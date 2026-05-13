Смяна и по върха на ДНСК

13 Май, 2026 19:42 2 440 18

За временно изпълняващ длъжността е назначен инж. Георги Даракчиев

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инж. Лиляна Петрова е освободена от поста началник на ДНСК.

За временно изпълняващ длъжността е назначен инж. Георги Даракчиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 А АРЕСТУВАНА ЛИ Е

    15 2 Отговор
    Тази?

    19:46 13.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    27 2 Отговор
    Типична калинка, слуга на Тиквата и Прасето.

    19:49 13.05.2026

  • 4 Дориана

    17 10 Отговор
    Да, тази жена трябваше да бъде уволнена още при първите разкрития от Служебното правителство за незаконни кланици и складове с тонове месо с изтекъл срок на годност., които са били в търговската мрежа да изтровят и разболеят народа. И всичко това заради алчност , безотговорност и корупция.

    Коментиран от #8

    19:54 13.05.2026

  • 5 Хипотетично

    15 2 Отговор
    Всеки управленец си има свои протежета, които да го прикриват при нужда, а ДНСК е такава контролна служба за незаконното строителство , което да бъде замазвано при налични усвоени комисионни.

    19:56 13.05.2026

  • 6 хмммм

    10 5 Отговор
    Какъв смисъл има да ги сменя тези комунисти? Стани че да седна..

    Коментиран от #9

    19:57 13.05.2026

  • 7 Абе

    12 2 Отговор
    Всички ги махайте!
    30 000 са. Няма време и място за 30 000 статии.
    Бийте им шута на всички калинки-малинки и без много размотаване.

    19:58 13.05.2026

  • 8 Пословична

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    поредна неграмотност. ДНСК – Дирекция за Национален Строителен Контрол контролира законните норми при строителство, а не е контрол по храните.

    Коментиран от #14

    20:00 13.05.2026

  • 9 и що

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "хмммм":

    Много беше доволен от управлението на Мутрата и сглобките му ли?
    Хубаво, ама 2 милн българи се оказаха недоволни, а вие сте малцинство.
    Аз лично съм отвратен от администрацията ни на всички нива тези 2 десетилетия. От най-високо до псоледната селска директорка на училище.
    Какъв бил смисълът да се махат карадливи репресивни отпадъци?
    Айде бе

    20:01 13.05.2026

  • 10 Видял

    10 1 Отговор
    Както обикновенно българина плюе без да е прочел. Но понеже му е трудно да осмисли и да анализира текста плюе. То не , че няма за какво. Но поне в строителството няма храни и меса. А там ще поставят човек , който ще насочи потоците в правилната посока. А вярвайте там е река. Не поток.

    Коментиран от #11, #12

    20:01 13.05.2026

  • 11 Напротив, българинът чете!

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Видял":

    🦃🦃🦃🦃 обаче са добри в интерпретациите. Така се раждат фалшивите новини. Последният пример, който мога да дам е от днес!

    20:06 13.05.2026

  • 12 ДНСК

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Видял":

    Упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към всички строежи на територията на Република България и други дейности.

    20:09 13.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само хората с добра памет

    6 1 Отговор
    ... помнят, че Лилито му отмени 10 разрешения за строеж на куп на другаря министер... Рестото е сега...! Я не ми говорете за принципност!!! Нема нужда!

    21:10 13.05.2026

  • 16 Еднократна употреба

    0 0 Отговор
    Kaто носни кърпички.

    21:47 13.05.2026

  • 17 Урко

    2 0 Отговор
    Който и шеф, в което и да е ведомство да сменят няма да е грешка. Всички са партийни назначения

    21:59 13.05.2026

  • 18 Чао

    1 0 Отговор
    Нафталинено сако и мазна коса ще борим строителните магнати?

    00:40 14.05.2026

