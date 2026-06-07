"Играеш си с мен, скъпа моя. Ти си корумпирана или глупава!" - Тръмп скандално прекъсна интервюто си за NBC News ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп емоционално прекъсна интервю за NBC News, обвинявайки водещата Кристен Уелкър в корупция.
Относно предварителните избори в Калифорния на 2 юни, Тръмп посочи, че преброяването на гласовете все още продължава, обвинявайки местните власти в корупция. В отговор на коментара на водещата, коsто не беше съгласkd с неговата оценка, Тръмп заяви, че също я смята за „корумпирана или глупава“.
„Играеш си с мен. Знаеш, че тези избори са манипулирани, твоята телевизия го знае. Знаеш, че спечелих изборите с огромна подкрепа, но 94% от отразяването в пресата беше негативно, защото вие загубихте всякакво доверие“, каза Тръмп. Той обвини в корупция и ABC, CBS и CNN.
„Нека оставим това, стига ми. Благодаря ти, скъпа моя, и довиждане“, каза той на водещата, като изтръгна микрофона от якето си и го хвърли на пода. Помолен да продължи интервюто, Тръмп отбеляза, че „една страна не може да бъде велика, ако има нечестни медии“.
Преди това Тръмп заяви, че не настоява за включване на Ливан в евентуално краткосрочно споразумение с Иран.
„Мисля, че Техеран би го искал, но аз не настоявам“, каза американският лидер.
По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за Al Mayadeen, че конфликтът между Иран и САЩ ще бъде разрешен само ако Израел прекрати военните действия в Ливан.
Тръмп отново заяви, че Съединените щати и Иран са много близо до сделка.
„Много сме близо. Остават няколко въпроса и те не изглеждат големи. Те признаха факта, че няма да имат ядрени оръжия“, каза Тръмп в отговор на въпрос за евентуалния срок за сделка с Техеран.
Тръмп каза, че евентуално споразумение с Иран не включва незабавното освобождаване на активите на Ислямската република.
„Ако те се държат правилно, ако свършат добра работа, тогава ще започнем да говорим за това“, добави той.
Мохсен Резаи, военният съветник на върховния лидер на Иран, отбеляза по-рано, че потенциално споразумение между САЩ и Иран зависи от готовността на Вашингтон да размрази 24 милиарда долара ирански активи.
Тръмп не изключи използването на американски сухопътни сили в конфликт с Иран, но заяви, че подобен сценарий е малко вероятен.
„Бихме могли да ги използваме. Малко вероятно е, но вярвам, че ще ги задържим там, докато приключим“, каза той.
Според президента на САЩ, приблизително 50 000 американски войници, разположени в Близкия изток, „не са в опасност“.
Независимо от резултата от преговорите с Иран, Съединените щати възнамеряват да конфискуват запасите на Ислямската република от високообогатен уран, каза Тръмп.
„Ще дойдем за урана със или без тях. И никой няма да стреля по нас“, каза той. „Ако не сключим сделка, тогава ще ги елиминираме много сурово, военно.“
„Ако сключим сделка и всичко е по приятелски начин, ние ще работим заедно. Оборудването ще бъде наше. Ще го извлечем и ще го унищожим или на място, или ще го транспортираме някъде“, заяви той.
Тръмп каза, че никога не е обещавал да избягва военни конфликти с участието на Съединените щати.
„Не съм гарантирал, че няма да има войни. Тогава защо създадох най-мощната армия в света?“, каза той, отговаряйки на въпрос за промяната в позицията му за неучастието на Съединените щати във военни конфликти.
Американският лидер заяви, че „не иска да въвлича военните“ в ситуацията с Иран, но предприемайки такава стъпка, той, по думите му, „прави голяма услуга“ както на Съединените щати, така и на света.
Тръмп заяви, че не е съгласен за всичко с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Американският лидер отбеляза, че въпреки различията им, се разбира добре с израелския премиер.
„Не съм съгласен с него за няколко неща. Бих искал Ливан да има по-добър живот“, каза президентът.
В началото на юни беше съобщено, че Тръмп е критикувал Нетаняху по телефона за действията на Израел в Ливан. Според Axios, американският лидер е поискал той да се откаже от плановете за удар срещу Бейрут. Според източници на медията, разговорът се е състоял, след като Техеран заплаши да прекрати преговорите с Вашингтон и е бил съпроводен от остри забележки на американския президент срещу израелския премиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
Коментиран от #9, #96, #103
18:35 07.06.2026
2 Яшар
Коментиран от #15
18:36 07.06.2026
3 по същество
Коментиран от #7, #21
18:36 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 божи въпроси
Защо да го има светът, ако я няма Русия...
Коментиран от #10, #39, #60
18:40 07.06.2026
6 Хе хе
Коментиран от #25
18:42 07.06.2026
7 СВО 1 564 дни РЕЗИЛ
До коментар #3 от "по същество":Мечтите са безплатни, а надеждите вечни.
Коментиран от #46
18:42 07.06.2026
8 Герги
18:43 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 путин
До коментар #5 от "божи въпроси":благодаря,че ме цитирате,тпак!
18:44 07.06.2026
11 Доктор Гълъбова
18:45 07.06.2026
12 китайски балон
18:46 07.06.2026
13 Палячо
18:46 07.06.2026
14 Вие сте бунаци
18:51 07.06.2026
15 Хм...
До коментар #2 от "Яшар":Мощният защо не помогна на света да натири руснаците обратно в масква?
18:52 07.06.2026
16 Неразбрал
Коментиран от #23
18:53 07.06.2026
17 Исторически парк
18:54 07.06.2026
18 Ивелин Михайлов
Коментиран от #45
18:54 07.06.2026
19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомбя Иран
Ша бомбя Куба.
18:54 07.06.2026
20 Тоя па
Най- агресивната- да. Ама как се съвместява качеството миротворец с « най- мощната» армия, която е разпръснал по цял свят да сее смърт!
Донди, не си наред с главата. За това три дни необявяваха резултатите от прегледа ти.
Коментиран от #33
18:55 07.06.2026
21 Българин
До коментар #3 от "по същество":Да започне първо с гербавите тролеи като тебе
Коментиран от #28
18:55 07.06.2026
22 име
Коментиран от #24
18:55 07.06.2026
23 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #16 от "Неразбрал":Тръмп не побеждава
Тръмп експлоатира
18:55 07.06.2026
24 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #22 от "име":Да му мислят аятоласите
Коментиран от #27, #74
18:56 07.06.2026
25 Той май
До коментар #6 от "Хе хе":Като ББ, аз направих магистралите…., ДТ, аз създадох най силната армия ……
Коментиран от #35
18:57 07.06.2026
26 Програмист
Коментиран от #38, #107
18:58 07.06.2026
27 име
До коментар #24 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":Измислили са го. Иран изнася по суша и през Азвоско море. Да му мислят краварите как ще правят десант и как ще се връщат, в ковчези или в найлонови чували.
Коментиран от #36
18:58 07.06.2026
28 по същество
До коментар #21 от "Българин":де бил!
18:58 07.06.2026
29 Пешо от Алино
18:59 07.06.2026
30 Кочо
Коментиран от #116
18:59 07.06.2026
31 Исторически парк
Коментиран от #41
18:59 07.06.2026
32 Мишел
Световната суперсила Китай - Русия - Северна Корея командва. Свиквайте.
Коментиран от #34
19:01 07.06.2026
33 УЧИ СА ОТ
До коментар #20 от "Тоя па":Путин.
Коментиран от #40
19:01 07.06.2026
34 Я пъ тоа
До коментар #32 от "Мишел":Що Китай, Русия, Северна Корея
Не спрат АМЕРИКАНСКИТЕ бомбандировки над РУСИЯ и Иран.
19:04 07.06.2026
35 Всъщност къде потънаха
До коментар #25 от "Той май":Мамутите Боко и Шишоко?
Питах в зоопарка, ама ми отговориха, че нови животни скоро не са приемали.
19:04 07.06.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #27 от "име":Биби разбомби иранските пристанища в Каспийско море.
По суша могат да изнасят петрола с КОФИ.
19:05 07.06.2026
37 Абсурдистан
19:07 07.06.2026
38 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #26 от "Програмист":Сринаха го
Сега го затапиха
Тръмп може да чака
А аятоласите
19:07 07.06.2026
39 Я пъ тоа
До коментар #5 от "божи въпроси":Оръжие на Тръмп
Бомби Путин....
Това е предостатъчно.
Коментиран от #43
19:09 07.06.2026
40 Нищо не може да прхване
До коментар #33 от "УЧИ СА ОТ":От Путин. За да научиш нещо, трябва да имаш много гънки в полукълбата в кутията си, а не само да вееш перчем, да обиждаш, да се държиш неуважително и агресивно.
Путин е личност, Путин е класа, Путин е настояще, бъдеще и история!
Коментиран от #44, #54, #57
19:11 07.06.2026
41 Варненец
До коментар #31 от "Исторически парк":Както ти зачезна от парламента.
19:12 07.06.2026
42 Kaлпазанин
19:15 07.06.2026
43 Атина Палада
До коментар #39 от "Я пъ тоа":Тръмп нема за него си оръжие,ще раздава на с(у)льо :)) Даже си изтегля американско оръжие къде какво е останало от МатЮвските държави..
Коментиран от #51
19:15 07.06.2026
44 Кочо
До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":Путин е едно Нищо и то минало! Лаврентий Берия №1! Тоталная абасрация! Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да си негодна кагебейска капейка!
Коментиран от #98
19:15 07.06.2026
45 Варненец
До коментар #18 от "Ивелин Михайлов":3 лв е бензина, безличнико. При това е спекула. Петрола не е толкова скъп, както например по корона тъпотията. Ти вече като не си депутат и няма кого да мамиш, тук ли се подвизаваш?
Коментиран от #86
19:17 07.06.2026
46 Хи хи
До коментар #7 от "СВО 1 564 дни РЕЗИЛ":1564 дня таковаме украинки, които Путин ни прати насам !! Слава на Путин !!
Коментиран от #100
19:18 07.06.2026
47 Механик
Но е очевидно, че човекът има нужда от спешно отваряне на черепа, защото налягането там е високо и всички сме в огромен риск.
Коментиран от #53, #58, #117
19:20 07.06.2026
48 Хи хи
Коментиран от #50
19:20 07.06.2026
49 Бай онзи
19:21 07.06.2026
50 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Хи хи":20 години САЩ газих талибаните.
Малко ли е
А оставеното оръжие е "втора употреба"
Да са радват пещерняците.
Коментиран от #59
19:23 07.06.2026
51 Я пъ тая
До коментар #43 от "Атина Палада":Най-големия износител на оръжие в СВЕТА, да нема оръжие.
Я по сериозно.
Коментиран от #69
19:25 07.06.2026
52 Джон Наш
19:25 07.06.2026
53 Атина Палада
До коментар #47 от "Механик":В САЩ президентите са фигуранти и нямат достъп до ядреното куфарче..
Коментиран от #56
19:27 07.06.2026
54 Я пъ тоа
До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":Путин донесе на Русия най големия ГЕНОЦИД в света след ВСВ...изби над ДВА МИЛИОНА СЛАВЯНИ... с класа
Коментиран от #61
19:28 07.06.2026
55 Зеления
19:28 07.06.2026
56 Я пъ тая
До коментар #53 от "Атина Палада":Да не верваш
19:29 07.06.2026
57 Един
До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":На идола ти Путин му се вързват само бакшишите като него и надолу. Лъжите са му толкова елементарни, че и десет годишният ми син няма да се хване.
Коментиран от #83
19:30 07.06.2026
58 Путин
До коментар #47 от "Механик":Му 3 за пример.
19:31 07.06.2026
59 Хи хи
До коментар #50 от "Я пъ тоа":20 години се мъчиха да победят талибаните, и накрая пълен провал. За оръжието - на врага оръжие не се оставя, даже и трета употреба. А те зае б а ха всичко, и избягаха, оставяйки съюзници, информатори в ръцете на талибаните. Не е много найс, а !!!
Коментиран от #62
19:31 07.06.2026
60 Я пъ тоа
До коментар #5 от "божи въпроси":То същото се говореше и за СССР.
19:33 07.06.2026
61 Хи хи
До коментар #54 от "Я пъ тоа":За Русия живота нищо не струва, важни са териториите ! А територии Русия спечели много !!
Коментиран от #63, #68, #76
19:34 07.06.2026
62 Я пъ тоа
До коментар #59 от "Хи хи":То май и РУСНАЦИТЕ избягаха оттам....
Най позорно, ама айде.
Коментиран от #85, #91
19:35 07.06.2026
63 Я пъ тоа
До коментар #61 от "Хи хи":То и СССР бе спечелил много територии
19:35 07.06.2026
64 Артилерист
19:35 07.06.2026
65 Смешен е
19:36 07.06.2026
66 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Щатско оръжие
Избива руснаци
Да се знай кой, кой е
19:37 07.06.2026
67 Деций
19:38 07.06.2026
68 Я пъ тоа
До коментар #61 от "Хи хи":А колко живота загуби
Земя се връща,живот никога.
19:39 07.06.2026
69 Атина Палада
До коментар #51 от "Я пъ тая":Бяха ..Минало време. Даже и Хегсет ти го каза..Затова си обират тяхното оръжие от матЮвските държави..
Коментиран от #82
19:40 07.06.2026
70 Мишел
Коментиран от #75
19:41 07.06.2026
71 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомби Иран
Мъдурката по долни гащи изкара
Иде ред на Куба
Кой ша го спре, че не са разбра.
19:41 07.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Артилерист
19:42 07.06.2026
74 Мишел
До коментар #24 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":Ормузкият проток е затворен само за САЩ и компания.
Коментиран от #77
19:43 07.06.2026
75 Я пъ тоа
До коментар #70 от "Мишел":Кво разбираш под печелене на война
САЩ да направят Ирак, Сирия, Либия, Венецуела нови ЩАТИ на САЩ ли ????
Коментиран от #88
19:43 07.06.2026
76 Атина Палада
До коментар #61 от "Хи хи":Още през 2022 г. известният геополитик- Миършаймр и професор по геополитика във видео ,което обиколи света ,каза,че Русия ще спечели в Украйна,защото за Русия това е екзистенциален въпрос ( става въпрос за съществуването на Русия като държава)докато за нас (САЩ) не е ! Визира,че САЩ са започнали прокси война с Русия!
Коментиран от #78
19:44 07.06.2026
77 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #74 от "Мишел":И колко танкери с ИРАНСКИ петрол минаха през щатската блокада...че нещо не са разбра
19:45 07.06.2026
78 Я пъ тая
До коментар #76 от "Атина Палада":Ква ПРОКСИ ВОЙНА
САЩ направо си БОМБЯТ ПУТИН
А той е безпомощен.
Коментиран от #81
19:46 07.06.2026
79 Гост
Иначе, за любителите на хот догъ, или на пълнежа му, тук, пишещите за 25 цента коментари, си номер едно! Баницата! ..... На простотията...
19:46 07.06.2026
80 Мнение
19:48 07.06.2026
81 Атина Палада
До коментар #78 от "Я пъ тая":Колко си наивен,чак ме изненадва как е възможно да има такива н@ивници ..Вас и едно дете от детската градина ще ви премята както си поиска :)))
Коментиран от #84
19:48 07.06.2026
82 Я пъ тая
До коментар #69 от "Атина Палада":САЩ продават ЯКО оръжие на ЕС
Ама ти откъде да знаеш.
Не са разбра кво точно оръжие са изтеглили САЩ.
19:49 07.06.2026
83 Тебе кой те знае
До коментар #57 от "Един":И сина ти е умствено развит, колкото и ти!
Когато стигнеш една часица от това, което е Путин, може да коментираш исторически личности!
19:50 07.06.2026
84 Я пъ тая
До коментар #81 от "Атина Палада":САЩ бомби Путин. Щатски ракети падат в Русия.
Нека съм наивен.
19:50 07.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ивелин Михайлов
До коментар #45 от "Варненец":Стига лъга бе сорос 😁😆🤣😂
19:51 07.06.2026
87 Анонимен
19:52 07.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Хахаха
19:52 07.06.2026
90 Я пъ тоа
До коментар #85 от "Гост":Не е важно как си тръгваш
Важно е че пещерняците талибани, биха шута на СЪВЕТСКАТА АРМИЯ в Афганистан.
19:53 07.06.2026
91 Мишел
До коментар #62 от "Я пъ тоа":Руснаците се изтеглиха от Афганистан в походни колони , с развети знамена .
САЩ избягаха от Афганистан заняколко часа, като оставиха оръжия за 84 милиарда долара, знамената си и съюзниците си.
19:56 07.06.2026
92 Хахаха
19:57 07.06.2026
93 Гост
19:57 07.06.2026
94 Бубарак Обама
19:58 07.06.2026
95 Дзак
19:59 07.06.2026
96 Готвач
До коментар #1 от "Чорбара":Ял си чорба от змии и гущери!
19:59 07.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Смърфиета
До коментар #44 от "Кочо":Мое си мноо корав коч, ама другите кочове ти се качват един след друг на караменьол да те замърлят.
20:02 07.06.2026
99 Гласове от зайчарника в Банкя
20:05 07.06.2026
100 Естествено
До коментар #46 от "Хи хи":Някои наистина таковат, а други се облизват и ръкоделстват пред монитора.
20:06 07.06.2026
101 Този
20:10 07.06.2026
102 Агент Краснов
Отколкото всички Чебурашки
И ПУТЕРАСТИ
Очакваха .
Путин и той очакваше
Тръмп да отстрани
Еднолично Зеленски
И да му поднесе Украйна
Като трофей
Явно обаче Кремълските Компромати
Вече не действат
И Тръмп си прави
Каквото иска.
20:12 07.06.2026
103 хмммм
До коментар #1 от "Чорбара":Смрад е мулатката която го интервюира.
20:12 07.06.2026
104 СЕНАТА
8 Милиарда долара военна и всякаква
Подкрепа за Украйна.
Ще мре още много Руска Мъ.рша .
Това е много добра новина
За РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС.
20:15 07.06.2026
105 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Не така бе другари.
20:15 07.06.2026
106 Ташов
Коментиран от #108
20:16 07.06.2026
107 УЖ ЗА 3 ДНЯ
До коментар #26 от "Програмист":А Вече 5 та ГОДИНА
ОБОСРАЦИЯ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
20:16 07.06.2026
108 мдда
До коментар #106 от "Ташов":Байдън беше от Ку кукс клан. Не знам кого наричаш нацист.
20:19 07.06.2026
109 Тръмп е уникален простак
20:19 07.06.2026
110 зевзек
20:20 07.06.2026
111 ТРЪМП НАШ
Се разбъркаха
Наново
В Полза на ЗЕЛЕНСКИ.
Толкова много го обичаха
Тогава Тръмп
Русофилките ,
Когато Тръмп скастри
Зеленски
Че не беше Облечен в Костюм.
ХАХА хахаха хахаха
20:20 07.06.2026
112 Оранжавата
20:23 07.06.2026
113 ЕДИНИЯТ СИ МИСЛИ
ДРУГИЯ СИ МИСЛИ
ЧЕ Е НАЙ ВЕЛИКИЯ ПРЕЗИДЕНТ .
ДЪРТИТЕ ИЗДУХАНЯЦИ
ОБАЧЕ СКОРО
НЯМА ДА ГИ ИМА .
ТОВА ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНА НОВИНА
ЗА ВСИЧКИ ХОРА ПО СВЕТА
20:24 07.06.2026
114 Тръмп
20:33 07.06.2026
115 За тоя психопат,
20:35 07.06.2026
116 6135
До коментар #30 от "Кочо":"Кмет на Бирмингам се заклел не в конституцията, а в корана! Сигурно е някаква ходжа!? "
Кочо бре, каква конституция? !Англия няма конституция.
20:39 07.06.2026
117 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #47 от "Механик":Стремежът към свръх печалби, тика света към премахване на различията от всякакъв вид и нов световен ред. Лошото е, че вследствие на глобалната централизация на властта, една управленска грешка, като например, избирането на Тръмп за президент, може да постави под въпрос съществуването не само на цивилизацията, но и на планетата Земя като цяло.Националната държавата, като институция, е призвана да се грижи за благоденствието на нацията. За да се преодолее тази преграда, под най-различни популистки лозунги се атакуват управляващите. Така например, се спекулира с цени на кюфтета, служебни командировки, жилища и т. н. за държавните ръководители. Изнасят се сведения от лично естество за живота им, под благовидния предлог , че хората искали да знаят. Целта е една, достойните, знаещи и можещи хора, да си кажат: що ми трябва Тогава на тяхно място идват властолюбивите глупаци, провалили се в живота и нямащи друго поле за изява. Поради липсата на качества , те стават лесно манипулируеми и контролирани от сили, които не желаят да афишират себе си.
Коментиран от #121
20:39 07.06.2026
118 Някой би ли превел тая маймуница?!
20:45 07.06.2026
119 Жеро
скункс, който не го слуша главата!
20:47 07.06.2026
120 Евала
20:50 07.06.2026
121 Смърфиета
До коментар #117 от "ИМПЕРИАЛИСТ":А ти защо афишираш умствения си капацитет?
20:52 07.06.2026
122 Механик
20:58 07.06.2026
123 Имах съмнения,че...
Но след това видео,всичките ми стмнения -....отпаднаха...!
21:08 07.06.2026
124 Ох завалийката...!
21:09 07.06.2026