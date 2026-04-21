Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Оливия Родриго ще блести на екипите на Барселона за Ел Класико

21 Април, 2026 16:41 1 227 1

  • барселона-
  • спорта -
  • музиката-
  • spotify-
  • феновете -
  • свят-
  • ел класико-
  • оливия родриго-
  • реал мадрид

Този май, на „Камп Ноу“, футболът и музиката отново ще се слеят в едно

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Барселона отново разчупва границите между спорта и музиката! Каталунският гранд, в партньорство със Spotify, подготвя истински спектакъл за феновете по целия свят. За предстоящото Ел Класико на 10 май, фланелките на „блаугранас“ ще бъдат украсени с името на една от най-ярките звезди на съвременната поп сцена – Оливия Родриго.

Младата американска певица, която само за няколко години се превърна в идол на милиони тийнейджъри, ще бъде лицето на специалните екипи на Барса в сблъсъка срещу Реал Мадрид. Родриго, родена в слънчева Калифорния, изгря на музикалния небосклон през 2019 година с ролята си в хитовия сериал на Disney+ „High School Musical: The Series“. Оттогава насам кариерата ѝ лети стремглаво нагоре, а хитове като „Drivers License“ и „Vampire“ оглавяват класациите по цял свят.

Изборът на Spotify да постави именно нейното име върху екипите на Барселона не е случаен – Оливия е на прага на издаването на третия си албум, а популярността ѝ расте с всеки изминал ден. Според източници от клуба, вече са заснети ексклузивни фотосесии с Родриго и звездите на Барса, които ще бъдат представени преди големия мач.

Очаква се певицата лично да присъства на трибуните на „Камп Ноу“ и да подкрепи отбора в най-очаквания футболен двубой на сезона.

Любопитен факт е, че това няма да бъде първата среща на Оливия Родриго с Барселона. През юни 2024 г. тя разтърси града с грандиозен концерт, който остави незабравими спомени у феновете ѝ.

Традицията Барселона да отдава почит на световни музикални величия чрез своите екипи вече се превърна в запазена марка. В предишни издания на Ел Класико феновете видяха логата на Ед Шийрън, Дрейк, Розалия, Ролинг Стоунс, Карол Джи, Колдплей и Травис Скот върху фланелките на каталунците.



Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    5 1 Отговор
    Кхакво става тука бе? На горната снимка с балони, на долната - дъска!

    16:50 21.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове