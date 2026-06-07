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Гробище от 350 000 автомобила Volkswagen и Audi (ВИДЕО)

Гробище от 350 000 автомобила Volkswagen и Audi (ВИДЕО)

7 Юни, 2026 13:15 2 910 7

  • volkswagen-
  • audi-
  • дизелгейт-
  • автомобилно гробище

Десетилетие след избухването на „Дизелгейт“, призрачното автомобилно гробище в САЩ продължава да напомня за най-скъпата екологична измама в историята, докато германският гигант е притиснат от нови финансови сътресения

Гробище от 350 000 автомобила Volkswagen и Audi (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пясъците на пустинята Мохаве в САЩ крият един от най-смущаващите и мащабни паметници на съвременната автомобилна история. Вече повече от десетилетие там безмълвно почиват 350 000 изоставени превозни средства с емблемите на Volkswagen и Audi. Районът, придобил световна известност като „Гробището Дизелгейт“, се превърна в декор за последиците от грандиозния екологичен скандал, разтърсил индустрията из основи, припомнят колегите от Supercar Blondie.

Всичко започва през есента на 2015 година, когато Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) хваща германския гигант на тясно. Оказва се, че дизеловите машини на концерна бълват в атмосферата до 40 пъти повече опасни азотни оксиди от законово допустимите норми. Последва безпрецедентна акция, при която майката компания Volkswagen стартира колосална програма за обратно изкупуване на компрометираните возила от американските потребители – операция, глътнала умопомрачителните 7,4 милиарда долара. За да поберат прииждащата лавина от върнати коли, германците наемат 37 огромни логистични бази в Щатите, сред които суровата и суха Мохаве се очертава като най-емблематичната локация. Изборът на пустинята всъщност е хитър тактически ход – липсата на влага и горещият въздух действат като естествен щит срещу ръждата и корозията, консервирайки ламарините непокътнати.

Гробище от 350 000 автомобила Volkswagen и Audi (ВИДЕО)

Съдбата на тези прокудени германски возила обаче не е изцяло трагична. На място редовно се провеждат технически инспекции, а целта на временното им заточение бе да се изчака зелена светлина от регулаторите за хардуерни и софтуерни модификации. С течение на годините пясъчното гробище прогресивно оредява. Хиляди екземпляри преминаха през сервизите за екологична реанимация и бяха успешно реализирани на пазара за вторични автомобили. За друга огромна част от автопарка обаче присъдата бе окончателна – те бяха разглобени на съставните си части и рециклирани, тъй като ремонтът им се оказа икономически безсмислен.

Припомняме, че черните облаци над Волфсбург надвиснаха, след като стана ясно, че в над 11 милиона дизелови коли по света е внедрен хитър софтуер. Той разпознава кога превозното средство е подложено на екологичен тест и изкуствено занижава вредните емисии, а в реални условия на пътя започва да бълва отрови. Разкритието доведе до оставката на тогавашния шеф Мартин Винтеркорн и вкара марката в най-дълбоката криза от създаването ѝ. Според официалните данни на DW, цената на измамата е достигнала космическите 33 милиарда евро под формата на глоби, съдебни дела и многомилиардни компенсации, а редица топ мениджъри завършиха кариерата си на подсъдимата скамейка.

За капак на всичко, настоящата 2026 година се очертава като нова тежка полоса по пътя на концерна. Наскоро отчетените финансови резултати показаха сериозен срив в оперативната печалба и умерени надежди за стабилизиране. Проблемите се задълбочават от сериозното отстъпление на ключовия китайски пазар, където германците бяха детронирани първо от BYD, а през миналата 2025 година се сринаха до третото място, изпреварени и от Geely. Оперативните приходи на Volkswagen за изминалата година паднаха повече от наполовина, заковавайки се на 8,9 милиарда евро – цифра, която остана далеч под умерените прогнози на пазарните аналитици.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    9 1 Отговор
    то все едно няма "грибище" за Е коли....

    13:17 07.06.2026

  • 2 Пилот на Ферари

    15 2 Отговор
    Автомобилната промишленост до сега беше гръбнака на Европейската икономика . От четири години обаче , откак почна войната в Украйна , икономика е в рецесия .
    Сега автомобилните производители щели да произвеждат оръжия ?!!

    Да си направят сметката сега , заслужаваше ли си Майдана в Украйна или не си заслужаваше ?!

    Коментиран от #7

    13:23 07.06.2026

  • 3 Горублянския

    8 0 Отговор
    Дайте ги насам

    13:26 07.06.2026

  • 4 кой му дреме

    6 0 Отговор
    аз си карам голфо на газ
    и технически минавам

    13:31 07.06.2026

  • 5 Тома

    2 0 Отговор
    Чакаме ги в Перник

    13:34 07.06.2026

  • 6 анонимен

    3 0 Отговор
    Плановата икономика била лоша ,ха ха , тутманици

    13:37 07.06.2026

  • 7 Хм...

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пилот на Ферари":

    Питай расия какви са у били целите с нахлуването в Украйна. Грешката на Европа е, че се остави да бъде зависима от руските суровини и американската сигурност. Сега разбрахме какви "приятели" сме имали.

    13:47 07.06.2026