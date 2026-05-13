Андре Онана – Край на Манчестърската приказка?

13 Май, 2026 19:08 1 284 0

Камерунският страж остава извън сметките на „червените дяволи“ за новия сезон

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изглежда, че дните на Андре Онана на „Олд Трафорд“ са преброени. Според авторитетни източници, ръководството на Манчестър Юнайтед е взело категорично решение да не разчита на камерунския национал през следващата кампания. Въпреки надеждите на 30-годишния вратар за завръщане в английския гранд, неговото име не фигурира в бъдещите планове на клуба.

След впечатляващия си дебютен сезон, белгийският талант Сене Ламенс се утвърди като безспорен номер едно под рамката на „червените дяволи“. Трансферът му от Антверпен се оказа истински удар в десетката, а стабилните му изяви на вратата затвърдиха доверието на треньорския щаб. Междувременно, Алтай Байъндър – досегашният втори избор, е на прага на раздяла с клуба, като турският гранд Бешикташ вече проявява сериозен интерес към него.

Манчестър Юнайтед вече активно търси нов отбор за Андре Онана, чийто договор с клуба е валиден до 2028 година. Задачата обаче не е никак лесна – автоматичното увеличение на заплатата му, вследствие на класирането на Юнайтед в Шампионската лига, може да се окаже препъникамък за потенциалните купувачи. Финансовите условия около евентуален трансфер са сериозно предизвикателство, което може да охлади ентусиазма на редица клубове.

Пристигането на Онана в Манчестър през 2023 година срещу внушителните 43,8 милиона паунда от Интер бе посрещнато с големи очаквания. Вратарят изигра 102 мача с екипа на „червените дяволи“, преди да бъде изпратен под наем в турския Трабзонспор, където остави добри впечатления.


