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Александър Зверев спечели "Ролан Гарос"

Александър Зверев спечели "Ролан Гарос"

7 Юни, 2026 20:48 490 8

  • тенис-
  • ролан гарос-
  • александър зверев-
  • флавио коболи

Финалът в Париж беше истински тест за характер — петсетов трилър, в който Зверев показа хладнокръвие

Александър Зверев спечели "Ролан Гарос" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Зверев най-накрая сбъдна най-голямата си мечта — германецът триумфира на „Ролан Гарос“, след като победи Флавио Коболи в зрелищен финал: 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1, предаде bTV.

Това е победа, която тежи много. Зверев премина през болезнен път, преди да стигне върха — три загубени финала от Големия шлем (US Open 2020, „Ролан Гарос“ 2024, Australian Open 2025), съмнения и натиск, които често разделят шампионите от легендите. Този път обаче не се пречупи.

Финалът срещу Коболи в Париж беше истински тест за характер — петсетов трилър, в който Зверев показа сила и хладнокръвие в решителния момент.

Освен титлата, той записва и историческо постижение: 45 победи на „Ролан Гарос“, с което изпреварва Давид Ферер и влиза в топ 10 на Откритата ера по този показател.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ванк0-1

    6 0 Отговор
    Браво Саша,напълно заслужено след толкова години в тая силна конкуренция и ти успя.Жалко че наш Григор нямаше тоя шанс,но много силна генерация се случи.

    20:52 07.06.2026

  • 2 Руска доминация

    8 0 Отговор
    В Париж и при жените и при мъжете

    Коментиран от #8

    20:54 07.06.2026

  • 3 Исторически факти

    5 3 Отговор
    Николай Драгиев се разплака.... Няма ли кой да му каже, че Александър Зверев е германец...

    Коментиран от #5

    20:55 07.06.2026

  • 4 Телевизионер

    4 0 Отговор
    Германецът победи?!

    Коментиран от #6

    20:57 07.06.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически факти":

    Какъв германец ти е Зверев, бе? Ти добре ли си.

    Коментиран от #7

    20:57 07.06.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Телевизионер":

    Ако беше германец ,името му щеше да бъде Biest, а не Зверев.

    21:01 07.06.2026

  • 7 Исторически факти

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Това е ирония... За да се успокой коментатора, че ще вземе да пукне...

    21:05 07.06.2026

  • 8 члeнчикa сe уплaши

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Руска доминация":

    Руснаците имат много хубава поговорка: „Пока гром не грянет , мужик не перекрестится“. Докато гръм не удари, човекът няма да се прекръсти.

    21:08 07.06.2026

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