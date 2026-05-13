Кметът на Стара Загора даде важна информация след срещата с Георги Иванов за бъдещето на Берое

13 Май, 2026 14:50 1 233 4

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Срещата между президента на БФC Георги Иванов, кмета на Стара Загора Живко Тодоров и легенди на Берое, приключи. Тя бе инициирана с ясна цел - да се спаси отнетият за момента лиценз на "зелените".

"Току-що приключихме срещата с Президента на БФC - Георги Иванов, която беше изключително конструктивна. Присъстваха и Теньо Минчев, Ивко Ганчев и Димитър Петров от ветераните. Запознахме се с финансовите задължения, които Берое има да изчисти, за да отговаря на всички условия. Водят се вече разговори с привърженици на отбора от бизнеса, които ще помогнат това да се случи. Благодаря им!", написа градоначалникът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кмета

    10 1 Отговор
    Поради огромния онтерес на гражданите към футбола, след като внесохме 36 елитни чуждестранни футболисти, ще внесем и 50 хил чужденци като публика от Непал, Бангладеш, Пакистан, Таджикистан, Бутан, Камбоджа, Нова Гвинея, Гвинея Бисау и Гвинея Конакри, Гамбия, Того, Чад и Сомалия.

    15:10 13.05.2026

  • 2 и каква

    6 0 Отговор
    беше важната информация

    16:37 13.05.2026

  • 3 Недоумяващ

    2 0 Отговор
    Защо има разминаване от официалното изявление на ръководството на ПФК Берое и това на кмета относно задълженията и оздравяването на отбора?
    Къде е истината?

    19:32 13.05.2026

  • 4 БЪЛГАРИ ,ТРАКИЙЦИ !!!

    0 0 Отговор
    НЯМА МОЕ НЯМА ТВОЕ !!!
    ДА СПАСИМ БЕРОЕ !!
    ВМЕСТО 50-ТАЦИ ЗА БИРА
    ЗА БЕРОЕ ДА ГИ СБИРАМЕ!
    ЛИЦЕНЗА ПЪРВО ДА ИЗБУШИМЕ
    ПОСЛЕ - АЙДУЦИТЕ ЗА ГУШИТЕ 💚💚💚💚💚💚

    07:25 14.05.2026

