, #32

    17:25 13.03.2026

  • 15 Дориана

    22 1 Отговор
    Ами нека я овладеят. Вие провокирахте и подклаждахте войната в Украйна , Тръмп реши , че всяка държава която поиска ще бъде негова сега воювайте и се избивайте. Разбира се ще има икономически последици, които вие трябваше да предвидите.

    Коментиран от #28

    17:25 13.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 зевзек

    18 1 Отговор
    това е един вид вопъл, идващ от бивша империя, която навремето е контролирала и експлоатирала една четвърт от земната повърхност, с новия кеш Путин ще набере още африканци за украинския фронт

    17:25 13.03.2026

  • 18 дончичо

    16 0 Отговор
    Що бе,вие да не би да правите друго!
    Аууу, колко сме загрижени за световната икономика...опаа...най-вече за нашата

    17:26 13.03.2026

  • 19 Лондон предупреди: да гледаме в нашия

    14 1 Отговор
    двор че скоро ще бъдем принудени да учим арабски и да се подчиняваме на
    кафявите пришълци обгрижвайки ги всякак
    дето се размножават кат хлебарки

    Коментиран от #27

    17:27 13.03.2026

  • 20 Киев за два дня

    4 19 Отговор

    До коментар #12 от "!!!!!!!!!":

    Иво Христов каза,че за месец, месец и половина Русия ще победи.Ама го каза през 2022 година.
    Мда.

    Коментиран от #25

    17:28 13.03.2026

  • 21 Град Козлодуй..

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    БАВНО НО СЛАВНО! ПУТИН Е СТРАТЕГ! НЕ Е НА ПЕТЕЛ ГРЕБЕНА!

    Коментиран от #35

    17:28 13.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И ще....

    5 0 Отговор
    Кво от това...

    17:29 13.03.2026

  • 24 604

    2 0 Отговор
    а чайнъ ГДЕ Е? или.....

    17:31 13.03.2026

  • 25 А Путин каза

    23 4 Отговор

    До коментар #20 от "Киев за два дня":

    А пък Путин казва:
    „Давате ли си сметка, ако Русия действаше като Израел ? C целия наш военен Арсенал срещу други държави ? Представяте ли си го това ? Нито сме страхливци, нито сме слаби. В Украйна никога не съм казвал, че ще вземем Киев за три дни, но при широкомащабна война глобална, давам на НАТО ЕС само три часа.“

    Коментиран от #33, #38

    17:31 13.03.2026

  • 26 604

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ганчо мишока русофоб":

    цър, цврък , ама сипваш бенз, оди пеш де....!

    17:32 13.03.2026

  • 27 дончичо

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Лондон предупреди: да гледаме в нашия":

    Ами що спите ве,в школото не ви ли научиха да правите деца!?Ба“си и школото!!!

    17:32 13.03.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    2 17 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    "... вие провокирахте и подклаждахте войната в Украйна..."

    Дорке, войната я започнах лично аз далечния 24 февруари 2022г, точно в 04.00 часа също като моя наставник Гитлер !!! Искате Иран да удържи и унищожи Щатите, нали ? Е, нормалните хора по света пожелават същото на Украйна - да удържи и разбие жалката ру3ка мечка, играеща се на величие ☝️

    17:33 13.03.2026

  • 29 аz СВО Победа 80

    3 11 Отговор
    Извънредно:
    Русия се оплака официално в ООН,че са им избомбили заводът в Брянск.🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    17:34 13.03.2026

  • 30 Браво на Русия и Иран

    17 1 Отговор
    Това Англия, САЩ, Израел, са световно зло!

    Коментиран от #34

    17:35 13.03.2026

  • 31 Крали Марко

    12 1 Отговор
    Така е, в теб пистолета в мен патроните. Вие имате коли и самолети, ние горивата им. Купчина желязо без бензин. Че ти ако имаш и двете, то тогава аз защо съм.
    Англосаксонците почнаха да се усещат.

    17:35 13.03.2026

  • 32 дончичо

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Ами, тя,оная от парламенто е права ...чик...икки...джии сте сите

    17:35 13.03.2026

  • 33 Хи хи

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "А Путин каза":

    И къде го е казал бункерният това?

    Коментиран от #58

    17:37 13.03.2026

  • 34 Так е

    3 9 Отговор

    До коментар #30 от "Браво на Русия и Иран":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #45, #65

    17:38 13.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хмм

    8 0 Отговор
    всяко действие поражда еднакво по сила противодействие

    17:38 13.03.2026

  • 37 Светът се събуди

    8 1 Отговор
    🔊Нова, още по-потресаваща версия на световния хит No.1 - BOOM BOOM TEL AVIV – Tezcatl León 🎶🎧

    17:38 13.03.2026

  • 38 Пръдльооо

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "А Путин каза":

    Ми нека опита!По вероятно ще са два часа за РФ! На руската сила и мощ цял свят се смее!!

    17:39 13.03.2026

  • 39 Така де

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хегемона си отива.":

    Любовта на Дончо Тръмпа към Русия е безгранична. А и САЩ печелят на скъпия петрол! Да му мисли Европа!

    17:39 13.03.2026

  • 40 Пръдльооо

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    КОИ НИЕ БРЕ??

    17:40 13.03.2026

  • 41 Знаел

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Общак":

    За това си и общак, ако беше учил...

    Коментиран от #53

    17:40 13.03.2026

  • 42 Европеец

    3 1 Отговор
    По скоро Тръмп се опитва да овладее световния петрол. После лакейте от EU няма да разберат от къде им е дошло. Войната в Украйна постави началото на края на европейската икономика. Това беше основния сценарии от USA. Сега ще довършат Европа.

    Коментиран от #46, #48, #57, #60

    17:41 13.03.2026

  • 43 Бууухахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хегемона си отива.":

    Още през 1960 година го погнаха да си ходи,ама той не иска!!

    17:41 13.03.2026

  • 44 Антониу Гутериш, ген.секретар ООН

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "аz СВО Победа 80":

    "...Русия се оплака официално в ООН, че са им избомбили заводът в Брянск..."

    В пятница не работим !!!
    Да одат се оплачат на арменския поп .... 😄

    17:41 13.03.2026

  • 45 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Так е":

    Но те са мнозинство! Щом Путин си назначи президент на САЩ, значи така трябва да се действа.

    17:41 13.03.2026

  • 46 Оди у Русиа

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Европеец":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС.

    17:42 13.03.2026

  • 47 Не се притеснявай

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кухоглава копейка":

    Ще помогнем

    17:42 13.03.2026

  • 48 зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Европеец":

    ти като европеец, какво правиш за да се противопоставиш на тези планове, или не ти е мила Европа, нищо че се пишеш, както се пишеш

    17:43 13.03.2026

  • 49 Тимур

    1 1 Отговор
    Заминаха и иранци и Путлер

    17:43 13.03.2026

  • 50 555

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "!!!!!!!!!":

    Иво Христов не е Нострадамус. Не всички прогнози са му верни. По време на войната в Сирия каза, че кюрдите вече ще си имат държава, но това не стана.

    17:43 13.03.2026

  • 51 А бе празен

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Паветен":

    Това става,станал си още по вече.

    17:43 13.03.2026

  • 52 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Британската външна политика винаги е била да отслаби основните си противници САЩ и Израел в борбата за влияние в близкия изток.В момента големите играчи активно търсят нови начини за запълване на вакума в Залива ,след американското фиаско неспособно да защити нито една от 14 те държави в региона,които разчитаха на тях.

    17:44 13.03.2026

  • 53 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Знаел":

    Колко години изкара в пети клас?

    17:45 13.03.2026

  • 54 цигането Симо

    1 2 Отговор
    Расия ще овладее световното производство на картошки,Иран овладява производство на желязо за скрап
    Айде братя роми в Иран за желязо,а после в Расията за ефтини гладни русоляви булки да караме в малата

    17:46 13.03.2026

  • 55 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "!!!!!!!!!":

    Нищо от това,което до сега е казал,не се е случило.Но вие си го гледайте,слушайте.........,

    17:48 13.03.2026

  • 56 Не думай!

    0 0 Отговор
    Те, това не ми беше минавало през ума. Което, разбира се е напълно естествено. За такъв смърдящ виц и трябва да си джентълмен.

    17:48 13.03.2026

  • 57 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Европеец":

    На този ще му погостувам и ще му покажа какво е мотика.

    17:50 13.03.2026

  • 58 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хи хи":

    И той не знае.Ще му се да е така.

    17:52 13.03.2026

  • 59 ЕЙЙЙЙ СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА.

    0 1 Отговор
    И ще ви завземат заедно със Китай защото сте прости и необразовани люде. ТЕ СИ МЪЛЧАТ КОШНИЦАТА СИ ПЛЕТАТ А ВИЕ КЪТ ВАШ ЗЕЛЬО САМО ПЛЯМПОТИТЕ. И НА ТРЪМПАКА ЩЕ ОТДЕЛЯТ МАЛКО ЗАЩОТО ТОЙ Е СЪС ТЯХ. А ЕВРОПАТА ЩЕ ГО ДУА СЕВЕРНЯКА. ДОКАТО Е ВРЕМЕ ИДЕТЕ ПРИ ПУТИН НА КОЛЕНЕ ПЕТРОЛ И ГАЗ ИСКАЙТЕ.

    Коментиран от #62, #63, #64

    17:54 13.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Левски

    1 1 Отговор
    Ами ще я владеят, няма само вие да блажите.

    17:56 13.03.2026

  • 62 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "ЕЙЙЙЙ СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА.":

    Знаем ,че партера ти е състояние,но никого не можеше да агитираш!

    17:56 13.03.2026

  • 63 Спри се

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "ЕЙЙЙЙ СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА.":

    НА ДВЕ МАГАРЕТА СЕНОТО НЕ МОЖЕШ ДА РАЗДЕЛИШ,НО СВЕТА ПРЕНАРЕЖДАШ!!

    17:59 13.03.2026

  • 64 Сельооо

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "ЕЙЙЙЙ СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА.":

    ТА КАКВО ЩЕ ВЗЕМАТ ОТ НАС КАТО НИ ЗАВЗЕМАТ,ПРЕУМНИ И ПРЕНАЧЕТЕНИЙ??

    18:01 13.03.2026

  • 65 Точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Так е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    18:05 13.03.2026