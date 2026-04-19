Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пилот загина, шестима са ранени при катастрофа на състезание в Нюрбургринг

19 Април, 2026 12:01 2 032 3

  • нюрбургринг-
  • катастрофа-
  • германия-
  • писта-
  • пилоти-
  • юха миетинен

66-годишният финландец Миетинен е починал след катастрофата, която се случи в началото на надпреварата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състезателят Юха Миетинен загина, а шестима пилоти бяха ранени след инцидент на квалификациите за автомобилното състезание 24-те часа на Нюрбургринг, съобщиха организаторите, предаде БТА.

66-годишният финландец Миетинен е починал след катастрофата, която се случи в началото на надпреварата. Всички останали пилоти бяха откарани в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи.

„По време на първото състезание от квалификациите за 24 часа на Нюрбургринг, в ранните етапи на състезанието се случи сериозен инцидент с участието на седем състезатели“, съобщиха представители на Нюрбургринг в изявление.

„Въпреки незабавното пристигане на спешните служби, медицинските екипи не успяха да спасят пилота Юха Миетинен (BMW 325i), след като беше изваден от болида. Той почина в медицинския център, след като всички опити за реанимация се оказаха неуспешни.“

Организаторите заявиха, че има минута мълчание преди старта на днешната надпревара.


Германия
Свързани новини


  1 малко странно ми звучи това

    
    не че нещо ама на 66години да се състезаваш не е ли малко прекалено? на тия години трябва човек да се наслаждава на живота и да си гледа внуците а не да търси адреналин но явно не всички го разбират така…

    Коментиран от #3

    12:05 19.04.2026

  2 риск при скорост

    
    Не било пилот на самолет, а пилот на състезателен автомобил!

    12:10 19.04.2026

  3 Моряка

    

    До коментар #1 от "малко странно ми звучи това":

    То и аз издържах до 78 навършени години на една от най тежките професии - инж. корабен механик на големи кораби - грохот,вибрации от всички честоти,изпарения на нефтопродукти,стрес от повредени машинарии и аварийни ремонти без спане,докато кораба останал без ход се клати от вълна на вълна.Като се върнеш криво ляво при щорм в кабината,ти се доплаква - всички чекмежета изхвърчали от шкафовете,столовете заплашително се хвърлят срещу тебе..И хойкане по чуждите пристанищни градове и околности - главно с велосипед.И биричката в Сардиния,в Чили или в Сингапур в запотена халба.И трепета при връщането при внуците.А бе,издържах.Не мога да реша,дали беше най правилното,но връщане назад няма.

    14:50 19.04.2026

