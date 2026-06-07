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"Играеш си с мен, скъпа моя. Ти си корумпирана или глупава!" - Тръмп скандално прекъсна интервюто си за NBC News ВИДЕО

"Играеш си с мен, скъпа моя. Ти си корумпирана или глупава!" - Тръмп скандално прекъсна интервюто си за NBC News ВИДЕО

7 Юни, 2026 18:24, обновена 7 Юни, 2026 19:54 6 340 124

  • сащ-
  • тръмп-
  • иран-
  • война-
  • преговори

Защо създадох най-мощната армия в света, ако не я използвам?! Правя услуга на света, заяви американският президент

"Играеш си с мен, скъпа моя. Ти си корумпирана или глупава!" - Тръмп скандално прекъсна интервюто си за NBC News ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп емоционално прекъсна интервю за NBC News, обвинявайки водещата Кристен Уелкър в корупция.

Относно предварителните избори в Калифорния на 2 юни, Тръмп посочи, че преброяването на гласовете все още продължава, обвинявайки местните власти в корупция. В отговор на коментара на водещата, коsто не беше съгласkd с неговата оценка, Тръмп заяви, че също я смята за „корумпирана или глупава“.

„Играеш си с мен. Знаеш, че тези избори са манипулирани, твоята телевизия го знае. Знаеш, че спечелих изборите с огромна подкрепа, но 94% от отразяването в пресата беше негативно, защото вие загубихте всякакво доверие“, каза Тръмп. Той обвини в корупция и ABC, CBS и CNN.

„Нека оставим това, стига ми. Благодаря ти, скъпа моя, и довиждане“, каза той на водещата, като изтръгна микрофона от якето си и го хвърли на пода. Помолен да продължи интервюто, Тръмп отбеляза, че „една страна не може да бъде велика, ако има нечестни медии“.

Преди това Тръмп заяви, че не настоява за включване на Ливан в евентуално краткосрочно споразумение с Иран.

„Мисля, че Техеран би го искал, но аз не настоявам“, каза американският лидер.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за Al Mayadeen, че конфликтът между Иран и САЩ ще бъде разрешен само ако Израел прекрати военните действия в Ливан.

Тръмп отново заяви, че Съединените щати и Иран са много близо до сделка.

„Много сме близо. Остават няколко въпроса и те не изглеждат големи. Те признаха факта, че няма да имат ядрени оръжия“, каза Тръмп в отговор на въпрос за евентуалния срок за сделка с Техеран.

Тръмп каза, че евентуално споразумение с Иран не включва незабавното освобождаване на активите на Ислямската република.

„Ако те се държат правилно, ако свършат добра работа, тогава ще започнем да говорим за това“, добави той.

Мохсен Резаи, военният съветник на върховния лидер на Иран, отбеляза по-рано, че потенциално споразумение между САЩ и Иран зависи от готовността на Вашингтон да размрази 24 милиарда долара ирански активи.

Тръмп не изключи използването на американски сухопътни сили в конфликт с Иран, но заяви, че подобен сценарий е малко вероятен.

„Бихме могли да ги използваме. Малко вероятно е, но вярвам, че ще ги задържим там, докато приключим“, каза той.

Според президента на САЩ, приблизително 50 000 американски войници, разположени в Близкия изток, „не са в опасност“.

Независимо от резултата от преговорите с Иран, Съединените щати възнамеряват да конфискуват запасите на Ислямската република от високообогатен уран, каза Тръмп.

„Ще дойдем за урана със или без тях. И никой няма да стреля по нас“, каза той. „Ако не сключим сделка, тогава ще ги елиминираме много сурово, военно.“

„Ако сключим сделка и всичко е по приятелски начин, ние ще работим заедно. Оборудването ще бъде наше. Ще го извлечем и ще го унищожим или на място, или ще го транспортираме някъде“, заяви той.

Тръмп каза, че никога не е обещавал да избягва военни конфликти с участието на Съединените щати.

„Не съм гарантирал, че няма да има войни. Тогава защо създадох най-мощната армия в света?“, каза той, отговаряйки на въпрос за промяната в позицията му за неучастието на Съединените щати във военни конфликти.

Американският лидер заяви, че „не иска да въвлича военните“ в ситуацията с Иран, но предприемайки такава стъпка, той, по думите му, „прави голяма услуга“ както на Съединените щати, така и на света.

Тръмп заяви, че не е съгласен за всичко с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Американският лидер отбеляза, че въпреки различията им, се разбира добре с израелския премиер.

„Не съм съгласен с него за няколко неща. Бих искал Ливан да има по-добър живот“, каза президентът.

В началото на юни беше съобщено, че Тръмп е критикувал Нетаняху по телефона за действията на Израел в Ливан. Според Axios, американският лидер е поискал той да се откаже от плановете за удар срещу Бейрут. Според източници на медията, разговорът се е състоял, след като Техеран заплаши да прекрати преговорите с Вашингтон и е бил съпроводен от остри забележки на американския президент срещу израелския премиер.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    102 24 Отговор
    Рижа смрад.

    Коментиран от #9, #96, #103

    18:35 07.06.2026

  • 2 Яшар

    82 19 Отговор
    То никога не е късно да станеш за резил ...язък за Америка с тоз се.т гпк ...и мечтите ми да видя неу Йорк шир даже вече ги няма

    Коментиран от #15

    18:36 07.06.2026

  • 3 по същество

    52 59 Отговор
    тръмп си е на мястото,по-важното е кога мунчо ще започне борбата с олигархията и корупцията тук в бг-то!

    Коментиран от #7, #21

    18:36 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 божи въпроси

    80 14 Отговор
    Защо има армия, ако не я ползва...
    Защо да го има светът, ако я няма Русия...

    Коментиран от #10, #39, #60

    18:40 07.06.2026

  • 6 Хе хе

    78 11 Отговор
    Рижия бил създал най-мощната армия в света? На дали може да обясни как я е създал и с какво е допринесъл хе хе хе

    Коментиран от #25

    18:42 07.06.2026

  • 7 СВО 1 564 дни РЕЗИЛ

    43 27 Отговор

    До коментар #3 от "по същество":

    Мечтите са безплатни, а надеждите вечни.

    Коментиран от #46

    18:42 07.06.2026

  • 8 Герги

    66 8 Отговор
    Ти ли бе Клоун я създаде,ако чакаше на теб....две напред,едно назад...обира чужди лаври както обикновено...

    18:43 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 путин

    26 5 Отговор

    До коментар #5 от "божи въпроси":

    благодаря,че ме цитирате,тпак!

    18:44 07.06.2026

  • 11 Доктор Гълъбова

    60 10 Отговор
    Диагноза:Пълен психопат.

    18:45 07.06.2026

  • 12 китайски балон

    39 6 Отговор
    Добре би било да му назначат 1000 циганки, че изнемогва горкия🤣

    18:46 07.06.2026

  • 13 Палячо

    42 9 Отговор
    Колко човека от твоята най могъща армия заченаха от козарите?

    18:46 07.06.2026

  • 14 Вие сте бунаци

    15 36 Отговор
    Абе нали съветската армия беше най великата? Това ни убеждавате постоянно и само вие си вярвате.

    18:51 07.06.2026

  • 15 Хм...

    19 20 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Мощният защо не помогна на света да натири руснаците обратно в масква?

    18:52 07.06.2026

  • 16 Неразбрал

    54 6 Отговор
    Ми нали уж победихте Иран, още ли ще ги побеждавате?

    Коментиран от #23

    18:53 07.06.2026

  • 17 Исторически парк

    44 14 Отговор
    Путин прави услуга на света като ни избавя от нацистите

    18:54 07.06.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    35 13 Отговор
    Голяма услуга - бензин 4лв

    Коментиран от #45

    18:54 07.06.2026

  • 19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    9 24 Отговор
    Бомбя Путин
    Бомбя Иран
    Ша бомбя Куба.

    18:54 07.06.2026

  • 20 Тоя па

    41 2 Отговор
    Кога я създаде тая мощна армия?
    Най- агресивната- да. Ама как се съвместява качеството миротворец с « най- мощната» армия, която е разпръснал по цял свят да сее смърт!
    Донди, не си наред с главата. За това три дни необявяваха резултатите от прегледа ти.

    Коментиран от #33

    18:55 07.06.2026

  • 21 Българин

    19 7 Отговор

    До коментар #3 от "по същество":

    Да започне първо с гербавите тролеи като тебе

    Коментиран от #28

    18:55 07.06.2026

  • 22 име

    31 7 Отговор
    Краварите не са от най-умните, но в момента гледат какво става в Ливан, как Хизбула думка с дронове ционистките окупатори зад хълмчета на 10-20км разстояние, и си правят сметката какво ги чака в планински Иран ако направят грешката да стъпят.

    Коментиран от #24

    18:55 07.06.2026

  • 23 КОЙ ДА ЗНАЙ

    20 3 Отговор

    До коментар #16 от "Неразбрал":

    Тръмп не побеждава
    Тръмп експлоатира

    18:55 07.06.2026

  • 24 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    7 18 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Да му мислят аятоласите

    Коментиран от #27, #74

    18:56 07.06.2026

  • 25 Той май

    34 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хе хе":

    Като ББ, аз направих магистралите…., ДТ, аз създадох най силната армия ……

    Коментиран от #35

    18:57 07.06.2026

  • 26 Програмист

    28 3 Отговор
    Уж за 3 седмици щеше да бие иран то станаха 3 месеца 😆😅🤣😂😂

    Коментиран от #38, #107

    18:58 07.06.2026

  • 27 име

    22 4 Отговор

    До коментар #24 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    Измислили са го. Иран изнася по суша и през Азвоско море. Да му мислят краварите как ще правят десант и как ще се връщат, в ковчези или в найлонови чували.

    Коментиран от #36

    18:58 07.06.2026

  • 28 по същество

    18 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    де бил!

    18:58 07.06.2026

  • 29 Пешо от Алино

    6 15 Отговор
    Удрий, бай Дончо!

    18:59 07.06.2026

  • 30 Кочо

    15 10 Отговор
    Бай Тръмпе! Бъди - твърд! Тези аятоласи разбират само от много здрав ред! Ей, президенте, белите хора те избраха, за да спасиш и Америка, и света! Отпуснеш ли се, ставате като Англия! Кета на Лондон - Садик Хан! Кмет на Бирмингам се заклел не в конституцията, а в корана! Сигурно е някаква ходжа!? Министърка на МВР - Шабане Махмуд! Полицаите и те пакистанци, сикхи, непалци! И вие тука се чудите защо не задържат сикха с двата ритуални кинжала, а намушкания от него Новак, който почина и раните и действията на ,,британската" полиция!!! Българите се прибират тук, не защото в България е станало много по добре, а защото там вече е нетърпимо!

    Коментиран от #116

    18:59 07.06.2026

  • 31 Исторически парк

    14 4 Отговор
    Ше бие иран пък войниците му зачеват от козарите😁😆😅🤣😂

    Коментиран от #41

    18:59 07.06.2026

  • 32 Мишел

    15 17 Отговор
    Пълен провал с войната в Иран, следва фиаско в Куба.
    Световната суперсила Китай - Русия - Северна Корея командва. Свиквайте.

    Коментиран от #34

    19:01 07.06.2026

  • 33 УЧИ СА ОТ

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "Тоя па":

    Путин.

    Коментиран от #40

    19:01 07.06.2026

  • 34 Я пъ тоа

    6 15 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Що Китай, Русия, Северна Корея
    Не спрат АМЕРИКАНСКИТЕ бомбандировки над РУСИЯ и Иран.

    19:04 07.06.2026

  • 35 Всъщност къде потънаха

    21 1 Отговор

    До коментар #25 от "Той май":

    Мамутите Боко и Шишоко?
    Питах в зоопарка, ама ми отговориха, че нови животни скоро не са приемали.

    19:04 07.06.2026

  • 36 Я пъ тоа

    9 13 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    Биби разбомби иранските пристанища в Каспийско море.
    По суша могат да изнасят петрола с КОФИ.

    19:05 07.06.2026

  • 37 Абсурдистан

    16 0 Отговор
    Определено не го слуша главатя

    19:07 07.06.2026

  • 38 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    11 15 Отговор

    До коментар #26 от "Програмист":

    Сринаха го
    Сега го затапиха
    Тръмп може да чака
    А аятоласите

    19:07 07.06.2026

  • 39 Я пъ тоа

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "божи въпроси":

    Оръжие на Тръмп
    Бомби Путин....
    Това е предостатъчно.

    Коментиран от #43

    19:09 07.06.2026

  • 40 Нищо не може да прхване

    15 9 Отговор

    До коментар #33 от "УЧИ СА ОТ":

    От Путин. За да научиш нещо, трябва да имаш много гънки в полукълбата в кутията си, а не само да вееш перчем, да обиждаш, да се държиш неуважително и агресивно.
    Путин е личност, Путин е класа, Путин е настояще, бъдеще и история!

    Коментиран от #44, #54, #57

    19:11 07.06.2026

  • 41 Варненец

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Исторически парк":

    Както ти зачезна от парламента.

    19:12 07.06.2026

  • 42 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Създал си л@@@@ ,

    19:15 07.06.2026

  • 43 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #39 от "Я пъ тоа":

    Тръмп нема за него си оръжие,ще раздава на с(у)льо :)) Даже си изтегля американско оръжие къде какво е останало от МатЮвските държави..

    Коментиран от #51

    19:15 07.06.2026

  • 44 Кочо

    8 14 Отговор

    До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":

    Путин е едно Нищо и то минало! Лаврентий Берия №1! Тоталная абасрация! Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да си негодна кагебейска капейка!

    Коментиран от #98

    19:15 07.06.2026

  • 45 Варненец

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ивелин Михайлов":

    3 лв е бензина, безличнико. При това е спекула. Петрола не е толкова скъп, както например по корона тъпотията. Ти вече като не си депутат и няма кого да мамиш, тук ли се подвизаваш?

    Коментиран от #86

    19:17 07.06.2026

  • 46 Хи хи

    9 11 Отговор

    До коментар #7 от "СВО 1 564 дни РЕЗИЛ":

    1564 дня таковаме украинки, които Путин ни прати насам !! Слава на Путин !!

    Коментиран от #100

    19:18 07.06.2026

  • 47 Механик

    13 4 Отговор
    Тоя човек изобщо не го слуша главата. Той живее в някаква паралелна вселена и щеше всичко това да е много забавно, ако тоя не бе начело на ядрена държава.
    Но е очевидно, че човекът има нужда от спешно отваряне на черепа, защото налягането там е високо и всички сме в огромен риск.

    Коментиран от #53, #58, #117

    19:20 07.06.2026

  • 48 Хи хи

    19 4 Отговор
    Най силната армия е афганистанската, щото американците бягаха от тях, оставяйки оръжия за милиарди !!

    Коментиран от #50

    19:20 07.06.2026

  • 49 Бай онзи

    10 0 Отговор
    ,,Иванчо,вчера защо не дойде на училище"???Г-жо,дядо ми пак умря.Та и на рижия е такава работата.Досега сигурно десет пъти е победил Иран.

    19:21 07.06.2026

  • 50 Я пъ тоа

    3 9 Отговор

    До коментар #48 от "Хи хи":

    20 години САЩ газих талибаните.
    Малко ли е
    А оставеното оръжие е "втора употреба"
    Да са радват пещерняците.

    Коментиран от #59

    19:23 07.06.2026

  • 51 Я пъ тая

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Най-големия износител на оръжие в СВЕТА, да нема оръжие.
    Я по сериозно.

    Коментиран от #69

    19:25 07.06.2026

  • 52 Джон Наш

    5 1 Отговор
    Бай Дончо има най мощната армия и най мощния квантов ИИ. Що услуги може да натвори с тези оръжия.

    19:25 07.06.2026

  • 53 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    В САЩ президентите са фигуранти и нямат достъп до ядреното куфарче..

    Коментиран от #56

    19:27 07.06.2026

  • 54 Я пъ тоа

    5 9 Отговор

    До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":

    Путин донесе на Русия най големия ГЕНОЦИД в света след ВСВ...изби над ДВА МИЛИОНА СЛАВЯНИ... с класа

    Коментиран от #61

    19:28 07.06.2026

  • 55 Зеления

    3 3 Отговор
    Радев /не разчитам почти за нищо на него след като предаде лева/, но поне да върне в България всичкото злато, което е в Лондон и всичките валутни резерви, които се намират в така наречените западни страни, защото Запада или САЩ винаги могат да си запорират за щяло и нещяло авоарите на някой друг - примери колкото искаш Иран, Венецуела, Русия и т.н.

    19:28 07.06.2026

  • 56 Я пъ тая

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Да не верваш

    19:29 07.06.2026

  • 57 Един

    4 8 Отговор

    До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":

    На идола ти Путин му се вързват само бакшишите като него и надолу. Лъжите са му толкова елементарни, че и десет годишният ми син няма да се хване.

    Коментиран от #83

    19:30 07.06.2026

  • 58 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    Му 3 за пример.

    19:31 07.06.2026

  • 59 Хи хи

    9 4 Отговор

    До коментар #50 от "Я пъ тоа":

    20 години се мъчиха да победят талибаните, и накрая пълен провал. За оръжието - на врага оръжие не се оставя, даже и трета употреба. А те зае б а ха всичко, и избягаха, оставяйки съюзници, информатори в ръцете на талибаните. Не е много найс, а !!!

    Коментиран от #62

    19:31 07.06.2026

  • 60 Я пъ тоа

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "божи въпроси":

    То същото се говореше и за СССР.

    19:33 07.06.2026

  • 61 Хи хи

    3 11 Отговор

    До коментар #54 от "Я пъ тоа":

    За Русия живота нищо не струва, важни са териториите ! А територии Русия спечели много !!

    Коментиран от #63, #68, #76

    19:34 07.06.2026

  • 62 Я пъ тоа

    3 6 Отговор

    До коментар #59 от "Хи хи":

    То май и РУСНАЦИТЕ избягаха оттам....
    Най позорно, ама айде.

    Коментиран от #85, #91

    19:35 07.06.2026

  • 63 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "Хи хи":

    То и СССР бе спечелил много територии

    19:35 07.06.2026

  • 64 Артилерист

    11 1 Отговор
    Първото, което се сещам, след това изказване на Тръмп е, че той беше много напорист кандидат за Нобел кандидат за мир, като твърдеше, че е спрял 8 войни. Сега му се струва, че е нелогично да не използва-тоест да не води войни-най-мощната армия, която ТОЙ ЛИЧНО Е СЪЗДАЛ! На кое да вярваш и как да се довярваш на такъв президент...

    19:35 07.06.2026

  • 65 Смешен е

    8 2 Отговор
    Това ли е "най-мощната армия" в света? Ха ха ха. То нямаше някой, който да не я бие и да не са бягали презглава. Пълен въздух под налягане са.

    19:36 07.06.2026

  • 66 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 5 Отговор
    Бомби Путин
    Щатско оръжие
    Избива руснаци
    Да се знай кой, кой е

    19:37 07.06.2026

  • 67 Деций

    6 1 Отговор
    Най мощната армията викаш,а дядо?

    19:38 07.06.2026

  • 68 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хи хи":

    А колко живота загуби
    Земя се връща,живот никога.

    19:39 07.06.2026

  • 69 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Я пъ тая":

    Бяха ..Минало време. Даже и Хегсет ти го каза..Затова си обират тяхното оръжие от матЮвските държави..

    Коментиран от #82

    19:40 07.06.2026

  • 70 Мишел

    6 1 Отговор
    Най-мощната армия в света не е печелила война от 1946 г., когато бе в антифашистката коалиция.

    Коментиран от #75

    19:41 07.06.2026

  • 71 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 7 Отговор
    Бомби Путин
    Бомби Иран
    Мъдурката по долни гащи изкара
    Иде ред на Куба
    Кой ша го спре, че не са разбра.

    19:41 07.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Артилерист

    9 0 Отговор
    амриканската армия е страхлива армия

    19:42 07.06.2026

  • 74 Мишел

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    Ормузкият проток е затворен само за САЩ и компания.

    Коментиран от #77

    19:43 07.06.2026

  • 75 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Кво разбираш под печелене на война
    САЩ да направят Ирак, Сирия, Либия, Венецуела нови ЩАТИ на САЩ ли ????

    Коментиран от #88

    19:43 07.06.2026

  • 76 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хи хи":

    Още през 2022 г. известният геополитик- Миършаймр и професор по геополитика във видео ,което обиколи света ,каза,че Русия ще спечели в Украйна,защото за Русия това е екзистенциален въпрос ( става въпрос за съществуването на Русия като държава)докато за нас (САЩ) не е ! Визира,че САЩ са започнали прокси война с Русия!

    Коментиран от #78

    19:44 07.06.2026

  • 77 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    И колко танкери с ИРАНСКИ петрол минаха през щатската блокада...че нещо не са разбра

    19:45 07.06.2026

  • 78 Я пъ тая

    2 6 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    Ква ПРОКСИ ВОЙНА
    САЩ направо си БОМБЯТ ПУТИН
    А той е безпомощен.

    Коментиран от #81

    19:46 07.06.2026

  • 79 Гост

    7 0 Отговор
    Бай Дончо, не бързай, Баце! Затегни коритата, смени муфите на ВиК то, и бааавно и спокойно през Австралия ги изненадай!!! Тия ще те предадат веднага, оти половината шъ съ се гътнали от смях!
    Иначе, за любителите на хот догъ, или на пълнежа му, тук, пишещите за 25 цента коментари, си номер едно! Баницата! ..... На простотията...

    19:46 07.06.2026

  • 80 Мнение

    10 0 Отговор
    Светът се управлява от пълни малоумници, които са на доста пределна възръст, т. е. дементирали старци. Ку-ку.

    19:48 07.06.2026

  • 81 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Я пъ тая":

    Колко си наивен,чак ме изненадва как е възможно да има такива н@ивници ..Вас и едно дете от детската градина ще ви премята както си поиска :)))

    Коментиран от #84

    19:48 07.06.2026

  • 82 Я пъ тая

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    САЩ продават ЯКО оръжие на ЕС
    Ама ти откъде да знаеш.
    Не са разбра кво точно оръжие са изтеглили САЩ.

    19:49 07.06.2026

  • 83 Тебе кой те знае

    7 3 Отговор

    До коментар #57 от "Един":

    И сина ти е умствено развит, колкото и ти!
    Когато стигнеш една часица от това, което е Путин, може да коментираш исторически личности!

    19:50 07.06.2026

  • 84 Я пъ тая

    1 8 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    САЩ бомби Путин. Щатски ракети падат в Русия.
    Нека съм наивен.

    19:50 07.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ивелин Михайлов

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "Варненец":

    Стига лъга бе сорос 😁😆🤣😂

    19:51 07.06.2026

  • 87 Анонимен

    2 1 Отговор
    Прави цап царап

    19:52 07.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хахаха

    9 1 Отговор
    Скапан дърт идиот

    19:52 07.06.2026

  • 90 Я пъ тоа

    3 6 Отговор

    До коментар #85 от "Гост":

    Не е важно как си тръгваш
    Важно е че пещерняците талибани, биха шута на СЪВЕТСКАТА АРМИЯ в Афганистан.

    19:53 07.06.2026

  • 91 Мишел

    9 4 Отговор

    До коментар #62 от "Я пъ тоа":

    Руснаците се изтеглиха от Афганистан в походни колони , с развети знамена .
    САЩ избягаха от Афганистан заняколко часа, като оставиха оръжия за 84 милиарда долара, знамената си и съюзниците си.

    19:56 07.06.2026

  • 92 Хахаха

    10 1 Отговор
    значи армията е на тръмп не е на америка рижавия селендур даже не може да се изкаже народа го мрази а то се прави на луд евреина

    19:57 07.06.2026

  • 93 Гост

    6 2 Отговор
    Тъй ша е то, като не си пие борша и кефира редовно!!! Вовата му дърпа ушите в Аляска, ама ей на, не слуша Донъта и те тъва е!

    19:57 07.06.2026

  • 94 Бубарак Обама

    10 2 Отговор
    Тръмп не е корумпиран, защото не е разследван за корупция. Няма информация колко е взел от путин за изборната кампания. От друга страна странно се замълча по тая интересна тема за островчето! И там играят хубави пари! По голям клoун е от Зелето и путинката взети заедно!

    19:58 07.06.2026

  • 95 Дзак

    5 0 Отговор
    Сега цъфна Еньовче. Има Бял равнец, Жълт равнец, Дива мента, Маточина, Котешка стъпка, Трън. От всички става много хубав чай. Равнеца е горчив и гони всички паразити от тялото.

    19:59 07.06.2026

  • 96 Готвач

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    Ял си чорба от змии и гущери!

    19:59 07.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Смърфиета

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "Кочо":

    Мое си мноо корав коч, ама другите кочове ти се качват един след друг на караменьол да те замърлят.

    20:02 07.06.2026

  • 99 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 2 Отговор
    Копира Бацо и он така се държеше с миcиpките и ги хокаше, кога не му изнасяше, какво го питат😉

    20:05 07.06.2026

  • 100 Естествено

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хи хи":

    Някои наистина таковат, а други се облизват и ръкоделстват пред монитора.

    20:06 07.06.2026

  • 101 Този

    5 0 Отговор
    Само от нашия го е страх.Говорят си двамата когато поискат.Ето самолетите се изтеглят вече.Скоро и визище ни пуснат та да си ходят по-лесно при парите и имотите нашите хора.

    20:10 07.06.2026

  • 102 Агент Краснов

    2 4 Отговор
    Се оказа по Луд
    Отколкото всички Чебурашки
    И ПУТЕРАСТИ
    Очакваха .

    Путин и той очакваше
    Тръмп да отстрани
    Еднолично Зеленски
    И да му поднесе Украйна
    Като трофей

    Явно обаче Кремълските Компромати
    Вече не действат
    И Тръмп си прави
    Каквото иска.

    20:12 07.06.2026

  • 103 хмммм

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    Смрад е мулатката която го интервюира.

    20:12 07.06.2026

  • 104 СЕНАТА

    4 4 Отговор
    Одобри още
    8 Милиарда долара военна и всякаква
    Подкрепа за Украйна.

    Ще мре още много Руска Мъ.рша .

    Това е много добра новина
    За РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС.

    20:15 07.06.2026

  • 105 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    2 4 Отговор
    Стари коментари под ново заглавие
    Не така бе другари.

    20:15 07.06.2026

  • 106 Ташов

    4 1 Отговор
    Още едно доказателство ,че този е елементарен и неспасяем индивид с маниакални уклони в стил императорите на древния Рим в кръстоска с най- долните и античовешки пирати от средновековието. Жалко за Америка и " Великият нацист" .

    Коментиран от #108

    20:16 07.06.2026

  • 107 УЖ ЗА 3 ДНЯ

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Програмист":

    А Вече 5 та ГОДИНА
    ОБОСРАЦИЯ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    20:16 07.06.2026

  • 108 мдда

    3 2 Отговор

    До коментар #106 от "Ташов":

    Байдън беше от Ку кукс клан. Не знам кого наричаш нацист.

    20:19 07.06.2026

  • 109 Тръмп е уникален простак

    10 0 Отговор
    Резултатите в Калифорния са смъртоносни за Рижака, за това е побеснял.

    20:19 07.06.2026

  • 110 зевзек

    2 4 Отговор
    По десетобалната скала "Тръмпутин", за държавен глава неудачник, главнокомандващите на първата и втората най могъщи армии в света Тръмп и Путин печелят първенството с по 10 точки. Следват Вучич, Мицкоски, Фицо и Орбан засега с по 8, но Орбан вече го изтеглиха от състезанията и няма шансове да заеме по висока позиция в бъдеще. След тях се нарежда Радев все още само с 5, но ако не му отнемат състезателните права преждевременно за непозволени хватки, той има най дълъг срок да навакса изоставането и даже да се нареди до първите.

    20:20 07.06.2026

  • 111 ТРЪМП НАШ

    4 2 Отговор
    Явно Картите
    Се разбъркаха
    Наново
    В Полза на ЗЕЛЕНСКИ.
    Толкова много го обичаха
    Тогава Тръмп
    Русофилките ,
    Когато Тръмп скастри
    Зеленски
    Че не беше Облечен в Костюм.

    ХАХА хахаха хахаха

    20:20 07.06.2026

  • 112 Оранжавата

    9 0 Отговор
    Кукла на конци на изрихелите убийци.

    20:23 07.06.2026

  • 113 ЕДИНИЯТ СИ МИСЛИ

    1 1 Отговор
    Че е ПЕТЪР 1 .

    ДРУГИЯ СИ МИСЛИ
    ЧЕ Е НАЙ ВЕЛИКИЯ ПРЕЗИДЕНТ .

    ДЪРТИТЕ ИЗДУХАНЯЦИ
    ОБАЧЕ СКОРО
    НЯМА ДА ГИ ИМА .

    ТОВА ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНА НОВИНА
    ЗА ВСИЧКИ ХОРА ПО СВЕТА

    20:24 07.06.2026

  • 114 Тръмп

    0 7 Отговор
    е велик ! Ще бъде оценен като такъв и от враговете, но след време.

    20:33 07.06.2026

  • 115 За тоя психопат,

    3 0 Отговор
    само импийчмънт!

    20:35 07.06.2026

  • 116 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кочо":

    "Кмет на Бирмингам се заклел не в конституцията, а в корана! Сигурно е някаква ходжа!? "

    Кочо бре, каква конституция? !Англия няма конституция.

    20:39 07.06.2026

  • 117 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    Стремежът към свръх печалби, тика света към премахване на различията от всякакъв вид и нов световен ред. Лошото е, че вследствие на глобалната централизация на властта, една управленска грешка, като например, избирането на Тръмп за президент, може да постави под въпрос съществуването не само на цивилизацията, но и на планетата Земя като цяло.Националната държавата, като институция, е призвана да се грижи за благоденствието на нацията. За да се преодолее тази преграда, под най-различни популистки лозунги се атакуват управляващите. Така например, се спекулира с цени на кюфтета, служебни командировки, жилища и т. н. за държавните ръководители. Изнасят се сведения от лично естество за живота им, под благовидния предлог , че хората искали да знаят. Целта е една, достойните, знаещи и можещи хора, да си кажат: що ми трябва Тогава на тяхно място идват властолюбивите глупаци, провалили се в живота и нямащи друго поле за изява. Поради липсата на качества , те стават лесно манипулируеми и контролирани от сили, които не желаят да афишират себе си.

    Коментиран от #121

    20:39 07.06.2026

  • 118 Някой би ли превел тая маймуница?!

    1 1 Отговор
    ,,В отговор на коментара на водещата, коsто не беше съгласkd с неговата оценка..."

    20:45 07.06.2026

  • 119 Жеро

    2 0 Отговор
    Толкова шум и толкова нищо за един розов
    скункс, който не го слуша главата!

    20:47 07.06.2026

  • 120 Евала

    1 0 Отговор
    Една по една ги поставя на място ББС,ройтерса,СНН сега НБС.Велик е!

    20:50 07.06.2026

  • 121 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    А ти защо афишираш умствения си капацитет?

    20:52 07.06.2026

  • 122 Механик

    1 0 Отговор
    Човека много яко бута масло. Лошото е че не долива.

    20:58 07.06.2026

  • 123 Имах съмнения,че...

    0 0 Отговор
    ...на Тръмпи,не го слуша главата...!
    Но след това видео,всичките ми стмнения -....отпаднаха...!

    21:08 07.06.2026

  • 124 Ох завалийката...!

    0 0 Отговор
    Като го гледам с какви усилия стана...нещо годинките му натежали и вече му личат...!

    21:09 07.06.2026