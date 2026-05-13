Александър Василев и Джордж Лазаров преодоляха първия кръг в Куршумлийска баня

Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

18-годишният Василев се наложи над квалификанта Марко Мильорати (Италия) с 6:0, 6:1 за 72 минути на корта.

Българинът започна срещата с пробив, без да даде точка на съперника си, и до края на първия сет не загуби нито един гейм. Във втората част Василев отново стартира с брейк, а Мильорати веднага го върна, но впоследствие загуби пет поредни гейма и така вицешампионът при юношите на Откритото първенство на САЩ през 2025 година затвори двубоя в своя полза.

Във втория кръг Александър Василев ще се изправи срещу друг квалификант – Марко Николич (Сърбия).



Другият българин в надпреварата на сингъл – Джордж Лазаров, също спечели откриващия си двубой срещу представителя на домакините Никола Лулич с 6:1, 6:3 след 79 минути игра.



По-късно днес и двамата ще стартират участието си при дуетите – Лазаров ще си партнира с Радослав Шандаров, докато Василев ще играе заедно с Никита Белозерцев (Узбекистан). Освен тях, Янаки Милев и руснакът Вардан Манукян също ще играят в първия кръг на надпреварата на двойки.