Дунав се завърна в елита след инфарктен финал срещу Фратрия

Футболен клуб Дунав Русе официално се завърна в най-високото ниво на българския футбол, след като извоюва точка в напрегнат сблъсък срещу Фратрия. Срещата от 32-рия кръг на Втора лига, изиграна на стадион "Спартак" във Варна, завърши при резултат 2:2, но именно това равенство бе достатъчно на "драконите" да си гарантират промоция в efbet Лига.

Още от първия съдийски сигнал гостите от Русе демонстрираха амбиция и желание за победа. Въпреки активната игра, първите минути не донесоха сериозни опасности пред вратата на Фратрия.

В 25-ата минута логиката възтържествува – Кристиян Бойчев с прецизен удар от дъгата на наказателното поле не остави шансове на вратаря Мостовей и изведе Дунав напред.

След почивката двата отбора продължиха да търсят попадения. В 49-ата минута Георги Китанов се намеси решително и спаси опасен удар от дистанция. Само четири минути по-късно Ивалдо Руфе пропусна златна възможност да удвои преднината на Дунав, след като от два метра не успя да намери очертанията на вратата.

Фратрия не се предаде и в 55-ата минута Архан Исуф проби през защитата на "драконите", но ударът му не затрудни Китанов.

Малко по-късно, тежка контузия на Елисее Су наложи принудителна смяна и намеси на медицинския екип. ---

В 79-ата минута Иван Брикнер възстанови равенството с прецизен удар в долния ляв ъгъл.

Домакините от Фратрия стигнаха до пълен обрат във втората минута на добавеното време, когато Марио Дилчовски си отбеляза автогол след разбъркване в наказателното поле.

Но съдбата бе на страната на Дунав – в последните секунди на срещата, резервата Ибрахим Кейта се превърна в герой, реализирайки изравнителен гол в 96-ата минута. Този гол не само донесе точка на "драконите", но и официално ги върна в елита на българския футбол.

С този драматичен резултат Дунав Русе си осигури място в efbet Лига за следващия сезон.