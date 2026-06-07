Александър Зверев спечели "Ролан Гарос"

Александър Зверев най-накрая сбъдна най-голямата си мечта — германецът триумфира на „Ролан Гарос“, след като победи Флавио Коболи в зрелищен финал: 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1, предаде bTV.
Това е победа, която тежи много. Зверев премина през болезнен път, преди да стигне върха — три загубени финала от Големия шлем (US Open 2020, „Ролан Гарос“ 2024, Australian Open 2025), съмнения и натиск, които често разделят шампионите от легендите. Този път обаче не се пречупи.
Финалът срещу Коболи в Париж беше истински тест за характер — петсетов трилър, в който Зверев показа сила и хладнокръвие в решителния момент.
Освен титлата, той записва и историческо постижение: 45 победи на „Ролан Гарос“, с което изпреварва Давид Ферер и влиза в топ 10 на Откритата ера по този показател.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ванк0-1
20:52 07.06.2026
2 Руска доминация
Коментиран от #8
20:54 07.06.2026
3 Исторически факти
Коментиран от #5
20:55 07.06.2026
4 Телевизионер
Коментиран от #6
20:57 07.06.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Исторически факти":Какъв германец ти е Зверев, бе? Ти добре ли си.
Коментиран от #7
20:57 07.06.2026
6 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Телевизионер":Ако беше германец ,името му щеше да бъде Biest, а не Зверев.
21:01 07.06.2026
7 Исторически факти
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Това е ирония... За да се успокой коментатора, че ще вземе да пукне...
21:05 07.06.2026
8 члeнчикa сe уплaши
До коментар #2 от "Руска доминация":Руснаците имат много хубава поговорка: „Пока гром не грянет , мужик не перекрестится“. Докато гръм не удари, човекът няма да се прекръсти.
21:08 07.06.2026