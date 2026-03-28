Макс Верстапен смята колата си като „неуправляема“

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен определи болида си като „неуправляем“ след разочароващото представяне в квалификацията за Гран при на Япония, с което приключи серията му от четири поредни победи на пистата „Сузука“. Нидерландецът ще стартира от 11-а позиция в утрешното състезание, предава БТА.

„Мислехме, че сме подобрили нещата, но в квалификацията отново беше неуправляемо“, коментира Верстапен пред Sky Sports.

Той допълни, че този уикенд използва различен аеродинамичен пакет, който обаче не дава очакваните резултати. Четирикратният световен шампион, който има 71 победи във Формула 1, заема осмо място във временното класиране с 8 точки след първите два старта за сезона.