След потапянето на турския риболовен кораб в Черно море: Анкара, Москва и Киев мълчат

Към момента никой не е поел официална отговорност за атаката, която доведе до потопяването на турския риболовен кораб „Duru 67“ на 5 юни в Черно море.
Инцидентът се случи западно от окупирания от Русия град Севастопол на полуостров Крим. При нападението загина един турски моряк, а други четирима бяха тежко ранени от шрапнели.
Пострадалият екипаж първоначално бе прибран от намиращия се наблизо друг турски риболовен траулер – „Burak Kaya“. Най-тежко раненият рибар починал по време на плаването към Турция. Кораб на Турската брегова охрана (TCSG-96), на чийто бордо е имало спешен медицински екип от лекари и реаниматори, е пресрещнал спасителния кораб на 115 морски мили северно от турското пристанище Инеболу. На борда на военния катер е извършена спешна хирургическа операция в морето, за да бъде стабилизиран един от ранените.
Оцелелите са транспортирани до университетската болница в град Кастамону за по-нататъшно лечение.
Военните ведомства и бреговата охрана на Турция все още не уточняват вида на оръжието (ракетен удар, артилерийски огън или морски дрон) и не посочват конкретен извършител.
Тъй като инцидентът е станал в зона на активни военни действия между Русия и Украйна, районът е обект на редовни взаимни нападения. Само ден преди това, инцидент с експлодирал морски дрон бе регистриран и в румънското пристанище Констанца.
Правителството в Анкара подхожда изключително предпазливо към инцидента, като избягва директни обвинения без неоспорими доказателства. Още в края на май, след сходен случай, при който турски товарен кораб бе засегнат при атака в Черно море, Министерството на външните работи на Турция официално предупреди за опасност от „неконтролируема ескалация“ в региона и предаде тревогите си на всички замесени страни на всяко равнище.
Медиите в страната, сред които и държавната агенция Анадолу, следят случая с голямо напрежение.
Налице е сериозно безпокойство сред риболовния сектор в Северна Турция, тъй като сигурността на корабоплаването в Черно море е критично застрашена от продължаващата война в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
06:58 07.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мислещ
07:07 07.06.2026
4 Потънали гемии
07:12 07.06.2026
5 Ясно е
07:27 07.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Военна тайна
07:29 07.06.2026
8 Механик
Падна един дрон в Румъния и веднага ревнаха "Руски е". После леко клекнаха и казаха "абе украински е, ама руснаците са го отклонили. Друг дрон взриви пристанище в Румъния и понеже беше ясно, че е украински, след седмица мълчание, румънския президент излезе и каза "може дрона да е украински, но виновна е Русия".
Тоест, дори когато не бе сигурно чии е дрона, медиите виееха "Руски е". А сега мълчат ОГЛУШИТЕЛНО. Значи дронът е?!?!?
Познахте- украински и е сигурно, че е такъв. С всичките му доказателства.
Коментиран от #10
07:32 07.06.2026
9 наблюдател
07:32 07.06.2026
10 И кво?
До коментар #8 от "Механик":Война е.Случва се.
07:34 07.06.2026
11 Джамбаза
Още не са обявили виновния за потопяването на българския риболовен кораб.
07:37 07.06.2026