Реал иска две от звездите на ПСЖ. Парижани са категорични: няма сделка

Пари Сен Жермен няма намерение да се разделя с Витиня и Жоао Невеш, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в неделя, предаде БТА.

Ръководството на европейския клубен шампион от последните два сезона е заело ясна позиция на фона на слуховете за интерес на Реал Мадрид към двамата халфове.

Невеш и Витиня категорично не са за продажба, сигурни са в парижкия клуб. Португалските национали се считат за ключова част от проекта на ПСЖ.

Невеш и Витиня имат основна заслуга за успехите на парижани през последните две кампании, когато бяха спечелени две титли на Франция, един път купата на страната, както и два трофея в Шампионската лига, Сепуркупата на Европа и Междуконтиненталната купа.