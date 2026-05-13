Новини
Спорт »
Бг футбол »
Добруджа победи Славия в София

Добруджа победи Славия в София

13 Май, 2026 17:16 1 308 17

  • добруджа-
  • славия-
  • стадион александър шаламанов-
  • плейофите-
  • първа лига-
  • дузпа

Светкавичен гол и рекорд в българския футбол

Добруджа победи Славия в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа победи Славия с 2:0 на стадион "Александър Шаламанов" в рамките на петия кръг от плейофите за оцеляване в Първа лига. Двубоят ще остане в историята с изключително бързото си развитие и нов рекорд за най-рано отсъдена дузпа в родния елит.

Още преди зрителите да се настанят удобно по трибуните, драмата вече бе факт. Само шест секунди след първия съдийски сигнал, Давид Малембана фаулира Бубакар Хане в наказателното поле, а реферът Димитър Димитров без колебание посочи бялата точка. Вашко Оливейра хладнокръвно реализира дузпата в третата минута, давайки преднина на гостите и вписвайки името си в аналите на българския футбол.

Въпреки опитите на "белите" да се върнат в мача, Добруджа демонстрира стабилност и дисциплина. В 87-ата минута Томаш Коща Силва сложи точка на спора, след като бе намерен с прецизен пас от Кольо Станев и оформи крайното 2:0.

За Славия този двубой бе без особено значение – столичани вече си осигуриха място в елита и заемат десетата позиция с 43 точки. Добруджа обаче направи важна крачка към спасението, изкачвайки се на 14-о място с актив от 30 точки, само на три зад Берое – първия тим над чертата.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    35 1 Отговор
    Ей затова Славия остана в последната група-подаръци ще има за който ни даде.

    17:19 13.05.2026

  • 2 Колко ли са платили на венци

    37 1 Отговор
    Пародия

    Коментиран от #4

    17:20 13.05.2026

  • 3 Дядо Прасенци

    28 1 Отговор
    Дебелия пак се е налапал. Не с добруджански питки.

    17:40 13.05.2026

  • 4 00014

    23 0 Отговор

    До коментар #2 от "Колко ли са платили на венци":

    Той сам си го призна -- "тези дето вряскат, знаят ли как се издържа отбор".

    17:40 13.05.2026

  • 5 Бялджип

    16 0 Отговор
    Парички...?

    17:40 13.05.2026

  • 6 Корем

    24 0 Отговор
    Сега е златна жътва за чичко Корем.

    17:41 13.05.2026

  • 7 1913

    21 0 Отговор
    Докато бензинджията е в Славия, така ще е. Стигнаха дъното.

    17:48 13.05.2026

  • 8 Бай Ганьо

    15 4 Отговор
    Ами то по тази схема Лесния стана шампион.
    Нищо ново под слънцето ,само хиляди наивни фенове останаха излъгани.

    17:52 13.05.2026

  • 9 Хаха

    13 0 Отговор
    Съдията и той явно знаеше какво е намислил чичо Венци и реши да му помогне да загуби с тази смешна дузпа в 1-вата минута

    18:20 13.05.2026

  • 10 Ватманяк

    10 0 Отговор
    Трети продаден мач само за 2 седмици. Така че - Славия не се продава. Само мачовете. При Загорчич това не можеше да стане. Не по този начин.

    18:40 13.05.2026

  • 11 Руски дедо

    9 2 Отговор
    Дебелия 77 годишен старец е най-голямото зло в 113-годишнината на Славия!

    18:51 13.05.2026

  • 12 Възмутен

    11 0 Отговор
    Е добре де, кога Славия ще бъде извадена от групата за нагласени мачове. ОЧЕВАДНО Е?

    19:07 13.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Докога?

    8 0 Отговор
    Няма ли контролни органи в държавата? Ами УЕФА?

    19:20 13.05.2026

  • 15 Москвич Трабантов

    8 1 Отговор
    Сбъркано е заглавието. Да се чете и разбира Венцеслав Стефанов продаде мача на Славия.

    Коментиран от #16

    19:36 13.05.2026

  • 16 2020

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Москвич Трабантов":

    А толбухинци от къде ще вземат пари, като едвам кретат и те. Просто няма футбол - има пародия. Както и реферчето свири дузпа за избита топка....

    Коментиран от #17

    20:25 13.05.2026

  • 17 Москвич Трабантов

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "2020":

    Собственикът на Добруджа изобщо не е беден. Приверявай си фактите, преди да говориш.

    23:09 13.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове