Масирана руска атака срещу Украйна! Полша вдигна изтребители и хеликоптери

Полша вдигна изтребители и хеликоптери след "масирана" руска атака срещу Украйна, включително с голям брой дронове.

Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че е поставило в повишена готовност и наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване.

Още новини от Украйна

Властите подчертаха, че действието е "превантивно по своята същност" и е насочено към осигуряване на полското въздушно пространство, особено в близост до райони, подложени на руски удари.

Оперативното командване добави, че следи ситуацията и че армията остават готова за незабавен отговор.