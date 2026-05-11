Андрей Рубльов продължава победния си поход в Рим

Андрей Рубльов, който заема 14-ата позиция в световната ранглиста, демонстрира отлична форма на кортовете в италианската столица. В двубой от третия кръг на "Мастърс" турнира в Рим, 28-годишният руснак се наложи над испанеца Алехандро Давидович Фокина с категоричното 6:4, 6:4. Срещата продължи едва 75 минути, като Рубльов не остави съмнения в превъзходството си.

В хода на мача Рубльов реализира един ас и допусна само една двойна грешка, докато неговият 26-годишен съперник не успя да се отчете нито с ас, нито с двойна грешка. Давидович Фокина, който е 23-ти в световната класация, спечели половината от разиграванията на втория си сервис (4 от 8), но това не бе достатъчно срещу стабилната игра на руснака. -

Рубльов показа хладнокръвие в решаващите моменти, като спаси три от четири възможности за пробив, които испанецът си изработи. В същото време руският тенисист реализира три брейк точки, което се оказа решаващо за крайния изход на срещата.

В следващия кръг Рубльов ще се изправи срещу победителя от двубоя между американеца Брандън Накашима и грузинеца Николоз Басилашвили.