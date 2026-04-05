Славия разби мечтите на Черно море за Топ 4 с категорична победа във Варна

Вълнуващ сблъсък на стадион "Тича" във Варна сложи край на амбициите на Черно море за място сред първите четири в Първа лига. Гостите от Славия демонстрираха класа и хладнокръвие, като се наложиха с 3:1 в среща от 28-ия кръг на шампионата.
Още в 11-ата минута Илиян Стефанов даде тон на белите, след като реализира третото си попадение за сезона. Асистенцията бе дело на Янис Гермуш, който по-късно се превърна в ключова фигура за успеха на столичани.
Въпреки че домакините от Черно море владееха инициативата през първата част и създадоха няколко опасни положения, те така и не успяха да преодолеят стража на Славия Леви Нтумба. Най-близо до гола бе Георги Лазаров, но неговият удар бе отразен с вещина.
След почивката Славия пое контрола над играта. В 55-ата минута "белите" получиха право да изпълнят дузпа, която Янис Гермуш хладнокръвно реализира за 2:0.
Черно море не се предаде и в 71-ата минута Васил Панайотов върна интригата с ефектна задна ножица, намалявайки резултата на 1:2.
Надеждите на варненци обаче бяха попарени само осем минути по-късно, когато Емил Стоев оформи крайното 3:1 в полза на Славия.
Това бе десетата победа за сезона за "белите", които се изкачиха на осмо място в класирането, макар и с изоставане от пет точки зад Черно море. За "моряците" това бе седма загуба през кампанията и втора поредна, което окончателно ги извади от битката за Топ 4, където Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече са недостижими.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Шопо- Тото
4 Шопо- Тото
До коментар #3 от "Ваньо Костов":Славия си е Славия! Кога требе БИЕ, кога требе - ПАДА! За пари разбира се!
5 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "1913":СлаБия е най продажният отбор в Европа! Само УЕФА не го вижда!
6 Този коментар е премахнат от модератор.
