Случаят "Петрохан": усещането, че крият нещо огромно

13 Март, 2026 17:01 1 868 39

От десетилетия не помня в България да сме имали усещането за заблуди с такъв огромен размах

Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

И след поредния брифинг по случая "Петрохан" човек остава с впечатлението, че се прикрива нещо огромно. От десетилетия не помня в България да сме имали усещането за заблуди с такъв огромен размах, пише Евгений Дайнов.

Веднага след като Борислав Сарафов, който отдавна трябваше да е освободил поста и.ф. главен прокурор, излезе да ни говори за "Туин Пийкс" по повод случая "Петрохан-Околчица", напомних във Фейсбук онази фраза, изразяваща дълбоко недоверие към органите на реда: "куките винаги лъжат".

През 1970-те години, в едни особено тъмни времена на комунизма, съветският писател дисидент Александър Солженицин пише в есе, озаглавено "Да не живеем в лъжа", следното: "Ние знаем, че те лъжат. Те си знаят, че лъжат. Те знаят, че ние знаем, че лъжат. Ние знаем, че те знаят, че ние знаем, че те лъжат. И все пак те продължават да лъжат."

По-нататък Солженицин пита: след като знаят, че никога няма да им повярваме – защо го правят? И намира отговора. Целта на техните лъжи не е да им повярваме, а да ни демонстрират, че са всевластни. Могат да лъжат колкото си искат, а ние нямаме правото да възразяваме, защото те са силата. И могат да правят с нас всичко – да ни убият, вкарат в затвор, натикат в концлагер. И да ни самоубият – нещо, особено популярно и в днешна Русия: преди броени седмици поредният московски генерал се самозастрелял.

Те не очакват да им повярваме

В България поредният брифинг по случая "Петрохан-Околчица", на който не бе дадена възможността за журналистически въпроси, напомня на ситуацията, описана от Солженицин. Казват ни, че чакат снегът да се стопи, та да видят отдолу следи; а кемперът на Калушев е минал през Враца със средна скорост 156 км/ч.

Не очакват да им повярваме. Но тъй като не са достигнали обема на власт на съветските комунисти, ние можем да направим анализ. И за него се връщаме към фразата "куките винаги лъжат", защото винаги са на страната на силата. А колкото по-големи са лъжите, толкова по-голяма е силата, която се обслужва с тях.

От десетилетия не помня в България да сме имали усещането за заблуди с такъв огромен размах. Не помня дори и бледо подобие на последвалото активно мероприятие – може би най-голямото от комунизма насам.

А целта на активното мероприятие не е да ни убеди, че някой е престъпник. Целта е медийното и общественото пространство да бъде наситено със съобщения, че на съответния човек не му е бил чист косъмът. Ден след ден той бива заливан с помия и все някаква част ще се залепи за него. Хората ще започнат да го отбягват, което го прави лесна мишена. Властта ще може, без да се вдига излишен шум, да го изчезне, самоубие, арестува по всякакви обвинения. Солженицин дава пример със съветски гражданин, който е бил разстрелян, защото си признал, че по заръка на английското разузнаване планирал да прокопае тунел от Делхи до Бомбай.

В прикриването на истината около "Петрохан-Околчица" вероятно са замесени десетки. Мащабът на мобилизацията е огромен. Следвайки логиката на аксиомите: при този огромен мащаб остава усещането, че онази сила, която бива прикривана, също е огромна. Не става дума за Борисов/Пеевски. И двамата се криеха със седмици, за да не рикошира нещо върху тях. Силата, която се прикрива тук, явно е по-голяма от тях. А сила с такъв размер на наша територия няма. Затова човек би могъл да си помисли, че прикриваната сила е зад граница. Границата е със Сърбия. А Сърбия има специални отношения с Русия, която е в хибридна война с Европа и в близки отношения с престъпни елементи по цял свят.

Все някога истината излиза наяве

В тази посока върви анализът на случая, следвайки публично достъпни източници и елементарната аналитична логика. А анализът на последвалото активно мероприятие звучи така:

Първо бе направен опит да бъде внушено, че мъртвите сами са си виновни. Сектанти – ще се самоубиват, разбира се. Какво да му разследваш? А после бе направена странна връзка между природозащитници и педофили. Нещо като: всички, които защитават природата, са педофили – дръжте ги!

От всичко това може да се стигне до предположението, че подпосланието на активното мероприятие е някакво фрапантно унищожаване на природата, което се готви някъде в България в полза на родни или чужди "мутри".

Човек може да остане с впечатлението, че държавата прикрива някакво огромно нещо и е негов съучастник. Може би и съществуването на държавните съучастници зависи от това дали ще продължат да прикриват истината.

Само че българите може и на пръв поглед да приличаме на руснаци, но не сме. Тук руските номера минават само до време. Все някога истината излиза наяве.

***

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Сянката ,

    18 4 Отговор
    свидетел на екзекуциите дебне......

    Коментиран от #8

    17:04 13.03.2026

  • 2 Крият

    19 2 Отговор
    начините за финансиране на мафията МВР.

    17:08 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гайтанджи Веждьо

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бащата на някаква Саяна":

    Оскубаните вежди ли те тревожат повече или бащата?

    17:11 13.03.2026

  • 7 Дориана

    23 5 Отговор
    Много ясно , още в самото начало от първите дни без да са направени огледи, аутопсия ,записи от камери започнаха са се надпреварват да говорят за секти, педофилия и Будизъм. И това се поде от Слави Трифонов, Тошо Йорданов, Балабанов, Пеевски с политическа цел да омаскарят убитите и своите опоненти. Дори очерниха Будизма като религия и го забъркаха с педофилия и секти.Даваше се откъслечна информация от типа на "Час по лъжичка." Да не говорим за записите от камерите от типа "Тука има Тука нема" Противоречивите свидетелски показания пак от типа- Тези ще разпространим, тези-Не.или по- късно. Да не говорим за съдебния лекар, който не може да установи точния час на смъртта или поне приблизително.Пълна бъркотия.

    17:13 13.03.2026

  • 8 Нещо огромно?

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сянката ,":

    Че то не е ли огромно?
    Код кожа ми ти кмет изсипал 250 бона на хора, които се самоликвидират ритуално. Къде гледал като е ходил 10 път, та не е видял опасната секта? Да не говорим за децата..!??!

    17:14 13.03.2026

  • 9 Пич

    11 15 Отговор
    Горкият пияница, какви напъни на изгорелите от алкохол мозъчни клетки!? Ама се мисли за много умен, а сънародниците си - за много глупави. Според него е много хитро внушението никъде да не спомене ПП и ДБ, но да ги оправдае защото народа били мнителен - значи глупав!!! А да стане, ама за малко!!! Ако толкова идиотски не беше внушавал за Русия. Кретенски е да изкараш Кирчо и Кокорчо руски шпиони бе, Дайнов!!!

    17:15 13.03.2026

  • 10 Туин Пийкс

    9 15 Отговор
    На ПеПенцето Дайнов и тук му се привиждат руснаци... Или яко му хлопа дъската или се прави на луд.

    17:16 13.03.2026

  • 11 Борислав

    17 3 Отговор
    "Не става дума за Борисов/Пеевски" - Тук авторът греши. Има само 2-ма човека които могат да задействат кампанията за очерняне на жертвите и това са те. Става въпрос за наркоканал на Борисов под чадъра на ДАНС и МВР и активно прикриван от прокуратурата. Все пак явно Борисов е неадекватен, което означава че не е поръчител, нито извършител, нито съучастник. Той също е изненадан от екзекуцията.

    17:17 13.03.2026

  • 12 Анджо

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Като някаква Саяна порасне":

    И ти ще ги скубеш ако те настигне неговата съдба.👎👎

    17:18 13.03.2026

  • 13 Дедо Мраз

    21 0 Отговор
    Нищо от изнесената информация не съвпада. Толкова много разминавания. Явно са си мислили, че като ги очернят, няма да има такъв голям обществен натиск и всичко ще се нареди както те искат.

    17:20 13.03.2026

  • 14 и не само

    5 6 Отговор
    Шефката на премиерския кабинет на Андрей Гюров Румяна Бъчварова и експремиерът Николай Денков са участвали заедно с финансиста на Петроханската секта Ивайло Иванов (Ивей) в разработването на стратегически документ за бъдещите зелени политики на България в различни сфери.

    17:21 13.03.2026

  • 15 ?????

    4 6 Отговор
    Намерили са златото на извънземните в някаква пещера и ония са ги свитнали за да не ги издадат.
    От тва по-огромно здраве му кажи.

    17:21 13.03.2026

  • 16 Сила

    5 24 Отговор
    Хората не могат да осъзнаят начина на мислене на Калушев и хората му ...това е !!! Самоубиха се , изгориха кучетата живи и Калушев уби децата ...факт !!! Нищо повече !!!

    Коментиран от #23

    17:21 13.03.2026

  • 17 Някой

    2 10 Отговор
    Я питайте родителите на 8 годишното момиченце. Единственото, което се крие, е колко по-зле всъщност е този калушев.

    17:21 13.03.2026

  • 18 станахте банални и досадни

    6 6 Отговор
    сега и дойче зеле
    дъвчите и претопляте таз стара манджа с грозде

    17:22 13.03.2026

  • 19 604

    3 10 Отговор
    гнусотията е ясна, ама дойчетата пак търсят под вола теле.....

    17:23 13.03.2026

  • 20 Бащата на някаква Саяна

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бащата на някаква Саяна":

    ако и спечели 4%
    ще има още по често да го зяпаш до втръсване

    17:23 13.03.2026

  • 21 Оляха се

    14 0 Отговор
    Колкото повече пишат за някаква си секта, а също и за "сексуалната линия", която според някои била водеща, толкова повече се отвращава човек като слуша глупостите им. Но се отвращава не от загиналите, а от тези, които се чудят каква щурава версия да скалъпят, за да отклонят общественото внимание от двата основни въпроса - кой и защо погуби тези хора?

    17:29 13.03.2026

  • 22 ХиХи

    2 7 Отговор
    Огромното скрито е педрофилите на продължаваме петроханията получили пари от целото пепе. Абе тия нещо работили ли са?

    17:31 13.03.2026

  • 23 Напразно се стараеш

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Дрън дрън ярина. И децата не вярват на тази смешна версия. Ти копейки или центове получаваш за всеки такъв коментар? Внимавай следващия път да не ти платят с жълти стотинки от тези, които вече не са в обръщение.

    Коментиран от #29

    17:33 13.03.2026

  • 24 Юуп

    2 5 Отговор
    У Петрохански храсталаци лама си играл с кметя за 250 ка

    17:33 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 КРИЯТ ДАЙНОВ.

    3 0 Отговор
    И НЕ САМО КРИЯТ А И УБИВАТ. ШЕСТ ЖИВОТА ОТНЕТИ. ТРАГЕДИЯ. УЖ ЩЕШЕ ДА ВИКАТ ППДБ ЧУЖДИ РАЗСЛЕДВАЩИ. Нищо. И ТУК МНОГО ЗАВИСИМИ ОТ ППДБ ШИША ТУУУЛУПА И ИСТИНСКИ ПОМАГАЧИ САМО ЕДНО ЗНАЯТ И ПИШАТ. ПЕДОФИЛИ БиЛИ ОБЛАДАНИ ОТ БИЛИ. А НЕ ВИЖДАТ ИСТИНАТА. ПАРИ ДРОГА КАНАЛИ ХОРА ЗЛАТО. А ЗАЩО НЕ СЕ ЗАМИСЛИТЕ ПРОЧЕТЕТЕ КАКВО ПИШЕ КАЛУШЕВ НА МАЙКА СИ НЕ ИЗДЪРЖАМ ВЕЧЕ НЕ МОГА ДА ЖИВЕЯ ВЪВ ТАЗИ ОБСЕБЕНА ДЪРЖАВА СБОГОМ И ЩЕ СЕ ВИДИМ ТАМ НА ПО ХУБАВО МЯСТО ТОВА ГО КАЗВА И НА КОЛЕГИТЕ СИ. ТИ АКО СИ КРАЛ УБИВАЛ НАСИЛВАЛ ЗА ПО ХУБАВ ЖИВОТ КЪДЕ ЩЕ СИ МЕЧТАЕШ. МОЖЕ БИ ВЪВ АДА. И ПОМИСЛЕТЕ ПИСАЧИ И НЕ СЪДЕТЕ САМО ПО СВОИТЕ ТЪПИ РАЗСЪЖДЕНИЯ. ФАКТИТЕ СА ВАЖНИ.

    17:36 13.03.2026

  • 27 Айше

    0 0 Отговор
    Колко пък да е огромно?
    Кажи-речи с размерите на "Петрохан" :)
    И вилата е с добри размери :)

    17:37 13.03.2026

  • 28 До алкохолика дойнов

    2 2 Отговор
    Руснаците са виновни, че майка то те е изsraла...Ако не бяха те да преосноват третата българска държава, алкохоликът дойнив щеше да е само неосъществен дефектен проект в сбъркаха вселена

    17:37 13.03.2026

  • 29 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Напразно се стараеш":

    Не бе , куките и техните господари немат акъл да сътворят подобна" теория на конспирацията " а и няма защо ...случая е ясен от самото начало , кой разбрал разбрал , това е ......а обществото си играе на детективи докато се случват наистина брутални неща в държавата !!! Ей така , между другото ....

    17:39 13.03.2026

  • 30 Моля, Факти да обърне внимание

    6 1 Отговор
    на изказването Лидера на
    ДПС НН - Делян Пеевски?
    ДнесПетък 13ти, 🤣❤️🇧🇬 в "интервю" Делян Пеевски и със сериозен демонстративен тон обявява една купчина недумислици, недумислици които може да ги каже всеки един пациент на д-р Гълъбова и психиатъра д-р Михайлов.

    Медиите в България ни поднасят налудничавото интервю като Новина?🤣🤣❤️🇧🇬🤣

    Цитирам, едно към едно, "интервюто" пред една купчина ".исирки" на голямото
    Д-Делян Пеевски,
    🤣"Видях, че Сороското правителство се е развълнувало за приемането на решение за ратификация на Съвета за мир на президента Тръмп. Явно Сорос и синът им ще ги шляпкат. ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато тя е на Сорос. Видяхте ги ясно как громят Америка, как громят президента на Америка. Петроханците днес приключиха“, заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“🤣

    Бръщолевенето на един "политик". :)

    Речника на Политика Делян Пеевски
    е на ниво на Осмокласник от Бузема в средата на 80те години, миналият век.😁
    "Видях, Сороското правителство,
    явно Сорос и синът им ще ги шляпкат, ПП-ДБ показаха, че обичат Америка, само когато тя е на Сорос, видяхте ги ясно как громят Америка, как громят президента на Америка, Петроханците днес приключиха“, заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“🤣😂❤️🇧🇬

    17:40 13.03.2026

  • 31 Елементарно

    6 1 Отговор
    Следвайте паричните потоци! Никой не харизва такива суми за едната епитафия.

    17:40 13.03.2026

  • 32 Ройтерс

    1 0 Отговор
    ЯсноРунаците виновни!
    Лесно му е на бай Генчо,винаги руснаците са виновни!
    "Има руснаци -има проблем,няма руснаци-няма проблем!"
    Желязно!:))

    17:48 13.03.2026

  • 33 Като се изключи

    1 0 Отговор
    вечната тъпня за Русия, останалото е видимо. Големият заинтересован едва ли е Русия. И бащата на Александър каза: ,,Манипулация на най-високо държавно ниво". И тази изрусена т.н. прокурорка не се ли чувства неудобно, и не си ли дава сметка, че злепоставя прокуратурата и цялото правосъдие. Или и тя драпа към върха на кариерата, на всяка цена.

    17:52 13.03.2026

  • 34 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    От този текст останах с усещането, че вече нямаме граница с Турция. И че лама Калушев не е купувал методично имоти със сходни характеристики - на пешеходно разстояние, труднодостъпни, в почти безлюдни райони, далече от човешки очи, прикрити под шапката "Национална агенция за коооонтрооол" - както на сръбската, така и на турската граница...
    В останалите три гранични зони не е купувал нищо. Просто там печеливш коридор няма как да се изгради.
    Коридор от типа "Еконт", разбира се, да не си помисли някой нещо...Малко алъш-вериш с китайски ефтинджози, да има парици за нови дронове и екозащитни кемпери!
    За пореден път се възхитих и от това как г-н Дай Нов чете класиците. Само първите няколко страници.С цитатите.
    Ако се беше позачел повечко в Солженицин, можеше да установи с удивление, че късният Солжи гледа на лъжата и лъжците малко по-различно от младия си предшественик. И по точно огледалния начин по който г-н Дай Нов е гледал на същите тези лъжи и лъжци в младата и късната си версия....
    По този повод да викна едно "Наздраве" на миндянския читател😉😂😂

    17:53 13.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Усещането е за нова сглобка с убиеца от

    0 0 Отговор
    ...от Банкя и св--ин--ята Пеевски,явно пак се е "променил към добро", както Денков го хвалеше и мазните турски кафета пак са сервирани...Да предадеш паметта на убитите от Банкята и Свинята , за да се сглобиш наново с тях, това е все едно ти си екзекутирал тия 9 души

    17:56 13.03.2026

  • 37 Червен ла -йно -мет РРадев

    1 2 Отговор
    Ето веществените доказателства, иззети при огледите в кемпера, в който са открити телата на Калушев и двете млади момчета, както и в къщата в странджанското село Българи. В луксозния кемпер, модел „Мерцедес“ са открити два уреда за анални клизми, както и висок клас лазерен епилатор. Нещо повече, при проведените аутопсии на телата на Николай и Александър, съдебните медици установили, че 22-годишния младеж и 15-годишното момче, били напълно епилирани в интимните части на тялото. Точно този детайл се оказва изключително важен, защото в показанията си Валери Андреев, мъжът, който подава сигнал срещу сектата на Калушев в ГДБОП още преди повече от три години, разкрива, че „Лама“-та държал сексуалните му жертви да се обезкосмяват. Самият Андреев също се е епилирал в миналото, когато е живеел последователно с Калушев в ботевградското село Краево, на яхта в открито море и в Мексико и е бил принуждаван да има сексуални контакти с далеч по-възрастния от него гуру.

    Коментиран от #39

    17:56 13.03.2026

  • 38 Борбата е за Вашите,

    1 0 Отговор
    борбата е за Вашите Hearts and Minds
    Педофили, политици, пе е раси, мафия  , всичките овъртолени като свински черва и всеки претендира за невинност, за водачество, за чест и "Honor", като че ли сме попаднали в Римската Империя преди Христа, народе всеки претендира за Вашето внимание, пари и късче от вашият живот който е един едиствен.🤔🤣🇧🇬


    Масово Убийство в два акта, 
       1.Трима в Хижата
    2. Трима в Кемпер-а
    Прокуратура и мас медии зорлем ви набутват Вариант за самоубийство.

    Всички живеят във Вашата глава безплатно 24/7. Борбата е за Вашите Hearts and Minds.

    Убийствата в Петрохан са на ниво Държава  .

    Са помислете, коя Държава държи територията в България, айде опитайте с отговорите от три пъти?😁

    Ето и отговорите:
    1. Българската Държава
    2. Българската Държава
    3. Българската Държава.

    Мафията не убива така, в мафиотско убийство всичките ще бъдат застреляни, всички заедно без церемонии и актьорско майсторство, "оня убит и пренесен, другия отнесен и так далее...


    За Българската Държава са работили.
    За МВР, ДАНС, ПП, ДБ , Кмета Терзиев, ексклузивно за МВР, ГДБОП, ДАНС и Политически Партии, повече от една политическа партия.   

    17:57 13.03.2026

  • 39 Ей пеффффал

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Червен ла -йно -мет РРадев":

    Клизмите са в твоя автомобил..по ли хапчетата за ХИВ?

    17:59 13.03.2026