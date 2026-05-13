Шефът на съдиите в Англия категоричен: Явно нарушение срещу Давид Рая

13 Май, 2026 14:29 945 1

Ще продължим консултациите, но определено трябва да бъдем бдителни

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Главният съдийски ръководител Хауърд Уеб заяви, че PGMO (Организацията на професионалните съдии в Англия) ще продължи да „бъде бдителна“ по отношение на „влияещите“ борби при статични положения след „ясния и очевиден“ фал срещу вратаря на Арсенал Давид Рая. В неделя “чуковете” бяха лишени от изравнителен гол в 95-ата минута, когато реферът Крис Кавана отмени попадението на Калъм Уилсън, след като ВАР асистентът Дарън Ингланд препоръча преглед на спорна ситуация. Според Уеб в случая наистина е имало очевидно нарушение срещу вратаря на лидера в класирането и съответно взетото решение да не бъде признат голът е правилно.

Решението беше определено като най-значимото в историята на ВАР в Премиър лийг от Гари Невил. Междувременно от Уест Хам обявиха, че ще се свържат с PGMO, за да изразят притесненията си, че първоначалното решение на арбитъра да признае гола не е било „ясна и очевидна грешка“, предвид че са били необходими четири минути и 17 секунди между пресичането на голлинията от топката и отсъждането на фал.

На реферите беше наредено да бъдат по-строги към борбите при статични положения през този сезон, а Уеб обеща, че това ще остане под лупа.

В предаването „Match Officials Mic'd Up“ Уеб коментира: „Със сигурност ще продължим да се консултираме със заинтересованите страни относно вида игра, който искат да виждат, защото забелязваме по-голямо участие от страна на треньорите по статични положения, които събират играчи в тези зони в търсене на минимални предимства.“

„Ще продължим консултациите, но определено трябва да бъдем бдителни. Трябва да идентифицираме ясните действия, които оказват влияние“, добави той.

„Справихме се по-добре тази година. Отсъдили сме два пъти повече дузпи за задържане в сравнение с миналата година, но сме пропускали и някои. Пропуснали сме някои ситуации със задържане. Не като тази обаче, при която ръцете на вратаря са възпрепятствани. Това е различно и затова тук нарушението е ясно.“

Изминаха две минути и 35 секунди между гола на Уилсън и изпращането на Кавана към монитора, където той изгледа 17 повторения, преди да отмени попадението. Когато топката пресече линията, асистент-реферът Иън Хъсин казва: „Не виждам никакъв фал срещу вратаря.“

ВАР трябваше да разгледа и потенциални нарушения от страна на играчите на Арсенал Леандро Тросар срещу Пабло и Деклан Райс срещу Константинос Мавропанос при изпълнението на корнера.

„Не ми харесва, че Тросар не е с лице към топката“, казва асистент ВАР-ът Акил Хаусън, докато анализира инцидента в реално време. „Съгласен съм, че [контактът на Пабло с Рая] е влияещ, просто има и много други неща, които се случват. Да кажем, че това е фал, тогава какво ще кажем за действията на Тросар срещу същия играч? Какво ще кажем за Деклан Райс отзад?“

Ингланд отговаря: „Според мен трябва да го изпратим (Кавана) за преглед на терена, за да разгледа възможния фал срещу вратаря. И след това да го накараме да погледне и другите инциденти. Мисля, че това е най-доброто решение.“

Когато Кавана е пред монитора на терена, реферът казва: „Виждам ясното задържане върху него (Рая).“

След това, относно потенциалния фал на Тросар, той добавя: „Не мисля, че има нещо сериозно там, съгласен съм с това. Това е нищо.“

Борбата на Райс с Мавропанос също е посочена от Ингланд. „Но фалът срещу вратаря се случва преди това“, казва той, а Кавана се съгласява.

Уеб коментира: „Най-значимият контакт без съмнение е този срещу вратаря.“

„Той му пречи да направи нещо съвсем рутинно – да улови топката, ръцете са около врата му, върху ръката му. Той не може да вдигне ръцете си и ние сме казали, че ще наказваме това.“

„И сме били последователни в този конкретен аспект. Не говорим просто за контакт между играчи. Затова този случай се откроява съвсем ясно и се случва рано в развитието на атаката.“

„Няма и нищо друго, което да се случва много преди това и да се откроява. Когато погледнете ситуацията, това очевидно е ясното и очевидно нарушение, което трябва да бъде санкционирано.“

Уеб смята, че ВАР е трябвало да се намеси и е отделил време заради другите потенциални нарушения.

„Има ли фал срещу вратаря? Категорично да“, заяви Уеб. „През целия сезон, включително и на предсезонните инструктажи с играчите, сме казвали, че ако вратар бъде възпрепятстван от противник, който хваща или държи ръцете му и по този начин не може да си свърши работата, ще бъде отсъдено нарушение.“

„Не говорим просто за контакт с вратари, а за специфичен тип контакт, при който ръцете на вратаря са възпрепятствани, което му пречи да си върши работата.“

„Така че, когато видите най-добрия ъгъл на тази ситуация, ще видите, че точно това се случва от страна на Пабло. На видеото е ясно и очевидно, и се случва рано. И въпреки че не е ясно и очевидно за рефера, защото пред него има голяма група играчи в наказателното поле и е трудно да се види, когато ВАР види това, разбира се, че трябва да се намеси.“

„Но това, което също чуваме, е как ВАР преглежда всичко останало, защото иска да се увери, че това е единственото очевидно и безспорно нарушение, което изисква намеса.“

„[Това е] наистина въздействащо. Рая не може да направи това, което обикновено би направил в такава ситуация – просто да хване топката или да я избие. Те се намесват и стигат до правилното решение.“

Уеб добави: „Добро използване на ВАР. Отне известно време. Трябва да отделим необходимото време, за да вземем правилното решение. В тази изключително важна ситуация успяхме.“


  • 1 ВАР със субтитри

    5 0 Отговор
    Това си е направо като брифинга на прокуратурата за Петрохан.

    14:41 13.05.2026

