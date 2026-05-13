Кметът на Стара Загора даде важна информация след срещата с Георги Иванов за бъдещето на Берое

Срещата между президента на БФC Георги Иванов, кмета на Стара Загора Живко Тодоров и легенди на Берое, приключи. Тя бе инициирана с ясна цел - да се спаси отнетият за момента лиценз на "зелените".

"Току-що приключихме срещата с Президента на БФC - Георги Иванов, която беше изключително конструктивна. Присъстваха и Теньо Минчев, Ивко Ганчев и Димитър Петров от ветераните. Запознахме се с финансовите задължения, които Берое има да изчисти, за да отговаря на всички условия. Водят се вече разговори с привърженици на отбора от бизнеса, които ще помогнат това да се случи. Благодаря им!", написа градоначалникът.