ЦСКА срещу ЦСКА 1948 - епизод пореден

ЦСКА отново се изправя срещу ЦСКА 1948 в рамките на няколко дни в двубой от 34-ия кръг на първата четворка в еfbet Лига. Главен съдия на мача, който стартира в 17:45 часа, ще бъде Мартин Великов. Срещата ще бъде предавана по Диема спорт.

И двата отбора имат шансове за второто място в крайното класиране като преди започването на кръга изостават на точка от втория Лудогорец, който посреща Левски.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще трябва да се справя без трима от играчите си, които са наказани за натрупани картони. Това са Джеймс Ето'о, Лео Перейра и Леандро Годой. До момента в плейофите ЦСКА има две победи и една загуба, като последният успех на тима дойде именно срещу ЦСКА 1948 на 8 май в Бистрица.

ЦСКА 1948 тръгна с успех срещу Лудогорец в плейофите, но след това загуби последователно от Левски и ЦСКА с по 0:1. Старши треньорът Александър Александров няма наказани играчи за срещата на Националния стадион "Васил Левски".

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

Мохамед Брахими донесе успеха на ЦСКА над ЦСКА 1948 в последния мач между двата тима, игран на 8 май в Бистрица.