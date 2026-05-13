Коли на старо с трицилиндрови мотори – 5 двигателя, които разсейват митовете за „косачките“

„Шевни машини“, „еднократни пластмаси“ или направо „косачки за трева“ – списъкът с иронични подмятания по адрес на трицилиндровите агрегати е безкраен. Но истината, приятели, често е по-различна от гаражните легенди. Съвременните инженерни магии превърнаха тези малки агрегати в машини, способни да прехвърлят границата от 300 000 км без сериозна драма. Подбрахме за вас пет примера, които доказват, че размерът не винаги определя ресурса.
1. Kia G3LA: Корейският маратонец
Ако търсите простота, литровият G3LA от фамилията Kappa е вашият избор. Този атмосферен мъник генерира скромните 67 к.с., но залага на изпитани решения – многоточково впръскване (MPI) и липса на турбокомпресор.
Конструкция: Алуминиев блок с чугунени втулки и 12 клапана.
Издръжливост: Ангренажната верига често прескача летвата от 200 000 км.
Плюс: Има хидравлични повдигачи, което означава по-малко главоболия с реглаж на клапаните.
Ресурс: При редовна грижа и смяна на маслото на всеки 8 000 км, двигателят лесно достига 300 000 км пробег.
2. BMW B38: Баварска мощ в три цилиндъра
Дебютирал през 2014 година, B38 е част от модулното семейство на BMW, споделяйки технологии с големите шестцилиндрови мотори. Можете да го откриете дори в хибридната суперкола BMW i8.
Технологии: Система Valvetronic, Double VANOS и плазмено пръскана стомана по стените на цилиндрите вместо втулки.
Надеждност: Ранните проблеми с аксиалните лагери бяха изчистени, като днес моторът често минава над 250 000 км в моделите на Mini и BMW Серия 1 и 3.
3. VW 1.0 TSI (EA211): Работният кон на Европа
Този еднолитров турбо агрегат се превърна в сърцето на VAG групата. С мощност от 82 до 116 к.с., той задвижва всичко – от малкия VW Up! до товарното Caddy.
Особености: Ремъчно задвижване на ангренажа, което работи изключително тихо и обира типичните вибрации.
Дизайн: Интегрираният в главата изпускателен колектор помага за светкавично загряване през зимата.
Внимание: Понякога задвижването на турбото може да заяде, но малко почистване обикновено решава проблема.
4. Geely JLH-3G15TD: Китайският „швед“
Разработен съвместно с Volvo, този двигател е истински силовак. Докато другите в класа залагат на икономия, тук получавате до 180 к.с. и 265 Нм въртящ момент.
Рецепта за успех: Базиран на архитектурата на Volvo, той включва балансиращ вал за плавна работа и маслена помпа с променлив дебит.
Опит: Масово тези мотори вече навъртат над 180 000 км без механични дефекти, а производителят обещава жизнен цикъл от поне 300 000 км.
5. Renault H4D: Градският боец
Плод на сътрудничеството между Renault-Nissan и Mercedes-Benz, този литров мотор е създаден да бъде максимално лесен за обслужване.
Къде се монтира: Ще го намерите в Renault Clio, Dacia Sandero и дори в малкия Smart (като M281).
Устойчивост: Оптимизираната охладителна система го прави „имунизиран“ срещу прегряване в тежкия градски трафик.
Прогноза: Очаквайте около 250 000 км вярна служба, стига да сменяте свещите и да чистите дроселовата клапа навреме.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 хаха
14:25 13.05.2026
7 ои8уйхътгрф
Дъртаците тук помнят навремето като се появиха едни недоразумения наречени "Деу Тико"- колко хиляди такива таксита имаше тогава едва ли някой знае... Тези въшки, в режим "нон-стоп каране като такси", с минимум обслужване и огромните 50-на коня от 3-цилиндровото моторче спокойно изкарваха по 600-700 000км. преди да умрат... Виждал съм такова нящу и на 800 000+км... Тоест за лична употреба тая въшка беше ВЕЧНА... А тук ви обясняват как производителя обещавал 250-300 000км. ресурс...
14:42 13.05.2026
10 ои8уйхътгрф
До коментар #9 от "Здравеняк":Някога моторите се проектираха така, че да позволяват основен ремонт... Продаваха се и ремонтни комплекти основни/биелни лагери, имаше няколко размера за буталата и т.н... Лично аз на БМВ Е39 М5 съм разстъргвал цилиндрите до по-голям размер, заигравахме се с коляновия и разпределителните валове... Разни мотори след 500 000км. сме ги възстановявали до заводски размери- стържеш, набиваш нови ризи и продължаваш да караш... И тогава не беше особен проблем на колко км. е колата щото всичко подлежеше на ремонт и се предлагаха съответните части за ремонт...
Сега като се износи мотора кво правиш? Резервни части "за първи ремонт" просто НЯМА... То и мотора физически няма оставен запас който да престържеш... Тоест моторите са еднодневки...
15:13 13.05.2026
12 Никой не казва
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":А после колко е скъпо горивото...
15:41 13.05.2026
14 ЛОШО е
До коментар #4 от "Любопитен":Издържливостта свързана ли е с това, хайде да сложа олио, щото нямам пари за гориво..
15:44 13.05.2026
15 Механик
До коментар #10 от "ои8уйхътгрф":Много сте прав. В същност и сега има бутала, сегменти и лагери. Да рядко са ремонтен размер.
Но най-важното казано отВас е, че самите ДВГ сега са така проектирани, ч да няма начин за основен ремон. особено коляновите валове.
И дори повече, когато едно време излязоха първите спринтери и сигнаха до основен ремонт, ние по стар навик шлифовахме валовете (понеже имаше ремонни лагери за тях). Какво с оказа обаче? На броя прешлайфани колянови вала (на първи ремонт), едва един не се късаше след 20000 и по-малко км.
15:46 13.05.2026
16 ЛОШО е
До коментар #11 от "Механик":Все известни марки са тези двигатели...
17 ЛОШО е
До коментар #10 от "ои8уйхътгрф":Сега ще Ви проверят какво излиза от ауспуха...и чао бамбино...а тези са евро 6
18 Карал
До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":съм тико. Шефката само него ми даваше след като двамата с мъжът и, които се смяташе за бърз шофьор, не успели да ме настигнат в софийския трафик с форд мондео, когато аз съм карал ситроен берлинго. Беше много икономична на градско каране, но зле откъм безопасност. Единственият автомобил, в който съм успял да заключа ключа вътре и ми се наложи да влизам с взлом, защото нямаше втори ключ. Открих следи от предишен подобен взлом.
20 Какми бмв та кии бе
Купено на 640 000 км . Продадено на 780 000 км и още се кара от възрастна жена ..
22 МАСОВИЯТ КУПУВАЧ
Светът се развива. Младите не харесват дизелаци, кадежи и димляци
25 да питам
До коментар #3 от "хаха":Ти реално на твой автомобил навъртал ли си 250 000 километра без някой да помага?
29 АвтоГръч
Били надеждни - да, дори на хибридите избягват вече да ги слагат.
33 Дфен
До коментар #3 от "хаха":То след тези километри на нови 4 цилиндрови мотори от БМВ и Мерцедес са за основен ремонт
34 хаха
До коментар #25 от "да питам":Даже няколко по толкова. Последната я спрях на 440 000, и си купих следващия модел, който за година и половина навъртя вече 40 000 из цяла Европа. Ама не е с три умрели цилиндъра..нито с 4... нито е т.нар. "ново производство след 2000 година", нито са немски....и двата са бензинови. И това е извън служебните, дето съм карал. Други тъпи въпроси?
35 дааа
До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":Карал съм тико, също има и Сузуки Алто с Ф8Б двигател 800 кубика 35 коня. Но това са стари машини, много леки, и са изключение от правилото в днешно време. Чугунени блокове, яка сглобка, карбуратори кейхин, това нещо, ако не се скапваше купето, щеше да надживее повечето хора. Много тънки, много слаби купета, но това е малка градска икономична кола, която вървеше буквално като ракета. Всичко друго им беше добре, вкл. парното, видимост, и т.н.
36 Гост
ПС
В посленро време форума наистина блика от млади специалисти купили наскоро първия си смарт телефон и разбрали какво е Интернет!!!
39 Азз
До коментар #3 от "хаха":Шкода Румстър, купена нова в България. 1,4 тди. В момента е на 348к и върви като бясна!
