Александър Зверев спечели "Ролан Гарос"

Александър Зверев най-накрая сбъдна най-голямата си мечта — германецът триумфира на „Ролан Гарос“, след като победи Флавио Коболи в зрелищен финал: 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1, предаде bTV.

Това е победа, която тежи много. Зверев премина през болезнен път, преди да стигне върха — три загубени финала от Големия шлем (US Open 2020, „Ролан Гарос“ 2024, Australian Open 2025), съмнения и натиск, които често разделят шампионите от легендите. Този път обаче не се пречупи.

Финалът срещу Коболи в Париж беше истински тест за характер — петсетов трилър, в който Зверев показа сила и хладнокръвие в решителния момент.

Освен титлата, той записва и историческо постижение: 45 победи на „Ролан Гарос“, с което изпреварва Давид Ферер и влиза в топ 10 на Откритата ера по този показател.