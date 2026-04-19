Пилот загина, шестима са ранени при катастрофа на състезание в Нюрбургринг

Състезателят Юха Миетинен загина, а шестима пилоти бяха ранени след инцидент на квалификациите за автомобилното състезание 24-те часа на Нюрбургринг, съобщиха организаторите, предаде БТА.

66-годишният финландец Миетинен е починал след катастрофата, която се случи в началото на надпреварата. Всички останали пилоти бяха откарани в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи.

„По време на първото състезание от квалификациите за 24 часа на Нюрбургринг, в ранните етапи на състезанието се случи сериозен инцидент с участието на седем състезатели“, съобщиха представители на Нюрбургринг в изявление.

„Въпреки незабавното пристигане на спешните служби, медицинските екипи не успяха да спасят пилота Юха Миетинен (BMW 325i), след като беше изваден от болида. Той почина в медицинския център, след като всички опити за реанимация се оказаха неуспешни.“

Организаторите заявиха, че има минута мълчание преди старта на днешната надпревара.