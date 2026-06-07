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Ужасен инцидент: Кристиан Ериксен отново се срина на терена

Ужасен инцидент: Кристиан Ериксен отново се срина на терена

7 Юни, 2026 21:45 1 581 6

  • кристиан ериксен-
  • дания-
  • украйна

Ериксен претърпя сърдечен арест на Европейското първенство преди пет години

Ужасен инцидент: Кристиан Ериксен отново се срина на терена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дания победи с 2:1 у дома Украйна в приятелски мач, в който отново имаше инцидент с Кристиан Ериксен. Двата отбора няма да играят на Мондиал 2026, а голове на Патрик Доргу в 13-ата и на Йоаким Маеле в 36-ата минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците, предаде БТА.

Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одензе.

В 65-ата минута на двубоя Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да окаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание, съобщават от датската футболна федерация.

Инцидентът идва пет години след като Ериксен претърпя сърдечен арест на Евро 2020. Това се случи по време на мач от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на футболиста спря за около пет минути, а животът на датчанина беше спасен на терена.

"Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства", се казва в съобщението на датската футболна централа.

Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишния Кристиан Ериксен.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    16 1 Отговор
    Получи първо предупреждение. Сега получава второ. Дали ще има трето, никой не знае, но той е длъжен да помисли.

    21:58 07.06.2026

  • 2 🦁ЩЩД🦁

    11 1 Отговор
    Желая му възстановяване и...приключване с футбола. Това,което прави Ериксен е Абсолютно Безотговорно! Не към съотборниците си,не към феновете и не към футбола като цяло.Към Семейството си.

    22:15 07.06.2026

  • 3 байпас

    8 1 Отговор
    Този най- после трябва да разбере,че насила хубост не става и че да ни мирно седяло,не би чудо видяло ".
    Ако беше ритнал камбаната ,тези всички пари,дали щеше да ги отнесе в трапа?

    22:18 07.06.2026

  • 4 Айляк

    5 1 Отговор
    Изключително кухо датско парче. Абсолютен психар. Един път стомна за вода, втори път...и трети път няма да има. На третия път като гътне, сигурно докторите ще правят вдовицата още по-богата, че са му разрешили да играе. Тарикат, пресметнал го е.

    22:26 07.06.2026

  • 5 име

    1 1 Отговор
    В стила на политкорекността трябва да бъде прислужена служебна победа за Бандеристан!

    22:39 07.06.2026

  • 6 Казанлъшкия

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