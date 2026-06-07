След 40 поредни победи рекордьорът в овчарския скок Дуплантис остана втори

Олимпийският шампион Арманд Дуплантис не само не успя да постигне световен рекорд в надпреварата по овчарски скок при мъжете на турнира по лека атлетика от веригата Диамантена лига в Стокхолм (Швеция), а и претърпя изненадваща загуба. Австралиецът Къртис Маршал спечели състезанието с 5.90 метра, записани при третия му опит, предаде БТА.

Поражението на родна земя сложи край на серия от 40 поредни победи за 26-годишния Дуплантис, който призна, че е гледал с едно око към предстоящата си сватба. Арманд Дуплантис остана втори с 5.80 метра и не можа да спечели състезание за първи път от 2023 година, когато се класира четвърти на турнира от Диамантената лига в Монако.

„Беше време да загубя, беше минало много време от последния път. Не мога да си представя, че спечелих 40 поредни победи - страхотно, но е жалко и че загубих в Стокхолм, което е най-важното състезание за годината за мен“, коментира Дуплантис пред шведската телевизия SVT.

„Това не е последният път, когато губя, но се надявам да е последният път, когато губя в Стокхолм. Ще се погрижа това да не се повтори“, добави лекоатлетът.

Скачайки пред родна публика, популярният Дуплантис се стремеше да подобри предишния си най-добър резултат от 6.31 метра, за да счупи световния рекорд за 16-ти път, но денят започна зле, когато той събори летвата при първия си опит на 5.60. Дуплантис прескочи тази граница при втория опит, но два пъти не успя на 6 метра, а последният му опит на 6.05 също се оказа неуспешен, което донесе победата на Маршал.

„Или имаш късмет в любовта, или в живота. Сватбата е скоро, така че може би това е голям лъч надежда за цялата работа. Жалко е, защото наистина не исках да имам лошо представяне тук в Стокхолм, където толкова много хора ме подкрепят и ми дават любов“, заяви шведът.

След разочарованието в овчарския скок, домакинските фенове все пак имаха за какво да се зарадват, тъй като Даниел Стол победи в мятането на диск при мъжете. Той оглави класирането с 69.60 метра, въпреки че записа резултат в само един от шестте си опита.

На пистата световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън (САЩ) триумфира на 100 метра при жените с време 10.84 секунди, докато на 200 метра при мъжете двукратният олимпийски сребърен медалист от САЩ Кени Беднарек финишира пръв с време 19.87 секунди, като стана единственият атлет в състезанието, който преодоля 20-секундната бариера.

17-годишният американец Купър Луткенхаус направи едно от най-забележителните си представяния за деня на 800 метра при мъжете, записвайки най-доброто си време за сезона от 1:42.70 минута при дебюта си в престижната лекоатлетическа верига. Той ликува в дисциплината, изпреварвайки Марко Ароп от Канада, докато алжирецът Слиман Мула се класира трети.

На същата дистанция при жените Одри Веро (Швейцария) спечели с рекорд на Диамантената лига от 1:53.98 минута на срещата на Диамантената лига. Веро демонстрира смело представяне, за да надделее във вълнуваща битка с британката Кийли Ходжкинсън, която постигна национален рекорд от 1:54.33, завършвайки на второ място.

Алисон дос Сантос (Бразилия) удържа предизвикателството на сънародника си Матеус Лима и грабна победата в бягането на 400 метра с препятствия при мъжете с време 47.11 секунди. Лима постигна личен рекорд от 47.37 секунди.

Французойката Хилари Кпача зае върха в скока на дължина при жените с 6.85 метра, оставяйки след себе си Лариса Япичино (Италия) и Ния Робинсън от Ямайка. За Кпача това бе първи успех в Диамантената лига.

Много емоции имаше и в последното състезание за деня в Стокхолм на 1500 метра при мъжете. 19-годишният австралиецът Камерън Майърс си осигури обещаваща преднина и изглежда бе готов за първа победа в лигата. Яред Нугусе (САЩ) обаче използва своя опит и упоритост с брилянтни финални 100 метра, настига Майърс и спечели с най-добро време за сезона от 3:30.11 минути.

Следващият турнир от веригата Диамантена лига предстои в Осло (Норвегия) на 10 юни.