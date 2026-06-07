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Реал иска две от звездите на ПСЖ. Парижани са категорични: няма сделка

Реал иска две от звездите на ПСЖ. Парижани са категорични: няма сделка

7 Юни, 2026 22:20 435 0

  • псж-
  • реал мадрид-
  • витиня-
  • жоао невеш

Невеш и Витиня имат основна заслуга за успехите на парижани през последните две кампании

Реал иска две от звездите на ПСЖ. Парижани са категорични: няма сделка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен няма намерение да се разделя с Витиня и Жоао Невеш, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в неделя, предаде БТА.

Ръководството на европейския клубен шампион от последните два сезона е заело ясна позиция на фона на слуховете за интерес на Реал Мадрид към двамата халфове.

Невеш и Витиня категорично не са за продажба, сигурни са в парижкия клуб. Португалските национали се считат за ключова част от проекта на ПСЖ.

Невеш и Витиня имат основна заслуга за успехите на парижани през последните две кампании, когато бяха спечелени две титли на Франция, един път купата на страната, както и два трофея в Шампионската лига, Сепуркупата на Европа и Междуконтиненталната купа.


Франция
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