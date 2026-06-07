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Стоичков: Знаете ли от кого трепери Германия?

Стоичков: Знаете ли от кого трепери Германия?

7 Юни, 2026 18:51 737 7

  • никола цолов-
  • христо стоичков

Легендарният футболист поздрави Никола Цолов за голямата му победа във Формула 2

Стоичков: Знаете ли от кого трепери Германия? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отбеляза 7 юни като „славна дата за българския спорт“, съчетавайки в едно спомена за емблематичната победа на националния отбор над Германия и поредния голям успех на младия автомобилен талант Никола Цолов, предаде БНТ.

В публикация в социалните мрежи носителят на „Златната топка“ върна лентата назад към 7 юни 1995 година, когато България победи Германия с 3:2 на стадион „Васил Левски“ в квалификациите за европейското първенство.

"7 юни - славна дата на българския спорт! Знаете ли от кого трепери Германия? От българските лъвове! Никога няма да забравя онзи дъжд над „Васил Левски“! И с 3:0 да ни бяха повели, пак щяхме да ги бием!!!“, написа Стоичков.

Камата използва повода и за да поздрави Никола Цолов, който по-рано днес записа впечатляваща победа в основното състезание от Формула 2 по улиците на Монте Карло.

"Днес с огромна гордост гледах как българският лъв Никола Цолов е над всички в Монако! Браво, момче!“, добави футболната легенда.

Думите на Стоичков идват в ден, който донесе нов повод за национална гордост, след като Цолов се превърна в първия българин, спечелил основно състезание във Формула 2 на легендарното трасе в Княжеството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сталин

    18 7 Отговор
    Стига сте ни занимавали пак с тоя цървул от Кауфланд

    18:54 07.06.2026

  • 2 стоичков да докаже, че е българин

    13 4 Отговор
    стоичков, намали цените в кауфландата.

    Коментиран от #7

    18:56 07.06.2026

  • 3 Муткурова , Пазарджик

    12 4 Отговор
    Римляни ,от тез дето не стават

    18:56 07.06.2026

  • 4 Кухланд

    12 2 Отговор
    Айнц цу цвай цу дрън изскача от всеки Зрънчо тоз Ристьо

    19:10 07.06.2026

  • 5 От кого трепери?

    9 1 Отговор
    Германия пак си е Германия,а на нашия лъв му опадаха зъбите,благодарение на сръчните политици.

    19:20 07.06.2026

  • 6 Горкият той!

    6 1 Отговор
    Винаги е бил п р о с т… но в конкретния случай да твърдиш в сегашно време, че германците треперят от българския футбол е все едно да твърдиш, че орела трепери от врабчето…пардон от комара.

    19:24 07.06.2026

  • 7 с днк тест

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоичков да докаже, че е българин":

    ромлянин няма как да докаже че е българин

    19:25 07.06.2026

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