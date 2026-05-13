ЦСКА срещу ЦСКА 1948 - епизод пореден

13 Май, 2026 15:20 1 054 5

Мачът е от 17:45 днес

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА отново се изправя срещу ЦСКА 1948 в рамките на няколко дни в двубой от 34-ия кръг на първата четворка в еfbet Лига. Главен съдия на мача, който стартира в 17:45 часа, ще бъде Мартин Великов. Срещата ще бъде предавана по Диема спорт.

И двата отбора имат шансове за второто място в крайното класиране като преди започването на кръга изостават на точка от втория Лудогорец, който посреща Левски.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще трябва да се справя без трима от играчите си, които са наказани за натрупани картони. Това са Джеймс Ето'о, Лео Перейра и Леандро Годой. До момента в плейофите ЦСКА има две победи и една загуба, като последният успех на тима дойде именно срещу ЦСКА 1948 на 8 май в Бистрица.

ЦСКА 1948 тръгна с успех срещу Лудогорец в плейофите, но след това загуби последователно от Левски и ЦСКА с по 0:1. Старши треньорът Александър Александров няма наказани играчи за срещата на Националния стадион "Васил Левски".

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

Мохамед Брахими донесе успеха на ЦСКА над ЦСКА 1948 в последния мач между двата тима, игран на 8 май в Бистрица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цецка

    3 0 Отговор
    Тире срещу число в надпреварата кой е по-голямо лйно 😂🤣

    16:03 13.05.2026

  • 2 Цецка

    2 0 Отговор
    Тире срещу число в надпреварата кой е по-голямо л@йно 😂🤣

    16:04 13.05.2026

  • 3 9689

    0 0 Отговор
    Значи,на всеки пожарникар-охрана.

    16:16 13.05.2026

  • 4 тези с копитата

    0 1 Отговор
    пак ще полегнат днес ... и да се върнете да си оправите тревата на гАйарена

    16:51 13.05.2026

  • 5 Боко праните гащи

    2 0 Отговор
    Направете една ЦСКА лига с десет цската

    17:07 13.05.2026

