Гласът на Путин: Няма да има мирни преговори преди украинските сили да се изтеглят напълно от Донбас
  Тема: Украйна

13 Май, 2026 17:25 10 260 225

Преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ са в застой от началото на войната в Близкия изток през февруари тази година, припомня Франс прес

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл отхвърли възможността да се състоят мирни преговори с Киев, докато украинската армия не се изтегли от източния регион на Донбас, частично контролиран от Москва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"За да може да се установи примирие и за да се отвори възможност за истински преговори за мир украинският президент Володимир Зеленски трябва да заповяда на украинските сили да сложат оръжие и да се изтеглят от Донбас", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на дневната си пресконференция.

По този начин той повтори основното искане на Москва от лятото на 2024 г. за прекратяването на войната, което беше определяно като неприемливо от Киев.

"Двете страни тогава ще могат спокойно да започнат преговори, които неизбежно ще бъдат много трудни и ще засегнат много важни подробности", увери Песков.

Песков отправи това изявление, след като руският президент Владимир Путин направи изненадващо изказване, че конфликтът в Украйна "върви към своя край" по време на пресконференция по случай годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия.

Руският президент не доразви коментара си, който беше придружен по-късно от критика за подкрепата за Киев, оказвана от западните държави.

Преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ са в застой от началото на войната в Близкия изток през февруари тази година, припомня Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп беше обявил тридневното примирие между Русия и Украйна, при което двете страни отправиха взаимни обвинения, че са го нарушили.

Москва посочи, че е възобновила военните действия от изтичането на срока на примирието в понеделник.


  • 1 А Мала Токмачка?

    46 50 Отговор
    Превзехте ли Мала Токмачка?А?

    Коментиран от #9, #20, #141, #199

    17:26 13.05.2026

  • 2 НИКАКВИ ПРЕГОВОРИ

    65 55 Отговор
    С НЕЛИГИТЕМ ПРЕЗИДЕНТ НА 404. БЕЛИЯ БАЙРАК,КАПИТУЛАЦИЯ И ПРОЦЕС СРЕЩУ ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #12, #63, #117, #218

    17:27 13.05.2026

  • 3 Българин

    72 72 Отговор
    Зеленски ви развинти ватнишките тикви.

    17:29 13.05.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    49 60 Отговор
    Не барайте путен!
    Има още много русня за утилизация!

    17:29 13.05.2026

  • 5 Гласът ,

    55 60 Отговор
    Що първо вие да помислите ?! Се изтеглите от Украйна ? Явно СВО-ТО не ви се получава.

    Коментиран от #10

    17:29 13.05.2026

  • 6 Ха ха

    58 67 Отговор
    Идиоти.ВСУ ще ви пукат кратуните докато не кажете стига.

    17:30 13.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шопо

    29 55 Отговор
    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев

    17:31 13.05.2026

  • 9 Димяща ушанка

    35 40 Отговор

    До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    17:31 13.05.2026

  • 10 Те не са в Украйна

    59 45 Отговор

    До коментар #5 от "Гласът ,":

    Донбас и Луганск са обявили автономия, защото не желаеха да ги репресира терористичният режим в Украйна!

    Коментиран от #33, #119

    17:31 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Град Козлодуй

    45 45 Отговор

    До коментар #2 от "НИКАКВИ ПРЕГОВОРИ":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #24

    17:33 13.05.2026

  • 13 Бялджип

    44 38 Отговор
    Отстъпването на Донбас е било договорено още във втория месец след началото на военните действия в Истанбул. Това каза пред Такър Карлсън онзи ден говорителката и лично приближена на Зеленски. Той дори е подготвил всичко, съгласил се, усмихвал се че войната току що започнала е приключила, преди да го насъска Борис Джонсън, че Европа е зад Украйна, зад него, да се бие, защото е лесно да се нанесе стратегическо поражение на Русия и Зеленски ще се превърне в планетарен герой?! Знаем какво последва....

    Коментиран от #21, #26, #27, #30, #39, #59, #69

    17:33 13.05.2026

  • 14 Варненец

    39 40 Отговор
    Като не могат да го вземат, искат да им го предадат. Неможачи🙂

    17:34 13.05.2026

  • 15 руззззНациии

    41 43 Отговор
    Изтеглете се от Украйна, Сибир, Камчатка в маслодайните блата и може би ще се разминете само с Хага за палатка и репарации

    17:34 13.05.2026

  • 16 Хахахаха

    40 31 Отговор
    Да се изтеглят напълно??? Ама те вече настъпват, няма как да се изтеглят! Тогава ще има още бомбене по раша, няма проблем.

    17:36 13.05.2026

  • 17 Володимир Зеленски, президент

    38 37 Отговор
    9-ти Май, Парада приключи !!!
    Няма Парад, няма Туапсе докато Русия не се изтегли отвсякъде, включая и Крим.
    Дроновете Матки идат ☝️😁

    Коментиран от #222

    17:37 13.05.2026

  • 18 Цвете

    32 29 Отговор
    Е, ТИ ЧОВЕЧЕ НАИСТИНА СЕ ОЛЯ. 🎖🤦‍♂️🎭НЕ СПРЯХА ЗАПЛАХИТЕ ТИ. ДОНБАС ИСКАШ, ОТ КАКЪВ ЗОР.? МОЖЕ БИ И ОДЕСА, ЗАЩОТО Е НА ЧЕРНО МОРЕ СРЕЩУ ВАРНА ,НАЛИ? ТА ВСИЧКО ДА Е ПО ЛЕСНО ЗА ВАС, А ДРУГИТЕ ДА ГЛЕДАМЕ ГЛУПАВО КАК ТИ НАЛАГАШ ТЕРОР НАД МИРНИ ХОРА. ТАЯ ДЕТО СИ НАМИСЛИ, ЩЕ ОСТАНЕ ЕДИН СПОМЕН ЗАВИНАГИ. 🫡🤷‍♀️👨‍🎓🎖🤦‍♂️✈️🎭

    17:37 13.05.2026

  • 19 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    42 33 Отговор
    ВСУ бавно и методично си връща територии като унищожава жива сила и бойна техника на орките.Има руски позиции изцяло превзети от дронове и роботи-унийци.Същевременно Украйна нанася поразяващи удари на 1800 км. в руската територия.

    17:38 13.05.2026

  • 20 Хахахаха

    25 29 Отговор

    До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":

    Искам да питам копейките, както е написал колегата отгоре, да питам гледали ли сте видеото с руския пропагандист колко време превзема Мала Токмачка? Гледали ли сте го това, копейки? Много е яко.

    17:38 13.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 едно си КАПУТинчо знае

    22 22 Отговор
    едно си бае

    17:39 13.05.2026

  • 23 Цвете

    19 20 Отговор
    17:40 13.05.2026

  • 24 Си Дзинпин, генерален секретар

    30 33 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй":

    Русия не е държава, а територия !!!
    Китайска територия ☝️

    Коментиран от #58

    17:40 13.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 фейк

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "Бялджип":

    фейк

    17:40 13.05.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    18 17 Отговор

    До коментар #13 от "Бялджип":

    Слагай повече грес -и в гаzундера😁

    17:40 13.05.2026

  • 28 Майор Деянов, на всеки километър

    28 22 Отговор
    Рушняка опитва блъфира ....
    Все напълнил гащи, ма тон задава завалията 😁

    17:42 13.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мужик ,

    22 19 Отговор

    До коментар #10 от "Те не са в Украйна":

    Я си представи , че Кърджали се обяви за автономия ?! Как ти се струва .. Сигурно нема се замислиш , що е важно , петолъчката ти да свети , на челото ..

    Коментиран от #36, #61

    17:45 13.05.2026

  • 34 Един

    15 14 Отговор
    Нагляр.

    17:45 13.05.2026

  • 35 За това

    29 29 Отговор
    ще подкрепяме Украйна колкото е необходимо.
    И след войната ще я възстановим.

    Украйна е Бастион!
    Заслужава всичко!

    Коментиран от #38, #41, #224

    17:45 13.05.2026

  • 36 Прочети

    15 12 Отговор

    До коментар #33 от "Мужик ,":

    как и защо се обявява автономия. Ще спести драскане на глупости!

    17:46 13.05.2026

  • 37 Следва ...

    3 3 Отговор
    Останаха 35 км на 80 км

    17:46 13.05.2026

  • 38 Така е

    30 32 Отговор

    До коментар #35 от "За това":

    Украйна е бастион на фашизма! Там фашизма залял запада, направи гнездо!

    Коментиран от #55

    17:47 13.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Някой

    22 20 Отговор

    До коментар #35 от "За това":

    На българските артилерийски снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    17:48 13.05.2026

  • 42 ТИГО

    16 17 Отговор
    ООда ,ама само да си догледам филма "Мацква утонула" и веднага ще се изтеглим !С ГРУЗ 200 ще ви изпратим !

    Коментиран от #74

    17:49 13.05.2026

  • 43 койдазнай

    23 18 Отговор
    Е това е върха на наглостта и цинизма! Но няма да им помогне. Пътят по който ги води Путин има един край, и това е разпадаът на Русия.

    17:49 13.05.2026

  • 44 До последния украинец

    21 8 Отговор
    Зеленски отмени ли закона забраняващ преговори

    17:49 13.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 оня с коня

    26 21 Отговор
    Путин се надява Украйна да му се върже на Акъла и да се изтегли от Донбас,след което пък Украинците да се изтеглят и от цяла Украйна.А иначе уж влезе в Украйна да "Денацифицира,а налапа най-богатия Въгледобивен район?!

    17:49 13.05.2026

  • 47 Пупи

    12 13 Отговор
    Ако не се изтеглят,ще ги изтласкаме!

    17:50 13.05.2026

  • 48 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    26 18 Отговор
    Никакви преговори.

    Концертът не трябва да спира .

    Докато не се Стигне
    Цифрата

    3 Милиона КАБЗОНЧИЦИ.

    Никакви преговори.

    Путлерайха трябва да се разпадне .

    17:51 13.05.2026

  • 49 Майор Деянов, на всеки километър

    19 18 Отговор

    До коментар #25 от "В Киев":

    "...Путлер само симулира преговори, за да мотае Тръмп..."

    Това е чудесно !!!
    Докато Путин симулира, американските бомби равняват Русия със земята. Американци правят голф игрище, рушняка гони мячиките 😁☝️

    17:51 13.05.2026

  • 50 хихи

    6 6 Отговор
    А Одеса !????

    17:51 13.05.2026

  • 51 България

    22 15 Отговор
    ще развие съвместно производство на дронове и други военни системи с Украйна.
    Както и всички европейски държави ще направят същото.
    Украйна на практика вече е в НАТО!

    17:52 13.05.2026

  • 52 оня с коня

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "Наричат Зеленски":

    Така е,затова трябва да се пишат по 2 еднакви Коментара -и да изтрият единия,другият да остане.

    17:53 13.05.2026

  • 53 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    16 10 Отговор

    До коментар #39 от "Бялджип":

    Била е до Зеленски преди повече от 5 години.Преди да започне тридневната СВО.
    Платена предателка.

    17:53 13.05.2026

  • 54 И запомнете

    22 15 Отговор
    Руснаците няма да спечелят тази война

    17:53 13.05.2026

  • 55 Миролюб Войнов, историк

    22 17 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    "...Бастион на Фашизма.."

    Фашизъм е га пиян руснак се вземе насериозно и реши определя съдбините на съседите, също като Гитлер преди 80 години ☝️

    Коментиран от #64

    17:54 13.05.2026

  • 56 Бен Вафлек

    10 10 Отговор
    Хахаха, смешници.

    17:54 13.05.2026

  • 57 койдазнай

    7 12 Отговор
    На времето така Хитлер заявил, че руснаците трябва да изтеглят войската си от Сталинград. С тяхното изтегляне била избегната голяма битка и били спасени много човешки животи. В последствие това става за устойчив мир, продължил почти 80 години!

    17:54 13.05.2026

  • 58 Купейките

    21 15 Отговор

    До коментар #24 от "Си Дзинпин, генерален секретар":

    Да погледнат Гугъл мапс

    Каква картинка е Сибир .

    Китайците изсичат всичко
    За Дребни ЮАНИ.

    Путкер - Васала на СИ Дзин ПИН

    17:55 13.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Бате Георги

    13 12 Отговор
    Ами няма пък да се изтеглят.

    17:55 13.05.2026

  • 61 Мужик ,

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Мужик ,":

    Чел съм много , навремето ... Ама в гимназията , не в Помощното училище - Петър Берон..

    17:56 13.05.2026

  • 62 Някаква бивша

    16 13 Отговор
    и то низвергната говорителка казала нещо пред кремълския слуга Тъкър и тук някакъв й вярва?!

    17:56 13.05.2026

  • 63 Прррррръдльоооо

    17 11 Отговор

    До коментар #2 от "НИКАКВИ ПРЕГОВОРИ":

    БЕЛИЯ БАЙРАК,КАПИТУЛАЦИЯ И ПРОЦЕС СРЕЩУ ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ ГИ ВИДИТЕ ПРЕЗ НАЙ КРИВИЯ МАКАРОН НА ПЛАНЕТАТА!!

    Коментиран от #76

    17:56 13.05.2026

  • 64 Фашизъм е това което правиш

    17 18 Отговор

    До коментар #55 от "Миролюб Войнов, историк":

    Треоленето, лъжите и глупавата пропаганда срещу Русия, са инструменти на фашизма!

    Коментиран от #68, #71

    17:57 13.05.2026

  • 65 Дон Корлеоне

    17 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:59 13.05.2026

  • 66 Дзинпин

    15 12 Отговор
    и Тръмп в момента поделят Русия!

    17:59 13.05.2026

  • 67 не получилос

    9 8 Отговор
    А последните дни излезнаха купища статии как на путин му се преговаря и края на войната е зад ъгъла, а.....

    17:59 13.05.2026

  • 68 Миролюб Войнов, историк

    19 13 Отговор

    До коментар #64 от "Фашизъм е това което правиш":

    Срещу Русия всички методи са добри !!!
    И дават резултат ☝️

    Коментиран от #72

    17:59 13.05.2026

  • 69 Верно ли бре

    13 11 Отговор

    До коментар #13 от "Бялджип":

    РУБЛО ИДИОТ?

    Путин не е искал спиране на Обосрацията

    Тогава Всички Кремълски Циреи

    Си мислиха

    Киев за 3 Дня.

    18:00 13.05.2026

  • 70 Горски

    17 15 Отговор
    Зад зеления плужек са готвачите с капачките на тиквите-маатър шефовете на целия този план с който набутаха Русия в капана.Та идва време плужекът е вече излишен и ще бъде сготвен от същите негови шeфове. Свършено е със зеления плъх. Западните съюзници не прощават на длъжниците си. А Зеленски е задлъжнял чудовищно и прошка няма да има. Путин се оказа голям стратег и тактик, като остави Зеленски жив и не го направи умрял герой. С тая задача ще се заемат съюзниците на киевския сатрап. В в 404 през ден има корупционен скандал уличаващ клоуна с дълбока корупция? Изтеклите разговори с Миндич чухте ли ги, както и споменаването на наркомана в тях? Депутатът Гончаренко обвини обкръжението на Зеленски в опит за пране на 5 милиарда евро. Депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко (включен в списъка на терористите и екстремистите в Русия) направи изявление, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с доказателства за участието на обкръжението на президента Володимир Зеленски в мащабна схема за пране на пари с помощта на криптовалута. Според него това се отнася до компрометиращи материали, с които разполагат украинските антикорупционни органи.

    Коментиран от #77, #96, #129, #163

    18:00 13.05.2026

  • 71 каквото повикало

    8 4 Отговор

    До коментар #64 от "Фашизъм е това което правиш":

    това отговорило

    Коментиран от #73

    18:00 13.05.2026

  • 72 Именно

    9 17 Отговор

    До коментар #68 от "Миролюб Войнов, историк":

    това имах предвид! Троленето, лъжата и пропагандата срещу Русия, са инструменти на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!

    Коментиран от #85

    18:00 13.05.2026

  • 73 Така е

    10 15 Отговор

    До коментар #71 от "каквото повикало":

    И затова Русия отново нарита фашизма и сега рева е голям!

    Коментиран от #78, #83

    18:01 13.05.2026

  • 74 ТИГО НАБИЕМ

    8 4 Отговор

    До коментар #42 от "ТИГО":

    ЗАДНЕШКОМ В ИСТАНБУЛСКАТА ПОРТА.

    Коментиран от #126

    18:02 13.05.2026

  • 75 Васил

    14 11 Отговор
    Явно Путлер скоро не е излизал от Бункера.

    18:02 13.05.2026

  • 76 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    15 8 Отговор

    До коментар #63 от "Прррррръдльоооо":

    Къв Бял Байрак?

    Музиката на Концерта на Кабзон

    Не е спирала .

    И няма да спре .

    Купонът продължава

    18:02 13.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 груз 200

    12 9 Отговор

    До коментар #73 от "Така е":

    Нарита го и все наритана ходи. Как в края на ВСВ. Германия 5.3 милиона жертви, а СССР 27 милиона.

    Коментиран от #84

    18:03 13.05.2026

  • 79 Така е

    8 12 Отговор

    До коментар #77 от "Ол1гофрен,":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    18:03 13.05.2026

  • 80 Читател

    13 10 Отговор
    Лошото е че фашизма отново броди из Европа.

    Коментиран от #89, #98

    18:03 13.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 От Сибир

    14 8 Отговор
    Навсякъде звучи китайска реч,омайна,сладка!

    18:03 13.05.2026

  • 83 Трай въшлю!

    4 4 Отговор

    До коментар #73 от "Така е":

    И не се обаждай от нужнико!Ясен ли съм?!

    Коментиран от #87

    18:04 13.05.2026

  • 84 Гадно но факт

    9 14 Отговор

    До коментар #78 от "груз 200":

    Русия нарита фашизма. Ти може да си тролиш и ревеш на воля!.

    Коментиран от #92

    18:04 13.05.2026

  • 85 Миролюб Войнов, историк

    13 9 Отговор

    До коментар #72 от "Именно":

    Не Украйна, не Запада спират интернета, бензина, връзват жици на кучетата и съдят 14 годишни деца, за Бога !!! СССР унищожи фашизма в Германия, Русия го възроди в себе си ☝️

    Коментиран от #91

    18:05 13.05.2026

  • 86 Тодар Живков

    12 9 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това са българските комунисти.

    18:05 13.05.2026

  • 87 Така е

    10 15 Отговор

    До коментар #83 от "Трай въшлю!":

    И затова Русия отново нарита фашизма и сега рева е голям!

    Коментиран от #106

    18:05 13.05.2026

  • 88 Румен Р@деф

    17 8 Отговор

    До коментар #81 от "Иво Христов":

    Донбас в нашите глави е руZки, но фактически е украински.

    18:05 13.05.2026

  • 89 глупости

    15 9 Отговор

    До коментар #80 от "Читател":

    Руснаците вече не ги пускат в Европа.

    Коментиран от #221

    18:06 13.05.2026

  • 90 Чичак

    16 12 Отговор
    Кремълски клоуни

    Коментиран от #207

    18:06 13.05.2026

  • 91 Както казах

    10 13 Отговор

    До коментар #85 от "Миролюб Войнов, историк":

    троленето, лъжата и пропагандата срещу Русия, са инструменти на фашизма!

    Коментиран от #133

    18:06 13.05.2026

  • 92 така е

    8 8 Отговор

    До коментар #84 от "Гадно но факт":

    Нарита го и все наритана ходи. Как в края на ВСВ. Германия 5.3 милиона жертви, а СССР 27 милиона. А путин реве заврян в ъгъла в бункера.

    Коментиран от #121

    18:07 13.05.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Тръмп иска да се договори срещу Иран

    4 9 Отговор
    Тръмп иска да се договори срещу Иран, с Китай. Ще заплаши и обещае. Скоро Путин се радваше, че Тръмп ще нагъзззи ЕС за мир с Русия. Предаде всички и обеща всичко но резултат няма.. Тръмп мисли - че и Китай ще лапнат въдицата.. РЕАЛНОСТ Е ТАКАВА: Нетаняху е седнал върху земното кълбо, като на табуретка. Защото играе с марионетките си САЩ и Русия. Държи на конци Путин и Тръмп, марионетките. Марионетката Тръмп държи марионетките ЕС и НАТО, МВФ и други.. Путин марионетката държи на конци целият руски народ. От гъзззззът на Путин излезе ракета Сармат, от яд - че пак го прецакаха. .. НО КОЙ СЕ ПЛАШИ ОТ ГЛУПАВИ ДОГОВОРЕНЯШКИ МАРИОНЕТКИ?

    18:08 13.05.2026

  • 95 всяка сутрин

    16 8 Отговор
    Всяка сутрин милиарди хора по света благодарят на Бога, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #99, #180

    18:09 13.05.2026

  • 96 ТИГО

    5 9 Отговор

    До коментар #70 от "Горски":

    Ама аз знам друго !Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) е подслушвало и разследва бившия бизнес партньор на Зеленски в „Квартал 95“ – Тимур Миндич. Обвинението срещу него и няколко бивши министри (включително Герман Галущенко) е за създаване на престъпна група, източила и изпрала около 100 милиона долара чрез подкупи от договори за държавната компания „Енергоатом“. Миндич в момента е извън Украйна.!!! Твърденията на депутата Гончаренко за опит за пране на €5 милиарда чрез криптовалута и френска банка обаче остават негово политическо обвинение, а не официално доказан от съда факт!Самият Володимир Зеленски официално обяви, че подкрепя действията на НАБУ и настоява за пълно разследване без оглед на това дали в схемите участват негови бивши бизнес партньори или министри. Случаят се посочва от международни наблюдатели като Atlantic Council като най-големия корупционен скандал по време на мандата му, но същевременно показва, че антикорупционните органи в Украйна функционират независимо от политическата власт.

    Коментиран от #194

    18:09 13.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Владимир Путин, президент

    11 8 Отговор

    До коментар #80 от "Читател":

    "..Лошото е че фашизма отново броди из Европа.."

    Не в Европа !!!
    Фашизмът е в Русия и самовлюбения ру3ки народ взел се за богоизбран, велик и тръгнал да оправя Света и съседите !!! Да ги "оправя" с бомби и ракети, както Хитлер навремето оправяше Европа ☝️

    18:10 13.05.2026

  • 99 Руснак без крак...

    10 7 Отговор

    До коментар #95 от "всяка сутрин":

    "...Всяка сутрин милиарди хора...."

    Не само сутрин, не само ...☝️

    18:12 13.05.2026

  • 100 Аз съм веган

    11 8 Отговор
    Бензиностанцията потъна като крайцера мацква

    18:12 13.05.2026

  • 101 Вацев

    10 6 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #110, #113

    18:12 13.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Гласът на Путин: Няма да има мирни прего

    10 9 Отговор
    Гласът на Путин: Няма да има мирни преговори преди украинските сили да се изтеглят напълно от Донбас
    ТОВА ГЛАСЪТ ЛИ БЕШЕ НА КАРЛИК ИЛИ СЕ ИЗПУСНА? КАРЛИК ЯВНО Е ПРЕКАЛИЛ НЕЩО С ХРАНАТА, ПОКРАЙ ПАРАДА И ЧЕРВАТА МУ КЪРКОРЯТ.

    18:13 13.05.2026

  • 104 Ха ха ха

    3 8 Отговор
    Загубеняк ентусиаст.

    18:14 13.05.2026

  • 105 Дон Корлеоне

    8 8 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    18:15 13.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Путин гол до кръста на пони

    9 9 Отговор
    Пет години ги уговарям, че съм превзел и Купянск и Крематорск и Киев и не щат и не щат да сложат оръжие. Нагли, та нахални.

    18:15 13.05.2026

  • 108 Ха ха ха

    11 10 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха":

    Джуджето е в кремъл

    18:15 13.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Румен Р@деф

    9 8 Отговор

    До коментар #101 от "Вацев":

    Русия в нашите глави победи, но фактически не е пабедила!

    Коментиран от #112

    18:16 13.05.2026

  • 111 Удри копейката с лопатЕто!

    9 8 Отговор
    До нас.и.ране!

    Коментиран от #154

    18:17 13.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Гресирана Ватенка

    8 7 Отговор

    До коментар #101 от "Вацев":

    Русия в момента се маже с грессссс.....
    Черрррна 😄😄😄

    18:18 13.05.2026

  • 114 Путин гол до кръста на пони

    3 11 Отговор

    До коментар #109 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Пет години ги бия и никакво уважение! Кажи ми какво е това!

    18:19 13.05.2026

  • 115 Трай коньо

    8 7 Отговор
    за зелена трева. То скоро рушнята ще се изтегли от Донбас.

    18:19 13.05.2026

  • 116 Бие

    11 8 Отговор

    До коментар #109 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    пета година се дебне в бункера и бие хлебарките с чехъл.

    18:19 13.05.2026

  • 117 То Путашенко

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "НИКАКВИ ПРЕГОВОРИ":

    почти развя белия байрак на 9 май.....

    18:20 13.05.2026

  • 118 Владо

    4 7 Отговор
    Сбърканяци.

    18:21 13.05.2026

  • 119 Сега се "кефят"

    6 10 Отговор

    До коментар #10 от "Те не са в Украйна":

    на рашизъм като гледам.... мноого им е гот при смъртожадния Пу.

    Коментиран от #124

    18:22 13.05.2026

  • 120 Киев за три дни

    6 6 Отговор
    Не знам вълшебникът Путлер времето ли разтяга или мозъците на задунайците, та пет години ги вземат за три дни!

    Коментиран от #122

    18:22 13.05.2026

  • 121 Гадно но факт

    7 5 Отговор

    До коментар #92 от "така е":

    Русия нарита фашизма. Ти може да си тролиш и ревеш на воля!

    Коментиран от #125

    18:22 13.05.2026

  • 122 Истината

    8 4 Отговор

    До коментар #120 от "Киев за три дни":

    Никога няма да разберете брилянтната тактика с похода към Киев да се превземе цяла Европа!

    Коментиран от #123

    18:23 13.05.2026

  • 123 Костадин Костадинов

    6 5 Отговор

    До коментар #122 от "Истината":

    Напротив, виждаме я вече четири години

    Коментиран от #127

    18:24 13.05.2026

  • 124 Сега се кефят

    8 5 Отговор

    До коментар #119 от "Сега се "кефят"":

    че с помощта на Русия се освобождават от фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #212

    18:24 13.05.2026

  • 125 Киев за три дни

    6 7 Отговор

    До коментар #121 от "Гадно но факт":

    Путлер нарита и фашизъма и комунизъма и шизофренизъма обратно в РуZZия!

    Коментиран от #131

    18:25 13.05.2026

  • 126 ТИГО

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "ТИГО НАБИЕМ":

    ОО главният помпиер как е хавата ,поумня ли или само помпаш ??Помпай, като лапнеш шнорхела и се потопиш ще помпаш по усърдно!

    18:25 13.05.2026

  • 127 4 години

    6 3 Отговор

    До коментар #123 от "Костадин Костадинов":

    глупците папагалите Киев за три дни. 😄

    Коментиран от #130, #135, #136

    18:26 13.05.2026

  • 128 Т Живков

    5 6 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    18:26 13.05.2026

  • 129 Горски,

    2 6 Отговор

    До коментар #70 от "Горски":

    кажи сега пак за МЕМУРАНДОМА!

    Остави другите лакърдии!
    Мухахах!

    Коментиран от #171

    18:26 13.05.2026

  • 130 Лекар

    2 3 Отговор

    До коментар #127 от "4 години":

    Циклофренията както и шизофренията не се лекуват,но има подържащи лекарства създадени за целта.

    Коментиран от #134

    18:27 13.05.2026

  • 131 Така е

    7 4 Отговор

    До коментар #125 от "Киев за три дни":

    Троли на воля, тя показва фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна, което Русия нарита!

    18:27 13.05.2026

  • 132 Мирен гражданин

    6 8 Отговор
    Спокойно, Путин, няма да се изтеглят!

    18:28 13.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 4 години

    7 4 Отговор

    До коментар #130 от "Лекар":

    глупците папагалите Киев за три дни. 😄

    Коментиран от #158

    18:28 13.05.2026

  • 135 Гресирана ватенка

    5 7 Отговор

    До коментар #127 от "4 години":

    Пак си пил газ

    Коментиран от #146

    18:28 13.05.2026

  • 136 Костадин Костадинов

    5 10 Отговор

    До коментар #127 от "4 години":

    Колко години продължава тридневната операция на Русия срещу Украйна

    Коментиран от #143

    18:28 13.05.2026

  • 137 Архимандрисандрит Бибиян

    6 7 Отговор
    Таз сарма мо излезе из шлямбата на деде Пунде и сеги не мой и измяца деа! Затуй кара Песчов да плямпа наместо он да каканиже шменти капели.

    18:28 13.05.2026

  • 138 БЪЛГАРИН

    8 8 Отговор
    Радев, подлого путинска!Резидент кремълски шпионин!Национален предател! ОСТАВКА!

    Коментиран от #142, #214

    18:29 13.05.2026

  • 139 Ами глупаците

    6 5 Отговор

    До коментар #133 от "Сельооо":

    цял живот ще ги драскате! Днес фашизма ви ползва да показвате падението на запада с евтини лъжи срещу Русия, утре ще е друг отпадък. Такава е съдбата на пропадналият глупак. 😄

    Коментиран от #145

    18:29 13.05.2026

  • 140 Дии

    8 6 Отговор
    Бай Дончо не принуди ли Украйна да даде Донбас, руснаците никога не могат да си го вземат сами. Жалка работа. Великата Русия да се моли на ненормален дядко да каже на Украйна да им даде парче земя. Не е истина колко са изпаднали руснаците.

    18:30 13.05.2026

  • 141 ТИГО

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":

    Тия дни по високосната !!

    18:30 13.05.2026

  • 142 Ти си национален предател

    6 4 Отговор

    До коментар #138 от "БЪЛГАРИН":

    щом лъжеш и те ползват за лъжи срещу българският министър председател!

    18:30 13.05.2026

  • 143 Коя е тази

    6 5 Отговор

    До коментар #136 от "Костадин Костадинов":

    тридневна бе глупав? 😄 Три глупака денонощно папагалет тридневна. Та коя е тази тридневна, че глупаците я папагалят. 😄

    Коментиран от #149

    18:32 13.05.2026

  • 144 Констатация

    2 5 Отговор
    Нито пък дедо Пу шъ изкара до 2030 г.!!!! -))) Готов съм да се обзаложа с всеки!!!!

    18:32 13.05.2026

  • 145 Костадин Костадинов

    4 6 Отговор

    До коментар #139 от "Ами глупаците":

    Не пропадналия Запад избива своите граждани, а Русия. Така че помисли си кой е глупакът

    Коментиран от #150

    18:33 13.05.2026

  • 146 Типичен представител

    5 5 Отговор

    До коментар #135 от "Гресирана ватенка":

    на деградиралият запад залят от фашизъм и направил гнездо в Украйна!

    18:34 13.05.2026

  • 147 Моряка

    2 3 Отговор
    А защо гласът на Путин забравя чисто руската Новорусия?Защо забравя чисто руските градове Одеса,Николаев,Харков,Херсон и Днепропетроск и Кировск?

    18:34 13.05.2026

  • 148 койдазнай

    6 4 Отговор
    На времето Хитлер помолил Сталин да изведе войските си от Москва, за да сключат мир. След като Сталин се сългласил и предал земите до Урал, се подписало мирно споразумение. Така войната била прекратена и се сключил траен и справедлив мир!
    Какво пречи на зеления наркоман да постъпи като Сталин?!? Нали е голям мъш?!?

    18:34 13.05.2026

  • 149 Костадин Костадинов

    4 6 Отговор

    До коментар #143 от "Коя е тази":

    Тази която Русия нападна Украйна за да я превземе, а вие си мислите че е за денацификация. Колко години продължава тридневната война Русия срещу Украйна ти знаеш ли

    Коментиран от #155

    18:34 13.05.2026

  • 150 Не отговори за тридневната

    5 3 Отговор

    До коментар #145 от "Костадин Костадинов":

    що глупаците я папагалят? 😄 Та коя е тази тридневна глупав?

    Коментиран от #153

    18:35 13.05.2026

  • 151 Костадин Костадинов

    5 7 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна

    18:35 13.05.2026

  • 152 Гаджева

    5 5 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже?Нали е русофил и националист?

    Коментиран от #167

    18:35 13.05.2026

  • 153 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор

    До коментар #150 от "Не отговори за тридневната":

    Много добре ти го написах явно не можеш да четеш или може би имаш когнитивни проблеми- не знам

    Коментиран от #160

    18:36 13.05.2026

  • 154 ТИГО

    1 5 Отговор

    До коментар #111 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Първо мъки да го родиш после грижи да го възпитаваш и като не можеш да го уредиш удряй с лопатата, където свариш!!! Вечно грижи и мъки създава затова налагай го здраво няма от него никаква радост само, само когато го правиш.!!група Контрол

    18:36 13.05.2026

  • 155 Ами тя Русия

    8 2 Отговор

    До коментар #149 от "Костадин Костадинов":

    не е нападала Украйна бе глупав! То троленето иреалността, винаги са наобратно. 😄

    Коментиран от #159

    18:36 13.05.2026

  • 156 дядя дръмпирушка

    3 7 Отговор
    "Путин е ранен" – експерт призовава Запада да реагира остро сегаРуският президент Владимир Путин видимо е под натиск, според британски военен експерт. Военният парад на 9 май в Москва не показа сила, а разкри слабост. Сред другото, руският президент е "политически ранен". "Това, което светът видя, не беше власт, а слабост", пише Хамиш де Бретън-Гордън в колона за вестник The Telegraph.Бившият британски офицер описва събитието като необичайно сдържано. "За първи път от две десетилетия Русия не успя да разположи нито един танк," гласи публикацията. Вместо военни технологии, ръководството разчита на маршируващи формации, за да създаде "илюзията за размер и сила", според анализа в британския вестник."Въпросът приключва" – думите на Путин и тяхното въздействие
    След парада Путин заяви: "Мисля, че въпросът се приближава към края." В същото време той се придържаше към своя разказ и описваше войната като "справедлива". Той определи Украйна като "агресивна сила", въоръжена от НАТО.

    Де Бретън-Гордън вижда това като опит да обясни хода на войната. "Вместо да изглежда лидер, който вярва в неизбежна победа, имаше човек, който се опитваше да оправдае все по-скъпа и стратегически катастрофална война", пише той.

    Самата реч също беше впечатляваща. "Изчезна самоувереността на лидер, който е сигурен в победата си", казва колонката. Тонът беше много по-кратък и по-сдържан, отколкото през предишните години.

    Страх от атаки – Москва защитава военните си технологииСпоред

    18:36 13.05.2026

  • 157 абе се едно да ПРЕГОВАРЯ НЯКОЙ С ХИТЛЕР

    3 6 Отговор
    НА ВТОРАТА ГОДИНА - НЯМА СМИСЪЛ ...... А ПЪК С ПУТИН ХЕПТЕН НЯМА СМИСЪЛ ЩОТО РУСИЯ НЕ ИСКА ПРЕГОВОРИ А ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ДО КРАК КАКВОТО ИСКА И БЪЛГАРИЯ , А НЕ ДА МАХАТ ОХРАНАТА НА ДВЕТЕ СВИНИ , ИЛИ РАЗНИ ОСТАВКИ И ТЕМ ПОДОБНИ ГЛУПОСТИ ! НАПРИМЕР АКО СЕ НАПРАВИ ДОПИТВАНЕ КАКВО ЗАСЛУЖАВА ДОГАН ИЛИ ДАНЧО МЕНТАТА СЕ ПРЕДПОЛАГА ЧЕ 99% ЩЕ ИСКАТ РАЗСТРЕЛ - ВЕДНАГА !

    18:36 13.05.2026

  • 158 А Мала Токмачка?

    4 5 Отговор

    До коментар #134 от "4 години":

    Орките превзеха ли Мала Токмачка?А?

    18:37 13.05.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Не бе глупав

    6 2 Отговор

    До коментар #153 от "Костадин Костадинов":

    Не каза за трите дни. Що ги пап;агалите глупаците. 😄 Я като видя глупак да папагали 3 дни и викам пропадналият запад, пак е опрял до глупак. 😄

    Коментиран от #164

    18:38 13.05.2026

  • 161 дядо дръмпир

    1 6 Отговор
    Страх от атаки – Москва защитава военните си технологииСпоред анализа една от причините за промяната на външния вид може да е ситуацията със сигурността. Украинските дронове и ракети вече са способни да поразяват цели дълбоко в руската вътрешност. "Очевидно Путин не посмя да покаже ценна военна техника в определено време на известно място," пише де Бретън-Гордън.

    Примирие, посредническо от САЩ, направи парада възможен. Въпреки това, и двете страни впоследствие се обвиниха взаимно в нарушения. Атмосферата около събитието беше "безспорно сдържана".

    Натискът нараства – атаки и критики отвътре
    В същото време Украйна разшири възможностите си да атакува стратегически важни цели. "Критичната инфраструктура е подложена на нарастващ натиск, което разкрива неспособността на Кремъл да защити напълно собствената си територия", се казва в колонката.

    Има промени и в Русия. "Публичната критика на войната става все по-видима", пише авторът. Това развитие би било още по-ясно "ако много критични гласове не бяха заглушени".Проучването показва нарастващо недоволство в Русия
    Настоящите данни от проучванията също дават индикации за това развитие. Според проучване на независимия руски институт Левада Център, 37 процента от анкетираните, които виждат страната в грешен път, посочват войната като основна причина. Най-вече бяха споменати дългата продължителност, много жертви и смъртни случаи.Още 31 процента се отнасят до икономически проблеми. Те посочиха покачващи се цен

    18:38 13.05.2026

  • 162 Костадин Костадинов

    6 6 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна за да я превземе

    Коментиран от #176

    18:38 13.05.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Костадин Костадинов

    3 11 Отговор

    До коментар #160 от "Не бе глупав":

    Не пропадналия запад убива хората си, а Русия, така че си помисли кой е глупав

    Коментиран от #168

    18:39 13.05.2026

  • 165 Къде видя обида бе глупав

    6 4 Отговор

    До коментар #159 от "Костадин Костадинов":

    Само глупак може да троли ден и нощ евтини лъжи, срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа! Това е реалност, а не обида! Обида е да нарека някой с нещо което не е! И т5ова не знаете глупавите. Ама първа радост е да се въргаляте в лъжи.

    Коментиран от #181

    18:40 13.05.2026

  • 166 Горски

    7 3 Отговор

    До коментар #77 от "Ол1гофрен,":

    Както и украинската пропаганда предзназначена за лумпени като теб.

    18:41 13.05.2026

  • 167 ТИ ПО ДОБРЕ ПИТАЙ ЗАЩО ПРЕСТЪПНАТА МУТРА

    6 2 Отговор

    До коментар #152 от "Гаджева":

    ОТ БАНКЯ НЕ Е ХОДИЛА ВОЙНИК И ЕДИН ДЕН А МУ ВРЪЧИХА КАЛАШНИКА И ЦЯЛА РОТА ДА СМЕНЯ ИМЕНАТА НА ТУРЧУЛЯТА КОИТО ИЗОБЩО НЕ СА ТУРЧУЛЯ А ПОМАЧОРИ !

    18:41 13.05.2026

  • 168 Не бе

    6 3 Отговор

    До коментар #164 от "Костадин Костадинов":

    Само пропадналият запад уби Украйна, ама дреме ти на теб!

    Коментиран от #172, #183

    18:41 13.05.2026

  • 169 мастийофф

    0 0 Отговор
    а накарайте ги🤡

    18:42 13.05.2026

  • 170 А бе

    3 7 Отговор

    До коментар #109 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    То за сега бай ти Путин е бития,ама що да прави не го беше очаквал.Чакаме скоро и неговите да го набият.

    18:42 13.05.2026

  • 171 Горски

    5 1 Отговор

    До коментар #129 от "Горски,":

    Какво да ти кажа идва време да плащате сметката. Приготвяйте паричките!

    Коментиран от #175

    18:43 13.05.2026

  • 172 Даа бе

    1 5 Отговор

    До коментар #168 от "Не бе":

    Ми тебе кой те уби?

    18:44 13.05.2026

  • 173 Моряка

    0 3 Отговор
    А защо гласът на Путин забравя чисто руската Новорусия?Защо забравя чисто руските градове Одеса,Николаев,Харков,Херсон и Днепропетроск и Кировск?

    18:45 13.05.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 тридневната ,,ВОЙНА" НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ

    6 5 Отговор

    До коментар #162 от "Костадин Костадинов":

    ЩЕ ПРОДЪЛЖИ 10 ГОДИНИ С ДВЕ ПРОДЪЛЖЕНИЯ И АКО НЕЩО НЕ Е В РЕД ЩЕ ИМА ОЩЕ ! ИМА СИ ПЛАН ОБЯВЕН В НАЧАЛНАТА ДАТА НО КАМБАНАТА НЕ БИЕ ДВА ПЪТИ ЗА ГЛУХИТЕ !

    Коментиран от #179

    18:45 13.05.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    10 5 Отговор
    Брех колко евтини тролчета имало, които да излагат ж@лкия запад с пошлата си пропаганда 🤣🤣

    Коментиран от #187, #197

    18:49 13.05.2026

  • 179 Костадин Костадинов

    4 8 Отговор

    До коментар #176 от "тридневната ,,ВОЙНА" НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ":

    Не е нужно да крещиш ще ме заболят ушичките. Аз питам колко години продължава а не питам колко години ще продължи ти явно имаш бавна мисъл

    18:50 13.05.2026

  • 180 Бъркаш се

    8 6 Отговор

    До коментар #95 от "всяка сутрин":

    Всяка сутрин милиарди хора по света благодарят на Бога, че не са се родили в евр0гейск@т@ к0чин@!

    Коментиран от #195

    18:51 13.05.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Трепя русофоби

    7 2 Отговор

    До коментар #177 от "ще си събираш":

    А ти ще виснеш на твоите,но първо ще ти сготвя чавето ти и ще го хапнеш!

    18:53 13.05.2026

  • 186 Костадин Костадинов

    4 8 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава завоевателната война на Русия срещу Украйна и колко години е Путин убива своите съграждани

    18:54 13.05.2026

  • 187 Костадин Костадинов

    3 10 Отговор

    До коментар #178 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Ти нали знаеш че Путин убива руснаци

    Коментиран от #190

    18:55 13.05.2026

  • 188 Тя не те е пуснала бе глупав 😄

    9 3 Отговор

    До коментар #181 от "Костадин Костадинов":

    Денонощно излагане с евтина пропаганда, глупави лъжи и простотия срещу Русия. Ако бяхте една идея по умни, щяхте да се сетите, че това не показва само вашата трагедия, а трагедията и падението на запада!

    Коментиран от #189

    18:55 13.05.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Знам

    10 3 Отговор

    До коментар #187 от "Костадин Костадинов":

    че фашисткият режим в Украйна, инсталиран от пропадналият запад, е отговорен за смъртта на много хора!

    Коментиран от #193

    18:57 13.05.2026

  • 191 Със сигурност не ти е приятно

    7 2 Отговор

    До коментар #189 от "Костадин Костадинов":

    Остава въпроса защо стигна да те ползва пропадналият запад за евтин глупак и да показваш трагедията си.

    18:58 13.05.2026

  • 192 Кирил

    2 6 Отговор
    и пета година превзема Киев за три дни и един мармот завиваше марципани
    Клоуни

    19:00 13.05.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 хахахахха

    2 4 Отговор

    До коментар #96 от "ТИГО":

    колко евтина дезинформация,що изобщо се хабиш като всички знаят че само лъжеш

    19:04 13.05.2026

  • 195 Рашка Феодалия

    3 7 Отговор

    До коментар #180 от "Бъркаш се":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    19:05 13.05.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Сесесере2🤢🤮

    2 9 Отговор

    До коментар #178 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Мразя раша безплатно защото не искам да ми е блатно

    Коментиран от #200

    19:06 13.05.2026

  • 198 Истории от БЛАТОТО

    2 7 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    19:07 13.05.2026

  • 199 Мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":

    Много непревзети територии ще бъдат предадени на Русия заедно с мирния договор.

    19:09 13.05.2026

  • 200 Хе хе

    6 2 Отговор

    До коментар #197 от "Сесесере2🤢🤮":

    Еми то ти в блатно вече ... хахаха

    19:11 13.05.2026

  • 201 На руснаците не знам

    9 3 Отговор

    До коментар #193 от "Костадин Костадинов":

    ама на теб кой ти е виновен, че удари такова дъно да тролиш жално и тъпо срещу Русия и да показваш падението и деградацията на запада?

    Коментиран от #204

    19:11 13.05.2026

  • 202 Зеленото ще виси

    7 3 Отговор
    Всички се правят на луди, че не знаят защо Русия иска Славянск. От там идва водата за Донецка област. Сега няма вода, защото каналът Северски Донец-Донбас е на фронтовата линия. Когато бъде напълно обезопасен и под руски контрол, сраженията ще утихнат. Лицемерни европейци и неуки журналисти или обратното!

    19:16 13.05.2026

  • 203 Един друг

    4 5 Отговор
    Тия в Мордор какво пият?

    19:17 13.05.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Ганчо

    5 4 Отговор
    Какво става тук, сякаш съм влязъл в руски сайт?

    19:43 13.05.2026

  • 206 ИСТИНАТА

    4 5 Отговор

    До коментар #133 от "Сельооо":

    АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ и цивилизованият ЕС!
    Могъщите САЩ и непобедимият НАТО са гарант за свободата ни!

    19:58 13.05.2026

  • 207 ха ха

    6 8 Отговор

    До коментар #90 от "Чичак":

    Клоун е недоразумението в Киев!

    19:59 13.05.2026

  • 208 География

    9 3 Отговор
    Песков не знае, че Донбас е украинска територия. Така беше и при СССР.

    Коментиран от #210

    20:42 13.05.2026

  • 209 Адекватни ли са?

    8 4 Отговор
    Шизофренията в Кремъл е брутална ...До вчера Путлер твърдеше ,че Русия има необятна територия ,а днес искат едно парче земя от Донбас за да има мир...😁
    Да не говорим за меморандума от Будапеща ...

    Коментиран от #211

    20:43 13.05.2026

  • 210 А ти не знаеш

    4 1 Отговор

    До коментар #208 от "География":

    че Украйна е изкуствено създадена държава и до Днепър е била руска от няколко века, а на запад от Днепър полска!

    20:44 13.05.2026

  • 211 Ами когато

    4 1 Отговор

    До коментар #209 от "Адекватни ли са?":

    в началото на войната Русия искаше преговори преди да има жертви и от двете страни, Русия нямаше да иска никаква земя. Тогава западните господари търсещи войната, не разрешиха!

    20:47 13.05.2026

  • 212 Фашизмът

    3 5 Отговор

    До коментар #124 от "Сега се кефят":

    е и си остава москалски патент. Фашизъм-комунизъм е едно и също.

    21:01 13.05.2026

  • 213 ДАВАЙ НАПРЕД БЕЗ КОМПРОМИЗ

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИ СА ПРЕДАТЕЛИ . ДОВЕРИЕ 0.000%

    21:04 13.05.2026

  • 214 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "БЪЛГАРИН":

    да ама е дейсващ министър председател и ти за коментара си може и да полежиш,там ще ти уважат @спуха

    21:47 13.05.2026

  • 215 Честен евроатлантик

    2 3 Отговор
    Правилно никакви преговори докато руските фашаги не се изтеглят от цяла украйна

    00:39 14.05.2026

  • 216 Русия

    3 2 Отговор
    Няма таката държава Украина ,това си е руска земя.

    04:16 14.05.2026

  • 217 Чан Цун Чин

    0 1 Отговор
    Още 4г.да се трепят и ще им дойде акъла

    06:05 14.05.2026

  • 218 Прав си никакви

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "НИКАКВИ ПРЕГОВОРИ":

    Преговори За пет години Великата Руска Армия превзе няколко села /Сега иска област да им отстъпат/ Нациста Путин е в паника Какво ще каже Китай

    08:12 14.05.2026

  • 219 Чичак

    0 1 Отговор
    Тия в Кремъл какво пушат....

    14:35 14.05.2026

  • 220 Българин

    0 0 Отговор
    А? Ама руZките сили не превзеха ли Донбас вече няколко пъти?

    15:37 14.05.2026

  • 221 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "глупости":

    Ама в България ги пускат. Правят се на украинци.

    16:11 14.05.2026

  • 222 До Володимир Зеленски, просроченият

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Володимир Зеленски, президент":

    Личи си по мвъодушевлението, че скоро сте посещавали WC за 15 мин.

    16:50 14.05.2026

  • 223 Моряка

    0 0 Отговор
    Естествено,че исканията на Русия не са адекватни.Трябва да искат цялата Новорусия,която Ленин направи на част от нищото(Украйна) .Тово са 10 рускоговорящи области.Трябва да искат особен статут на областите със смесено население.А Украйна да остане само с 4- те си области,които говорят на украински- (по точно галицийски).Парченце да се даде на Унгария,където са унгарци.Възможно е и Румъния да вземе нещо.И стига с тези детски закачки,наречени Сспециална операция.На война като на война.

    17:03 14.05.2026

  • 224 Колкото е необходимо- какво?

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "За това":

    Тези , които като папагали повтарят: "ще подкрепяме Украйна колкото е необходимо." питам: колкото е необходимо какво да стане? Да се превърне в разрушена черна дупка? Да загине и последния украинец на фронта? Докато останат само жени, деца и старци? Или докато страната се разпадне на съставните си части и едни територии се върнат към Полша, Унгария, Румъния, а други към -Русия?
    Или докато Европа не се разори финансово, а българия да потъне в заеми и свръхдефицит? Или докато не се свърши украинското пушечно месо и не започнат да призовават да се бият момчета от източните гранични дръжави на ЕС? Защо да чакате дотогава? След като толкова горещо на думи подкрепяте Украйна, докажете го на дела- отивайте доброволци да освобождавате Крим и Донбас. Зеленски ще ви се зарадва.

    17:21 14.05.2026

  • 225 БАНДЕРОВЦИТЕ СА РУСКИ МАКЕДОНЦИ

    0 0 Отговор
    ПУТИН РЪГА ЧУШКИ В БОБА ДО ПОСЛЕДНИЯ БАНДАРАК !

    17:27 14.05.2026