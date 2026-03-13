И последната двойка от "Ергенът: Любов в рая" се раздели

Любовната история между Натали и Орлин от риалити формата "Ергенът: Любов в рая" приключи за изненада на мнозина, които бяха сигурни, че двамата са един за друг въпреки драматичната им история в шоуто. Двамата обявиха, че вече не са заедно чрез публикации в социалните мрежи, предава Шоу Блиц.

Натали призна, че напоследък е получавала много въпроси дали връзката им продължава, затова е решила сама да сподели истината.

"Понякога в живота идва момент, в който разбираш, че пътищата на двама души просто тръгват в различни посоки", написа тя.

В общо послание Натали и Орлин споделят, че чувствата помежду им не са изчезнали, но въпреки опитите им да намерят път към общото си бъдеще, са стигнали до решението да се разделят. И подчертават, че раздялата е взаимно решение и че ще запазят уважението помежду си.

"Все още оставаме приятели, които винаги ще се подкрепят", споделят те и благодарят на всички зрители, които са ги подкрепяли както по време на предаването, така и след него.

"Понякога най-спокойното решение е просто да приемеш, че не всяка история е завинаги, но всяка оставя нещо ценно след себе си", добавя Натали.