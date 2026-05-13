Левски ще търси първи успех срещу Лудогорец за сезона при гостуването в Разград днес

13 Май, 2026 15:39 923 9

Двубоят започва в 20:15 часа

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец и Левски се изправят един срещу друг в мач от 34-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" в Разград ще започне в 20:15 ч. и ще се предава на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Любослав Любомиров.

Лудогорец влиза в мача като втори в класирането с 63 точки - с 1 повече от преследвачите си ЦСКА и ЦСКА 1948. Така "орлите" търсят задължителен успех над новия шампион, за да се утвърдят на второто място, което ще им даде участие в Лигата на конференциите. Разградчани имат психологическо предимство над "сините" - непобедени са в петте сблъсъка между двата отбора през сезона, постигайки четири победи с по 1:0 и едно реми 0:0.

Левски пристига в Разград като новокоронясан нов шампион на България, бивайки недостижим на върха със 76 точки. "Сините" обаче ще искат победа срещу домакините предвид това, че успехът срещу тях им се изплъзва през целия сезон до момента - при това в три различни турнира. Очаква се завръщането в групата на Хуан Переа, лекувал леки болки, а аут със сигурност ще е Стипе Вуликич. Левски ще търси минимум и първи гол срещу Лудогорец през кампанията, след като и в петте срещи дотук такъв не бе реализиран.

Последният мач между двата тима се игра преди четири дни, когато Лудогорец надделя с 1:0 над Левски на "Георги Аспарухов". Автор на единствения гол бе Петър Станич.

Феновете на Лудогорец могат да закупят билетите си от клубната база „Гнездо на орли", както и от билетната каса на улица "Васил Левски" от 14:00 ч. до началото на двубоя.

Феновете на Левски ще могат да закупят билети онлайн на адрес: https://tickets.ludogorets.com, както и в деня на мача на билетната каса на сектор "Гости", която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя – в 16:15 ч.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уффффф

    6 2 Отговор
    пак ще има полегнала е Тодорка .... тея приятелки край нямат с техните номера

    15:42 13.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПЪЛЕН ГЪРЧ ГОРЧИЛКА

    4 2 Отговор
    И СЕ ВИЖДА И ОТ НАЙ ОТДАЛЕЧЕНАТА ЗВЕЗДА ЧЕ Е ПОДАРЕНА титлата. А ЗА ДНЕС ЗАЛАГАЙТЕ ЗА ОРБИТАЛНИЯТ отбор БАРЕМ НЯКОЯ ЗВЕЗДА вземе та УДАРИ ДЖАКПОТА. АКО НЕ ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ. ОТ 5 ЕДНО РАВЕНСТВО И ЧЕТИРИ ЗАГУБИ. И ШАМПИОНИ СМеееХ.

    15:47 13.05.2026

  • 4 Хаха

    0 4 Отговор
    Левски нарочно ще падне за да прецака ЦСКА за второто място!

    16:08 13.05.2026

  • 5 Цецка

    2 4 Отговор
    гледам оранжевите припоци в коментарната секция доста са се възпалили 🤣
    Хубаво ми става на душата!

    16:11 13.05.2026

  • 6 Чакаме следващия сезон

    2 1 Отговор
    Догодина може, но не е сигурно

    17:09 13.05.2026

  • 7 А50

    3 2 Отговор
    ЦСКАтата направиха левски шампион. И тоя път няма да бият Лудогорец, за резил са

    Коментиран от #8

    17:44 13.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

