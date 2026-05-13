Лионел Меси разтърси MLS: Рекорден договор и невиждани заплати в Интер Маями

Лионел Меси отново влезе в историята – този път не само с головете си, а и с грандиозния си нов договор с Интер Маями. Аржентинският виртуоз подписа удължение на контракта си до края на сезон 2028, с което не просто затвърди статута си на най-голямата звезда в MLS, но и разби всички досегашни финансови рекорди в лигата.
Според официалните данни на Асоциацията на играчите в MLS, Меси вече прибира умопомрачителните 25 милиона долара на година като основно възнаграждение. Общата сума, гарантирана по договора му, достига впечатляващите 28,3 милиона долара – сума, която оставя далеч зад себе си всички останали футболисти в лигата.
За сравнение, вторият най-добре платен играч в MLS – Хюн-Мин Сон от ФК Лос Анджелис – получава малко над 11 милиона долара. Дори съотборникът на Меси, Родриго де Пол, който заема третото място по възнаграждение, се разписва с „едва“ 9,7 милиона долара. Явно, когато става дума за Меси, границите се размиват, а стандартите се пренаписват.
С новия договор на Меси, Интер Маями се превърна в абсолютен лидер по заплати в MLS. Клубът вече разполага с фонд за възнаграждения от 54,6 милиона долара – с над 20 милиона повече от следващия в класацията, Лос Анджелис. За сравнение, Филаделфия Юниън оперира с бюджет от едва 11,7 милиона долара. Разликата е повече от красноречива.
Още с първия си договор през 2023 г., когато получаваше 12 милиона долара, Меси даде заявка за нова ера в американския футбол. Днес, с удължения контракт и статут на световен шампион, той не само доминира финансово, но и продължава да блести на терена.
В 64 мача за Интер Маями аржентинецът е реализирал 59 гола, а през настоящия сезон вече има 9 попадения в 11 срещи. Миналата година Меси стана голмайстор на лигата с 29 гола и грабна втора поредна награда за "Най-полезен играч".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чуденка
16:38 13.05.2026
2 Господ
Коментиран от #3, #6
16:39 13.05.2026
3 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Господ":Роналдо е прислуга на Меси!
Коментиран от #4
16:40 13.05.2026
4 Лопата Орешник
До коментар #3 от "ИСТИНАТА":Като им гледам заплатите, Роналдо плаща на прислугата си повече от колкото му плащат на Меси! Не че парите определят величието, но си се изходил под статия за заплати, така че , в този контекст това е което може да се каже!!
Коментиран от #5
18:11 13.05.2026
5 ЧЕРНИЯ ВИНАГИ ША БЪДЕ ЧЕРЕН
До коментар #4 от "Лопата Орешник":А БЕЛИЯ БЯЛ И КОЛКООТО ЧЕРНИЯ ДА СА МЪЧИ ДА ПРИЛИЧА НА БЯЛ ТОЙ СИ Е ЧЕРЕН....
23:03 13.05.2026
6 Плюещ Бок
До коментар #2 от "Господ":с шорти до коленцата, хахаха Ако имаше ВАР 1/3 от голчетата му щяха да са засада, друга 1/3 - дузпички
00:22 14.05.2026