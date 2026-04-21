Оливия Родриго ще блести на екипите на Барселона за Ел Класико

Барселона отново разчупва границите между спорта и музиката! Каталунският гранд, в партньорство със Spotify, подготвя истински спектакъл за феновете по целия свят. За предстоящото Ел Класико на 10 май, фланелките на „блаугранас“ ще бъдат украсени с името на една от най-ярките звезди на съвременната поп сцена – Оливия Родриго.

Младата американска певица, която само за няколко години се превърна в идол на милиони тийнейджъри, ще бъде лицето на специалните екипи на Барса в сблъсъка срещу Реал Мадрид. Родриго, родена в слънчева Калифорния, изгря на музикалния небосклон през 2019 година с ролята си в хитовия сериал на Disney+ „High School Musical: The Series“. Оттогава насам кариерата ѝ лети стремглаво нагоре, а хитове като „Drivers License“ и „Vampire“ оглавяват класациите по цял свят.

Изборът на Spotify да постави именно нейното име върху екипите на Барселона не е случаен – Оливия е на прага на издаването на третия си албум, а популярността ѝ расте с всеки изминал ден. Според източници от клуба, вече са заснети ексклузивни фотосесии с Родриго и звездите на Барса, които ще бъдат представени преди големия мач.

Очаква се певицата лично да присъства на трибуните на „Камп Ноу“ и да подкрепи отбора в най-очаквания футболен двубой на сезона.

Любопитен факт е, че това няма да бъде първата среща на Оливия Родриго с Барселона. През юни 2024 г. тя разтърси града с грандиозен концерт, който остави незабравими спомени у феновете ѝ.

Традицията Барселона да отдава почит на световни музикални величия чрез своите екипи вече се превърна в запазена марка. В предишни издания на Ел Класико феновете видяха логата на Ед Шийрън, Дрейк, Розалия, Ролинг Стоунс, Карол Джи, Колдплей и Травис Скот върху фланелките на каталунците.