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Лоша новина застигна лагера на Бразилия дни преди Световното първенство

Лоша новина застигна лагера на Бразилия дни преди Световното първенство

7 Юни, 2026 23:24 745 2

  • световно първенство-
  • бразилия-
  • уесли франса-
  • карло анчелоти-
  • контузия

Треньорът на петкратните световни шампион е повикал Едерсон от Аталанта на негово място

Лоша новина застигна лагера на Бразилия дни преди Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът Уесли Франса се оттегли от националния отбор на Бразилия заради контузия, съобщават световните агенции в неделя, предаде БТА.

Десният краен бранител получи травмата по време на приятелския мач срещу Египет, спечелен с 2:1. Уесли беше заменен принудително в 17-ата минута, защото изпита сериозни болки в слабините на левия крак и след това беше показан да плаче на резервната скамейка.

По-късно 22-годишният защитник на италианския Рома беше диагностициран с контузия на лявото бедро, която ще го извади от участие на Световното първенство.

Треньорът на петкратните световни шампион Карло Анчелоти е повикал Едерсон от Аталанта на негово място.

Бразилия играе срещу Мароко, Хаити и Шотландия в група "С" на Мондиал 2026 в Северна Америка.


САЩ
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  • 2 Хахаха

    0 0 Отговор
    Тия със скъпите коли били не знам какви си,а оня ден някакъв със скромна и обикновена кола умишлено прегази невинно кученце!

    00:03 08.06.2026

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