Жестоко убийство с метална тръба в Монтана, има задъжани

13 Май, 2026 19:18 2 760 28

  • убийство-
  • монтана

Убийството е станало около обяд след саморазправа между двама мъже, при което други двама са се намесили на страната на единия от тях

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

Мъж на 48 години от Монтана е убит днес в квартал „Кошарник“ в града, трима по-млади мъже са задържани за престъплението, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана Иван Аврамов.

Убийството е станало около обяд след саморазправа между двама мъже, при което други двама са се намесили на страната на единия от тях. Фаталният удар е нанесен с метална тръба, като в момента полицията изяснява кой точно го е нанесъл.

Тримата задържани са криминално проявени, убитият също е криминално проявен и е лежал в затвора. Предполага се, че боят е станал за изясняване на лични отношения или неуредени сметки.

По случая се води разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 надушвам

    20 7 Отговор
    пернишка обмяна на опит

    Коментиран от #19

    19:20 13.05.2026

  • 2 бою циганина

    46 3 Отговор
    искам охрана, искам охрана, народа иска да ме линчува.....

    19:21 13.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 всичките

    32 0 Отговор
    Да бяха изкарали колтовете за да се изтрепят !!

    19:23 13.05.2026

  • 5 Мдаа

    37 0 Отговор
    В щата Монтана си е опасно, а в покрайнините още повече. Примерно в Чипровци едно време излизаха на дискотека с брадви, боксове, бухалки ...

    19:23 13.05.2026

  • 6 Хубава

    52 1 Отговор
    работа, ама циганска работа

    Коментиран от #12

    19:23 13.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    19 11 Отговор
    На 9 ти май украинци с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк в София.Има ранени с опасност за живота в болница.

    Коментиран от #16, #25

    19:24 13.05.2026

  • 8 Това е

    19 0 Отговор
    работа на извънземните. Там ги има много.

    19:25 13.05.2026

  • 9 нали знаеш

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    първо ще гръмне у турця....... гоу хоум

    19:25 13.05.2026

  • 10 Това

    37 1 Отговор
    са тъмнозелени индивиди,с лилави венци и устни. КРАСОТА.

    19:26 13.05.2026

  • 11 Това

    29 0 Отговор
    са тъмнозелени индивиди,с лилави венци и устни. КРАСОТА.

    19:26 13.05.2026

  • 12 Ако

    37 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хубава":

    са ангали да продължават да се чистят.

    19:29 13.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пернишки фен

    27 1 Отговор
    Ми викам добре че не е с винкел, че да мислим, че е от нашия град.

    19:34 13.05.2026

  • 15 Сила

    47 0 Отговор
    Избиха българите и пенсионерите по селата , останалите избягаха в София , останаха само те и се почнаха помежду си ...очакваше се !!!!

    19:37 13.05.2026

  • 16 Ванк0-1

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Абе не бяха украйнци а феновете на един софийски отбор.

    19:47 13.05.2026

  • 17 чичо

    26 0 Отговор
    Да се разчистват.Лошото е,че живите ще ги храним в затвора.

    19:50 13.05.2026

  • 18 мда

    24 0 Отговор
    Команчи

    19:51 13.05.2026

  • 19 Бъркаш

    37 0 Отговор

    До коментар #1 от "надушвам":

    Кошарник е кварталът на команчите в Монтана. Те там си живееят по собствени правила.

    19:55 13.05.2026

  • 20 Анонимен

    20 0 Отговор
    Държавата е толерантна и толерирала в продължение на години това явление да се случва.Държавността къде е се пита в задачата.Софиянци да не смятат ,че са сами в тази държава.

    20:12 13.05.2026

  • 21 Всичко ще се прикрие кмета ще го стори

    27 0 Отговор
    Кошарник е мястото което е пълно с незаконно построени къщи, там не се плащат сметки за Ел. енергия, вик и мдт, но масово гласуват за кмета Златко Живков! Там закона не значи нищо крадени те вещи са навсякъде и полицията гузно мълчи

    20:32 13.05.2026

  • 22 Хер Флик от Гестапо

    20 2 Отговор
    На кой му пука за еуглените в квартал Клошарник..добре ще е, да има вендета и масови саморазправи, та още питекантропи да да бъдат палени, ръгани, бити с тръби, мотики, едно малко брадви и там каквото имат още по вигвамите

    20:41 13.05.2026

  • 23 Тити

    20 2 Отговор
    Ако сте се чудели къде е дивият запад погледнете към северозападна България.

    21:10 13.05.2026

  • 24 Тоалетната хартия

    17 0 Отговор
    Когато и където да умре лилав в България, е празник!!

    21:42 13.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ИВАН

    4 0 Отговор
    Монтана, това в америка ли е, там имаше град Михайловград, набързо ще се оправят нещата, щом се върне старото име.

    08:21 14.05.2026

  • 27 Станко лъва

    2 0 Отговор
    Едно време, ако се чуе такава новина е срамно за властите и институциите, а сега всеки ден чуваме, четем и виждаме подобни неща! Какво нещо е "свободата" !!!!

    11:29 14.05.2026

  • 28 Хана Монтана

    2 0 Отговор
    А тръбата, поцинкована ли е била или ръждива?

    12:18 14.05.2026