Левски ще търси първи успех срещу Лудогорец за сезона при гостуването в Разград днес

Лудогорец и Левски се изправят един срещу друг в мач от 34-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" в Разград ще започне в 20:15 ч. и ще се предава на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Любослав Любомиров.

Лудогорец влиза в мача като втори в класирането с 63 точки - с 1 повече от преследвачите си ЦСКА и ЦСКА 1948. Така "орлите" търсят задължителен успех над новия шампион, за да се утвърдят на второто място, което ще им даде участие в Лигата на конференциите. Разградчани имат психологическо предимство над "сините" - непобедени са в петте сблъсъка между двата отбора през сезона, постигайки четири победи с по 1:0 и едно реми 0:0.

Левски пристига в Разград като новокоронясан нов шампион на България, бивайки недостижим на върха със 76 точки. "Сините" обаче ще искат победа срещу домакините предвид това, че успехът срещу тях им се изплъзва през целия сезон до момента - при това в три различни турнира. Очаква се завръщането в групата на Хуан Переа, лекувал леки болки, а аут със сигурност ще е Стипе Вуликич. Левски ще търси минимум и първи гол срещу Лудогорец през кампанията, след като и в петте срещи дотук такъв не бе реализиран.

Последният мач между двата тима се игра преди четири дни, когато Лудогорец надделя с 1:0 над Левски на "Георги Аспарухов". Автор на единствения гол бе Петър Станич.

