Недостиг на горива в цяла Русия, извиха се опашки пред бензиностанциите

Недостигът на горива продължава да се разпространява в цяла Русия и вероятно ще се влоши, тъй като високото лятно търсене продължава. Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.

Руският опозиционен източник "Важни истории" съобщи на 6 юни, позовавайки се на местни медии, че пред бензиностанциите в Република Татарстан има дълги опашки и че там се продават само по-скъпи видове дизел, тъй като по-евтиният вече не е наличен.

Още новини от Украйна

Руски опозиционни източници наскоро съобщиха за недостиг на бензин в областите Белгород, Курск, Ленинград, Саратов, Рязан, Москва, Томск, Мурманск, Воронеж, Орел, Новгород, Камчатка, Република Карелия и в Красноярския край.

Всякакви усилия на Кремъл да предотврати превантивно нов недостиг на бензин през 2026 г., подобен на този, с който Русия се сблъска през 2025 г., изглежда са се провалили. Недостигът през 2025 г., за разлика от настоящия, възникна в края на лятото и началото на есента.

Русия вероятно ще се затрудни да се справи с недостига през тази година толкова ефективно, колкото го направи миналата година, предвид предстоящите месеци на високо лятно търсене.

Продължаващият недостиг на бензин в окупираната Украйна води до дълги опашки на Кримския мост и на бензиностанциите в съседните руски територии.

Местни телевизионни канали от Краснодарския край и Крим съобщиха на 6 юни, че шофьори от окупирания Крим пътуват до бензиностанции в Темрюкския район, Краснодарски край, за да закупят бензин на фона на продължаващия недостиг и ограниченията върху продажбите в Крим.

Местните канали и руският опозиционен източник "Астра" съобщиха за дълги опашки за преминаване по Керченския мост от кримската страна през целия ден на 6 юни.

Окупационният губернатор на Севастопол Михаил Развожаев обяви, че големите кримски бензиностанции TES и ATAN ще продават само 20 литра бензин от 6 юни на клиенти с предварително закупени купони и че свободната продажба на бензин вече няма да бъде възможна.

Нарастващите ограничения върху продажбата на бензин в окупираната Украйна вероятно ще влошат съществуващия недостиг или ще предизвикат нов недостиг в съседните райони на Русия, тъй като жителите на окупираната Украйна търсят алтернативни източници на бензин.

През последния месец украинските сили засилиха ударите си с ракети и дронове със среден обсег срещу основни магистрали в Донбас, а през последните два месеца - срещу железопътната инфраструктура в окупираната Украйна.

Началникът на Луганската народна република Леонид Пасечник беше принуден да издаде указ за забрана на движението по основни магистрали с цел да се ограничат украинските удари.

Украинският 3-ти армейски корпус съобщи на 31 май, че вече с помощта от дронове контролира небето над окупираните градове Луганск, Старобилск, Алчевск, Брянка и Кадиевка, всички от които се намират на или в близост до магистралата Белгород-Мариупол в окупираната Луганска област. Това дава възможност за удари по военни конвои и доставки в региона.

Представителите на Кремъл продължават да отхвърлят всяко договорено споразумение, което не засяга измислените от тях "основни причини" за войната в Украйна.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви във видеообръщение по повод Деня на руския език на 6 юни, че възстановяването на правата на руснаците и рускоговорящото население в Украйна е "необходимо условие" за дългосрочно мирно уреждане.

Изявлението на Лавров е в унисон с повтарящата се реторика на Кремъл относно предполагаемите "коренни причини" за войната — израз, който Кремъл използва, за да повтори своите максималистични искания.

Руският президент Владимир Путин публично посочи на 5 юни, че не е склонен да се отклони от първоначалните си военни цели и е готов да продължи военните действия за постигането им.

Продължаващата ангажираност на Кремъл към първоначалните военни цели на Путин идва в момент, когато представянето на Москва на бойното поле отслабва и руското настъпление се забавя.

Различни източници продължават да стигат до заключението, че ефективността на руската армия намалява, въпреки използването на различни методики за картографиране при визуализирането на обстановката на бойното поле.

Украинските сили нанесоха втора серия удари срещу Санкт Петербург при закриването на Международния икономически форум в Санкт Петербург на 6 юни, като по този начин отново доказаха, че Русия не е в състояние надеждно да защити големите си градове от украински удари дори по време на значими международни събития.

Украинските удари срещу Санкт Петербург подкопават усилията на Кремъл да използва икономическия форум, за да проектира стабилност в Русия както на вътрешно, така и на международно ниво.