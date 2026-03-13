Иран призова за отстраняването на САЩ от Световното първенство по футбол

13 Март, 2026 17:00 597 15

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол това лято бе застигнато от дълбока политическа криза. След като американският президент Доналд Тръмп предупреди националния отбор на Иран да стои далеч от турнира, иранската страна отвърна с остър призив. Ръководните фактори на Иран призоваха ФИФА да отнеме домакинството на САЩ.

Напрежението ескалира след съвместна ракетна атака на САЩ и Израел срещу Иран преди две седмици, която доведе до смъртта на върховния лидер на страната и отприщи кървав конфликт в региона.

Въпреки че президентът на ФИФА Джани Инфантино настояваше, че Иран ще бъде приветстван на американска земя, Доналд Тръмп изрази коренно различна позиция в социалната мрежа Truth Social:

„Националният отбор по футбол на Иран е добре дошъл на Световното първенство, но наистина не вярвам, че е подходящо да бъдат там – заради техния собствен живот и безопасност.“

Тези думи дойдоха малко след като иранският министър на спорта обяви, че страната няма да участва на форума при никакви обстоятелства, въпреки че отборът се класира по категоричен начин.

Иранският национален отбор излезе с официално изявление, в което подчертава, че ФИФА, а не отделна държава, е организатор на форума и че никой не може да ги отстрани служебно.

„Световното първенство е историческо международно събитие и негов организатор е ФИФА, а не която и да е отделна държава“, се казва в позицията.

„Националният отбор на Иран се класира за това събитие с авторитет и чрез последователни победи. Със сигурност никой не може да премахне иранския национален отбор от Световното първенство. По-скоро страната, която трябва да бъде отстранена, е тази, която носи само титлата „домакин“, но няма способността да гарантира сигурността на отборите, участващи в това събитие.“

До началото на Мондиала, който се провежда съвместно в САЩ, Канада и Мексико, остават по-малко от 100 дни. Иран е в група G заедно с Белгия, Египет и Нова Зеландия, като първият им мач е насрочен за 16 юни в Лос Анджелис.

Макар иранските фенове вече да имат забрана да пътуват до Америка, за футболистите беше предвидено изключение. Сега обаче участието на тима е под сериозен въпрос, което поставя ФИФА в безпрецедентна ситуация малко преди старта на 23-ото издание на турнира.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    12 7 Отговор
    Американският флаг и химн трябва да бъдат забранени на международни спортни игри.

    Коментиран от #2, #9

    17:05 13.03.2026

  • 2 Също

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Така и израелските!

    17:06 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    Такеши КиТАНО///бг копейките да научат нещо повече от ВаШЕ БЛАГОРОДИЕ..

    17:15 13.03.2026

  • 6 Твоята

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Родителка работи по въпроса! Прави от 29 до 60 русофили дневно да им се сплитат краката...

    17:17 13.03.2026

  • 7 К ПЕЙКИ с чалми

    7 3 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на първенството и олимпиадите ну паГади

    17:24 13.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ХЕГЕМОНИТЕ

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Б0ЛИ ни фара за мненията на скъсвани кипейки

    17:25 13.03.2026

  • 10 Д-р Ментал

    8 6 Отговор
    Светът мълчи пред безобразията на Тръмп. Вече убийство и отвличане на световен лидер се приема за нормално от останалите страни. Това е крайно мекушаво и слабашко поведение за жалост

    Коментиран от #11

    17:27 13.03.2026

  • 11 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Д-р Ментал":

    Всъщност, ако извозят и двете прасета , хич няма да съжалявам.

    17:37 13.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Биби":

    Из@дникът ти мирише, ама си го харесваш ‼️

    17:39 13.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "БАЙ ЧЕП":

    Кан Тервел спасява Византия, а какъв проблем ни създава Византия после - май не си чел история‼️

    17:44 13.03.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 2 Отговор
    Леле! ФИТКА премахна коментар заради думи на ТръНп🤠🤔

    17:58 13.03.2026

