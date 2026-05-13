Ига Швьонтек срази Джесика Пегула и продължава победния си поход в Рим

13 Май, 2026 17:42 603 0

Полската звезда демонстрира класа и се класира на полуфиналите на престижния турнир

Ангел Лазаров

Сензационна игра и безапелационна победа – така може да се опише представянето на Ига Швьонтек в четвъртфиналния сблъсък на WTA 1000 турнира в Рим. Бившата водачка в световната ранглиста не остави никакви шансове на американката Джесика Пегула, като я надигра категорично с 6:1, 6:2 само за 67 минути на корта

Още от първите минути на срещата Швьонтек наложи темпото и контролираше всяко разиграване. В откриващия сет полякинята реализира 75% от точките си на първи сервис и впечатляващите 80% на втори, като проби съперничката си два пъти.

Във втората част доминацията ѝ продължи – 77% ефективност на първи сервис и още два пробива, които окончателно пречупиха Пегула.

На полуфиналите Швьонтек ще се изправи срещу победителката от двубоя между украинката Елина Свитолина и казахстанската сензация Елена Рибакина.

Любопитен факт е, че Рибакина, настоящата шампионка от „Уимбълдън“, е допуснала само един загубен сет от началото на турнира – и то след драматичен тайбрек срещу Кейти МакНали.


