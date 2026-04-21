Пирин Благоевград има нов наставник

Пирин Благоевград представи Ивайло Василев като нов старши треньор на представителния си тим.

"В лицето на Ивайло Василев клубът вижда млад и амбициозен специалист, който притежава необходимите качества да води отбора с дисциплина, характер и пълна отдаденост към зелената фланелка. Назначаването му е част от желанието на Пирин да върви напред с ясна посока, високи стандарти и увереност в бъдещето", се казва в съобщението на "орлетата".

38-годишният специалист за последно води друг тим от Mr Bit Втора лига - Спортист Своге, с който стартира настоящата кампания. Преди това е работил като старши треньор начело на Левски Лом, Вихрен Сандански и Славия II.