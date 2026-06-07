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Появиха се съобщения, че целият наличен британски флот от ударни подводници е извън експлоатация

Появиха се съобщения, че целият наличен британски флот от ударни подводници е извън експлоатация

7 Юни, 2026 11:07 1 398 30

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Великобритания разработва план за възстановяване на поддръжката на подводниците си

Появиха се съобщения, че целият наличен британски флот от ударни подводници е извън експлоатация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Великобритания разработва план за възстановяване на поддръжката на подводниците, след като се появиха съобщения, че целият наличен флот от ударни подводници на Кралския флот е извън експлоатация, съобщиха Пи Ей медия и ДПА, цитирани от БТА.

Вестник "Мейл он Сънди" съобщи, че всичките пет подводници от клас "Астют" – които се използват за защита на подводниците от клас "Вангард", носещи ядрени ракети "Трайдънт"– са извън експлоатация, докато преминават през поддръжка и ремонтни работи.

Адмирал Гуин Дженкинс нареди да бъде разработен план, който да предотврати превишаването на разходите за поддръжка и да увеличи капацитета за постигане на бойна готовност.

Говорител на министерството на отбраната заяви: "Укрепването и поддържането на нашите подводни сили е основен приоритет и ние предприемаме решителни действия, за да гарантираме тяхната дългосрочна устойчивост."

"Ние не коментираме рутинно конкретни операции на подводници и тяхната наличност, но британските води винаги са защитени с редица средства, включително военни кораби, патрулни самолети и подводници", добави говорителят.

Вестник "Мейл" цитира източник от Военноморските сили, според когото "липсата на инвестиции в продължение на десетилетия в осигуряването на резервна инфраструктура за поддържане на тяхната (на подводниците) безопасност" е допринесла за настоящия проблем.

Това е вторият път в рамките на няколко дни, в който състоянието на корабите на Кралските военноморски сили е поставено под въпрос.

В събота министерството на отбраната съобщи, че е бил открит технически проблем на най-големия военен кораб на Обединеното кралство, който е акостирал в пристанище в Норвегия.

По-рано този месец самолетоносачът "Принцът на Уелс" отплава от Шотландия към скандинавските води, за да осигури сигурност в Атлантическия океан и регионите на Далечния Север.

"Незначителен технически проблем" беше открит на най-мощния кораб на Кралския флот по време на последната му спирка в Ставангер, пристанищен град в югозападната част на Норвегия, съобщи министерството на отбраната.

Очаква се самолетоносачът да отплава в следващите дни.

Говорител на министерството на отбраната заяви: ""Принцът на Уелс" в момента е на посещение в пристанището на Ставангер като част от разполагането на самолетонсачна група в Северния Атлантик и Арктика, очакваме той да отплава в следващите дни."

По-рано тази година бившият командващ флота адмирал Уест заяви, че Кралските военноморски сили са в "най-критично състояние", в което са били през последните 60 години, и не "предоставят това, от което нацията се нуждае".


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 2 Отговор
    Снимки на Баширов и Петров показаха ли вече🤔❓❗

    11:09 07.06.2026

  • 2 Герги

    25 2 Отговор
    Недопустимо...не може все да се разчита на НАТО и САЩ...Голяма грешка на Брюкселските чиновници...в тази сфера Рижият ги освести...

    11:09 07.06.2026

  • 3 Пич

    20 1 Отговор
    Страмър:
    - Ма М каимна Петров и Баширов.....

    Коментиран от #12

    11:10 07.06.2026

  • 4 Стармър

    26 3 Отговор
    Путин е виновен.

    11:10 07.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    И двата самолетоносача са извън строя.

    11:12 07.06.2026

  • 6 Емили с Тротинетката

    30 3 Отговор
    В Англия подводниците ги ползват за еднополов кекс

    Коментиран от #7, #22

    11:13 07.06.2026

  • 7 Сър Джон ( Елтън )

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Емили с Тротинетката":

    Аоо, че то друг секс има ли...?! Сигурно е много гадно с жени...

    11:15 07.06.2026

  • 8 Механик

    18 3 Отговор
    Подводниците не работят, ракетите не стигат дори за Израел, инженери и грамотни оператори на мапини няма, обаче има пакита и индийци колко искаш.ю
    А, има и един Стар-Мър с неадекватна физиономия на човек с "даун".

    11:16 07.06.2026

  • 9 Kaлпазанин

    18 5 Отговор
    Няма да и трябва ,един сармат би бил достатъчен да сложи край на мъките им

    11:18 07.06.2026

  • 10 Гост

    12 4 Отговор
    Ах, какъв прогрес! Каква напреднала нация, към която се стремим.

    Коментиран от #17

    11:21 07.06.2026

  • 11 Исторически парк

    10 1 Отговор
    А даже не са воювали хахахах 😁😆🤣😂😄

    11:21 07.06.2026

  • 12 Мишел

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Петров и Баширов нямат нищо общо с положението в английския флот. Англичаните там са самодостатъчни.

    11:24 07.06.2026

  • 13 Подлий

    10 2 Отговор
    Много го искам но ме е страх ! Англосахсите са Хитри , Подли и Лукави ! Правят се на умрели лисици защото намат капка ЧЕСТ, но няма да им се размине Международната ЛЮБОВ !

    11:25 07.06.2026

  • 14 Прогресивен Мунчо

    10 2 Отговор
    Нека българските пенсионери да платят за възстановяването на партньорския британски флот

    11:26 07.06.2026

  • 15 Мюлер:

    6 1 Отговор
    Щирлиц, Вие пак се ос.ахте.

    11:28 07.06.2026

  • 16 иван костов

    5 3 Отговор
    Това са отдавна известни факти на хората , които са в бранша! Не е известно на простите соросоиди!

    11:30 07.06.2026

  • 17 гост

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Не прогрес човече,това идва да покаже че хората са си гледали КЕФА...а не ВЪОРЪЖЕНИЕТО..както правят Китай и Русия...Но когато има войствени страни като тези двете е наложително да обърнеш гооолямо внимание на отбраната си..

    Коментиран от #20, #23, #29

    11:31 07.06.2026

  • 18 Иван

    8 1 Отговор
    "Принцът на Уелс "--- Джефри Епщайн.

    11:31 07.06.2026

  • 19 Иван

    6 2 Отговор
    Пакистанския педофил-съдия в Хага---- втори принц на Уелс.

    11:33 07.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тома

    6 2 Отговор
    Британците веднага да искат помощ от нашата юначна армия която беше обучена от военните ни министри как да целуваме г.за на нато

    11:36 07.06.2026

  • 22 Ник. А

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Емили с Тротинетката":

    Емили остави тая тротинетка и отвори поне една книга да прочетеш за Англия, та да ти стане ясно, че там има доста голямо разнообразие от полове, не са селяни, като българите - да имат само пендерухи и нормални. Това е страната, в която може да се тряскаш с розов еднорог, който се чувства, като розово фламинго... Еххх, да им завидиш, а Емили? 😅

    11:39 07.06.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Ех, Гостенино от Мелмак, мноооо си г.ОСТ❗
    Китай водили ли са 200 войни за последните години🤔❓

    Коментиран от #28

    11:41 07.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иван

    0 0 Отговор
    Холандеца Марк.

    11:59 07.06.2026

  • 27 ясно

    0 0 Отговор
    Всичките пет подводници на остpoвните poдocмecители били за скрап, барабар със самолетоносача им.

    12:00 07.06.2026

  • 28 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    и ти не си по малко г...като са за мир защо така Китай се въоръжава ударно...като няма излаз на Арктика защо точи лиги за региона,нали си отверка,обясни да разберем г....

    12:02 07.06.2026

  • 29 име

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Гледали си кефа и напълнили държавата си с пакита и индийци, че и леко се деиндустриализирали от гледане на кефа, щото забравили как се работи. После китайците и русваците им били виновни.

    12:02 07.06.2026

  • 30 Руснаков

    1 0 Отговор
    Пак налазиха сайта, проруските таракани...

    12:04 07.06.2026

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