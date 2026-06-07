Недостиг на горива в цяла Русия, извиха се опашки пред бензиностанциите

Недостигът на горива продължава да се разпространява в цяла Русия и вероятно ще се влоши, тъй като високото лятно търсене продължава. Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.
Руският опозиционен източник "Важни истории" съобщи на 6 юни, позовавайки се на местни медии, че пред бензиностанциите в Република Татарстан има дълги опашки и че там се продават само по-скъпи видове дизел, тъй като по-евтиният вече не е наличен.
Руски опозиционни източници наскоро съобщиха за недостиг на бензин в областите Белгород, Курск, Ленинград, Саратов, Рязан, Москва, Томск, Мурманск, Воронеж, Орел, Новгород, Камчатка, Република Карелия и в Красноярския край.
Всякакви усилия на Кремъл да предотврати превантивно нов недостиг на бензин през 2026 г., подобен на този, с който Русия се сблъска през 2025 г., изглежда са се провалили. Недостигът през 2025 г., за разлика от настоящия, възникна в края на лятото и началото на есента.
Русия вероятно ще се затрудни да се справи с недостига през тази година толкова ефективно, колкото го направи миналата година, предвид предстоящите месеци на високо лятно търсене.
Продължаващият недостиг на бензин в окупираната Украйна води до дълги опашки на Кримския мост и на бензиностанциите в съседните руски територии.
Местни телевизионни канали от Краснодарския край и Крим съобщиха на 6 юни, че шофьори от окупирания Крим пътуват до бензиностанции в Темрюкския район, Краснодарски край, за да закупят бензин на фона на продължаващия недостиг и ограниченията върху продажбите в Крим.
Местните канали и руският опозиционен източник "Астра" съобщиха за дълги опашки за преминаване по Керченския мост от кримската страна през целия ден на 6 юни.
Окупационният губернатор на Севастопол Михаил Развожаев обяви, че големите кримски бензиностанции TES и ATAN ще продават само 20 литра бензин от 6 юни на клиенти с предварително закупени купони и че свободната продажба на бензин вече няма да бъде възможна.
Нарастващите ограничения върху продажбата на бензин в окупираната Украйна вероятно ще влошат съществуващия недостиг или ще предизвикат нов недостиг в съседните райони на Русия, тъй като жителите на окупираната Украйна търсят алтернативни източници на бензин.
През последния месец украинските сили засилиха ударите си с ракети и дронове със среден обсег срещу основни магистрали в Донбас, а през последните два месеца - срещу железопътната инфраструктура в окупираната Украйна.
Началникът на Луганската народна република Леонид Пасечник беше принуден да издаде указ за забрана на движението по основни магистрали с цел да се ограничат украинските удари.
Украинският 3-ти армейски корпус съобщи на 31 май, че вече с помощта от дронове контролира небето над окупираните градове Луганск, Старобилск, Алчевск, Брянка и Кадиевка, всички от които се намират на или в близост до магистралата Белгород-Мариупол в окупираната Луганска област. Това дава възможност за удари по военни конвои и доставки в региона.
Представителите на Кремъл продължават да отхвърлят всяко договорено споразумение, което не засяга измислените от тях "основни причини" за войната в Украйна.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви във видеообръщение по повод Деня на руския език на 6 юни, че възстановяването на правата на руснаците и рускоговорящото население в Украйна е "необходимо условие" за дългосрочно мирно уреждане.
Изявлението на Лавров е в унисон с повтарящата се реторика на Кремъл относно предполагаемите "коренни причини" за войната — израз, който Кремъл използва, за да повтори своите максималистични искания.
Руският президент Владимир Путин публично посочи на 5 юни, че не е склонен да се отклони от първоначалните си военни цели и е готов да продължи военните действия за постигането им.
Продължаващата ангажираност на Кремъл към първоначалните военни цели на Путин идва в момент, когато представянето на Москва на бойното поле отслабва и руското настъпление се забавя.
Различни източници продължават да стигат до заключението, че ефективността на руската армия намалява, въпреки използването на различни методики за картографиране при визуализирането на обстановката на бойното поле.
Украинските сили нанесоха втора серия удари срещу Санкт Петербург при закриването на Международния икономически форум в Санкт Петербург на 6 юни, като по този начин отново доказаха, че Русия не е в състояние надеждно да защити големите си градове от украински удари дори по време на значими международни събития.
Украинските удари срещу Санкт Петербург подкопават усилията на Кремъл да използва икономическия форум, за да проектира стабилност в Русия както на вътрешно, така и на международно ниво.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #4, #17, #19, #188, #198
10:20 07.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лев Толстой
Коментиран от #64
10:21 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 От акъла
10:22 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пич
Щото.......
Само от Урсулианците съм чувал призиви, да не си карат колите европейците, да не се къпят, да не си светят, да не се топлят.....
Коментиран от #13, #16
10:22 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Първанов
Коментиран от #131
10:23 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факти
ЗАКРИВАЙ!
10:23 07.06.2026
13 Уникално
До коментар #8 от "Пич":Нали знаеш, че сиДебил
Коментиран от #39, #256
10:24 07.06.2026
14 Окупационния губернатор
10:25 07.06.2026
15 Начо
10:25 07.06.2026
16 Урсуланците също призоваха
До коментар #8 от "Пич":Глупаците да не коментират.
Коментиран от #28
10:25 07.06.2026
17 А Мара защо не напише
До коментар #1 от "име":как я Украйна събориха паметника Булгаков. Пропагандата не разрешава..... А тока в Киев още го няма. Ония спят в метрото
Коментиран от #117
10:25 07.06.2026
18 Тимур
До коментар #9 от "Лъжете":Стой си там и умриЗАпутин
Коментиран от #38
10:25 07.06.2026
19 Путин бакшиша
До коментар #1 от "име":Бавн 0 ра 3 виващи сме вееее
10:26 07.06.2026
20 666
До коментар #2 от "Уникално":Никога повече неграмотни таксиджии във властта.
10:27 07.06.2026
21 Гресирана ватенка
10:27 07.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Факти
10:28 07.06.2026
25 Путин
До коментар #7 от "Бг гражданин":В Русия всички сме бавн 0 ра3 виващи и многоходови и това е всезивестен факт.
10:28 07.06.2026
26 Да попитам
10:28 07.06.2026
27 Многоходовото
10:29 07.06.2026
28 Тогава
До коментар #16 от "Урсуланците също призоваха":Не коментирай!!!
10:29 07.06.2026
29 Долу Путлер
10:29 07.06.2026
30 Динко Харсъзина
10:29 07.06.2026
31 Великия
10:29 07.06.2026
32 Факти
10:29 07.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 наблюдавайте
10:29 07.06.2026
35 Гошо
Коментиран от #45
10:30 07.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Връщам се от командировката
До коментар #18 от "Тимур":Сключихме много търговски сделки с Русия.
Санкциите не важат за доста държави. Тъй да знаеш. Другото е измислица за гоите.:))
10:30 07.06.2026
39 Васко
До коментар #13 от "Уникално":Господина е най умният човек, който коментира тук. Дебелите са като Вас!
10:31 07.06.2026
40 Да ти го напиша
До коментар #9 от "Лъжете":Ти лъжеш ,има проблем с горивата . И,стой си примерно в Магадан ,Чукотка . Тук в България не си нужен ммудак.
10:31 07.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сандо
10:32 07.06.2026
43 доволен съм
10:32 07.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Руснаци
До коментар #35 от "Гошо":Хахахах, дааа горките хора в Русия, как преживяват 5 година, фалираха сигурно вече 50 пъти от началото на войната, на Путин процента му е паднал с 0,1 ама ще го свалят руснаците хахахахах, укрите си върнаха 40 км територия и обръщат войната хаахахах, укрите възкръсва, тея стотици хиляди погребения са фейк на руските медии, укрите толкова много си обичат страната, че тези 20 млн където избягаха са фейк на руснаците хахахахха
Коментиран от #67
10:33 07.06.2026
46 Швейк
10:33 07.06.2026
47 Примати
Коментиран от #58, #74
10:34 07.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 копейка с чалма
Коментиран от #66
10:34 07.06.2026
50 Раша в колапс!
РФ се срива по-страшно от СССР .
10:34 07.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Копейки
Коментиран от #63
10:36 07.06.2026
55 стоян георгиев
10:36 07.06.2026
56 Пламен
10:36 07.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Руснаци
До коментар #47 от "Примати":Дай да я видим тази информация, дай ми линкче да видя къде се подиграват и къде нямат храна хахахаха, стиска ли ти бот
10:36 07.06.2026
59 Що ние да затягаме?
До коментар #2 от "Уникално":Нещо ще лети натам ли?
10:37 07.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Руското ПВО е сляпо за новия украински
10:37 07.06.2026
62 Шарлатанска работа
10:37 07.06.2026
63 стоян георгиев
До коментар #54 от "Копейки":Като се замислиш то само Русия остана да не смени плочата.обаче идва и при тях липсата на бензин,после на хляб...докато чакат да фалира европа...хах!
10:37 07.06.2026
64 Марк Твен от съседната палата
До коментар #3 от "Лев Толстой":"По-добре дръжте устата си затворена и оставете хората да ви смятат за глупави, отколкото да я отворите и да разсеете всички съмнения.“
10:38 07.06.2026
65 Майк Алън Патън
Коментиран от #78
10:38 07.06.2026
66 1945
До коментар #49 от "копейка с чалма":руснаците пият одеколон за по-евтино
10:38 07.06.2026
67 Факти
До коментар #45 от "Руснаци":Държава като Русия не може да фалира за няколко години. Това обаче не означава, че не може да фалира. СССР фалира и се саморазпадна без никой да го очаква.
10:38 07.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Нека да пиша
До коментар #44 от "Факти":Той си пише пропагадни клишета . Той не е чувал за Роскомнадзор,имам роднини в Русия ,имаха проблем за дето ползват VPN
10:40 07.06.2026
70 Ганьо Европейски
До коментар #4 от "Zахарова":Да видим само от къде ще почне..
10:40 07.06.2026
71 гост
10:40 07.06.2026
72 ....
10:40 07.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Путин гол до кръста на пони
До коментар #47 от "Примати":Аз мисля, че нашите нормално мислещи приятели от Задунавието не се поддават на такива внушения. Всичко е по план, скоро целите на Спецяльната аперация ще бъдат постигнати.
10:41 07.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ВВП
10:42 07.06.2026
77 Ол1гофрен,
До коментар #53 от "Сандо":В червената армия беларусите и украинците са били около 75% от съставът.
10:43 07.06.2026
78 Факти
До коментар #65 от "Майк Алън Патън":Какво очаква да постигне Русия, щом се опитва да превземе Украйна, която желае да е част от Запада, който има десетки ПЪТИ по-мощна икономика от Русия? Отдавна е ясно, че Западът няма да й подари Украйна и Русия не може да направи нищо по въпроса. Западът й отсъпи 20% колкото да не е без нищо и Путин да миряса, по той се оказа глупав и не схваща намека. От тук нататък Русия само ще губи, губи, губи и няма да получи нищо в замяна.
Коментиран от #86, #87
10:43 07.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Путин гол до кръста на пони
До коментар #68 от "Мишел":Браво на задунаеца Мишел! Дайте му купони за бензин. Важно е колко струва безина, а не дали го има или го няма.
10:44 07.06.2026
81 Русифил хардлайнер
До коментар #53 от "Сандо":Страна агромная не е спечелила ВСВ, а отечествената с приоритетната помощ на Запада! Пирова победа! Преди Хитлeр да я нaгъзu тя си трайкаше, докато Европа се биеше храбро с Германия! А сега извикай три пъти : "АЗ СЪМ ПPОЗ!"
Коментиран от #259
10:44 07.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Лошо за руснаците
До коментар #68 от "Мишел":не само че бензина е дефицитен и трудно се намира, но е и много по-скъп от България, съобразно мин. РЗ в Русия, която е 4 пъти по-ниска от тази в България.
10:45 07.06.2026
85 Тодар Живков
Коментиран от #218
10:45 07.06.2026
86 Путин гол до кръста на пони
До коментар #78 от "Факти":Задунайци, не слушайте грантаджии и чужди агенти! Европа е пред фалит. Изчакайте само още малко!
10:46 07.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ВВП
Коментиран от #102
10:47 07.06.2026
89 Факти
До коментар #68 от "Мишел":Минимална заплата в Русия днес 270 евро, в България 620 евро. Минимална пенсия в Русия 163 евро, в България 348 евро.
Българинът не само МОЖЕ да си купи гориво, но може да си купи ПОВЕЧЕ от руснака и това без да има нефт 🤣
Коментиран от #105
10:48 07.06.2026
90 Ганьовцииии
10:49 07.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Какво общо има
До коментар #53 от "Сандо":съветския народ с Русия ? руснаците са били само 20% в този съветски народ. Важни са останалите 80%.
10:50 07.06.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ВВП
Коментиран от #107, #116
10:50 07.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Факти
10:52 07.06.2026
100 Шойго
10:52 07.06.2026
101 ПУЧЯ ВЪШКИН
ДЕНГИ НЕТЪ
ИНТЕРНЕТ НЕТЪ
БЕНЗИН НЕТЪ.
ВЬI ТЕРПИТЕ
РА РА РА
10:52 07.06.2026
102 Голям резервоар имаш
До коментар #88 от "ВВП":Ха-ха.
10:53 07.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Смешки
10:53 07.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 стоян георгиев
До коментар #94 от "ВВП":Интересно защо три милиона руснаци в германия не са на твоето мнение а са щастливи да мият тоалетните на тези дето победиха?
10:54 07.06.2026
108 Кога успя да си натракаш само толкова
До коментар #98 от "И ти не си разбрал":плюсчета, та дори да се гордееш на писаната си простотия?
Вие сте болни хора.
10:55 07.06.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Вацев
До коментар #98 от "И ти не си разбрал":Русия не пабеди ли вече?
10:56 07.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА
СЕ ПОЯВИХА
И ОТ ГРАД БИЙСК.
САМО НА 4800 километра от КРИМ.
КРЕПОСТНИТЕ РЕВАТ
БЕНЗИН НЕТЪ.
ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЕЙ ТОВА Е ПУТНИСКАТА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ.
10:57 07.06.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Само питам
До коментар #94 от "ВВП":От коя махала беше?
10:57 07.06.2026
117 Така
До коментар #17 от "А Мара защо не напише":А паметника на Хан Кубрат . А Българския клуб в Одеса . А срещата в киното
Коментиран от #123
10:57 07.06.2026
118 Хм Хм
До коментар #9 от "Лъжете":Ние не искаме да побеждаваме Русия. Искаме да й помогнем сама да се победи, както обикновено.
10:58 07.06.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Ето ви един пример отпреди три години.
-- -- --
Aug 23, 2023 — Регионите на Русия са изправени пред недостиг на гориво - бензинът изчезва на бензиностанциите
-- -- --
Как не можахте да измислите други простотии за толкова време? Колегите да идват и да ви прибират.
10:59 07.06.2026
123 стоян георгиев
До коментар #117 от "Така":Има ли бензин или няма?кви паметници те подгониха?
10:59 07.06.2026
124 СОЛИВЪОВЧЕ ОБЪРКАНО
До коментар #97 от "Така е":От РЕЗИЛ
ДАЖЕ И СОЛОВЬОВ ВЕЧЕ
НЕ ГЛЕДАТЕ .
ХАХАХАХАХАХ
НЕ НИ ТРЯБВАТ ВЕЧЕ УКРАИНСКИ
НОВИНИ
ПУСКАМЕ СОЛОВЬОВ
И ТОЙ НИ КАЗВА
КЪДЕ И КАК ВЪРВИ
ДВИЖУХАТА
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #142
11:00 07.06.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 АБЕ МАНИ...
ги съсипа! Ееехх У.. йло,..шо ти требеше на баир - лозе!
Стана за посмешище на цел СВЕТ с тоа... ПЕН Дел ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ...
Сеги ше лигавиш.. ШПЕКО доде СДО.. хнеш
Ееееедехееее
11:02 07.06.2026
129 Руский мир
11:02 07.06.2026
130 Факт
11:02 07.06.2026
131 Льохман
До коментар #10 от "Първанов":Точно така, както и за зеленото човече!
11:03 07.06.2026
132 Няма край руският позор
11:03 07.06.2026
133 КУПОННАТА СИСТЕМА
А ВЕЧЕ И ЗА БЕНЗИН
СА НЕДЕЛИНА ЧАСТ
ОТ РУСКИЯ БИТ И КУЛТУРА.
РУСИЯ ПАК НИ РАДВА
СЪС ТЕЗИ ПРЕКРАСНИ ГЛЕДКИ.
11:03 07.06.2026
134 стоян георгиев
До коментар #125 от "Мишел":Ударени са нееднократно всички преработващи заводи в европейската част на русия.повечето машини в тях са внос от гадните западняци и трудно ще бъдат ремонтирани.когато писах преди десет дена за колапса дето сега се случва пак рева че нямало страшно.няма ядове в русия бензин много тия се оплакват щото си нямат работа.хах!
Коментиран от #159
11:04 07.06.2026
135 Така е
До коментар #126 от "Путин гол до кръста на пони":Остава въпроса за глупака ползван за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, защо е евтин и глупав.
Коментиран от #150
11:04 07.06.2026
136 Путин гол до кръста на пони
До коментар #125 от "Мишел":На Мишел дадохте ли му купони? Много се старае. Дайте мукупони за още 2 литра нафта. И...освен работещи НПЗ имаме и рабоещи БСГ, НМЮЧВ, ККР, ДФГ, МНБ и още много други. Европа какво има? Няма нищо.
11:05 07.06.2026
137 Факти
Коментиран от #165
11:05 07.06.2026
138 КАКВО СТАВА ? ? ?
11:05 07.06.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 ЕДГАР КЕЙСИ
11:06 07.06.2026
142 Ха-ха
До коментар #124 от "СОЛИВЪОВЧЕ ОБЪРКАНО":Соловьов сигурно е изпаднал в шок, в студиото.!
11:06 07.06.2026
143 Крепостен на Хартиената мечка
11:06 07.06.2026
144 ОНЯ с ДРОНЯ
Няма желаещи Шофьори
Да карат
Бензиновози.
Никой не иска да бъде
Подвижна Факла.
Дронове Дебнат Отвсякъде
11:07 07.06.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Жълтопаветник
11:07 07.06.2026
147 стоян георгиев
До коментар #140 от "az СВО Победа 81":Я кажи кой нападна русия че нещо сме го пропуснали? И явно бензин има ама руснаците се оплакват щото са чужди агенти а?хах....
Коментиран от #154
11:08 07.06.2026
148 Копейки,
Коментирайте.
Коментиран от #155
11:08 07.06.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 стоян георгиев
До коментар #151 от "ВВП":Да и в сащ бият черните.това ще оправи настроението на опашката за бензин нали другар? Като през комунизма...хах
11:11 07.06.2026
153 Жълтопаветник
До коментар #140 от "az СВО Победа 81":Войводо ти ли си бе! Давай сега, първо, второ, и трето като първо и второ рaшка потъва у собственото си блaто!
11:11 07.06.2026
154 az СВО Победа 81
До коментар #147 от "стоян георгиев":Световният глобален либерален елит. Онези, които слизат от сцената, но са готови на всичко да забавят този процес.
Коментиран от #160, #167, #175
11:11 07.06.2026
155 Ами тъ пей
До коментар #148 от "Копейки,":Ядрена война е твоят край бря. На ко се радваш тъ пей?
11:11 07.06.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Мишел
До коментар #134 от "стоян георгиев":Руските НПЗ са на площ по стотина квадратни километра всеки. Единичен взрив в такава площ не може да причини особени повреди, щетите се ликвидират в рамките на работна смяна в 99% от ударите.. Затова руските НПЗ не са защитени с ПВО.
Коментиран от #166, #168, #204
11:13 07.06.2026
160 стоян георгиев
До коментар #154 от "az СВО Победа 81":Явно не сме разбрали.русия е била нападната не обратното.хах...
11:14 07.06.2026
161 Путин гол до кръста на пони
До коментар #140 от "az СВО Победа 81":Задунайчик az СВО Победа 81 нали ти е ясно, че никой не може да направи цветна революция във Великата руZZия. Никагда! Цветна ревалюция можем да направим само аз и Мумията от Красная Плошчадь.
11:14 07.06.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 ГУНДЯЕВ
До коментар #137 от "Факти":Е КГБ ОЛИГАРХ ...
ПУБЛИЧНА ТАЙНА.
ИЛАРИОН БУДАПЕЩЕНСКИ
И ТОЙ ОСВЕН СЪС ГЕЙ НАКЛОННОСТИТЕ
СИ
Е ИЗВЕСТЕН И СЪС
ОХОЛНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ .
МЕЗОНЕТ ЗА МИЛИОНИ
НА БРЕГА В ИСПАНИЯ .
КЪЩА НА ЖЕНЕВСКОТО ЕЗЕРО.
ОГРОМНА ВИЛА В
ПОКРАЙНИНИТЕ НА БУДАПЕЩА.
ОРБАН ВЪПРЕКИ
ГЕЙ ИЗПЪЛНЕНИЯТА МУ
НЕ ГО ИЗГОНИ ОТ УНГАРИЯ
ЗА ДА НЕ РАЗСЪРДИ
БОТОКС ДЕДУШКАТА.
11:16 07.06.2026
166 Путин гол до кръста на пони
До коментар #159 от "Мишел":Точно така Мишел. Кажи им и за руските ДФГ, АСД, ЖБН, ЕРТ, ХЙК и другите...
11:16 07.06.2026
167 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #154 от "az СВО Победа 81":Кое бе разбра?
11:16 07.06.2026
168 стоян георгиев
До коментар #159 от "Мишел":Кой говори за единични ппвреди.сто дрона по един такъв обект няколко пъти седмично как ти се струва?7000 дрона от този тип за месец са посетили русия според руския експерт рибар.дали е добре?90%от руските мощности за производство на бензин и дизел са поразени.найнхубавото е че тенденцията ще продължи.русия няма опция да спре процеса.
11:16 07.06.2026
169 Из падмасковие
11:17 07.06.2026
170 Хо-ха-ха
Коментиран от #239
11:18 07.06.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Путин гол до кръста на пони
11:18 07.06.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Лекар
До коментар #154 от "az СВО Победа 81":Пробвал ли си лечение с парен 🔨 по празната чутура?
11:19 07.06.2026
176 ПЪЛНИ Глупости
11:19 07.06.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 стоян георгиев
До коментар #171 от "az СВО Победа 81":Нищо не са те лъгали.есички описани от теб оръжия свършиха чудесна работа.не случайно русия пета година с милион и половина жертви се върти около украинската граница.
Коментиран от #182
11:20 07.06.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Вервам
11:20 07.06.2026
182 Пропагандата
До коментар #178 от "стоян георгиев":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #203
11:20 07.06.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Ко пейки, москальета...
АааааааХахахаха
У.. йло пен ДЕЛА... уйде
АааааааХахахаха
11:23 07.06.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 ФАШИСТА ПУТЛЕР
.. ФАКТ !
11:24 07.06.2026
188 Хахахаха
До коментар #1 от "име":Важното е, че сега бензина няма в раша и не е ЩЕ!
11:24 07.06.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Хаха, Московията умира - кеффф!
11:26 07.06.2026
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Ами тъ пей
До коментар #192 от "Хахахаха":То и троленето показва дъното на запада, ама това не спира глупака.
11:28 07.06.2026
195 Хо-ха-ха
Коментиран от #199
11:29 07.06.2026
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Хахахаха
До коментар #195 от "Хо-ха-ха":Слухове?????? Ами вижте кадрите от Крим и доста други части на раша бе копейки. Вие само на руска пропаганда кълвете! Да не сте вече в Лисабон?
Коментиран от #241
11:31 07.06.2026
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 стоян георгиев
До коментар #197 от "Хахахаха":Какво им остава ?те все пак живеят в ес и нато и много не ги бърка има ли бензин в русия.за тях е важно джуджето милиционер да е голяма работа.робския манталитет от комунизма трудно се променя!
11:31 07.06.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Град Козлодуй
До коментар #182 от "Пропагандата":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #210
11:34 07.06.2026
204 да питам
До коментар #159 от "Мишел":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка в помощ на руснаците ?
11:35 07.06.2026
205 az СВО Победа 81
"Путин е болен от рак", после стана:
"Путин е мъртъв", после, когато се появи даже и в България имаше хора, които ни обясняваха, че това бил негов двойник! 🤣🤣🤣
Сега мантрата е:
"Няма бензин!" 🤣🤣🤣
Коментиран от #209
11:36 07.06.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 ТИГО
До коментар #205 от "az СВО Победа 81":А ИМА ЛИ??
Коментиран от #221
11:38 07.06.2026
210 Така е
До коментар #203 от "Град Козлодуй":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #219
11:38 07.06.2026
211 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #207 от "Така е тъ пей":И това си ТИ ФАКТ
Коментиран от #222
11:38 07.06.2026
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 стоян георгиев
От снощи украинските формирования провеждат масирана атака с дронове. Ако оценим нападението на 5 юни и сутринта на 6 юни, броят на безпилотните летателни апарати ще надхвърли хиляда единици.
В деня след атаката и до вечерта на 6 юни броят на свалените дронове надхвърли 300 единици. А през нощта интензивността леко намаля, като бяха свалени само 95 дрона. Общо 432 дрона през периода c.
▪️ Нефтобазите отново бяха цел на ударите. Като се има предвид, че проблемите с горивото настигат все повече региони, подобни атаки ще превземат много населени места.
В Краснодарски край беше атакуван нефтобаз в Усть-Лабинск. Имаше и атаки срещу ДНР и ЛНР. Освен това, в Донецката народна република целта беше ТЕЦ.
❗️Врагът се биеше особено интензивно в Крим. Дронове летяха там цял ден, цяла нощ и дори в неделя сутринта се задейства тревога. И поне петролният склад в Ленино е под атака.
🤙Специални сили „Архангел“!
❗️🤙 Ако видеото не се зарежда - гледайте го в MAX
11:40 07.06.2026
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 1520 дни
11:42 07.06.2026
218 Допълнение
До коментар #85 от "Тодар Живков":Начело с Радев.
11:43 07.06.2026
219 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #210 от "Така е":България имала ли е писменост и култура и православие , преди изобщо да има Москва ?? ДА и това е ФАКТ !Дала ли ги е на Киев 140 години преди да се основе Москва ??ДА и това е ФАКТ !! Говори си каквото искаш дорде ти паднат батериите !
Коментиран от #231, #246
11:43 07.06.2026
220 руската мечка
Коментиран от #237
11:44 07.06.2026
221 Ами тигчо
До коментар #209 от "ТИГО":моментно затруднение за снабдяване в някой район не е нямане бря. Не се връзва с пропагандата за глупаци, ама дреме ти. Глупака ще си попие кото иска.
Коментиран от #230
11:44 07.06.2026
222 Така е тъ пей
До коментар #211 от "ПЪЛНИ Глупости":Припознал си се, но аз нямам вина. 😄
11:45 07.06.2026
223 Ха ХаХа
11:45 07.06.2026
224 Фани си гръъмни!
До коментар #214 от "az СВО Победа 81":Кво шъ кажеш?
11:46 07.06.2026
225 Дънов
11:46 07.06.2026
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Москва - значи криза!
Русия има петрол и газ за цял сват - нямат бензин!
Ако Русия беше в Сахара и пясък щяха да внасят!
И ние, когато бяхме под руско робство - имахме АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и РЕЖИМ НА ТОКА!
11:48 07.06.2026
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 ТИГО
До коментар #221 от "Ами тигчо":ОО изплува от W,С ,така ли му викат "временни затруднения " ?? Ми да вземат "Елакса Пико" да освободят цевта !!!Жалки напъни за интелект тостерче !!
Коментиран от #234
11:49 07.06.2026
231 Май обърка коментара за тролене 😄
До коментар #219 от "ПЪЛНИ Глупости":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #242
11:50 07.06.2026
232 Питам
До коментар #227 от "az СВО Победа 81":Като си информиран толкова добре, можеш ли да ми обясниш, къде се губят 1.5 милиона руски войници, по сметки направени по руска информация?
Убити, избягали или просто беследно изчезнали в мобилни крематориуми?
Коментиран от #236, #240, #244, #253
11:51 07.06.2026
233 ДРУГАРЯТ СИ
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
НА СИБИР
ОБЕЩАВАМЕ
СКОРО ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ
СЪС БЕНЗИН И ГАЗ
ЩЕ БЪДАТ РЕШЕНИ.
КИТАЙ СИ ВЗЕМА
ИЗКОННИТЕ ЗЕМИ
И ВСИЧКИ НАШИ СЪГРАЖДАНИ
ЩЕ ЗАЖИВЕЯТ
В МИР И БЛАГОДЕНСТВИЕ.
ОБЕЩАНО ОТ КИТАЙ.
РУСКАТА МИЗЕРИЯ
СКОРО ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАВЕНА .
11:51 07.06.2026
234 Ами тигчо
До коментар #230 от "ТИГО":В реалността му се вика така. В пропагандата за глупаци, няма бензин.
Всеки има избор тигчо дали да е глупак или не.
Коментиран от #238
11:51 07.06.2026
235 az СВО Победа 81
Реалността е по-различна от пропагандните материали, които враговете на Русия списват вече 12-та година...
11:52 07.06.2026
236 az СВО Победа 81
До коментар #232 от "Питам":Не прави грешка като приписваш слабостите на Киев на Москва
Коментиран от #247
11:53 07.06.2026
237 НАЛИ?!
До коментар #220 от "руската мечка":Така си мислеха и Наполеон и Хитлер...!
Пък накрая-ква стана тя...?!
Всички знаем!
11:53 07.06.2026
238 ТИГО
До коментар #234 от "Ами тигчо":Тостерче не се напъвай ще гръмнеш бушона!!Ниска топка си , все едно да се засегна от телевизора си ,просто гася и лека нощ !! Тостерче искаш ли наденичка между филиите !!
Коментиран от #245
11:54 07.06.2026
239 1945
До коментар #170 от "Хо-ха-ха":дават опашките по всички тв канали в новините
Коментиран от #255
11:54 07.06.2026
240 Може бе
До коментар #232 от "Питам":В пропагандата за глупаци на пропадналият запад. Остава въпроса ко прай там глупака, а не чете книжки. 😄
11:55 07.06.2026
241 Хо-ха-ха
До коментар #199 от "Хахахаха":Преди няколко месеца отново се гърмрше че в Русия няма горива показваха се дори клипчета които се оказаха фалшименто. Крим може и да има временни проблеми което е разбираемо в предвид местоположението му, но то и Киев редовно остава без ток,;а зимата направо бяха се вледенили.
11:55 07.06.2026
242 От Марсилия
До коментар #231 от "Май обърка коментара за тролене 😄":Може ли да ми кажеш, защо един западноевропеец живеещ в еднофамилна къща с двор, возещ се на Мерцедес или друго луксозно возило и пътуващ за месец със собствена каравана на море във Франция и Италия, ще му пука и ще се интересува от пропаганда срещу Русия?
Да не мислиш, че Западната телевизия или медии са като Московските и по-цял ден да се занимават с Русия? Ако пишат по 2-3 изречения веднъж седмично, а преди войната веднъж на няколко месеца пак е много. На Запад хората имат живот - не като вас да живеете и дишате руска пропаганда.
Коментиран от #249, #251
11:56 07.06.2026
243 Напомняне
11:56 07.06.2026
244 Да Питай
До коментар #232 от "Питам":Защо се появиха
1000 нови КЛАДБИЩА
В Русия .
Над 500 Нови Погребални агенции .
Повишени цени за
Ковчези и
Места в КЛАДБИЩЕТО.
Но нали си знаем .
У НАС ПОТЕРИ НЕТЪ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
11:57 07.06.2026
245 Ами тигчо
До коментар #238 от "ТИГО":Аз мисля казах. Всеки има избор в този живот, дали да е глупак или не. А избралият да е глупак, аз не съм му виновен. 😄
11:57 07.06.2026
246 Хо-ха-ха
До коментар #219 от "ПЪЛНИ Глупости":Какво общо има факта че българите сме дали писменост на Русия с това че си глупак?
Коментиран от #254
11:58 07.06.2026
247 Питам
До коментар #236 от "az СВО Победа 81":Киев си е Киев. Аз ти говоря за Москва. А ти явно нямаш разума да сметнеш 2 и 2 и твърдиш, че си "осведомен". Общо взето си опоркаджия.
11:58 07.06.2026
248 Шопо
11:59 07.06.2026
249 Може бе
До коментар #242 от "От Марсилия":Просто е! Като лъжеш глупака, как Русия ще напада Европа и как трябва да си харизват парите на САЩ и в сметките на продажните урсули и глупака не роптае!
12:00 07.06.2026
250 az СВО Победа 81
1. СВО стигна до повратна точка. От водене на бойни действия, враговете на Русия преминаха изключително към упражняване на терор над цивилното население. Дотук се стигна, т.к. както се вижда от всички нямат ресурс да победят Русия в бойни действия.
2. Очевидно и Москва трябва да смени тактиката. Руснаците имат опит в антитерористични войни. Минаха през две такива в Кавказ.
3. Предполагам, че скоро ще станем свидетели на процес на елиминиране на терористичните фигури в Киев. елиминиране
Коментиран от #257
12:01 07.06.2026
251 Атина Палада
До коментар #242 от "От Марсилия":Веднъж гледах предаване с една водеща Симонян или нещо подобно и хванах срамна болест. Много силно излъчване.
12:02 07.06.2026
252 До примати
12:02 07.06.2026
253 къде е редовната руска армия от 350хил.
До коментар #232 от "Питам":Ами при Кобзон разбира се.
12:02 07.06.2026
254 ТИГО
До коментар #246 от "Хо-ха-ха":ЩО ти ли си умният ?? А cyльо ?? Как си поверва че си интелект, мама ли ти го каза ?? Виж си минусите и тогава се отваряй !!
Коментиран от #260
12:03 07.06.2026
255 Хо-ха-ха
До коментар #239 от "1945":В кои новини? Аз мога да ти покажа опашки за бензин в Сащ ама това не значи че няма горива в Сащ.
12:03 07.06.2026
256 Не знае!
До коментар #13 от "Уникално":Когато е мъртъв той не го разбира,
гадно е само за околните!
Същото е и когато е ТЪП!
12:03 07.06.2026
257 Питам
До коментар #250 от "az СВО Победа 81":Защо сега пък ти приписваш слабостите и варварските дела на Москва на Киев?
12:03 07.06.2026
258 Механик
12:04 07.06.2026
259 Зрител
До коментар #81 от "Русифил хардлайнер":Само не разбрах, къде и кога Европа се е биела храбро с Хитлер.
12:04 07.06.2026
260 Просто тигчо
До коментар #254 от "ТИГО":Като не го ползват да се излага по форумите с пропаганда за глупаци срещу Русия! Въпрос на интелект тигчо. 😄
12:04 07.06.2026