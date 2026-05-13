Коли на старо с трицилиндрови мотори – 5 двигателя, които разсейват митовете за „косачките“

13 Май, 2026 14:15 15 560 41

Съвременните инженерни магии превърнаха тези малки агрегати в мотори, способни да прехвърлят границата от 300 000 км

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

„Шевни машини“, „еднократни пластмаси“ или направо „косачки за трева“ – списъкът с иронични подмятания по адрес на трицилиндровите агрегати е безкраен. Но истината, приятели, често е по-различна от гаражните легенди. Съвременните инженерни магии превърнаха тези малки агрегати в машини, способни да прехвърлят границата от 300 000 км без сериозна драма. Подбрахме за вас пет примера, които доказват, че размерът не винаги определя ресурса.

1. Kia G3LA: Корейският маратонец

Ако търсите простота, литровият G3LA от фамилията Kappa е вашият избор. Този атмосферен мъник генерира скромните 67 к.с., но залага на изпитани решения – многоточково впръскване (MPI) и липса на турбокомпресор.

Конструкция: Алуминиев блок с чугунени втулки и 12 клапана.

Издръжливост: Ангренажната верига често прескача летвата от 200 000 км.

Плюс: Има хидравлични повдигачи, което означава по-малко главоболия с реглаж на клапаните.

Ресурс: При редовна грижа и смяна на маслото на всеки 8 000 км, двигателят лесно достига 300 000 км пробег.

2. BMW B38: Баварска мощ в три цилиндъра

Дебютирал през 2014 година, B38 е част от модулното семейство на BMW, споделяйки технологии с големите шестцилиндрови мотори. Можете да го откриете дори в хибридната суперкола BMW i8.

Технологии: Система Valvetronic, Double VANOS и плазмено пръскана стомана по стените на цилиндрите вместо втулки.

Надеждност: Ранните проблеми с аксиалните лагери бяха изчистени, като днес моторът често минава над 250 000 км в моделите на Mini и BMW Серия 1 и 3.

3. VW 1.0 TSI (EA211): Работният кон на Европа

Този еднолитров турбо агрегат се превърна в сърцето на VAG групата. С мощност от 82 до 116 к.с., той задвижва всичко – от малкия VW Up! до товарното Caddy.

Особености: Ремъчно задвижване на ангренажа, което работи изключително тихо и обира типичните вибрации.

Дизайн: Интегрираният в главата изпускателен колектор помага за светкавично загряване през зимата.

Внимание: Понякога задвижването на турбото може да заяде, но малко почистване обикновено решава проблема.

4. Geely JLH-3G15TD: Китайският „швед“

Разработен съвместно с Volvo, този двигател е истински силовак. Докато другите в класа залагат на икономия, тук получавате до 180 к.с. и 265 Нм въртящ момент.

Рецепта за успех: Базиран на архитектурата на Volvo, той включва балансиращ вал за плавна работа и маслена помпа с променлив дебит.

Опит: Масово тези мотори вече навъртат над 180 000 км без механични дефекти, а производителят обещава жизнен цикъл от поне 300 000 км.

5. Renault H4D: Градският боец

Плод на сътрудничеството между Renault-Nissan и Mercedes-Benz, този литров мотор е създаден да бъде максимално лесен за обслужване.

Къде се монтира: Ще го намерите в Renault Clio, Dacia Sandero и дори в малкия Smart (като M281).

Устойчивост: Оптимизираната охладителна система го прави „имунизиран“ срещу прегряване в тежкия градски трафик.

Прогноза: Очаквайте около 250 000 км вярна служба, стига да сменяте свещите и да чистите дроселовата клапа навреме.

Заключението? Не отписвайте трицилиндровите машини само заради звука им. При правилна поддръжка, тези „косачки“ могат да ви служат вярно дълги години, без да натоварят излишно семейния бюджет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    Отговор
    Тези мотори са сложни, трудни за подръжка и не стават за нищо. Никога не бих купил кола с 3 цилидров мотор и турбо...

    14:23 13.05.2026

  • 2 Кирил

    Отговор
    5 коша, супер некачествени - радко-шматко(п) нидей тъй мойту мумчи.

    14:23 13.05.2026

  • 3 хаха

    Отговор
    Вицове, и приказки под шипковият храст. Цял цилиндър спестен, материал на всичко от кашкавал. Маслени помпи от пластмаса. Картери от пластмаса. Ангренажи с вериги за колело (другите с "мокри" ремъци с до 40 000 живот, и то със специални масла). Къде тук видяхте 150 00 надежден пробег? След 250 000 няма да стават и за кафелемачки.

    Коментиран от #25, #33, #39

    14:25 13.05.2026

  • 4 Любопитен

    Отговор
    За да е надежден един мотор трябва да издържа поне 1 000 000 километра, а не само 300 000 само с базова поддръжка като смяна на ремъци или верига масло и другите течности. 300 000 километра значи, че трудно колата ще издържи към 15 години максимум. Дори старите лади и москвичи могат издържат 1 000 000 километра, нищо че загниват заради некачествена стомана...

    Коментиран от #14

    14:27 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 без проблемен

    Отговор
    Карам си Сценика 1.9 DTI който е вече на 310 хил. км. , и си свиркам

    14:31 13.05.2026

  • 7 ои8уйхътгрф

    Отговор
    250-300 000км. откога се считат за "ресурс"? Това си е "начална разработка" и следва каране до 1млн. км...

    Дъртаците тук помнят навремето като се появиха едни недоразумения наречени "Деу Тико"- колко хиляди такива таксита имаше тогава едва ли някой знае... Тези въшки, в режим "нон-стоп каране като такси", с минимум обслужване и огромните 50-на коня от 3-цилиндровото моторче спокойно изкарваха по 600-700 000км. преди да умрат... Виждал съм такова нящу и на 800 000+км... Тоест за лична употреба тая въшка беше ВЕЧНА... А тук ви обясняват как производителя обещавал 250-300 000км. ресурс...

    Коментиран от #18, #35

    14:42 13.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    Отговор
    Заради подобни щуротии Европа наистина ще се превърне в нова Куба, старите автомобили ще са търсена и пазена ценност щото от новите не става нищо!

    Коментиран от #12

    14:43 13.05.2026

  • 9 Здравеняк

    Отговор
    Много са здрави, аууу, междувременно за четирицилиндров е срамно, ако не изкара 300 хил. Жигулките изкарваха толкова, вярно, с шлайф на цилиндри и смяна на бутала, но говорим за 80-те.

    Коментиран от #10

    14:58 13.05.2026

  • 10 ои8уйхътгрф

    Отговор

    До коментар #9 от "Здравеняк":

    Някога моторите се проектираха така, че да позволяват основен ремонт... Продаваха се и ремонтни комплекти основни/биелни лагери, имаше няколко размера за буталата и т.н... Лично аз на БМВ Е39 М5 съм разстъргвал цилиндрите до по-голям размер, заигравахме се с коляновия и разпределителните валове... Разни мотори след 500 000км. сме ги възстановявали до заводски размери- стържеш, набиваш нови ризи и продължаваш да караш... И тогава не беше особен проблем на колко км. е колата щото всичко подлежеше на ремонт и се предлагаха съответните части за ремонт...
    Сега като се износи мотора кво правиш? Резервни части "за първи ремонт" просто НЯМА... То и мотора физически няма оставен запас който да престържеш... Тоест моторите са еднодневки...

    Коментиран от #15, #17

    15:13 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Никой не казва

    Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    А после колко е скъпо горивото...

    15:41 13.05.2026

  Отговор

    28 2 Отговор
    фолксваген от нов с трицилиндров турбо двигател и обслужването му е във фирмен сервиз. На 50 хил км звукът от двигателя се промени и по-трудно ускорява на баир ако не съм сам в колата. На някои баири които като нов качваше на 4-а скорост вече ми се налага да слизам на 3-а малко преди да свърши наклона. Все още има хляб в него, но 300 хил км се съмнявам да изкара. Вероятно ще се го сменя с друга марка като направи 100 хил км, а може и по-рано.

    15:44 13.05.2026

  • 14 ЛОШО е

    Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Издържливостта свързана ли е с това, хайде да сложа олио, щото нямам пари за гориво..

    15:44 13.05.2026

  • 15 Механик

    Отговор

    До коментар #10 от "ои8уйхътгрф":

    Много сте прав. В същност и сега има бутала, сегменти и лагери. Да рядко са ремонтен размер.
    Но най-важното казано отВас е, че самите ДВГ сега са така проектирани, ч да няма начин за основен ремон. особено коляновите валове.
    И дори повече, когато едно време излязоха първите спринтери и сигнаха до основен ремонт, ние по стар навик шлифовахме валовете (понеже имаше ремонни лагери за тях). Какво с оказа обаче? На броя прешлайфани колянови вала (на първи ремонт), едва един не се късаше след 20000 и по-малко км.

    15:46 13.05.2026

  • 16 ЛОШО е

    Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Все известни марки са тези двигатели...

    15:47 13.05.2026

  • 17 ЛОШО е

    Отговор

    До коментар #10 от "ои8уйхътгрф":

    Сега ще Ви проверят какво излиза от ауспуха...и чао бамбино...а тези са евро 6

    15:51 13.05.2026

  • 18 Карал

    Отговор

    До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":

    съм тико. Шефката само него ми даваше след като двамата с мъжът и, които се смяташе за бърз шофьор, не успели да ме настигнат в софийския трафик с форд мондео, когато аз съм карал ситроен берлинго. Беше много икономична на градско каране, но зле откъм безопасност. Единственият автомобил, в който съм успял да заключа ключа вътре и ми се наложи да влизам с взлом, защото нямаше втори ключ. Открих следи от предишен подобен взлом.

    15:59 13.05.2026

  • 19 Баба

    Отговор
    Добре си говорим тук....но някой търсил ли е чисто нов автомобил и какво различно от три цилиндъра е намерил?

    16:03 13.05.2026

  • 20 Какми бмв та кии бе

    Отговор
    Поло 1.4 тди 2001 с амф дв. купено 2013 г. от Италия и продадено 2024г.
    Купено на 640 000 км . Продадено на 780 000 км и още се кара от възрастна жена ..

    16:10 13.05.2026

  Отговор

    21 10 Отговор
    Пълни глупости! Само идиот може да купе 3 цилиндъра кола

    16:55 13.05.2026

  • 22 МАСОВИЯТ КУПУВАЧ

    Отговор
    Не е това, което си мислите. Това са вече хора на години, които не са фактор.
    Светът се развива. Младите не харесват дизелаци, кадежи и димляци

    17:38 13.05.2026

  • 23 Иван

    Отговор
    Радославе, толко ли не намери снимка на 3 цилиндров мотор, та сложи редови 6так...

    17:55 13.05.2026

  • 24 градинар

    Отговор
    Не съм виждал трицилиндрова косачка. Има трицилиндрови дизели на трактори, ама те са нискооборотни.

    18:56 13.05.2026

  • 25 да питам

    Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Ти реално на твой автомобил навъртал ли си 250 000 километра без някой да помага?

    Коментиран от #34

    19:00 13.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АвтоГръч

    Отговор
    Това преоразмеряване вместо ефект, докара дефект в системата. Не разбиращите купуват каквото хване окото, технически ограмотените трудно, или скъпо намират алтернатива. Сигурен съм, че всички производители са го разбрали, по броя продажби. Изключваме даденият пример с нинюто на Тойота, щото пресолиха манджата, можеха и едноцилиндров ДВГ да сложат. Дойде ред на пазарните напъни, 2т машина с трицилиндров ДВГ, без коментар.
    Били надеждни - да, дори на хибридите избягват вече да ги слагат.

    19:23 13.05.2026

  • 30 ТИЯ ДЕТО СЕ ПРОДАВАТ ОТ СОРТА С 3 ЦИЛ.

    Отговор
    СИЧКИ НАЛИ СА НА 400 000 КМ С ПРЕВЪРТЕНИ НА 80 000 - АБЕ СТРАШНИ КОЛИ СА А КУПУВАЧА Е ПОСЛЕДНИЯ ИМ СОБСТВЕНИК !

    19:37 13.05.2026

  • 31 Маша

    Отговор
    За града стават за всяка домакиня,пенсионери,ученици и студенти.Работна магаренце.

    19:43 13.05.2026

  • 32 ЩО РЕКЛАМИРАТЕ ТИЯ БОКЛУЦИ

    Отговор
    ДЕТО МОНТЬОРИТЕ ЩЕ СЪДЕРАТ КОЖИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ? ПО ПАРКИНГИТЕ И ОБЯВИТЕ ЩО Е ПЪЛНО С ХИЛЯДИ СИТРОЕНЧЕТА - НАПРИМЕР ............................. НОВ ВНОС ? НАЛИ СА МНОО УБАВИ ?

    19:52 13.05.2026

  • 33 Дфен

    Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    То след тези километри на нови 4 цилиндрови мотори от БМВ и Мерцедес са за основен ремонт

    20:52 13.05.2026

  • 34 хаха

    Отговор

    До коментар #25 от "да питам":

    Даже няколко по толкова. Последната я спрях на 440 000, и си купих следващия модел, който за година и половина навъртя вече 40 000 из цяла Европа. Ама не е с три умрели цилиндъра..нито с 4... нито е т.нар. "ново производство след 2000 година", нито са немски....и двата са бензинови. И това е извън служебните, дето съм карал. Други тъпи въпроси?

    Коментиран от #38

    21:02 13.05.2026

  • 35 дааа

    Отговор

    До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":

    Карал съм тико, също има и Сузуки Алто с Ф8Б двигател 800 кубика 35 коня. Но това са стари машини, много леки, и са изключение от правилото в днешно време. Чугунени блокове, яка сглобка, карбуратори кейхин, това нещо, ако не се скапваше купето, щеше да надживее повечето хора. Много тънки, много слаби купета, но това е малка градска икономична кола, която вървеше буквално като ракета. Всичко друго им беше добре, вкл. парното, видимост, и т.н.

    21:06 13.05.2026

  • 36 Гост

    Отговор
    Ииииие, супер компетентни, абсолютно технически подготвени шофьори коментират двигателите! Дай му на Ганя свинска опашка, тел, и пробег до 1 М без пари! Пффф, смешки....
    ПС
    В посленро време форума наистина блика от млади специалисти купили наскоро първия си смарт телефон и разбрали какво е Интернет!!!

    22:07 13.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Азз

    Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Шкода Румстър, купена нова в България. 1,4 тди. В момента е на 348к и върви като бясна!

    06:58 14.05.2026

  • 40 Филип Тотю

    Отговор
    Единствените 3 цилиндрови всепризнати шампиони са Daihatsu.Останалите тепърва трябва да се доказват.

    07:02 14.05.2026

  • 41 Анонимен

    Отговор
    Карам Ланчиа Капа 5 цилиндъра на 30 г.,незнайни км.,дори и свещите не съм сменял,имам я от 20 г. Три цилиндъра на старо ли? Пълни глупости!

    15:52 14.05.2026