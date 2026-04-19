Пилот загина, шестима са ранени при катастрофа на състезание в Нюрбургринг

Състезателят Юха Миетинен загина, а шестима пилоти бяха ранени след инцидент на квалификациите за автомобилното състезание 24-те часа на Нюрбургринг, съобщиха организаторите, предаде БТА.
66-годишният финландец Миетинен е починал след катастрофата, която се случи в началото на надпреварата. Всички останали пилоти бяха откарани в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи.
„По време на първото състезание от квалификациите за 24 часа на Нюрбургринг, в ранните етапи на състезанието се случи сериозен инцидент с участието на седем състезатели“, съобщиха представители на Нюрбургринг в изявление.
„Въпреки незабавното пристигане на спешните служби, медицинските екипи не успяха да спасят пилота Юха Миетинен (BMW 325i), след като беше изваден от болида. Той почина в медицинския център, след като всички опити за реанимация се оказаха неуспешни.“
Организаторите заявиха, че има минута мълчание преди старта на днешната надпревара.
1 малко странно ми звучи това
Коментиран от #3
12:05 19.04.2026
2 риск при скорост
12:10 19.04.2026
3 Моряка
До коментар #1 от "малко странно ми звучи това":То и аз издържах до 78 навършени години на една от най тежките професии - инж. корабен механик на големи кораби - грохот,вибрации от всички честоти,изпарения на нефтопродукти,стрес от повредени машинарии и аварийни ремонти без спане,докато кораба останал без ход се клати от вълна на вълна.Като се върнеш криво ляво при щорм в кабината,ти се доплаква - всички чекмежета изхвърчали от шкафовете,столовете заплашително се хвърлят срещу тебе..И хойкане по чуждите пристанищни градове и околности - главно с велосипед.И биричката в Сардиния,в Чили или в Сингапур в запотена халба.И трепета при връщането при внуците.А бе,издържах.Не мога да реша,дали беше най правилното,но връщане назад няма.
14:50 19.04.2026