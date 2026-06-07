Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
След потапянето на турския риболовен кораб в Черно море: Анкара, Москва и Киев мълчат

След потапянето на турския риболовен кораб в Черно море: Анкара, Москва и Киев мълчат

7 Юни, 2026 06:43, обновена 7 Юни, 2026 06:51 1 272 11

  • турция-
  • кораб-
  • инцидент-
  • украйна-
  • русия

Воюващите страни не поемат отговорност за инцидента, турската страна не обвинява никого, докато не се сдобие с неоспорими доказателства

След потапянето на турския риболовен кораб в Черно море: Анкара, Москва и Киев мълчат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Към момента никой не е поел официална отговорност за атаката, която доведе до потопяването на турския риболовен кораб „Duru 67“ на 5 юни в Черно море.

Инцидентът се случи западно от окупирания от Русия град Севастопол на полуостров Крим. При нападението загина един турски моряк, а други четирима бяха тежко ранени от шрапнели.

Пострадалият екипаж първоначално бе прибран от намиращия се наблизо друг турски риболовен траулер – „Burak Kaya“. Най-тежко раненият рибар починал по време на плаването към Турция. Кораб на Турската брегова охрана (TCSG-96), на чийто бордо е имало спешен медицински екип от лекари и реаниматори, е пресрещнал спасителния кораб на 115 морски мили северно от турското пристанище Инеболу. На борда на военния катер е извършена спешна хирургическа операция в морето, за да бъде стабилизиран един от ранените.

Оцелелите са транспортирани до университетската болница в град Кастамону за по-нататъшно лечение.

Военните ведомства и бреговата охрана на Турция все още не уточняват вида на оръжието (ракетен удар, артилерийски огън или морски дрон) и не посочват конкретен извършител.

Тъй като инцидентът е станал в зона на активни военни действия между Русия и Украйна, районът е обект на редовни взаимни нападения. Само ден преди това, инцидент с експлодирал морски дрон бе регистриран и в румънското пристанище Констанца.

Правителството в Анкара подхожда изключително предпазливо към инцидента, като избягва директни обвинения без неоспорими доказателства. Още в края на май, след сходен случай, при който турски товарен кораб бе засегнат при атака в Черно море, Министерството на външните работи на Турция официално предупреди за опасност от „неконтролируема ескалация“ в региона и предаде тревогите си на всички замесени страни на всяко равнище.

Медиите в страната, сред които и държавната агенция Анадолу, следят случая с голямо напрежение.

Налице е сериозно безпокойство сред риболовния сектор в Северна Турция, тъй като сигурността на корабоплаването в Черно море е критично застрашена от продължаващата война в Украйна.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    13 1 Отговор
    потопили са го извънземните затова труците си траят иначе трябва да се задейства умрелия им член 5-ти

    06:58 07.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мислещ

    9 2 Отговор
    Щом не дават информация, какво е ударило кораба, значи ще скалъпят официялна версия, удобна за тях.

    07:07 07.06.2026

  • 4 Потънали гемии

    7 1 Отговор
    Украйна и РФ са несъпоставими величини, нещо като въшка и кит.

    07:12 07.06.2026

  • 5 Ясно е

    3 0 Отговор
    Пучистите фашисти искат на всяка цена да въведат Нато в открита война против Русия... Това, но и дроновете които удрят в С. Петербург идват от балтийските страни. Русия обаче мълчи. Още не иска война с Нато?

    07:27 07.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Военна тайна

    0 2 Отговор
    Москва колко години мълчи за крайцера Москва?Да не чака да изплува?😂

    07:29 07.06.2026

  • 8 Механик

    2 1 Отговор
    Дайте да помислим логично.
    Падна един дрон в Румъния и веднага ревнаха "Руски е". После леко клекнаха и казаха "абе украински е, ама руснаците са го отклонили. Друг дрон взриви пристанище в Румъния и понеже беше ясно, че е украински, след седмица мълчание, румънския президент излезе и каза "може дрона да е украински, но виновна е Русия".
    Тоест, дори когато не бе сигурно чии е дрона, медиите виееха "Руски е". А сега мълчат ОГЛУШИТЕЛНО. Значи дронът е?!?!?
    Познахте- украински и е сигурно, че е такъв. С всичките му доказателства.

    Коментиран от #10

    07:32 07.06.2026

  • 9 наблюдател

    0 0 Отговор
    Вероятно под прикритието на риболовен кораб е изпълнявана военна мисия.

    07:32 07.06.2026

  • 10 И кво?

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Война е.Случва се.

    07:34 07.06.2026

  • 11 Джамбаза

    0 0 Отговор
    Много бързат.
    Още не са обявили виновния за потопяването на българския риболовен кораб.

    07:37 07.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания