Ужасен инцидент: Кристиан Ериксен отново се срина на терена

Дания победи с 2:1 у дома Украйна в приятелски мач, в който отново имаше инцидент с Кристиан Ериксен. Двата отбора няма да играят на Мондиал 2026, а голове на Патрик Доргу в 13-ата и на Йоаким Маеле в 36-ата минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците, предаде БТА.

Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одензе.

В 65-ата минута на двубоя Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да окаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание, съобщават от датската футболна федерация.

Инцидентът идва пет години след като Ериксен претърпя сърдечен арест на Евро 2020. Това се случи по време на мач от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на футболиста спря за около пет минути, а животът на датчанина беше спасен на терена.

"Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства", се казва в съобщението на датската футболна централа.

Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишния Кристиан Ериксен.