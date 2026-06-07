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Григор Димитров: Тенисът ми отне изключително много

Григор Димитров: Тенисът ми отне изключително много

7 Юни, 2026 22:45 1 159 27

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  • спорт

Според него най-важният знак, че е време за отказване, е моментът, в който изчезнат емоциите и напрежението преди големите мачове

Григор Димитров: Тенисът ми отне изключително много - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Той покори световния тенис. Но най-важният мач винаги е бил този със самия него. Пред bTV Григор Димитров направи едни от най-откровените си признания през последните години.

Българската звезда говори за трудния период след контузиите, завръщането на ключови хора в екипа му, мечтата да прекарва повече време в България и момента, в който осъзнава, че тенисът няма да бъде завинаги.

"Най-големият ми съперник в момента е Григор Димитров", призна той без колебание.

След успеха на първото шоу през септември 2024 г. с Новак Джокович, тази година Димитров ще излезе на корта с първата ракета на Гърция - Стефанос Циципас.

"Започнахме разговора на шега. Казах му: "Защо да не направим нещо интересно? Може би в България, може би в Гърция..." Стъпка по стъпка идеята се разви и стигнахме до това събитие", разказа 35-годишният хасковлия.

"НЕ ИСКАМ ДА БЪДА ЗАПОМНЕН САМО С ТЕНИСА"

Димитров отдели специално внимание и на каузите си извън корта, включително работата с деца чрез фондация "Григор Димитров".

"Искам спортът не само да ги вдъхновява, а да им дава посока и причина в живота. Независимо дали е професионален спорт или просто хоби, той винаги ти дава нещо."

Бившият №3 в света призна, че отдавна мечтае да прекарва повече време в България. "Не искам да бъда запомнен само с тениса. Това си го повтарям още от малък. Да, ясно е, че съм по-близо до края на кариерата си, отколкото до началото. Но има и други неща в живота и аз ги очаквам с нетърпение. Усещам, че хората не ме приемат напълно като един от тях. Което е нормално - цял живот живея и играя в чужбина.

Но винаги, когато се връщам, искам да има същото отношение. Това е една от личните ми цели и вероятно означава да прекарвам повече време тук. Винаги съм го искал, но времето не ми е позволявало. Сега имам друг вид свобода."

"НАШИЯТ СПОРТ Е БРУТАЛЕН"

След поредицата от физически проблеми през последните месеци Димитров е имал време за равносметка.

"Нашият спорт е изключително брутален. След контузиите за първи път имах възможност да спра и да погледна какво съм извървял до момента. Признавам си, че това малко ме уплаши. Намирам се в много особен момент от живота си и не ме е срам да го призная. Знам, че все още имам какво да дам. Знам, че мога още. Просто искам да го направя. Ако успея психически да се задържа в най-важните моменти, мисля, че ще има много добър край."

В последните дни стана ясно, че в щаба на Димитров отново се завръщат дългогодишният кондиционен специалист Себ Дюран и треньорът Джейми Делгадо.

"Не можеш сам да играеш тенис. След толкова години заедно решихме, че е хубаво пак да се съберем и да опитаме нови неща. Да вложим повече идеи и различен подход."

Следващата спирка за българина е турнирът на трева в Майорка - настилката, на която традиционно се чувства най-комфортно.

"Тревата винаги ми е харесвала. Този път съм малко по-развълнуван. Най-много ми липсваше постоянството. Имаш два добри дни, след това два дни, в които тялото не реагира както искаш."

Има ли надежда за "уайлд кард" за "Уимбълдън"?

"Не зависи от мен, но не се и надявам. Ако стане - чудесно. Ако не стане – също."

"ВИЖДАМ КРАЯ, НО Е ОЩЕ ДАЛЕЧ"

Най-силните му думи дойдоха, когато разговорът стигна до бъдещето. "Виждам края. Не казвам, че не го виждам. Просто все още е в далечината."

Според него най-важният знак, че е време за отказване, е моментът, в който изчезнат емоциите и напрежението преди големите мачове.

ФЕНОВЕТЕ?

"Разбирам ги! Напълно ги разбирам. И знам, че те също се ядосват. Но аз се ядосвам много повече. Трудно е. Много трудно след седем загуби от началото на сезона. Именно в такива моменти виждаш кои са истинските ти приятели. Този период ми показа още повече неща извън корта. Разбира се, има хора, на които мога да се облегна и с които мога да споделям. Но, да - приятелите ми много намаляха... Но това е добре. Всичко е по-ясно. По-чисто. По-добре.

Наскоро чух човек, който ме познава още от 15-годишен, да казва: „Ти си един от малкото играчи, които никога не са се променили и винаги са живели и извън тениса.“ Това много ме накара да се замисля.

Тенисът винаги е бил мой приоритет. Абсолютно винаги. Но никога не съм се отказвал от живота извън него. Правил съм какви ли не щуротии... Имало е хора, които са ми казвали: „Ако беше още по-фокусиран, щеше да постигнеш още повече.“ И вероятно са прави.

Ако в началото на кариерата си бях още по-сериозен и не правех някои от нещата, които исках извън тениса, може би резултатите щяха да бъдат различни. Но тогава нямаше да бъда човекът, който съм днес", откровен е Димитров.

Съжалява ли понякога? - Не, не съжалявам. Защото тенисът ми даде изключително много. Но също така ми отне изключително много."

"Най-големият ми съперник съм самият аз", е есенцията в интервюто на Григор Димитров. Но той даде ясно да се разбере, че последната глава от неговата история в тениса все още не е написана...


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Момчето

    9 2 Отговор
    вече си е повярвало че е мъж.Отдавна трябваше да спре да се излага пред света.

    22:54 07.06.2026

  • 3 ЕйсаГ

    7 3 Отговор
    тъпчо с пари ..........

    22:56 07.06.2026

  • 4 Григорианеца мощ и сила

    1 10 Отговор
    Преклонете се пред Димитров

    22:57 07.06.2026

  • 5 Пилотът Гошу

    7 3 Отговор
    Алоууу, Гришо, какво ти е отнел тенисът? Тенисът ти ДАДЕ ВСИЧКО! И то без да си достатъчно нахъсан и сериозен. Най-добрият тенисист на България, така е, но в сравнение с кого? Фразата е гръмка, но куха, защото летвата е ниска... Трябва да си благодарен, но като всеки Ганчо, ти даже и тук мрънкаш... Не искал да го запомнят с тениса... То както я караш и с това няма да те запомнят, а с гоненето на к.ов.рите.... Вярно си е, оная Уилиямс не всеки би я рендосал, но ако беше фокусирал върху тениса като Ноле, сега нямаше да мрънкаш... Или пък щеше... Все тая, можеше да направиш много повече, но се задоволи с минимума за възможностите си...

    Коментиран от #21, #25

    23:00 07.06.2026

  • 6 Коки

    4 4 Отговор
    Разни световно неизвестни коментират и оплюват успял и световно известен българин.

    23:00 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Успех Гришо! Прошляците са си хейтъри по рождение,тук е пълно с такива несретници.

    23:05 07.06.2026

  • 9 Кауните много лъжат

    3 0 Отговор
    И мъжката тидевственост ли, а онези половин милион стипендии от държавата, кога ще върнеш

    23:09 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха хааа хааа

    2 0 Отговор
    Спрете се бе , тенисистите ... Що го засенчвате .. 🤭

    23:20 07.06.2026

  • 13 Гергана

    2 0 Отговор
    Грешен ти е кода на ДНК-ато ,..

    23:22 07.06.2026

  • 14 6135

    2 1 Отговор
    Нашият Гришо се оказа ... кифла!

    23:23 07.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пълни глупости

    3 1 Отговор
    Ако не беше тениса, какво щеше да направи?
    Да стане сърдечен хирург? Или голям програмист?
    Хайде, стига глупости. Ако не беше тениса, щеше да е най-много общак по строежите. Да се радва на живота и да думка мексиканката, че вече е на 35 години и тениса е към приключване. След това, нека да гледа неговият духовен брат-близнак Божинов как се оправя.

    Коментиран от #19

    23:26 07.06.2026

  • 17 Наркоман

    0 0 Отговор
    "Тревата винаги ми е харесвала..."
    ----
    И на мен. Гъби също. Далеч от фентанил и други подобни боклуци!

    23:29 07.06.2026

  • 18 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣🤣🤣

    23:30 07.06.2026

  • 19 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пълни глупости":

    Някои се опитаха да станат лекари , но стигнаха до - фенове на Вагизан ..

    23:40 07.06.2026

  • 20 Корта се тресе ..

    0 0 Отговор
    Григор си паркира Ламборгинито в палата си в Монте Карло, останалото е за наивници

    23:43 07.06.2026

  • 21 Минка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пилотът Гошу":

    Бе ти хилка за федарбал не можеш да държиш,ма даваш акъл😂😂

    23:44 07.06.2026

  • 22 Читател

    3 0 Отговор
    Казвал съм Ви и друг път, Григор е успешен млад мъж,той е там където вие никога няма да бъдете.Без значение как го обиждате човека е милионер с честен труд.А цървулите който го мразят е защото завиждат.

    Коментиран от #24

    23:49 07.06.2026

  • 23 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Направо ще се изкара жерртва на препитанието си. Алоууу, развявал си си го по цял свят 20 години, а не си баччккал за покрив на кредит и изкуствена храна. Липсва благодарност, а за джУкондите, човекоподобнитте, ромгънките и другите компанарки з една сълза няма ки да отрони?

    00:07 08.06.2026

  • 24 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Читател":

    Да си сложи сега милионите в българска банка като Мартин Петров, та да видим колко дълго ще ги има

    00:10 08.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Опа

    0 0 Отговор
    Не се прави на света вода ненапита. Направихте далаверата със сестри Малееви.

    00:15 08.06.2026

  • 27 Ице

    0 0 Отговор
    Гришка, ще те запомним с това, че си порил много яки мадами. Остави го тениса, той е само средство към целта да ти скачат моделките.

    00:25 08.06.2026

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