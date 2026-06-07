Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Недостиг на горива в цяла Русия, извиха се опашки пред бензиностанциите
  Тема: Украйна

Недостиг на горива в цяла Русия, извиха се опашки пред бензиностанциите

7 Юни, 2026 10:18 2 369 260

  • украйна-
  • бензин-
  • горива-
  • русия-
  • война-
  • бензиностанция

Пред бензиностанциите в Татарстан има дълги опашки и там се продават само по-скъпи видове дизел, тъй като по-евтиният вече не е наличен

Недостиг на горива в цяла Русия, извиха се опашки пред бензиностанциите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недостигът на горива продължава да се разпространява в цяла Русия и вероятно ще се влоши, тъй като високото лятно търсене продължава. Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.

Руският опозиционен източник "Важни истории" съобщи на 6 юни, позовавайки се на местни медии, че пред бензиностанциите в Република Татарстан има дълги опашки и че там се продават само по-скъпи видове дизел, тъй като по-евтиният вече не е наличен.

Още новини от Украйна

Руски опозиционни източници наскоро съобщиха за недостиг на бензин в областите Белгород, Курск, Ленинград, Саратов, Рязан, Москва, Томск, Мурманск, Воронеж, Орел, Новгород, Камчатка, Република Карелия и в Красноярския край.

Всякакви усилия на Кремъл да предотврати превантивно нов недостиг на бензин през 2026 г., подобен на този, с който Русия се сблъска през 2025 г., изглежда са се провалили. Недостигът през 2025 г., за разлика от настоящия, възникна в края на лятото и началото на есента.

Русия вероятно ще се затрудни да се справи с недостига през тази година толкова ефективно, колкото го направи миналата година, предвид предстоящите месеци на високо лятно търсене.

Продължаващият недостиг на бензин в окупираната Украйна води до дълги опашки на Кримския мост и на бензиностанциите в съседните руски територии.

Местни телевизионни канали от Краснодарския край и Крим съобщиха на 6 юни, че шофьори от окупирания Крим пътуват до бензиностанции в Темрюкския район, Краснодарски край, за да закупят бензин на фона на продължаващия недостиг и ограниченията върху продажбите в Крим.

Местните канали и руският опозиционен източник "Астра" съобщиха за дълги опашки за преминаване по Керченския мост от кримската страна през целия ден на 6 юни.

Окупационният губернатор на Севастопол Михаил Развожаев обяви, че големите кримски бензиностанции TES и ATAN ще продават само 20 литра бензин от 6 юни на клиенти с предварително закупени купони и че свободната продажба на бензин вече няма да бъде възможна.

Нарастващите ограничения върху продажбата на бензин в окупираната Украйна вероятно ще влошат съществуващия недостиг или ще предизвикат нов недостиг в съседните райони на Русия, тъй като жителите на окупираната Украйна търсят алтернативни източници на бензин.

През последния месец украинските сили засилиха ударите си с ракети и дронове със среден обсег срещу основни магистрали в Донбас, а през последните два месеца - срещу железопътната инфраструктура в окупираната Украйна.

Началникът на Луганската народна република Леонид Пасечник беше принуден да издаде указ за забрана на движението по основни магистрали с цел да се ограничат украинските удари.

Украинският 3-ти армейски корпус съобщи на 31 май, че вече с помощта от дронове контролира небето над окупираните градове Луганск, Старобилск, Алчевск, Брянка и Кадиевка, всички от които се намират на или в близост до магистралата Белгород-Мариупол в окупираната Луганска област. Това дава възможност за удари по военни конвои и доставки в региона.

Представителите на Кремъл продължават да отхвърлят всяко договорено споразумение, което не засяга измислените от тях "основни причини" за войната в Украйна.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви във видеообръщение по повод Деня на руския език на 6 юни, че възстановяването на правата на руснаците и рускоговорящото население в Украйна е "необходимо условие" за дългосрочно мирно уреждане.

Изявлението на Лавров е в унисон с повтарящата се реторика на Кремъл относно предполагаемите "коренни причини" за войната — израз, който Кремъл използва, за да повтори своите максималистични искания.

Руският президент Владимир Путин публично посочи на 5 юни, че не е склонен да се отклони от първоначалните си военни цели и е готов да продължи военните действия за постигането им.

Продължаващата ангажираност на Кремъл към първоначалните военни цели на Путин идва в момент, когато представянето на Москва на бойното поле отслабва и руското настъпление се забавя.

Различни източници продължават да стигат до заключението, че ефективността на руската армия намалява, въпреки използването на различни методики за картографиране при визуализирането на обстановката на бойното поле.

Украинските сили нанесоха втора серия удари срещу Санкт Петербург при закриването на Международния икономически форум в Санкт Петербург на 6 юни, като по този начин отново доказаха, че Русия не е в състояние надеждно да защити големите си градове от украински удари дори по време на значими международни събития.

Украинските удари срещу Санкт Петербург подкопават усилията на Кремъл да използва икономическия форум, за да проектира стабилност в Русия както на вътрешно, така и на международно ниво.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 56 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    80 32 Отговор
    И картофите ЩЕ свършат, ЩЕ свърши нафтата за тракторите, глад ЩЕ налегне ушанките, народа ЩЕ се навдигне, олигарсите ЩЕ свалят Путин, федерацията ЩЕ се разпадне до няколко месеца.... и така вече пета година.

    Коментиран от #4, #17, #19, #188, #198

    10:20 07.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лев Толстой

    43 46 Отговор
    "русия,ето тюрма народов"!

    Коментиран от #64

    10:21 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 От акъла

    34 35 Отговор
    на вожда им .

    10:22 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    56 31 Отговор
    Ааа......!? Я гле...!? Ти да видиш...!?
    Щото.......
    Само от Урсулианците съм чувал призиви, да не си карат колите европейците, да не се къпят, да не си светят, да не се топлят.....

    Коментиран от #13, #16

    10:22 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Първанов

    35 46 Отговор
    Всяка подкрепа за убиеца Путин е лоша карма,мислеге!

    Коментиран от #131

    10:23 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факти

    44 43 Отговор
    И тоя голтаци бяха тръгнали да се репчат на НАТО и Западът!
    ЗАКРИВАЙ!

    10:23 07.06.2026

  • 13 Уникално

    18 19 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Нали знаеш, че сиДебил

    Коментиран от #39, #256

    10:24 07.06.2026

  • 14 Окупационния губернатор

    10 11 Отговор
    Ех тоз новговор и правоверно мислене.

    10:25 07.06.2026

  • 15 Начо

    26 25 Отговор
    .,.. Киев за три дни...

    10:25 07.06.2026

  • 16 Урсуланците също призоваха

    11 26 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Глупаците да не коментират.

    Коментиран от #28

    10:25 07.06.2026

  • 17 А Мара защо не напише

    37 22 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    как я Украйна събориха паметника Булгаков. Пропагандата не разрешава..... А тока в Киев още го няма. Ония спят в метрото

    Коментиран от #117

    10:25 07.06.2026

  • 18 Тимур

    32 32 Отговор

    До коментар #9 от "Лъжете":

    Стой си там и умриЗАпутин

    Коментиран от #38

    10:25 07.06.2026

  • 19 Путин бакшиша

    22 19 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Бавн 0 ра 3 виващи сме вееее

    10:26 07.06.2026

  • 20 666

    19 18 Отговор

    До коментар #2 от "Уникално":

    Никога повече неграмотни таксиджии във властта.

    10:27 07.06.2026

  • 21 Гресирана ватенка

    19 18 Отговор
    Литър бензин в Крим струва -0.00😁😁😁

    10:27 07.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факти

    25 22 Отговор
    Вода газят, жадни ходят 🤣

    10:28 07.06.2026

  • 25 Путин

    19 18 Отговор

    До коментар #7 от "Бг гражданин":

    В Русия всички сме бавн 0 ра3 виващи и многоходови и това е всезивестен факт.

    10:28 07.06.2026

  • 26 Да попитам

    26 25 Отговор
    Защо другари копейки във великата Русия която според вас е напред във всяка област ,няма горива ?

    10:28 07.06.2026

  • 27 Многоходовото

    21 22 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    10:29 07.06.2026

  • 28 Тогава

    12 12 Отговор

    До коментар #16 от "Урсуланците също призоваха":

    Не коментирай!!!

    10:29 07.06.2026

  • 29 Долу Путлер

    20 18 Отговор
    НИКОГА повече многоходов Президент.

    10:29 07.06.2026

  • 30 Динко Харсъзина

    9 14 Отговор
    щом нямат гориво ще почне контрабанда на гориво през Украйна

    10:29 07.06.2026

  • 31 Великия

    17 14 Отговор
    Путин😅💩

    10:29 07.06.2026

  • 32 Факти

    23 22 Отговор
    Путин обеща да върне СССР и го направи 🤣

    10:29 07.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 наблюдавайте

    18 16 Отговор
    коментарите,битката е руzофили срещу нормални хора!

    10:29 07.06.2026

  • 35 Гошо

    18 12 Отговор
    то разните му вестници им свършиха на руснаците и пилета и яйцата , а и картофите ,че 22-ра ги и фалираха даже,колко му е сега разните му вестникари да им свършат и бензина на руснаци

    Коментиран от #45

    10:30 07.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Връщам се от командировката

    26 18 Отговор

    До коментар #18 от "Тимур":

    Сключихме много търговски сделки с Русия.
    Санкциите не важат за доста държави. Тъй да знаеш. Другото е измислица за гоите.:))

    10:30 07.06.2026

  • 39 Васко

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "Уникално":

    Господина е най умният човек, който коментира тук. Дебелите са като Вас!

    10:31 07.06.2026

  • 40 Да ти го напиша

    16 23 Отговор

    До коментар #9 от "Лъжете":

    Ти лъжеш ,има проблем с горивата . И,стой си примерно в Магадан ,Чукотка . Тук в България не си нужен ммудак.

    10:31 07.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сандо

    8 6 Отговор
    Прекрасно!Преди години имаше една световна война,в която Сталин и партията му издигнаха призива "Всичко за фронта,всичко за победата!",имаше и още един "Родината-майка ни зове!".И тогава целия Съветски народ се надигна в един мощен юмрук и разби чудовищната муцуна на хитлеритския нацизъм и европейската паплач,тръгнала от целия континент за плячка.А какво е сега:опашка за бензин и мижави протести за интернет.Дали така се печели война?Мисля,че всеки обективен човек си дава отговор.

    10:32 07.06.2026

  • 43 доволен съм

    12 15 Отговор
    Урки,добре ви обработват братушките.

    10:32 07.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Руснаци

    19 15 Отговор

    До коментар #35 от "Гошо":

    Хахахах, дааа горките хора в Русия, как преживяват 5 година, фалираха сигурно вече 50 пъти от началото на войната, на Путин процента му е паднал с 0,1 ама ще го свалят руснаците хахахахах, укрите си върнаха 40 км територия и обръщат войната хаахахах, укрите възкръсва, тея стотици хиляди погребения са фейк на руските медии, укрите толкова много си обичат страната, че тези 20 млн където избягаха са фейк на руснаците хахахахха

    Коментиран от #67

    10:33 07.06.2026

  • 46 Швейк

    16 14 Отговор
    Владимир Многоходович оплеска всичко

    10:33 07.06.2026

  • 47 Примати

    20 17 Отговор
    Руската групировка войски , които вече са в глуха отбрана в Херсонска област от една седмица нямат нито залък храна. Почти нямат гориво а боеприпаси драстично намалено количество но още имат. По руската национална телевизия вече се подиграват на Путин открито. В социалните мрежи също обикновените руснаци се подиграват и с Путин и с армията и с Русия като държава. Аз мисля , че целия свят разбра , че Русия е нищо повече от бензиностанция маскирана като държава с пародийна армия и една неграмотна мафия за управа. Е … вече дори и бензиностанцията я няма. Честито украинци , честито нормални хора по света и у нас Украйна победи злото … чисто зло и НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА

    Коментиран от #58, #74

    10:34 07.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 копейка с чалма

    17 10 Отговор
    Важно е водка да има.

    Коментиран от #66

    10:34 07.06.2026

  • 50 Раша в колапс!

    20 13 Отговор
    Бункерният още не осъзнава,че няма никакъв шанс срещу моща и превъзходството на Западът в технологиите, ИИ и финансите.
    РФ се срива по-страшно от СССР .

    10:34 07.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Копейки

    15 11 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #63

    10:36 07.06.2026

  • 55 стоян георгиев

    14 13 Отговор
    Снощи украйна е направила рекорд.1700 км навътре в русия е поразила нефтопреработвателно предприятие.резултатите са на лице.както се казва всичко е по план.утре пада одеса.

    10:36 07.06.2026

  • 56 Пламен

    15 9 Отговор
    Руснаците са свикнали да висят на опашки още от времето на кумунизъма.

    10:36 07.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Руснаци

    9 12 Отговор

    До коментар #47 от "Примати":

    Дай да я видим тази информация, дай ми линкче да видя къде се подиграват и къде нямат храна хахахаха, стиска ли ти бот

    10:36 07.06.2026

  • 59 Що ние да затягаме?

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Уникално":

    Нещо ще лети натам ли?

    10:37 07.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Руското ПВО е сляпо за новия украински

    13 8 Отговор
    дрон FP-1. Въпреки големия брой, "Панцир" не успя да защити военните и петролни обекти в Санкт Петербург. Руските системи за противовъздушна отбрана не могат да прехващат тези дронове, тъй като FP-1 имат подобрена система за насочване и ориентация. Другият проблем е липсата на дронове прихващачи, които могат да неутрализират до 95% от атакуващите дронове.

    10:37 07.06.2026

  • 62 Шарлатанска работа

    14 12 Отговор
    Стана ясно кой стои зад ОПГ "Калашниците". Тяхна профилна снимка във Фейсбук е с руското знаме и ГЕРБ с текст отдолу:"Няма България. Това е нашата родина Русия". Ясно е и защо се ползват с протекции от страна на превзетата ни държава. Редно е да попитаме властите колко ли такива групи има в България? Помним как подобни индивиди бяха осъдени във Великобритания за шпионаж и заговори за убийства. Тогава осъдените сами признаха че са били покровителствани от Румен Радев. Нека попитаме Румен Радев колко такива престъпни групи, които работят в полза на руZия и за разделението на България има в нашата Родина.

    10:37 07.06.2026

  • 63 стоян георгиев

    12 10 Отговор

    До коментар #54 от "Копейки":

    Като се замислиш то само Русия остана да не смени плочата.обаче идва и при тях липсата на бензин,после на хляб...докато чакат да фалира европа...хах!

    10:37 07.06.2026

  • 64 Марк Твен от съседната палата

    11 8 Отговор

    До коментар #3 от "Лев Толстой":

    "По-добре дръжте устата си затворена и оставете хората да ви смятат за глупави, отколкото да я отворите и да разсеете всички съмнения.“

    10:38 07.06.2026

  • 65 Майк Алън Патън

    10 10 Отговор
    И какво очаква да постигне "демократичния" ЗАПАД , като продължава да притиска в ъгъла РУСИЯ , която е прекалено голяма , необятна , непредвидима и имаща ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ?

    Коментиран от #78

    10:38 07.06.2026

  • 66 1945

    10 7 Отговор

    До коментар #49 от "копейка с чалма":

    руснаците пият одеколон за по-евтино

    10:38 07.06.2026

  • 67 Факти

    8 10 Отговор

    До коментар #45 от "Руснаци":

    Държава като Русия не може да фалира за няколко години. Това обаче не означава, че не може да фалира. СССР фалира и се саморазпадна без никой да го очаква.

    10:38 07.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Нека да пиша

    12 10 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    Той си пише пропагадни клишета . Той не е чувал за Роскомнадзор,имам роднини в Русия ,имаха проблем за дето ползват VPN

    10:40 07.06.2026

  • 70 Ганьо Европейски

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Zахарова":

    Да видим само от къде ще почне..

    10:40 07.06.2026

  • 71 гост

    8 3 Отговор
    А дано в скоро време и за храна.....Господ гледа...

    10:40 07.06.2026

  • 72 ....

    15 5 Отговор
    Уж Европа трябваше да замръзне, а получилось как всегда!

    10:40 07.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Путин гол до кръста на пони

    15 6 Отговор

    До коментар #47 от "Примати":

    Аз мисля, че нашите нормално мислещи приятели от Задунавието не се поддават на такива внушения. Всичко е по план, скоро целите на Спецяльната аперация ще бъдат постигнати.

    10:41 07.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ВВП

    7 8 Отговор
    Това е като оная история с яйцата ..

    10:42 07.06.2026

  • 77 Ол1гофрен,

    10 6 Отговор

    До коментар #53 от "Сандо":

    В червената армия беларусите и украинците са били около 75% от съставът.

    10:43 07.06.2026

  • 78 Факти

    15 8 Отговор

    До коментар #65 от "Майк Алън Патън":

    Какво очаква да постигне Русия, щом се опитва да превземе Украйна, която желае да е част от Запада, който има десетки ПЪТИ по-мощна икономика от Русия? Отдавна е ясно, че Западът няма да й подари Украйна и Русия не може да направи нищо по въпроса. Западът й отсъпи 20% колкото да не е без нищо и Путин да миряса, по той се оказа глупав и не схваща намека. От тук нататък Русия само ще губи, губи, губи и няма да получи нищо в замяна.

    Коментиран от #86, #87

    10:43 07.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Путин гол до кръста на пони

    9 4 Отговор

    До коментар #68 от "Мишел":

    Браво на задунаеца Мишел! Дайте му купони за бензин. Важно е колко струва безина, а не дали го има или го няма.

    10:44 07.06.2026

  • 81 Русифил хардлайнер

    12 7 Отговор

    До коментар #53 от "Сандо":

    Страна агромная не е спечелила ВСВ, а отечествената с приоритетната помощ на Запада! Пирова победа! Преди Хитлeр да я нaгъзu тя си трайкаше, докато Европа се биеше храбро с Германия! А сега извикай три пъти : "АЗ СЪМ ПPОЗ!"

    Коментиран от #259

    10:44 07.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Лошо за руснаците

    14 4 Отговор

    До коментар #68 от "Мишел":

    не само че бензина е дефицитен и трудно се намира, но е и много по-скъп от България, съобразно мин. РЗ в Русия, която е 4 пъти по-ниска от тази в България.

    10:45 07.06.2026

  • 85 Тодар Живков

    15 4 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #218

    10:45 07.06.2026

  • 86 Путин гол до кръста на пони

    9 3 Отговор

    До коментар #78 от "Факти":

    Задунайци, не слушайте грантаджии и чужди агенти! Европа е пред фалит. Изчакайте само още малко!

    10:46 07.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ВВП

    4 10 Отговор
    Вчера заредих 200 литра ,бензин в Самара .На Лукойл..4 коли .2 Уаз,1 субару1Москвич..75 евро цента ..

    Коментиран от #102

    10:47 07.06.2026

  • 89 Факти

    12 6 Отговор

    До коментар #68 от "Мишел":

    Минимална заплата в Русия днес 270 евро, в България 620 евро. Минимална пенсия в Русия 163 евро, в България 348 евро.
    Българинът не само МОЖЕ да си купи гориво, но може да си купи ПОВЕЧЕ от руснака и това без да има нефт 🤣

    Коментиран от #105

    10:48 07.06.2026

  • 90 Ганьовцииии

    3 2 Отговор
    Електрическата мобилност ще има бъде предоставена скъпо от ЕС и Китай

    10:49 07.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Какво общо има

    8 2 Отговор

    До коментар #53 от "Сандо":

    съветския народ с Русия ? руснаците са били само 20% в този съветски народ. Важни са останалите 80%.

    10:50 07.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ВВП

    7 11 Отговор
    В РФ се живее много по добре от Франция ,негърския клозет .Високо качество на живот ..ниски разходи..

    Коментиран от #107, #116

    10:50 07.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Факти

    10 3 Отговор
    Путин е като малко дете което се лигави и инати и накрая получава шамар.

    10:52 07.06.2026

  • 100 Шойго

    9 1 Отговор
    И аз вчера заредих моята армия на същата бензиностанция- един камьон джоган, един танк Т34 и два мотора с кош!

    10:52 07.06.2026

  • 101 ПУЧЯ ВЪШКИН

    10 2 Отговор
    ДАРАГИЕ МОI

    ДЕНГИ НЕТЪ

    ИНТЕРНЕТ НЕТЪ

    БЕНЗИН НЕТЪ.

    ВЬI ТЕРПИТЕ


    РА РА РА

    10:52 07.06.2026

  • 102 Голям резервоар имаш

    6 0 Отговор

    До коментар #88 от "ВВП":

    Ха-ха.

    10:53 07.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Смешки

    7 2 Отговор
    Всичко е под контрол, друзя! 😂💩😂

    10:53 07.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 стоян георгиев

    10 4 Отговор

    До коментар #94 от "ВВП":

    Интересно защо три милиона руснаци в германия не са на твоето мнение а са щастливи да мият тоалетните на тези дето победиха?

    10:54 07.06.2026

  • 108 Кога успя да си натракаш само толкова

    3 3 Отговор

    До коментар #98 от "И ти не си разбрал":

    плюсчета, та дори да се гордееш на писаната си простотия?
    Вие сте болни хора.

    10:55 07.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Вацев

    9 3 Отговор

    До коментар #98 от "И ти не си разбрал":

    Русия не пабеди ли вече?

    10:56 07.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА

    11 2 Отговор
    ЧУДЕСНИ КЛИПОВЕ

    СЕ ПОЯВИХА

    И ОТ ГРАД БИЙСК.

    САМО НА 4800 километра от КРИМ.

    КРЕПОСТНИТЕ РЕВАТ

    БЕНЗИН НЕТЪ.

    ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЕЙ ТОВА Е ПУТНИСКАТА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ.

    10:57 07.06.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "ВВП":

    От коя махала беше?

    10:57 07.06.2026

  • 117 Така

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "А Мара защо не напише":

    А паметника на Хан Кубрат . А Българския клуб в Одеса . А срещата в киното

    Коментиран от #123

    10:57 07.06.2026

  • 118 Хм Хм

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Лъжете":

    Ние не искаме да побеждаваме Русия. Искаме да й помогнем сама да се победи, както обикновено.

    10:58 07.06.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    8 10 Отговор
    Тия примитивни измислици не са от днес. Повтаряте едни и същи опорки срещу заплащане.
    Ето ви един пример отпреди три години.
    -- -- --
    Aug 23, 2023 — Регионите на Русия са изправени пред недостиг на гориво - бензинът изчезва на бензиностанциите
    -- -- --
    Как не можахте да измислите други простотии за толкова време? Колегите да идват и да ви прибират.

    10:59 07.06.2026

  • 123 стоян георгиев

    7 9 Отговор

    До коментар #117 от "Така":

    Има ли бензин или няма?кви паметници те подгониха?

    10:59 07.06.2026

  • 124 СОЛИВЪОВЧЕ ОБЪРКАНО

    10 2 Отговор

    До коментар #97 от "Така е":

    От РЕЗИЛ

    ДАЖЕ И СОЛОВЬОВ ВЕЧЕ
    НЕ ГЛЕДАТЕ .

    ХАХАХАХАХАХ

    НЕ НИ ТРЯБВАТ ВЕЧЕ УКРАИНСКИ
    НОВИНИ

    ПУСКАМЕ СОЛОВЬОВ
    И ТОЙ НИ КАЗВА
    КЪДЕ И КАК ВЪРВИ
    ДВИЖУХАТА

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #142

    11:00 07.06.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 АБЕ МАНИ...

    9 1 Отговор
    Монгольята внасят от Белорус и Казахстан ама и тва не стига,.. Украинското..Дрон -- Ембарго
    ги съсипа! Ееехх У.. йло,..шо ти требеше на баир - лозе!
    Стана за посмешище на цел СВЕТ с тоа... ПЕН Дел ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ...
    Сеги ше лигавиш.. ШПЕКО доде СДО.. хнеш
    Ееееедехееее

    11:02 07.06.2026

  • 129 Руский мир

    9 2 Отговор
    Към този свят ни тласкат петоколонниците-русофили в България!

    11:02 07.06.2026

  • 130 Факт

    8 4 Отговор
    Краснодараки край вече е колония на Китай,хазара Путин го даде за копейки,аренда 49 години

    11:02 07.06.2026

  • 131 Льохман

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Първанов":

    Точно така, както и за зеленото човече!

    11:03 07.06.2026

  • 132 Няма край руският позор

    9 1 Отговор
    Няма.

    11:03 07.06.2026

  • 133 КУПОННАТА СИСТЕМА

    11 1 Отговор
    И ОПАШКИТЕ ЗА ХЛЯБ

    А ВЕЧЕ И ЗА БЕНЗИН

    СА НЕДЕЛИНА ЧАСТ

    ОТ РУСКИЯ БИТ И КУЛТУРА.

    РУСИЯ ПАК НИ РАДВА

    СЪС ТЕЗИ ПРЕКРАСНИ ГЛЕДКИ.

    11:03 07.06.2026

  • 134 стоян георгиев

    8 1 Отговор

    До коментар #125 от "Мишел":

    Ударени са нееднократно всички преработващи заводи в европейската част на русия.повечето машини в тях са внос от гадните западняци и трудно ще бъдат ремонтирани.когато писах преди десет дена за колапса дето сега се случва пак рева че нямало страшно.няма ядове в русия бензин много тия се оплакват щото си нямат работа.хах!

    Коментиран от #159

    11:04 07.06.2026

  • 135 Така е

    1 7 Отговор

    До коментар #126 от "Путин гол до кръста на пони":

    Остава въпроса за глупака ползван за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, защо е евтин и глупав.

    Коментиран от #150

    11:04 07.06.2026

  • 136 Путин гол до кръста на пони

    4 3 Отговор

    До коментар #125 от "Мишел":

    На Мишел дадохте ли му купони? Много се старае. Дайте мукупони за още 2 литра нафта. И...освен работещи НПЗ имаме и рабоещи БСГ, НМЮЧВ, ККР, ДФГ, МНБ и още много други. Европа какво има? Няма нищо.

    11:05 07.06.2026

  • 137 Факти

    12 2 Отговор
    Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самият патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    Коментиран от #165

    11:05 07.06.2026

  • 138 КАКВО СТАВА ? ? ?

    11 2 Отговор
    "КОЛОНКИТЕ" НА БЕНZИНОСТАНЦИЯ, ПУТЛЕРОВА РУСИЯ ....................... ZAПОЧНАХА ДА ПРЕКЪСВАТ СНАБДЯВАНЕТО ......................... ТОВА Е НАЧАЛОТО НА ...................... КРАЯ НА ВОЙНАТА НА САТРАПА ПУТЛЕР ...................... ФАКТ !

    11:05 07.06.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    Един лл от фд до колко ли Бг ь

    11:06 07.06.2026

  • 142 Ха-ха

    10 1 Отговор

    До коментар #124 от "СОЛИВЪОВЧЕ ОБЪРКАНО":

    Соловьов сигурно е изпаднал в шок, в студиото.!

    11:06 07.06.2026

  • 143 Крепостен на Хартиената мечка

    14 2 Отговор
    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин..така световен ред не се сменя 🙄

    11:06 07.06.2026

  • 144 ОНЯ с ДРОНЯ

    13 1 Отговор
    В Крим
    Няма желаещи Шофьори
    Да карат
    Бензиновози.

    Никой не иска да бъде
    Подвижна Факла.
    Дронове Дебнат Отвсякъде

    11:07 07.06.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Жълтопаветник

    6 1 Отговор
    Утре пълня една цистерна дизелче, и утивам в Рубльовка при руските баровци, и разпродавам дизелчето на тройна бг цена да гушна няколко десетки хилки, и отивам Слънчев бряг! Ай лав ю брaтушки!

    11:07 07.06.2026

  • 147 стоян георгиев

    10 2 Отговор

    До коментар #140 от "az СВО Победа 81":

    Я кажи кой нападна русия че нещо сме го пропуснали? И явно бензин има ама руснаците се оплакват щото са чужди агенти а?хах....

    Коментиран от #154

    11:08 07.06.2026

  • 148 Копейки,

    9 2 Отговор
    САЩ предоставят ядрени бойни глави на Германия,Италия Белгия, Полша и балтийските страни.Ай честито!
    Коментирайте.

    Коментиран от #155

    11:08 07.06.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 стоян георгиев

    7 0 Отговор

    До коментар #151 от "ВВП":

    Да и в сащ бият черните.това ще оправи настроението на опашката за бензин нали другар? Като през комунизма...хах

    11:11 07.06.2026

  • 153 Жълтопаветник

    6 2 Отговор

    До коментар #140 от "az СВО Победа 81":

    Войводо ти ли си бе! Давай сега, първо, второ, и трето като първо и второ рaшка потъва у собственото си блaто!

    11:11 07.06.2026

  • 154 az СВО Победа 81

    3 8 Отговор

    До коментар #147 от "стоян георгиев":

    Световният глобален либерален елит. Онези, които слизат от сцената, но са готови на всичко да забавят този процес.

    Коментиран от #160, #167, #175

    11:11 07.06.2026

  • 155 Ами тъ пей

    5 5 Отговор

    До коментар #148 от "Копейки,":

    Ядрена война е твоят край бря. На ко се радваш тъ пей?

    11:11 07.06.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Мишел

    1 10 Отговор

    До коментар #134 от "стоян георгиев":

    Руските НПЗ са на площ по стотина квадратни километра всеки. Единичен взрив в такава площ не може да причини особени повреди, щетите се ликвидират в рамките на работна смяна в 99% от ударите.. Затова руските НПЗ не са защитени с ПВО.

    Коментиран от #166, #168, #204

    11:13 07.06.2026

  • 160 стоян георгиев

    8 2 Отговор

    До коментар #154 от "az СВО Победа 81":

    Явно не сме разбрали.русия е била нападната не обратното.хах...

    11:14 07.06.2026

  • 161 Путин гол до кръста на пони

    8 1 Отговор

    До коментар #140 от "az СВО Победа 81":

    Задунайчик az СВО Победа 81 нали ти е ясно, че никой не може да направи цветна революция във Великата руZZия. Никагда! Цветна ревалюция можем да направим само аз и Мумията от Красная Плошчадь.

    11:14 07.06.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 ГУНДЯЕВ

    11 1 Отговор

    До коментар #137 от "Факти":

    Е КГБ ОЛИГАРХ ...
    ПУБЛИЧНА ТАЙНА.

    ИЛАРИОН БУДАПЕЩЕНСКИ

    И ТОЙ ОСВЕН СЪС ГЕЙ НАКЛОННОСТИТЕ
    СИ
    Е ИЗВЕСТЕН И СЪС
    ОХОЛНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ .

    МЕЗОНЕТ ЗА МИЛИОНИ
    НА БРЕГА В ИСПАНИЯ .

    КЪЩА НА ЖЕНЕВСКОТО ЕЗЕРО.

    ОГРОМНА ВИЛА В
    ПОКРАЙНИНИТЕ НА БУДАПЕЩА.

    ОРБАН ВЪПРЕКИ
    ГЕЙ ИЗПЪЛНЕНИЯТА МУ
    НЕ ГО ИЗГОНИ ОТ УНГАРИЯ
    ЗА ДА НЕ РАЗСЪРДИ
    БОТОКС ДЕДУШКАТА.

    11:16 07.06.2026

  • 166 Путин гол до кръста на пони

    5 2 Отговор

    До коментар #159 от "Мишел":

    Точно така Мишел. Кажи им и за руските ДФГ, АСД, ЖБН, ЕРТ, ХЙК и другите...

    11:16 07.06.2026

  • 167 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 1 Отговор

    До коментар #154 от "az СВО Победа 81":

    Кое бе разбра?

    11:16 07.06.2026

  • 168 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #159 от "Мишел":

    Кой говори за единични ппвреди.сто дрона по един такъв обект няколко пъти седмично как ти се струва?7000 дрона от този тип за месец са посетили русия според руския експерт рибар.дали е добре?90%от руските мощности за производство на бензин и дизел са поразени.найнхубавото е че тенденцията ще продължи.русия няма опция да спре процеса.

    11:16 07.06.2026

  • 169 Из падмасковие

    9 1 Отговор
    Няма денюшки в русия,стоим гладни и на студено ,лапаме въздух,сега като се стопи снега намериха много хора

    11:17 07.06.2026

  • 170 Хо-ха-ха

    3 3 Отговор
    Да бяхте сложили поне една снимка на опашките, някакво видео да бяхте качили...

    Коментиран от #239

    11:18 07.06.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Путин гол до кръста на пони

    5 1 Отговор
    Искам да ви кажа, че ще се изключа за немножко. Сирените звучат. Прекъсваме интернета, че май са ме засекли.

    11:18 07.06.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Лекар

    7 0 Отговор

    До коментар #154 от "az СВО Победа 81":

    Пробвал ли си лечение с парен 🔨 по празната чутура?

    11:19 07.06.2026

  • 176 ПЪЛНИ Глупости

    5 1 Отговор
    Е това вече е драма ,няма да имат бензин и да си драснат клечката !! Ще стигнат до "самогона" ще се изтрезнява ударно!!

    11:19 07.06.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 стоян георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #171 от "az СВО Победа 81":

    Нищо не са те лъгали.есички описани от теб оръжия свършиха чудесна работа.не случайно русия пета година с милион и половина жертви се върти около украинската граница.

    Коментиран от #182

    11:20 07.06.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Вервам

    2 4 Отговор
    Това твърдят Фактите с британския флаг пред името си...

    11:20 07.06.2026

  • 182 Пропагандата

    1 7 Отговор

    До коментар #178 от "стоян георгиев":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #203

    11:20 07.06.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Ко пейки, москальета...

    7 1 Отговор
    На сичките ви спирам... Интернета
    АааааааХахахаха
    У.. йло пен ДЕЛА... уйде
    АааааааХахахаха

    11:23 07.06.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 ФАШИСТА ПУТЛЕР

    10 1 Отговор
    ЩЕ ХВЪРЛИ КЪРПАТА А С НЕГО И ..................... "ПРОГРЕСИВНИЯ" МИРИZЛИВ ЧОРАП ......................
    .. ФАКТ !

    11:24 07.06.2026

  • 188 Хахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Важното е, че сега бензина няма в раша и не е ЩЕ!

    11:24 07.06.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Хаха, Московията умира - кеффф!

    9 2 Отговор
    Московските мъърши се върнаха в комунизма - по три пакета елда и бензин с купони на пияница...

    11:26 07.06.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Ами тъ пей

    1 7 Отговор

    До коментар #192 от "Хахахаха":

    То и троленето показва дъното на запада, ама това не спира глупака.

    11:28 07.06.2026

  • 195 Хо-ха-ха

    2 5 Отговор
    "Появиха се съобщения, че целият наличен британски флот от ударни подводници е извън експлоатация" . Мисля че това може да обясни и глупавите слухове за опашки на бензиностанциите в Русия.

    Коментиран от #199

    11:29 07.06.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Хахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #195 от "Хо-ха-ха":

    Слухове?????? Ами вижте кадрите от Крим и доста други части на раша бе копейки. Вие само на руска пропаганда кълвете! Да не сте вече в Лисабон?

    Коментиран от #241

    11:31 07.06.2026

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 стоян георгиев

    9 2 Отговор

    До коментар #197 от "Хахахаха":

    Какво им остава ?те все пак живеят в ес и нато и много не ги бърка има ли бензин в русия.за тях е важно джуджето милиционер да е голяма работа.робския манталитет от комунизма трудно се променя!

    11:31 07.06.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Град Козлодуй

    10 4 Отговор

    До коментар #182 от "Пропагандата":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #210

    11:34 07.06.2026

  • 204 да питам

    9 2 Отговор

    До коментар #159 от "Мишел":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка в помощ на руснаците ?

    11:35 07.06.2026

  • 205 az СВО Победа 81

    3 8 Отговор
    Преди време мантрата гласеше:
    "Путин е болен от рак", после стана:
    "Путин е мъртъв", после, когато се появи даже и в България имаше хора, които ни обясняваха, че това бил негов двойник! 🤣🤣🤣

    Сега мантрата е:
    "Няма бензин!" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #209

    11:36 07.06.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 ТИГО

    4 0 Отговор

    До коментар #205 от "az СВО Победа 81":

    А ИМА ЛИ??

    Коментиран от #221

    11:38 07.06.2026

  • 210 Така е

    2 7 Отговор

    До коментар #203 от "Град Козлодуй":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #219

    11:38 07.06.2026

  • 211 ПЪЛНИ Глупости

    4 1 Отговор

    До коментар #207 от "Така е тъ пей":

    И това си ТИ ФАКТ

    Коментиран от #222

    11:38 07.06.2026

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    💬Ударите продължават💬

    От снощи украинските формирования провеждат масирана атака с дронове. Ако оценим нападението на 5 юни и сутринта на 6 юни, броят на безпилотните летателни апарати ще надхвърли хиляда единици.

    В деня след атаката и до вечерта на 6 юни броят на свалените дронове надхвърли 300 единици. А през нощта интензивността леко намаля, като бяха свалени само 95 дрона. Общо 432 дрона през периода c.

    ▪️ Нефтобазите отново бяха цел на ударите. Като се има предвид, че проблемите с горивото настигат все повече региони, подобни атаки ще превземат много населени места.

    В Краснодарски край беше атакуван нефтобаз в Усть-Лабинск. Имаше и атаки срещу ДНР и ЛНР. Освен това, в Донецката народна република целта беше ТЕЦ.

    ❗️Врагът се биеше особено интензивно в Крим. Дронове летяха там цял ден, цяла нощ и дори в неделя сутринта се задейства тревога. И поне петролният склад в Ленино е под атака.

    🤙Специални сили „Архангел“!

    ❗️🤙 Ако видеото не се зарежда - гледайте го в MAX

    11:40 07.06.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 1520 дни

    8 0 Отговор
    Руски резил!

    11:42 07.06.2026

  • 218 Допълнение

    5 1 Отговор

    До коментар #85 от "Тодар Живков":

    Начело с Радев.

    11:43 07.06.2026

  • 219 ПЪЛНИ Глупости

    7 0 Отговор

    До коментар #210 от "Така е":

    България имала ли е писменост и култура и православие , преди изобщо да има Москва ?? ДА и това е ФАКТ !Дала ли ги е на Киев 140 години преди да се основе Москва ??ДА и това е ФАКТ !! Говори си каквото искаш дорде ти паднат батериите !

    Коментиран от #231, #246

    11:43 07.06.2026

  • 220 руската мечка

    7 1 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #237

    11:44 07.06.2026

  • 221 Ами тигчо

    1 5 Отговор

    До коментар #209 от "ТИГО":

    моментно затруднение за снабдяване в някой район не е нямане бря. Не се връзва с пропагандата за глупаци, ама дреме ти. Глупака ще си попие кото иска.

    Коментиран от #230

    11:44 07.06.2026

  • 222 Така е тъ пей

    0 4 Отговор

    До коментар #211 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Припознал си се, но аз нямам вина. 😄

    11:45 07.06.2026

  • 223 Ха ХаХа

    0 2 Отговор
    Хахахахахаха

    11:45 07.06.2026

  • 224 Фани си гръъмни!

    4 1 Отговор

    До коментар #214 от "az СВО Победа 81":

    Кво шъ кажеш?

    11:46 07.06.2026

  • 225 Дънов

    6 0 Отговор
    Какво е живота? Един миг отлетял от полъха на вятъра, падащ лист, сринат дом, димящ кораб или рафинерия, гаснеща в калта вaтенка! Трябва да сме щастливи, че сме далеч от това! Чуждото нещастие ни вразумява да оценим малките обикновени неща в живота!

    11:46 07.06.2026

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Москва - значи криза!

    8 2 Отговор
    СССР имаха най-големият чернозем - внасяха жито!
    Русия има петрол и газ за цял сват - нямат бензин!

    Ако Русия беше в Сахара и пясък щяха да внасят!


    И ние, когато бяхме под руско робство - имахме АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и РЕЖИМ НА ТОКА!

    11:48 07.06.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 ТИГО

    3 1 Отговор

    До коментар #221 от "Ами тигчо":

    ОО изплува от W,С ,така ли му викат "временни затруднения " ?? Ми да вземат "Елакса Пико" да освободят цевта !!!Жалки напъни за интелект тостерче !!

    Коментиран от #234

    11:49 07.06.2026

  • 231 Май обърка коментара за тролене 😄

    1 4 Отговор

    До коментар #219 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #242

    11:50 07.06.2026

  • 232 Питам

    5 0 Отговор

    До коментар #227 от "az СВО Победа 81":

    Като си информиран толкова добре, можеш ли да ми обясниш, къде се губят 1.5 милиона руски войници, по сметки направени по руска информация?

    Убити, избягали или просто беследно изчезнали в мобилни крематориуми?

    Коментиран от #236, #240, #244, #253

    11:51 07.06.2026

  • 233 ДРУГАРЯТ СИ

    5 0 Отговор
    ОТ ПЕКИН.

    НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
    НА СИБИР
    ОБЕЩАВАМЕ

    СКОРО ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ
    СЪС БЕНЗИН И ГАЗ
    ЩЕ БЪДАТ РЕШЕНИ.

    КИТАЙ СИ ВЗЕМА
    ИЗКОННИТЕ ЗЕМИ
    И ВСИЧКИ НАШИ СЪГРАЖДАНИ
    ЩЕ ЗАЖИВЕЯТ
    В МИР И БЛАГОДЕНСТВИЕ.

    ОБЕЩАНО ОТ КИТАЙ.
    РУСКАТА МИЗЕРИЯ
    СКОРО ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАВЕНА .

    11:51 07.06.2026

  • 234 Ами тигчо

    1 3 Отговор

    До коментар #230 от "ТИГО":

    В реалността му се вика така. В пропагандата за глупаци, няма бензин.
    Всеки има избор тигчо дали да е глупак или не.

    Коментиран от #238

    11:51 07.06.2026

  • 235 az СВО Победа 81

    0 6 Отговор
    Константиновка скоро ще бъде свободна!

    Реалността е по-различна от пропагандните материали, които враговете на Русия списват вече 12-та година...

    11:52 07.06.2026

  • 236 az СВО Победа 81

    1 3 Отговор

    До коментар #232 от "Питам":

    Не прави грешка като приписваш слабостите на Киев на Москва

    Коментиран от #247

    11:53 07.06.2026

  • 237 НАЛИ?!

    1 5 Отговор

    До коментар #220 от "руската мечка":

    Така си мислеха и Наполеон и Хитлер...!
    Пък накрая-ква стана тя...?!
    Всички знаем!

    11:53 07.06.2026

  • 238 ТИГО

    4 1 Отговор

    До коментар #234 от "Ами тигчо":

    Тостерче не се напъвай ще гръмнеш бушона!!Ниска топка си , все едно да се засегна от телевизора си ,просто гася и лека нощ !! Тостерче искаш ли наденичка между филиите !!

    Коментиран от #245

    11:54 07.06.2026

  • 239 1945

    4 0 Отговор

    До коментар #170 от "Хо-ха-ха":

    дават опашките по всички тв канали в новините

    Коментиран от #255

    11:54 07.06.2026

  • 240 Може бе

    0 4 Отговор

    До коментар #232 от "Питам":

    В пропагандата за глупаци на пропадналият запад. Остава въпроса ко прай там глупака, а не чете книжки. 😄

    11:55 07.06.2026

  • 241 Хо-ха-ха

    1 4 Отговор

    До коментар #199 от "Хахахаха":

    Преди няколко месеца отново се гърмрше че в Русия няма горива показваха се дори клипчета които се оказаха фалшименто. Крим може и да има временни проблеми което е разбираемо в предвид местоположението му, но то и Киев редовно остава без ток,;а зимата направо бяха се вледенили.

    11:55 07.06.2026

  • 242 От Марсилия

    5 0 Отговор

    До коментар #231 от "Май обърка коментара за тролене 😄":

    Може ли да ми кажеш, защо един западноевропеец живеещ в еднофамилна къща с двор, возещ се на Мерцедес или друго луксозно возило и пътуващ за месец със собствена каравана на море във Франция и Италия, ще му пука и ще се интересува от пропаганда срещу Русия?

    Да не мислиш, че Западната телевизия или медии са като Московските и по-цял ден да се занимават с Русия? Ако пишат по 2-3 изречения веднъж седмично, а преди войната веднъж на няколко месеца пак е много. На Запад хората имат живот - не като вас да живеете и дишате руска пропаганда.

    Коментиран от #249, #251

    11:56 07.06.2026

  • 243 Напомняне

    0 2 Отговор
    Два милиона, ама друг път. По добре проверени данни от руски правозащитни организации и успоредно разследване на ВВС към днешна дата загиналите руски войници от началото на войната са около 220 хиляди. Пишете проверена информация, а не фантазиите си!

    11:56 07.06.2026

  • 244 Да Питай

    2 0 Отговор

    До коментар #232 от "Питам":

    Защо се появиха

    1000 нови КЛАДБИЩА
    В Русия .

    Над 500 Нови Погребални агенции .

    Повишени цени за
    Ковчези и
    Места в КЛАДБИЩЕТО.

    Но нали си знаем .

    У НАС ПОТЕРИ НЕТЪ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    11:57 07.06.2026

  • 245 Ами тигчо

    2 2 Отговор

    До коментар #238 от "ТИГО":

    Аз мисля казах. Всеки има избор в този живот, дали да е глупак или не. А избралият да е глупак, аз не съм му виновен. 😄

    11:57 07.06.2026

  • 246 Хо-ха-ха

    1 3 Отговор

    До коментар #219 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Какво общо има факта че българите сме дали писменост на Русия с това че си глупак?

    Коментиран от #254

    11:58 07.06.2026

  • 247 Питам

    2 1 Отговор

    До коментар #236 от "az СВО Победа 81":

    Киев си е Киев. Аз ти говоря за Москва. А ти явно нямаш разума да сметнеш 2 и 2 и твърдиш, че си "осведомен". Общо взето си опоркаджия.

    11:58 07.06.2026

  • 248 Шопо

    2 0 Отговор
    Путлеро да оди да моли за мир на Банкова!!!

    11:59 07.06.2026

  • 249 Може бе

    0 2 Отговор

    До коментар #242 от "От Марсилия":

    Просто е! Като лъжеш глупака, как Русия ще напада Европа и как трябва да си харизват парите на САЩ и в сметките на продажните урсули и глупака не роптае!

    12:00 07.06.2026

  • 250 az СВО Победа 81

    1 2 Отговор
    Накратко:

    1. СВО стигна до повратна точка. От водене на бойни действия, враговете на Русия преминаха изключително към упражняване на терор над цивилното население. Дотук се стигна, т.к. както се вижда от всички нямат ресурс да победят Русия в бойни действия.

    2. Очевидно и Москва трябва да смени тактиката. Руснаците имат опит в антитерористични войни. Минаха през две такива в Кавказ.

    3. Предполагам, че скоро ще станем свидетели на процес на елиминиране на терористичните фигури в Киев. елиминиране

    Коментиран от #257

    12:01 07.06.2026

  • 251 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #242 от "От Марсилия":

    Веднъж гледах предаване с една водеща Симонян или нещо подобно и хванах срамна болест. Много силно излъчване.

    12:02 07.06.2026

  • 252 До примати

    0 1 Отговор
    Престани да сънуваш , и започни да се информираш от обективни медии , а не от лъжливите окраински .

    12:02 07.06.2026

  • 253 къде е редовната руска армия от 350хил.

    1 0 Отговор

    До коментар #232 от "Питам":

    Ами при Кобзон разбира се.

    12:02 07.06.2026

  • 254 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #246 от "Хо-ха-ха":

    ЩО ти ли си умният ?? А cyльо ?? Как си поверва че си интелект, мама ли ти го каза ?? Виж си минусите и тогава се отваряй !!

    Коментиран от #260

    12:03 07.06.2026

  • 255 Хо-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #239 от "1945":

    В кои новини? Аз мога да ти покажа опашки за бензин в Сащ ама това не значи че няма горива в Сащ.

    12:03 07.06.2026

  • 256 Не знае!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Уникално":

    Когато е мъртъв той не го разбира,
    гадно е само за околните!
    Същото е и когато е ТЪП!

    12:03 07.06.2026

  • 257 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #250 от "az СВО Победа 81":

    Защо сега пък ти приписваш слабостите и варварските дела на Москва на Киев?

    12:03 07.06.2026

  • 258 Механик

    0 0 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    12:04 07.06.2026

  • 259 Зрител

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Русифил хардлайнер":

    Само не разбрах, къде и кога Европа се е биела храбро с Хитлер.

    12:04 07.06.2026

  • 260 Просто тигчо

    0 0 Отговор

    До коментар #254 от "ТИГО":

    Като не го ползват да се излага по форумите с пропаганда за глупаци срещу Русия! Въпрос на интелект тигчо. 😄

    12:04 07.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания