Пирин Благоевград има нов наставник

21 Април, 2026 15:16 862 1

Ивайло Василев поема "орлетата"

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пирин Благоевград представи Ивайло Василев като нов старши треньор на представителния си тим.

"В лицето на Ивайло Василев клубът вижда млад и амбициозен специалист, който притежава необходимите качества да води отбора с дисциплина, характер и пълна отдаденост към зелената фланелка. Назначаването му е част от желанието на Пирин да върви напред с ясна посока, високи стандарти и увереност в бъдещето", се казва в съобщението на "орлетата".

38-годишният специалист за последно води друг тим от Mr Bit Втора лига - Спортист Своге, с който стартира настоящата кампания. Преди това е работил като старши треньор начело на Левски Лом, Вихрен Сандански и Славия II.


Подобни новини


  • 1 Гурме парче

    1 0 Отговор
    Средно между шеф Шишков и шеф Ангелов. Манджа от много чужди продукти и 3-4 родни. Тюрлюгювеч.

    15:31 21.04.2026

