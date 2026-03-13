Случаят "Петрохан": усещането, че крият нещо огромно

И след поредния брифинг по случая "Петрохан" човек остава с впечатлението, че се прикрива нещо огромно. От десетилетия не помня в България да сме имали усещането за заблуди с такъв огромен размах, пише Евгений Дайнов.
Веднага след като Борислав Сарафов, който отдавна трябваше да е освободил поста и.ф. главен прокурор, излезе да ни говори за "Туин Пийкс" по повод случая "Петрохан-Околчица", напомних във Фейсбук онази фраза, изразяваща дълбоко недоверие към органите на реда: "куките винаги лъжат".
През 1970-те години, в едни особено тъмни времена на комунизма, съветският писател дисидент Александър Солженицин пише в есе, озаглавено "Да не живеем в лъжа", следното: "Ние знаем, че те лъжат. Те си знаят, че лъжат. Те знаят, че ние знаем, че лъжат. Ние знаем, че те знаят, че ние знаем, че те лъжат. И все пак те продължават да лъжат."
По-нататък Солженицин пита: след като знаят, че никога няма да им повярваме – защо го правят? И намира отговора. Целта на техните лъжи не е да им повярваме, а да ни демонстрират, че са всевластни. Могат да лъжат колкото си искат, а ние нямаме правото да възразяваме, защото те са силата. И могат да правят с нас всичко – да ни убият, вкарат в затвор, натикат в концлагер. И да ни самоубият – нещо, особено популярно и в днешна Русия: преди броени седмици поредният московски генерал се самозастрелял.
Те не очакват да им повярваме
В България поредният брифинг по случая "Петрохан-Околчица", на който не бе дадена възможността за журналистически въпроси, напомня на ситуацията, описана от Солженицин. Казват ни, че чакат снегът да се стопи, та да видят отдолу следи; а кемперът на Калушев е минал през Враца със средна скорост 156 км/ч.
Не очакват да им повярваме. Но тъй като не са достигнали обема на власт на съветските комунисти, ние можем да направим анализ. И за него се връщаме към фразата "куките винаги лъжат", защото винаги са на страната на силата. А колкото по-големи са лъжите, толкова по-голяма е силата, която се обслужва с тях.
От десетилетия не помня в България да сме имали усещането за заблуди с такъв огромен размах. Не помня дори и бледо подобие на последвалото активно мероприятие – може би най-голямото от комунизма насам.
А целта на активното мероприятие не е да ни убеди, че някой е престъпник. Целта е медийното и общественото пространство да бъде наситено със съобщения, че на съответния човек не му е бил чист косъмът. Ден след ден той бива заливан с помия и все някаква част ще се залепи за него. Хората ще започнат да го отбягват, което го прави лесна мишена. Властта ще може, без да се вдига излишен шум, да го изчезне, самоубие, арестува по всякакви обвинения. Солженицин дава пример със съветски гражданин, който е бил разстрелян, защото си признал, че по заръка на английското разузнаване планирал да прокопае тунел от Делхи до Бомбай.
В прикриването на истината около "Петрохан-Околчица" вероятно са замесени десетки. Мащабът на мобилизацията е огромен. Следвайки логиката на аксиомите: при този огромен мащаб остава усещането, че онази сила, която бива прикривана, също е огромна. Не става дума за Борисов/Пеевски. И двамата се криеха със седмици, за да не рикошира нещо върху тях. Силата, която се прикрива тук, явно е по-голяма от тях. А сила с такъв размер на наша територия няма. Затова човек би могъл да си помисли, че прикриваната сила е зад граница. Границата е със Сърбия. А Сърбия има специални отношения с Русия, която е в хибридна война с Европа и в близки отношения с престъпни елементи по цял свят.
Все някога истината излиза наяве
В тази посока върви анализът на случая, следвайки публично достъпни източници и елементарната аналитична логика. А анализът на последвалото активно мероприятие звучи така:
Първо бе направен опит да бъде внушено, че мъртвите сами са си виновни. Сектанти – ще се самоубиват, разбира се. Какво да му разследваш? А после бе направена странна връзка между природозащитници и педофили. Нещо като: всички, които защитават природата, са педофили – дръжте ги!
От всичко това може да се стигне до предположението, че подпосланието на активното мероприятие е някакво фрапантно унищожаване на природата, което се готви някъде в България в полза на родни или чужди "мутри".
Човек може да остане с впечатлението, че държавата прикрива някакво огромно нещо и е негов съучастник. Може би и съществуването на държавните съучастници зависи от това дали ще продължат да прикриват истината.
Само че българите може и на пръв поглед да приличаме на руснаци, но не сме. Тук руските номера минават само до време. Все някога истината излиза наяве.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
До коментар #3 от "Бащата на някаква Саяна":Оскубаните вежди ли те тревожат повече или бащата?
8 Нещо огромно?
До коментар #1 от "Сянката ,":Че то не е ли огромно?
Код кожа ми ти кмет изсипал 250 бона на хора, които се самоликвидират ритуално. Къде гледал като е ходил 10 път, та не е видял опасната секта? Да не говорим за децата..!??!
10 Туин Пийкс
12 Анджо
До коментар #5 от "Като някаква Саяна порасне":И ти ще ги скубеш ако те настигне неговата съдба.👎👎
15 ?????
От тва по-огромно здраве му кажи.
18 станахте банални и досадни
дъвчите и претопляте таз стара манджа с грозде
До коментар #3 от "Бащата на някаква Саяна":ако и спечели 4%
ще има още по често да го зяпаш до втръсване
23 Напразно се стараеш
До коментар #16 от "Сила":Дрън дрън ярина. И децата не вярват на тази смешна версия. Ти копейки или центове получаваш за всеки такъв коментар? Внимавай следващия път да не ти платят с жълти стотинки от тези, които вече не са в обръщение.
Коментиран от #29
Кажи-речи с размерите на "Петрохан" :)
И вилата е с добри размери :)
29 Сила
До коментар #23 от "Напразно се стараеш":Не бе , куките и техните господари немат акъл да сътворят подобна" теория на конспирацията " а и няма защо ...случая е ясен от самото начало , кой разбрал разбрал , това е ......а обществото си играе на детективи докато се случват наистина брутални неща в държавата !!! Ей така , между другото ....
30 Моля, Факти да обърне внимание
ДПС НН - Делян Пеевски?
ДнесПетък 13ти, 🤣❤️🇧🇬 в "интервю" Делян Пеевски и със сериозен демонстративен тон обявява една купчина недумислици, недумислици които може да ги каже всеки един пациент на д-р Гълъбова и психиатъра д-р Михайлов.
Медиите в България ни поднасят налудничавото интервю като Новина?🤣🤣❤️🇧🇬🤣
Цитирам, едно към едно, "интервюто" пред една купчина ".исирки" на голямото
Д-Делян Пеевски,
🤣"Видях, че Сороското правителство се е развълнувало за приемането на решение за ратификация на Съвета за мир на президента Тръмп. Явно Сорос и синът им ще ги шляпкат. ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато тя е на Сорос. Видяхте ги ясно как громят Америка, как громят президента на Америка. Петроханците днес приключиха“, заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“🤣
Бръщолевенето на един "политик". :)
Речника на Политика Делян Пеевски
е на ниво на Осмокласник от Бузема в средата на 80те години, миналият век.😁
"Видях, Сороското правителство,
явно Сорос и синът им ще ги шляпкат, ПП-ДБ показаха, че обичат Америка, само когато тя е на Сорос, видяхте ги ясно как громят Америка, как громят президента на Америка, Петроханците днес приключиха“, заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“🤣😂❤️🇧🇬
32 Ройтерс
Лесно му е на бай Генчо,винаги руснаците са виновни!
"Има руснаци -има проблем,няма руснаци-няма проблем!"
Желязно!:))
34 Тити на Кака
В останалите три гранични зони не е купувал нищо. Просто там печеливш коридор няма как да се изгради.
Коридор от типа "Еконт", разбира се, да не си помисли някой нещо...Малко алъш-вериш с китайски ефтинджози, да има парици за нови дронове и екозащитни кемпери!
За пореден път се възхитих и от това как г-н Дай Нов чете класиците. Само първите няколко страници.С цитатите.
Ако се беше позачел повечко в Солженицин, можеше да установи с удивление, че късният Солжи гледа на лъжата и лъжците малко по-различно от младия си предшественик. И по точно огледалния начин по който г-н Дай Нов е гледал на същите тези лъжи и лъжци в младата и късната си версия....
По този повод да викна едно "Наздраве" на миндянския читател😉😂😂
38 Борбата е за Вашите,
Педофили, политици, пе е раси, мафия , всичките овъртолени като свински черва и всеки претендира за невинност, за водачество, за чест и "Honor", като че ли сме попаднали в Римската Империя преди Христа, народе всеки претендира за Вашето внимание, пари и късче от вашият живот който е един едиствен.🤔🤣🇧🇬
Масово Убийство в два акта,
1.Трима в Хижата
2. Трима в Кемпер-а
Прокуратура и мас медии зорлем ви набутват Вариант за самоубийство.
Всички живеят във Вашата глава безплатно 24/7. Борбата е за Вашите Hearts and Minds.
Убийствата в Петрохан са на ниво Държава .
Са помислете, коя Държава държи територията в България, айде опитайте с отговорите от три пъти?😁
Ето и отговорите:
1. Българската Държава
2. Българската Държава
3. Българската Държава.
Мафията не убива така, в мафиотско убийство всичките ще бъдат застреляни, всички заедно без церемонии и актьорско майсторство, "оня убит и пренесен, другия отнесен и так далее...
За Българската Държава са работили.
За МВР, ДАНС, ПП, ДБ , Кмета Терзиев, ексклузивно за МВР, ГДБОП, ДАНС и Политически Партии, повече от една политическа партия.
39 Ей пеффффал
До коментар #37 от "Червен ла -йно -мет РРадев":Клизмите са в твоя автомобил..по ли хапчетата за ХИВ?
