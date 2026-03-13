Стойко Сакалиев захапа Левски

Бившият нападател и администратор на ЦСКА Стойко Сакалиев коментира предстоящото дерби с Лудогорец. Според него преди 3 години Левски не се е напънал много-много в едно гостуване в Разград на идентичен етап от сезона и в крайна сметка ЦСКА не успя да спечели титлата.

„Ние по това се различаваме от Левски, че сме на 100% във всеки един мач. Не ми се връща към онзи двубой между Лудогорец и Левски. Винаги отборът на ЦСКА е излизал за победа, това е заложено в подсъзнанието на „червените“. Затова и сме имали такива сериозни успехи в България и Европа. Говоря като фен на ЦСКА, защото аз цял живот съм част от този клуб.

Смятам, че за този мач Христо Янев трябва да намери правилните 11 и да победи Лудогорец в Разград. Идват и мачове за Купата срещу този съперник, а той е сериозен дразнител. На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец. За Купата срещите ще са различни от този, там са два мача, имаш възможност да се поправиш. Левски е на 13 точки от нас, но има още много мачове до края. Виждам, че „сините“ вече се считат за сигурни шампиони, което ме учудва.

Ами, ако загубят всички мачове срещу ЦСКА Лудогорец до края, а и направят грешки срещу ЦСКА 1948 в четворката… Може би на мнозина им се струва лудост това, което говоря, но и никой не е вярвал едно време, че и Наполеон ще завладее целия свят, но го е направил“, заяви за „Мач Телеграф“ Сакалиев.