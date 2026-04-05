Славия разби мечтите на Черно море за Топ 4 с категорична победа във Варна

Славия разби мечтите на Черно море за Топ 4 с категорична победа във Варна

5 Април, 2026 16:32 1 232 11

  • славия-
  • черно море-
  • първа лига-
  • футбол-
  • топ 4-
  • победа-
  • варна-
  • класиране-
  • илиян стефанов-
  • янис гермуш-
  • емил стоев-
  • васил панайотов

"Белите" се изкачиха на осмо място в класирането

Славия разби мечтите на Черно море за Топ 4 с категорична победа във Варна - 1
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващ сблъсък на стадион "Тича" във Варна сложи край на амбициите на Черно море за място сред първите четири в Първа лига. Гостите от Славия демонстрираха класа и хладнокръвие, като се наложиха с 3:1 в среща от 28-ия кръг на шампионата.

Още в 11-ата минута Илиян Стефанов даде тон на белите, след като реализира третото си попадение за сезона. Асистенцията бе дело на Янис Гермуш, който по-късно се превърна в ключова фигура за успеха на столичани.

Въпреки че домакините от Черно море владееха инициативата през първата част и създадоха няколко опасни положения, те така и не успяха да преодолеят стража на Славия Леви Нтумба. Най-близо до гола бе Георги Лазаров, но неговият удар бе отразен с вещина.

След почивката Славия пое контрола над играта. В 55-ата минута "белите" получиха право да изпълнят дузпа, която Янис Гермуш хладнокръвно реализира за 2:0.

Черно море не се предаде и в 71-ата минута Васил Панайотов върна интригата с ефектна задна ножица, намалявайки резултата на 1:2.

Надеждите на варненци обаче бяха попарени само осем минути по-късно, когато Емил Стоев оформи крайното 3:1 в полза на Славия.

Това бе десетата победа за сезона за "белите", които се изкачиха на осмо място в класирането, макар и с изоставане от пет точки зад Черно море. За "моряците" това бе седма загуба през кампанията и втора поредна, което окончателно ги извади от битката за Топ 4, където Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече са недостижими.


  • 1 1913

    6 3 Отговор
    Радвам се, че бихме хората от руския анклав варна.Бивш Сталин

    Коментиран от #5

    16:38 05.04.2026

  • 2 Боби Григ

    7 3 Отговор
    Днес в Максуда ще се напият от мъка

    16:39 05.04.2026

  • 3 Ваньо Костов

    7 4 Отговор
    Славия си е Славия.Едно време тия от Варна отнасяха по 5-6 парцала.на Овча купел

    Коментиран от #4

    16:43 05.04.2026

  • 4 Шопо- Тото

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ваньо Костов":

    Славия си е Славия! Кога требе БИЕ, кога требе - ПАДА! За пари разбира се!

    17:04 05.04.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "1913":

    СлаБия е най продажният отбор в Европа! Само УЕФА не го вижда!

    Коментиран от #6

    17:17 05.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ХиХи

    4 1 Отговор
    Чичо от другата седмица може да продава спокойно вече

    18:12 05.04.2026

  • 8 Копейкин

    5 2 Отговор
    Нашите паднаха от буржоазната Славия.

    18:20 05.04.2026

  • 9 ВарнаГларуса

    6 1 Отговор
    2 отбора пълнеж, никакви амбиции, мутрнски договорки и тото .........

    18:31 05.04.2026

  • 10 Пешо морето

    6 1 Отговор
    И Славия ни би

    18:40 05.04.2026

  • 11 С. Подуене, Софийско

    2 0 Отговор
    Илиянчо ще го вземат за треньор на подуенци

    20:51 05.04.2026

