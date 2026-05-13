Сензация: Манчестър Юнайтед иска Феде Валверде

13 Май, 2026 15:00 1 144 1

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед, който си осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон, обмисля изненадващ трансфер. "Червените дяволи" искат да привлекат един от капитаните на Реал Мадрид - Федерико Валверде, гръмна "Мирър".

Както е известно, през миналата седмица уругвайската звезда се сби със своя съотборник Орелиен Чуамени, заради което се озова в болница и дори пропусна Ел Класико. Предполага се, че заради мозъчното сътресение, Валверде няма да играе в оставащите мачове на Реал Мадрид до края на сезона.

Според "Мирър" шефовете на Реал Мадрид са бесни на халфа и дори обмислят продажбата му това лято. За да се влошат нещата още повече, водещи фигури в съблекалнята на Реал застанаха на страната на Чуамени и искат Валверде да си тръгне.

Остава да видим дали Валверде би се заинтересувал от преминаване на "Олд Трафорд". Въпреки че уругвайският национал има договор до 2029 г. и би струвал огромни пари на Манчестър Юнайтед, подобен трансфер в никакъв случай не е лишен от логика.


  1 Някой

    2 0 Отговор
    Има своята логика и уж взимат мерки, макара да гонят не когото трябва. Реал трябва да изхвърли Винисиус, Рюдогер, Кархавал и други, че покрай тях и се учат лошо млади.

    15:26 13.05.2026

