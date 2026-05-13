Взрив разтърси фенклуб на Левски в Монтана: Полицията разследва умишлен саботаж

13 Май, 2026 16:26 963 4

Сутрешен ужас в ж.к. "Младост": Самоделна бомба порази клуб на привържениците

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Монтана осъмна в тревога, след като мощна експлозия разтърси търговски обект, използван като фенклуб на футболния гранд Левски. Инцидентът се случи в понеделник сутринта, малко след 9:30 часа, в оживения квартал "Младост", предизвиквайки паника сред жителите и незабавна реакция от страна на органите на реда.

Свидетели разказват, че силният тътен е бил чут на стотици метри разстояние. На мястото на инцидента пристигнаха екипи на полицията и специализираните части за борба с тероризма, които бързо обезопасиха района. След щателен оглед експертите установиха, че неизвестни лица са поставили самоделно взривно устройство върху пластмасовата входна врата на клуба, което е било детонирано през нощта. В резултат на експлозията са нанесени значителни материални щети – изпочупени прозорци, разрушени части от помещението и сериозни поражения по фасадата. За щастие, по време на инцидента в сградата не е имало хора, тъй като там е извършван ремонт, и няма пострадали.

Служителите на реда незабавно започнаха разследване, като иззеха веществени доказателства от мястото на взрива. Назначена е експертиза, която да установи точния състав и механизъм на самоделното устройство. По случая е образувано досъдебно производство по член 333, ал. 1 от Наказателния кодекс, който касае престъпления, свързани с използване на взривни вещества.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво бе

    8 1 Отговор
    Детонирано през ноща, а гръмнало сутринта. Майстори ейййй. Това само в дивия запад го има.

    16:58 13.05.2026

