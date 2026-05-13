Добруджа победи Славия в София

Добруджа победи Славия с 2:0 на стадион "Александър Шаламанов" в рамките на петия кръг от плейофите за оцеляване в Първа лига. Двубоят ще остане в историята с изключително бързото си развитие и нов рекорд за най-рано отсъдена дузпа в родния елит.

Още преди зрителите да се настанят удобно по трибуните, драмата вече бе факт. Само шест секунди след първия съдийски сигнал, Давид Малембана фаулира Бубакар Хане в наказателното поле, а реферът Димитър Димитров без колебание посочи бялата точка. Вашко Оливейра хладнокръвно реализира дузпата в третата минута, давайки преднина на гостите и вписвайки името си в аналите на българския футбол.

Въпреки опитите на "белите" да се върнат в мача, Добруджа демонстрира стабилност и дисциплина. В 87-ата минута Томаш Коща Силва сложи точка на спора, след като бе намерен с прецизен пас от Кольо Станев и оформи крайното 2:0.

За Славия този двубой бе без особено значение – столичани вече си осигуриха място в елита и заемат десетата позиция с 43 точки. Добруджа обаче направи важна крачка към спасението, изкачвайки се на 14-о място с актив от 30 точки, само на три зад Берое – първия тим над чертата.