"Играеш си с мен, скъпа моя. Ти си корумпирана или глупава!" - Тръмп скандално прекъсна интервюто си за NBC News ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп емоционално прекъсна интервю за NBC News, обвинявайки водещата Кристен Уелкър в корупция.

Относно предварителните избори в Калифорния на 2 юни, Тръмп посочи, че преброяването на гласовете все още продължава, обвинявайки местните власти в корупция. В отговор на коментара на водещата, коsто не беше съгласkd с неговата оценка, Тръмп заяви, че също я смята за „корумпирана или глупава“.

„Играеш си с мен. Знаеш, че тези избори са манипулирани, твоята телевизия го знае. Знаеш, че спечелих изборите с огромна подкрепа, но 94% от отразяването в пресата беше негативно, защото вие загубихте всякакво доверие“, каза Тръмп. Той обвини в корупция и ABC, CBS и CNN.

„Нека оставим това, стига ми. Благодаря ти, скъпа моя, и довиждане“, каза той на водещата, като изтръгна микрофона от якето си и го хвърли на пода. Помолен да продължи интервюто, Тръмп отбеляза, че „една страна не може да бъде велика, ако има нечестни медии“.

Преди това Тръмп заяви, че не настоява за включване на Ливан в евентуално краткосрочно споразумение с Иран.

„Мисля, че Техеран би го искал, но аз не настоявам“, каза американският лидер.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за Al Mayadeen, че конфликтът между Иран и САЩ ще бъде разрешен само ако Израел прекрати военните действия в Ливан.

Тръмп отново заяви, че Съединените щати и Иран са много близо до сделка.

„Много сме близо. Остават няколко въпроса и те не изглеждат големи. Те признаха факта, че няма да имат ядрени оръжия“, каза Тръмп в отговор на въпрос за евентуалния срок за сделка с Техеран.

Тръмп каза, че евентуално споразумение с Иран не включва незабавното освобождаване на активите на Ислямската република.

„Ако те се държат правилно, ако свършат добра работа, тогава ще започнем да говорим за това“, добави той.

Мохсен Резаи, военният съветник на върховния лидер на Иран, отбеляза по-рано, че потенциално споразумение между САЩ и Иран зависи от готовността на Вашингтон да размрази 24 милиарда долара ирански активи.

Тръмп не изключи използването на американски сухопътни сили в конфликт с Иран, но заяви, че подобен сценарий е малко вероятен.

„Бихме могли да ги използваме. Малко вероятно е, но вярвам, че ще ги задържим там, докато приключим“, каза той.

Според президента на САЩ, приблизително 50 000 американски войници, разположени в Близкия изток, „не са в опасност“.

Независимо от резултата от преговорите с Иран, Съединените щати възнамеряват да конфискуват запасите на Ислямската република от високообогатен уран, каза Тръмп.

„Ще дойдем за урана със или без тях. И никой няма да стреля по нас“, каза той. „Ако не сключим сделка, тогава ще ги елиминираме много сурово, военно.“

„Ако сключим сделка и всичко е по приятелски начин, ние ще работим заедно. Оборудването ще бъде наше. Ще го извлечем и ще го унищожим или на място, или ще го транспортираме някъде“, заяви той.

Тръмп каза, че никога не е обещавал да избягва военни конфликти с участието на Съединените щати.

„Не съм гарантирал, че няма да има войни. Тогава защо създадох най-мощната армия в света?“, каза той, отговаряйки на въпрос за промяната в позицията му за неучастието на Съединените щати във военни конфликти.

Американският лидер заяви, че „не иска да въвлича военните“ в ситуацията с Иран, но предприемайки такава стъпка, той, по думите му, „прави голяма услуга“ както на Съединените щати, така и на света.

Тръмп заяви, че не е съгласен за всичко с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Американският лидер отбеляза, че въпреки различията им, се разбира добре с израелския премиер.

„Не съм съгласен с него за няколко неща. Бих искал Ливан да има по-добър живот“, каза президентът.

В началото на юни беше съобщено, че Тръмп е критикувал Нетаняху по телефона за действията на Израел в Ливан. Според Axios, американският лидер е поискал той да се откаже от плановете за удар срещу Бейрут. Според източници на медията, разговорът се е състоял, след като Техеран заплаши да прекрати преговорите с Вашингтон и е бил съпроводен от остри забележки на американския президент срещу израелския премиер.