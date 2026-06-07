Весела Лечева: Всичко се превърна в един много лош и тежък кошмар

Весела Лечева се надява съдебната сага, свързана с Българския олимпийски комитет, да вече само един лош спомен. Новият вписан председател на БОК окачестви въпросния процес в последната година и два месеца като кошмар за цялото олимпийско движение.

В предаването „Арена спорт“ по БНТ Лечева говори за новите цели пред ръководството на спортната институция и какво трябва да бъде свършено в най-скоро време.

„Никой не очакваше такова развитие на ситуацията на 19 март 2025 година. Знаете, цялото Общо събрание беше проведено пред всички медии. Ние се разделихме, пожелавайки си успех с госпожа Костадинова. След това всичко се превърна в един много лош и тежък кошмар за цялата спортна общественост. Разбира се, също и за цялото спортно движение. Една година и два месеца по-късно вече всичко е зад нас и зад гърба ни. Надявам се това да остане един лош спомен, гледаме само напред и този срамен период никога да не се повтаря“, бяха нейните първи думи.

На въпрос, свързан с това кое ще първото нещо, което иска да направи начело на БОК, тя отговори така:

„Ако беше 20 март, трябва да започна с това, което представих програма и платформа пред моите колеги. За съжаление, бяхме принудени да се занимаваме с чисто дейности и действия, свързани с битов характер. Може би сте чували, служителите не са получавали заплати повече от 4 месеца. Битовите условия са по-скоро тежки. Заварихме абсолютно неподредена сграда и хаос. Първите ни стъпки ще бъдат по отношение на създаване на една много по-добра работна атмосфера, благоприятна за работа. Такова, каквото БОК заслужава и цялата спортна общественост. Надявам се с най-бързи темпове да приемем новата структура на следващото изпълнително бюро. Разбира се, организацията работи от 1 януари без бюджет, нито от МОК, нито от спортното министерство, даже такъв не е подаван. Тепърва ще бъде приеман бюджет, който да представим и пред МОК, и пред спортното министерство. Всичко това изисква много сериозно темпо, за да наваксаме загубеното време от година и два месеца“, уточни председателят на Българския стрелкови съюз.

„От Международния олимпийския комитет приеха край на сагата с огромно облекчение. Още май месец миналата година оттам излязоха със своето определение, изследвайки цялата ситуация в България. МОК показа с тези свои решения и начина, по който действаше през тази година, че е една от най-влиятелните спортни организации в светва, защото цялото нейно управление почива на сериозни принципи, залегнали в олимпийската харта, които се отстояват от всяко едно ръководство. Поддържаме комуникация, изключително са облекчени, че приключи тази сага и за тях. Пожелаха ни успех, чух ме се преди два дни с тях за последно. В бъдеще време ще поддържаме разговори и дискусии от друг характер за спорта в България“, отбеляза една от легендите в родния спорт.

Какво точно е помогнало на новия вписан председател на БОК да издържи на цялата тази сага?

„Получих много поздравления от хората относно моето вписване. Те ми споделиха, че ако са били на моето място, са щели да се откажат. Не се отказах не само заради мои лични амбиции и защото получих огромна подкрепа от цялата общественост в България. Получих подкрепа от моите колеги, в крайна сметка искам БОК наистина да работи по начина, по който да се гордеят всички да се гордеят и да се чувства неговото влияние по отношение в България, защото имаме много какво да покажем. Има какво да се работи и да се гради. Казвала съм, че БОК е естествен партньор на всяко едно правителство и ръководство на спортното министерство. Това са моите очаквания и желания“, заяви Лечева.