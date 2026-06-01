"Малката Одеса" край Варна: как изникна цял нелегален град

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Властите в България са проспали строежа на над 100 нелегални сгради край Варна. По-големият въпрос е дали няма още "малки Одеси" от руски, украински и други граждани от бившия СССР, свързани със сенчести мрежи и мафиоти.

"Сплотената корупция" произведе "Малката Одеса" край Варна - и едва ли ще бъде разрушен комплексът, изникнал при шест правителства и двама кметове. Така може да се обобщи ситуацията около селището с над 100 незаконни постройки в местността Баба Алино - между курорта "Златни пясъци" и Аладжа манастир.

В защитена зона

Строителството там е можело да бъде спряно на различни нива - от ДНСК и МРРБ, през община Варна и прокуратурата. Но не е направено, въпреки че още през октомври 2023 г. дирекцията по горите изпраща три сигнала в прокуратурата, след като е констатирана незаконна сеч. Според природозащитника Тома Белев терените са в защитена зона НАТУРА 2000.

Определението “сплотена корупция” е на регионалния министър Иван Шишков, който очаква кметът на Варна Благомир Коцев да спази закона и да премахне сградите. Коцев обеща да издаде актове за събаряне “в най-кратки срокове”. “Много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконните сгради, предстоят съдебни битки, които ще продължат доста години”, каза пред Нова телевизия арх. Марин Велчев, председател на Камарата на архитектите във Варна.

Както обясни Коцев, през октомври 2023 г. вече имало двадесетина къщи и сгради с основи, арматура и бетонни плочи. В интервю за сайта Μеdiapool той казва, че още “през 2023 г. по време на местните избори, когато аз бях кандидат за кмет, имам снимки (на това строителство), които показах на Общинския съвет, в които ясно се вижда, че вече има готови построени къщи”.

По-големият въпрос е дали по българското Черноморие вече не са се оформили своеобразни „малки Одеси“ - общности от руски, украински и други граждани от бивши съветски републики, свързани със сенчести мрежи и мафиотизация.

Проблемът

За построеното от украинската корпорация КУБ селище на 111 декара терен, в което има 104 сгради - и готови, и строящи се, България научи в края на май. Цяла Варна обаче знае от три години.

Знае от снимки в социалните мрежи и сигнали на граждани, когато е почнала сеч на гората и са влезли багери. Знае се от проверки на Държавно горско стопанство (ДГС), ДНСК, РИОСВ, община Варна, контраразузнаването (ДАНС), МВР, много сигнали на партия “Възраждане”.

Знае от рекламите и офисите на строителя, които продават жилища във Forest Club, купувани от украински и български граждани, също и от фирми, в сделки, изповядвани от нотариуси, някои - с кредити от банки. Знае от служители в местното енерго и ВиК, благодарение на които са изградени трафопостовете и канализацията. Знае от данъчните служители, защото собствениците плащат имотните данъци. А на 6 октомври 2024 г. КУБ корпорация даже обявява продажбана по-висок клас жилища в същия район. Това са 61 индивидуални къщи, разположени на близо 16 декара - едноетажни и двуетажни, в проекта Forest Residence.

В национален мащаб скандалът избухна на 26 май, когато кметът на Варна обяви за съществуването на “градчето”, появило се между курорта "Златни пясъци" и Аладжа манастир без разрешения за строителство. Защо Коцев не излезе публично по-рано? Дали освети случая едва когато стана политически неизбежно, така че да каже: “Аз го показах!” - за да не излезе, че се е случвало под носа му. Той обяснява защо е било трудно, но не и защо не е информирал обществото, както го направи сега. Говори обаче за чадър нависоко, тъй като всички институции са замесени.

Критиците му го обвиняват, че по негово време са били построени повечето имоти, а не е издал заповеди за събаряне - въпреки преписка на ДНСК, която му е била препратена.

През януари 2025 г. даже се появява заповед за допускане изработванена Подробен устройствен план (ПУП) за територията, върху която се строи незаконно. Подписана е от заместник-кмета Пламен Китипов, който е упълномощен от Коцев. Главният архитект на Варна Виктор Бузев не е коментирал публично ролята си в тези действия. Заявление от април 2024 г. е било основанието за тази заповед.

Съветници от ГЕРБ критикуват Коцев и администрацията му, че с ПУП-а са отворили вратата за бъдещо устройствено уреждане на незаконния комплекс. Кметът и екипът му сочат като виновници управлението на Варна от ГЕРБ и кмета Иван Портних. Тогава са били издадени удостоверения за търпимост от район “Приморски”, управляван от кметица на ГЕРБ. Това са документи за стари строежи без книжа до 2001 г., които не узаконяват сградите, но ги предпазват от събаряне при определени условия.

Само преди десетина дни е направен опитсъщият този ПУП да мине през Експертния съвет за устройство на територията, но е изтеглен след протести на съветници от “Възраждане”. Пред БНР председателят на съвета арх. Кристиян Саралиев казва, че нито ЕСУТ, нито община Варна могат чрез процедура по допускане на ПУП да узаконят незаконно строителство.

Инвеститорът

Темата за ПУП изплува и в показанията на защитен свидетел по делото срещу Благомир Коцев. Според разпространени в медиитвърдения чуждестранен инвеститор разказал пред прокуратурата, че за придвижване на процедури по ПУП са му искани по 20 хиляди лева през есента на 2024 г. Невзоров отрече, че е свидетелят. Защитата на Коцев подчерта, че кметът не подписва ПУП и свидетелят не твърди да е давал пари лично на кмета.

“Казвам се Олег Невзоров и от март 2022 г. Варна е моят втори дом”. Това обявява в социалните мрежи собственикът на строителната компания КУБ, украински гражданин, предприемач от Одеса. Пристигнал във Варна броени седмици след като Русия напада родината му. Но пет години по-рано бизнес в България започва баща му Володимир.

Украински медии писаха в началото на 2025 г., че Олег Невзоров е разследван за укриване на данъци в особено големи размери чрез фиктивни сделки и прехвърляне на средства към свързани фирми. Споменава се сумата 23,6 милиона гривни (над 462 хиляди евро по текущия курс).

Българското контраразузнаване също има дял в отговорността за незаконния град. Според BIRD 40-годишният Невзоров е бил разработван от българските служби за “пране на пари - милиони в кеш, инвестирани в недвижими имоти във Варна, и данни за връзки с руските служби”.

На 3 юли 2025 г. ДАНС издава заповед за експулсиране на Невзоров и грузинеца Джони Читадзе. Но две седмици по-късно заповедта, с която е забранено и влизане в България за 10 години, е отменена за Невзоров. Няма съмнение, че такъв безпрецедентен акт трудно би могъл да бъде обяснен без политическа намеса от високо ниво.

В този промеждутък от време - на 8 юли м.г., беше арестуван кметът на Варна по подозрения в корупционни престъпления. Сега Коцевдопуска връзкамежду ареста си и информация за бизнеса на украинския предприемач, която предоставил на ДАНС, (но не и за селището край "Златни пясъци").

В 51-ото Народно събрание от “Възраждане” 11 пъти подред искат изслушване на и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев за КУБ и проектите край Варна. Исканията са отхвърляни от мнозинството на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и двете крила на ДПС. Депутатът от ПП Бойко Рашков разказа, че Денев се явявал на заседанията на парламентарната комисия за контрол на службите и СРС, но след отхвърляне на точката си тръгвал, без да бъде изслушан. През октомври м.г. лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов дори обвини ДАНС, че толерира украинската мафия, след като шефът на контраразузнаването във Варна бил пенсиониран въпреки работата му по случая.

В крайна сметка от ДАНС изпращат доклад за случая до председателя на 51-ия парламент Наталия Киселова, но тя го засекретява.

Политическите ефекти

По закон докладите на ДАНС се четат и от президента (тогава Румен Радев) и министър-председателя. В периода на строителството на 104-те къщи се смениха няколко премиери - Гълъб Донев, Николай Денков, Димитър Главчев, Росен Желязков. Когато Радев, днес премиер, казва, че случаят във Варна се вписва “в по-широк контекст от процеси, които засягат и въпроси, свързани с националната сигурност на България”, той едва ли чува за първи път за КУБ и Невзоров.

Преди дни по БНТ вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че като служебен министър (август 2022г. - юни 2023г.) до него достигнала информация за икономическата групировка и той поставил задача на МВР да работи. След него тези действия били прекратени.

Регионалният министър пък поиска оставката на директора на Агенцията по кадастър във Варна, тъй като удостоверенията за търпимост с невярно съдържание са нанесени в кадастралната карта. Наличието на канализация в комплекса, обяснена от кадастъра с наличие на стара водопроводна тръба, е корупция, заяви по Нова телевизия Иван Шишков. По bTV Демердиев коментира, че не може общинската и централната власт да проспят изграждането на над 100 незаконни постройки на една територия.

Какво означава всичко това

Равносметката дотук. Невзоров е успял да напусне България необезпокоявано. Уволнени са общо четирима служители от община Варна, отговарящи за контрола по сигурността и строителния контрол. “Възраждане” доказаха, че са били прави да настояват за проблеми с КУБ и Невзоров. В позиция от посолството на Украйна отбелязват, че случаите на реч на омразата и ксенофобия срещу украинци в България се увеличават и призовават да не се политизира случаят с украинския инвеститор.

Държавата обаче действа светкавично, когато става дума за незаконни ромски къщи и бедни квартали. Там властта не се церемони, независимо дали хората има къде да се подслонят, след като домовете им бъдат разрушени. Но когато зад незаконното строителство стоят пари и политическо влияние, институциите остават парализирани и невиждащи.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.