След потапянето на турския риболовен кораб в Черно море: Анкара, Москва и Киев мълчат

Към момента никой не е поел официална отговорност за атаката, която доведе до потопяването на турския риболовен кораб „Duru 67“ на 5 юни в Черно море.

Инцидентът се случи западно от окупирания от Русия град Севастопол на полуостров Крим. При нападението загина един турски моряк, а други четирима бяха тежко ранени от шрапнели.

Пострадалият екипаж първоначално бе прибран от намиращия се наблизо друг турски риболовен траулер – „Burak Kaya“. Най-тежко раненият рибар починал по време на плаването към Турция. Кораб на Турската брегова охрана (TCSG-96), на чийто бордо е имало спешен медицински екип от лекари и реаниматори, е пресрещнал спасителния кораб на 115 морски мили северно от турското пристанище Инеболу. На борда на военния катер е извършена спешна хирургическа операция в морето, за да бъде стабилизиран един от ранените.

Оцелелите са транспортирани до университетската болница в град Кастамону за по-нататъшно лечение.

Военните ведомства и бреговата охрана на Турция все още не уточняват вида на оръжието (ракетен удар, артилерийски огън или морски дрон) и не посочват конкретен извършител.

Тъй като инцидентът е станал в зона на активни военни действия между Русия и Украйна, районът е обект на редовни взаимни нападения. Само ден преди това, инцидент с експлодирал морски дрон бе регистриран и в румънското пристанище Констанца.

Правителството в Анкара подхожда изключително предпазливо към инцидента, като избягва директни обвинения без неоспорими доказателства. Още в края на май, след сходен случай, при който турски товарен кораб бе засегнат при атака в Черно море, Министерството на външните работи на Турция официално предупреди за опасност от „неконтролируема ескалация“ в региона и предаде тревогите си на всички замесени страни на всяко равнище.

Медиите в страната, сред които и държавната агенция Анадолу, следят случая с голямо напрежение.

Налице е сериозно безпокойство сред риболовния сектор в Северна Турция, тъй като сигурността на корабоплаването в Черно море е критично застрашена от продължаващата война в Украйна.