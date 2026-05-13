Добруджа победи Славия в София

Добруджа победи Славия с 2:0 на стадион "Александър Шаламанов" в рамките на петия кръг от плейофите за оцеляване в Първа лига. Двубоят ще остане в историята с изключително бързото си развитие и нов рекорд за най-рано отсъдена дузпа в родния елит.
Още преди зрителите да се настанят удобно по трибуните, драмата вече бе факт. Само шест секунди след първия съдийски сигнал, Давид Малембана фаулира Бубакар Хане в наказателното поле, а реферът Димитър Димитров без колебание посочи бялата точка. Вашко Оливейра хладнокръвно реализира дузпата в третата минута, давайки преднина на гостите и вписвайки името си в аналите на българския футбол.
Въпреки опитите на "белите" да се върнат в мача, Добруджа демонстрира стабилност и дисциплина. В 87-ата минута Томаш Коща Силва сложи точка на спора, след като бе намерен с прецизен пас от Кольо Станев и оформи крайното 2:0.
За Славия този двубой бе без особено значение – столичани вече си осигуриха място в елита и заемат десетата позиция с 43 точки. Добруджа обаче направи важна крачка към спасението, изкачвайки се на 14-о място с актив от 30 точки, само на три зад Берое – първия тим над чертата.
2 Колко ли са платили на венци
До коментар #2 от "Колко ли са платили на венци":Той сам си го призна -- "тези дето вряскат, знаят ли как се издържа отбор".
17:40 13.05.2026
8 Бай Ганьо
Нищо ново под слънцето ,само хиляди наивни фенове останаха излъгани.
17:52 13.05.2026
До коментар #15 от "Москвич Трабантов":А толбухинци от къде ще вземат пари, като едвам кретат и те. Просто няма футбол - има пародия. Както и реферчето свири дузпа за избита топка....
20:25 13.05.2026
17 Москвич Трабантов
До коментар #16 от "2020":Собственикът на Добруджа изобщо не е беден. Приверявай си фактите, преди да говориш.
23:09 13.05.2026