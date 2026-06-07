Появиха се съобщения, че целият наличен британски флот от ударни подводници е извън експлоатация

Министерството на отбраната на Великобритания разработва план за възстановяване на поддръжката на подводниците, след като се появиха съобщения, че целият наличен флот от ударни подводници на Кралския флот е извън експлоатация, съобщиха Пи Ей медия и ДПА, цитирани от БТА.
Вестник "Мейл он Сънди" съобщи, че всичките пет подводници от клас "Астют" – които се използват за защита на подводниците от клас "Вангард", носещи ядрени ракети "Трайдънт"– са извън експлоатация, докато преминават през поддръжка и ремонтни работи.
Адмирал Гуин Дженкинс нареди да бъде разработен план, който да предотврати превишаването на разходите за поддръжка и да увеличи капацитета за постигане на бойна готовност.
Говорител на министерството на отбраната заяви: "Укрепването и поддържането на нашите подводни сили е основен приоритет и ние предприемаме решителни действия, за да гарантираме тяхната дългосрочна устойчивост."
"Ние не коментираме рутинно конкретни операции на подводници и тяхната наличност, но британските води винаги са защитени с редица средства, включително военни кораби, патрулни самолети и подводници", добави говорителят.
Вестник "Мейл" цитира източник от Военноморските сили, според когото "липсата на инвестиции в продължение на десетилетия в осигуряването на резервна инфраструктура за поддържане на тяхната (на подводниците) безопасност" е допринесла за настоящия проблем.
Това е вторият път в рамките на няколко дни, в който състоянието на корабите на Кралските военноморски сили е поставено под въпрос.
В събота министерството на отбраната съобщи, че е бил открит технически проблем на най-големия военен кораб на Обединеното кралство, който е акостирал в пристанище в Норвегия.
По-рано този месец самолетоносачът "Принцът на Уелс" отплава от Шотландия към скандинавските води, за да осигури сигурност в Атлантическия океан и регионите на Далечния Север.
"Незначителен технически проблем" беше открит на най-мощния кораб на Кралския флот по време на последната му спирка в Ставангер, пристанищен град в югозападната част на Норвегия, съобщи министерството на отбраната.
Очаква се самолетоносачът да отплава в следващите дни.
Говорител на министерството на отбраната заяви: ""Принцът на Уелс" в момента е на посещение в пристанището на Ставангер като част от разполагането на самолетонсачна група в Северния Атлантик и Арктика, очакваме той да отплава в следващите дни."
По-рано тази година бившият командващ флота адмирал Уест заяви, че Кралските военноморски сили са в "най-критично състояние", в което са били през последните 60 години, и не "предоставят това, от което нацията се нуждае".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:09 07.06.2026
2 Герги
11:09 07.06.2026
3 Пич
- Ма М каимна Петров и Баширов.....
Коментиран от #12
11:10 07.06.2026
4 Стармър
11:10 07.06.2026
5 Последния Софиянец
11:12 07.06.2026
6 Емили с Тротинетката
Коментиран от #7, #22
11:13 07.06.2026
7 Сър Джон ( Елтън )
До коментар #6 от "Емили с Тротинетката":Аоо, че то друг секс има ли...?! Сигурно е много гадно с жени...
11:15 07.06.2026
8 Механик
А, има и един Стар-Мър с неадекватна физиономия на човек с "даун".
11:16 07.06.2026
9 Kaлпазанин
11:18 07.06.2026
10 Гост
Коментиран от #17
11:21 07.06.2026
11 Исторически парк
11:21 07.06.2026
12 Мишел
До коментар #3 от "Пич":Петров и Баширов нямат нищо общо с положението в английския флот. Англичаните там са самодостатъчни.
11:24 07.06.2026
13 Подлий
11:25 07.06.2026
14 Прогресивен Мунчо
11:26 07.06.2026
15 Мюлер:
11:28 07.06.2026
16 иван костов
11:30 07.06.2026
17 гост
До коментар #10 от "Гост":Не прогрес човече,това идва да покаже че хората са си гледали КЕФА...а не ВЪОРЪЖЕНИЕТО..както правят Китай и Русия...Но когато има войствени страни като тези двете е наложително да обърнеш гооолямо внимание на отбраната си..
Коментиран от #20, #23, #29
11:31 07.06.2026
18 Иван
11:31 07.06.2026
19 Иван
11:33 07.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тома
11:36 07.06.2026
22 Ник. А
До коментар #6 от "Емили с Тротинетката":Емили остави тая тротинетка и отвори поне една книга да прочетеш за Англия, та да ти стане ясно, че там има доста голямо разнообразие от полове, не са селяни, като българите - да имат само пендерухи и нормални. Това е страната, в която може да се тряскаш с розов еднорог, който се чувства, като розово фламинго... Еххх, да им завидиш, а Емили? 😅
11:39 07.06.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "гост":Ех, Гостенино от Мелмак, мноооо си г.ОСТ❗
Китай водили ли са 200 войни за последните години🤔❓
Коментиран от #28
11:41 07.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Иван
11:59 07.06.2026
27 ясно
12:00 07.06.2026
28 гост
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":и ти не си по малко г...като са за мир защо така Китай се въоръжава ударно...като няма излаз на Арктика защо точи лиги за региона,нали си отверка,обясни да разберем г....
12:02 07.06.2026
29 име
До коментар #17 от "гост":Гледали си кефа и напълнили държавата си с пакита и индийци, че и леко се деиндустриализирали от гледане на кефа, щото забравили как се работи. После китайците и русваците им били виновни.
12:02 07.06.2026
30 Руснаков
12:04 07.06.2026