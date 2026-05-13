Лионел Меси разтърси MLS: Рекорден договор и невиждани заплати в Интер Маями

Лионел Меси отново влезе в историята – този път не само с головете си, а и с грандиозния си нов договор с Интер Маями. Аржентинският виртуоз подписа удължение на контракта си до края на сезон 2028, с което не просто затвърди статута си на най-голямата звезда в MLS, но и разби всички досегашни финансови рекорди в лигата.

Според официалните данни на Асоциацията на играчите в MLS, Меси вече прибира умопомрачителните 25 милиона долара на година като основно възнаграждение. Общата сума, гарантирана по договора му, достига впечатляващите 28,3 милиона долара – сума, която оставя далеч зад себе си всички останали футболисти в лигата.

За сравнение, вторият най-добре платен играч в MLS – Хюн-Мин Сон от ФК Лос Анджелис – получава малко над 11 милиона долара. Дори съотборникът на Меси, Родриго де Пол, който заема третото място по възнаграждение, се разписва с „едва“ 9,7 милиона долара. Явно, когато става дума за Меси, границите се размиват, а стандартите се пренаписват.

С новия договор на Меси, Интер Маями се превърна в абсолютен лидер по заплати в MLS. Клубът вече разполага с фонд за възнаграждения от 54,6 милиона долара – с над 20 милиона повече от следващия в класацията, Лос Анджелис. За сравнение, Филаделфия Юниън оперира с бюджет от едва 11,7 милиона долара. Разликата е повече от красноречива.

Още с първия си договор през 2023 г., когато получаваше 12 милиона долара, Меси даде заявка за нова ера в американския футбол. Днес, с удължения контракт и статут на световен шампион, той не само доминира финансово, но и продължава да блести на терена.

В 64 мача за Интер Маями аржентинецът е реализирал 59 гола, а през настоящия сезон вече има 9 попадения в 11 срещи. Миналата година Меси стана голмайстор на лигата с 29 гола и грабна втора поредна награда за "Най-полезен играч".