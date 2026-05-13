Върнаха Георги Гендов начело на полицията в Шумен

13 Май, 2026 16:20 1 731 3

Днес той е представен на среща пред ръководния състав на шуменската полиция

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши комисар Георги Гендов е възстановен на поста директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, информираха от пресцентъра на полицията в града.

Днес той е представен на среща пред ръководния състав на шуменската полиция, на която заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов е съобщил, че Гендов се завръща на поста, след като със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е прекратено временното му преназначаване в „Звено за подпомагане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи“.

Милтенов очерта на срещата и основните приоритети в работата на Министерството на вътрешните работи, като заяви, че акцент в работата ще бъде поставен върху три ключови направления – противодействие на икономическата престъпност, борбата с наркотичните вещества и пътната безопасност. На нея той посочи, че всички действия от страна на полицейските служители трябва да се извършват при стриктно спазване на закона и правата на гражданите, като им пожела успех в работата, с призив - за професионализъм и активност в изпълнение на поставените задачи, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Старши комисар Георги Гендов е благодарил на срещата за оказаното доверие да ръководи отново ОД на МВР – Шумен, както към зам.-министъра, така и към ръководния състав на дирекцията, след което изрази увереност, че то ще бъде оправдано с професионална и ефективна работа.

Старши комисар Георги Гендов работи в системата на МВР от 2007 година. Професионалната му дейност започва като инспектор в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР в Шумен. В годините той заема различни изпълнителски и ръководни длъжности. През август 2020 година е назначен за началник сектор на сектора „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР- Шумен. През август 2021 година, със заповед на министъра на вътрешните работи, е назначен за директор на Областната дирекция на МВР в Шумен. Той ръководеше областната дирекция до март 2026 година, когато беше преназначен в „Звено за подпомагане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи“. Гендов е награждаван многократно за високи професионални постижения. Той е семеен, с две деца, припомниха за Гендов от полицията в Шумен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    6 2 Отговор
    Какъв е тоя льохман?

    17:02 13.05.2026

  • 2 ПАК СТАНА

    6 1 Отговор
    ЩЕ МАХАМЕ ВАЩЕ
    ЩЕ СЛАГАМЕ НАЩЕ

    17:16 13.05.2026

  • 3 ТОЯ НЕ Е ФАНАЛ НИТО ЕДИН

    3 0 Отговор
    пласьор на опиати.ГОНИ СААМО ДРЕБНИТЕ ШОФИОРЧЕТА ПО ПЪТИЩАТА И ГИ ТОРМОЗИ

    04:22 14.05.2026

