Макс Верстапен смята колата си като „неуправляема“

Макс Верстапен смята колата си като „неуправляема“

28 Март, 2026 16:32 886 1

  • макс-
  • верстапен-
  • формула 1-
  • япония

Този уикенд тимът използва различен аеродинамичен пакет

Макс Верстапен смята колата си като „неуправляема“ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен определи болида си като „неуправляем“ след разочароващото представяне в квалификацията за Гран при на Япония, с което приключи серията му от четири поредни победи на пистата „Сузука“. Нидерландецът ще стартира от 11-а позиция в утрешното състезание, предава БТА.

„Мислехме, че сме подобрили нещата, но в квалификацията отново беше неуправляемо“, коментира Верстапен пред Sky Sports.

Той допълни, че този уикенд използва различен аеродинамичен пакет, който обаче не дава очакваните резултати. Четирикратният световен шампион, който има 71 победи във Формула 1, заема осмо място във временното класиране с 8 точки след първите два старта за сезона.


Япония
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  1

    2 0
    Пуснете Никола Цолов да покаже как се кара.

    16:58 28.03.2026

