Освободиха Деньо Денев от длъжността заместник-председател на ДАНС

13 Май, 2026 16:19 1 918 22

  • деньо денев-
  • данс-
  • станчо станев

През ноември 2025 г. правителството с премиер Росен Желязков предложи на Народното събрание да избере Деньо Денев за председател на ДАНС

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщиха от правителствената пресслужба.

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.

През ноември 2025 г. правителството с премиер Росен Желязков предложи на Народното събрание да избере Деньо Денев за председател на ДАНС. През февруари служебното правителство оттегли предложението до парламента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На хотелиера

    17 0 Отговор
    чуляка уйде !

    16:24 13.05.2026

  • 2 Дориана

    40 3 Отговор
    Разбира се, всички кадри на Борисов и Пеевски трябва да бъдат тотално уволнени. Само така България ще се изчисти от завладените институции. Да се направят ревизии и проверки навсякъде и да се осветлят публично.

    16:25 13.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 от ГРАБ

    27 2 Отговор
    Сега ще има пак -ред сополи , ред сълзи !!

    16:35 13.05.2026

  • 7 Така

    33 2 Отговор
    Засега посоката е правилна, народа очаква от вас още значителни промени в кадрите на ГЕРБ и Шиши

    Народа е с вас, успех!

    16:37 13.05.2026

  • 8 ТОВА Е

    26 4 Отговор
    Само началото....
    Започна изриването на кочината.

    Коментиран от #16

    16:39 13.05.2026

  • 9 Милчо Лаков

    22 4 Отговор
    Всички са милионери.Оттеглят се весели и доволни.Идва следващата вълна капачки.

    16:39 13.05.2026

  • 10 хикс

    20 3 Отговор
    Момчето вече не притежава данс

    16:41 13.05.2026

  • 11 Горски

    19 4 Отговор
    Да ги мачка, те това заслужават! Ако бяха хитри сега те щяха да управляват, но като ги издигна Радев, те така си повярваха, че се изправиха срещу всички и всеки и срещу Радев даже. Много бързо забравиха от къде ги изкопа и си повярваха, Харвардските и ПолуХарвардските пишлигари, защото това не са мъже. И вместо да покажат какво могат, само празни приказки, но явно това могат.

    16:42 13.05.2026

  • 12 факт

    22 3 Отговор
    Ий на това му се казва стържене до голо. Само така. Със стари крупиета ново казино не се прави. Сега следва Агенция Митници и НАП. Ако тези две агенции заработят както трябва, пари в държавата ще има за всичко.

    16:42 13.05.2026

  • 13 Чуторан

    26 2 Отговор
    Хората на толупа и Дебелян си заминават един по един, за което само браво. Не може хора като този, Калин Стоянов и подобни нещастници, верни слуги на мафията, да стоят на най-отговорната длъжност и да отговарят за сигурността на държавата, а дефакто именно те са мафията. Никога повече такива неграмотни подлоги.

    Коментиран от #15

    16:48 13.05.2026

  • 14 Благодарим

    4 6 Отговор
    Ти Деньо за всеотдайната работа.

    16:56 13.05.2026

  • 15 Та Румен Радев

    4 16 Отговор

    До коментар #13 от "Чуторан":

    сложи телохранителя си за шеф на ДАНС. Още по- зле от предишните. Некомпетентни и крайно неподходящи хора!

    17:01 13.05.2026

  • 16 Радев Боташ

    3 19 Отговор

    До коментар #8 от "ТОВА Е":

    си създава нова кочина!

    17:03 13.05.2026

  • 17 Попето

    16 1 Отговор
    Ванката от Светът на Ванката има една супер реплика "Айде, пътиките...". Браво на Радев, не си поплюва,за 2-З дена разбута яко блатото...

    17:11 13.05.2026

  • 18 Васил

    7 2 Отговор
    Крайно време е Данс да се закрие това е бездънна яма за пари????

    17:18 13.05.2026

  • 19 Хмм

    11 0 Отговор
    излиза, че охраната на пеевски и борисов е свалена преди да бъде уволнен Денев, преди няма и месец той е гласувал за запазване на охраната, сега вече за свалянето ѝ, ветропоказател

    17:18 13.05.2026

  • 20 Цвете

    11 0 Отговор
    СЕГА ДА МУ ТЪРСЯТ РАБОТА КАТО ЛЕКТОР, ДА ВИДИМ МОЖЕ ЛИ ДА ЧЕТЕ ГЛАДКО.🚔🫡🚔

    17:20 13.05.2026

  • 21 Верка

    5 0 Отговор
    Прочетох го освободиха Доньо Донев от ДАНС!Истина ли е?

    17:33 13.05.2026

  • 22 ЧОЧО

    3 1 Отговор
    В БГ може да си кадърен и да си разбираш от работата, но щом не си от нашите вън.

    18:24 13.05.2026

