Иран призова за отстраняването на САЩ от Световното първенство по футбол

Световното първенство по футбол това лято бе застигнато от дълбока политическа криза. След като американският президент Доналд Тръмп предупреди националния отбор на Иран да стои далеч от турнира, иранската страна отвърна с остър призив. Ръководните фактори на Иран призоваха ФИФА да отнеме домакинството на САЩ.

Напрежението ескалира след съвместна ракетна атака на САЩ и Израел срещу Иран преди две седмици, която доведе до смъртта на върховния лидер на страната и отприщи кървав конфликт в региона.

Въпреки че президентът на ФИФА Джани Инфантино настояваше, че Иран ще бъде приветстван на американска земя, Доналд Тръмп изрази коренно различна позиция в социалната мрежа Truth Social:

„Националният отбор по футбол на Иран е добре дошъл на Световното първенство, но наистина не вярвам, че е подходящо да бъдат там – заради техния собствен живот и безопасност.“

Тези думи дойдоха малко след като иранският министър на спорта обяви, че страната няма да участва на форума при никакви обстоятелства, въпреки че отборът се класира по категоричен начин.

Иранският национален отбор излезе с официално изявление, в което подчертава, че ФИФА, а не отделна държава, е организатор на форума и че никой не може да ги отстрани служебно.

„Световното първенство е историческо международно събитие и негов организатор е ФИФА, а не която и да е отделна държава“, се казва в позицията.

„Националният отбор на Иран се класира за това събитие с авторитет и чрез последователни победи. Със сигурност никой не може да премахне иранския национален отбор от Световното първенство. По-скоро страната, която трябва да бъде отстранена, е тази, която носи само титлата „домакин“, но няма способността да гарантира сигурността на отборите, участващи в това събитие.“

До началото на Мондиала, който се провежда съвместно в САЩ, Канада и Мексико, остават по-малко от 100 дни. Иран е в група G заедно с Белгия, Египет и Нова Зеландия, като първият им мач е насрочен за 16 юни в Лос Анджелис.

Макар иранските фенове вече да имат забрана да пътуват до Америка, за футболистите беше предвидено изключение. Сега обаче участието на тима е под сериозен въпрос, което поставя ФИФА в безпрецедентна ситуация малко преди старта на 23-ото издание на турнира.