Лоша новина застигна лагера на Бразилия дни преди Световното първенство

Защитникът Уесли Франса се оттегли от националния отбор на Бразилия заради контузия, съобщават световните агенции в неделя, предаде БТА.

Десният краен бранител получи травмата по време на приятелския мач срещу Египет, спечелен с 2:1. Уесли беше заменен принудително в 17-ата минута, защото изпита сериозни болки в слабините на левия крак и след това беше показан да плаче на резервната скамейка.

По-късно 22-годишният защитник на италианския Рома беше диагностициран с контузия на лявото бедро, която ще го извади от участие на Световното първенство.

Треньорът на петкратните световни шампион Карло Анчелоти е повикал Едерсон от Аталанта на негово място.

Бразилия играе срещу Мароко, Хаити и Шотландия в група "С" на Мондиал 2026 в Северна Америка.